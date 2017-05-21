DHA YURT BÜLTENİ-11

Bursa'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 11 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde ki kazanın, Bursa istikametine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 16 N 1185 plakalı otomobilin, iddiaya göre hatalı sollama yapıp karşı yönden gelmekte olan 10 VV 486 plakalı yolcu midibüse ve 10 VJ 040 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kazada, otomobilde bulunan 51 yaşındaki Ganime Akın ile 16 yaşındaki Armağan Demir ile otobüste yolcu olan Ramazan Gezgin olay yerinde ölürken 1'i ağır toplam 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Bursa'da ki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. jandarma kazaya neden olan otomobil ile midibüs ve diğer otomobilin sürücülerinin isimlerini araştırıyor.

Görüntü dökümü

Kaza yerinden

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA ()

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Bandırma'da tatil dönüşü yoğunluğu

İSTANBUL'da yaşayan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da eklenmesi ile üç günlük tatilini Ege'de geçiren tatilciler dönüşe geçti. Tatilcilerin büyük bölümü Bandırma iskelesinden, İDO'nun sefer sayısını artırdığı feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul'a döndü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe gelmesiyle üç günlük tatili fırsat bilen İstanbullular Ege sahillerine akın etti. Tatilin son günü dönüşe geçen İstarnbullular, Bandırma'dan deniz yolunu tercih ettiler. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sefer sayısını artıran İDO'ya ait feribot ve deniz otobüslerine binen tatilciler ,İstanbul'a deniz yolu ile gitmeyi tercih etti.

Normal şartlarda iki olan sefer sayısını 9'a çıkartan İDO; sabah saat 09.30'da başlayan seferlerini gece 23.55'e kadar sürdürdü. Yetkililer, gün içersinde yolcu taşıyan 4 deniz otobüsü ve 5 feribotun tamamen dolduğunu söylediler.

Görüntü dökümü

İskelede feribota binen yolcular

Detaylar

Genel görüntü

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)()-

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Mehmet Günal: MHP, Türkiye'nin sigortası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP'nin Türkiye'nin vicdanı ve sigortası olduğunu söyledi.

MHP'nin Antalya 12'nci Olağan Kongresi, Antalya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Genel Merkez'in atadığı Mustafa Aksoy yeniden il başkanlığına talip oldu. Kongreye katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, 16 Nisan referandumuyla ilgili çıkan sonucun tartışılmaması gerektiğini söyledi. Demokrasinin sayılar rejimi olduğunu belirten Günal "Yüzde 50 artı 1 iş bitmiştir" dedi.

Günal, konuşmasında bundan sonraki süreçte MHP'nin izleyeceği politikalarla ilgili de mesajlar verdi. MHP'nin Türk milletinin umudu ve sigortası olduğunu belirten Günal, "Önümüzdeki süreçte yine oyun kurucu ve yönlendirici olarak, yol gösterici parti olarak Türkiye Cumhuriyetinin geleceği adına üzerimize düşen rolü oynamak bizim görevimiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antalya Kültür Merkezi önünden genel görüntüler

- Kongreden genel görüntüler

- Mustafa Aksoy'un konuşması

- Mehmet Günal'ın konuşması

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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Vali Toprak: Hakkari'nin kötü imajı yerini huzur ve güvene bıraktı

HAKKARİ'de Türkiye Kuyumcular Birilği toplantısına katılan birlik üyeleri, bir düğüne katılarak Kürtçe müzik eşliğinde bol bol halay çekti.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın organizesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden 100 kuyumcu, Türkiye Kuyumcular Birliği toplantısını dün Hakkari'de gerçekleştirdi. Geceyi Hakkari'de geçiren kuyumcular, bugün sabah saatlerinde Sümbül Mahallesi'nde Eser ve Burçin Esatoğlu'nun düğün törenine katıldı. Düğün sahipleri tarafından coşkuyla karşılanan kuyumcular, damat ve gelinle birlikte kol kola girip Kürtçe müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Kuyumcular, daha sonra kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki bir lokandada Ticaret ve Sanayi Odrası'nın verdiği yemeğe katıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, iş adamları ve kuyumcu esnaflarının katıldığı yemek piknik havasında geçti.

HAKKARİ BİR ŞANTİYE ALANI GİBİ

Yemekte konuşan Vali Toprak, Hakkari'nin kötü imajının yerini huzur ve güven ortamına bıraktığını söyledi. Vali Toprak,"Devletimize , milletimize silah çekenlerle gereği gibi mücadele ediliyor. Biz de halkımızla bütünleşerek ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve turizm manasında Hakkari'yi ileriye taşıyabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz.Tabi bunları tek başımıza gerçekleştirme imkanımız yok. Sivil toplum kuruluşlarıyla, müdürlükler, vatandaş ve muhtarlarımızla , burada yerel halk üzerinde etkisi olan kanaat önderlerimizle bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hakkari'nin coğrafyasının yanında çok büyük bir spor potansiyeli var. Devletimizin bu manada büyük yatırımları var. Hakkariyi dolaştığımızda bir şantiye alanında hissediyorum kendimi. Şu anda 20 civarında okul inşaatımız var. Gençlik merkezimiz, kapalı spor salonumuz, kapalı yüzme havuzumuzu bir aya kadar teslim almak üzereyiz. Kayak merkezimizi uluslararası yarışmaların yapılacağı düzeye getiriyoruz. Ters lale, kar festivalleri yaptık. Buda halkımızın bu tür sosyal aktivitelere ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Hakkari ilimiz kafalardaki oluşan kötü imajla algılandığı gibi değil" dedi.

HAKKARİ'DEKİ ORTAM BAŞBAŞKADIR'

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler ise, 81 il oda ve dernek başkanlarının içerisinde bulunduğu bir birlik taslağını hazırlamak üzere Hakkari'ye geldiklerini belirterek, "Bunu da Diyarbakır'da başlattık. Trabzon, Antalya, İstanbul ve en son Hakkari'ye geldik. Buraya gelirken azda olsa kafamızda bir şey vardı. Yani nasıl bir yere gidiyoruz diye. Hakkari halkının çok iyi insanlar olduğunu biliyorduk. Ama buraya gelince bambaşka bir ortamla karşılaştık. Kendimizi şu an piknik alanındaki bir ortamda hissediyoruz. Ben buraya 8 yaşındaki kızım ve eşimle geldim. Burası mükemmel bir yer . Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ise Türkiye Kuyumcular Derneği üyelerini Hakkari'de ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Taş,"Burada temel amaç Hakkarimizin güzelliklerini, kültürünü, değerlerini, coğrafyasını Türkiyemizin batı illerinde yaşayan vatandaşlarımıza tanıtmaktır. Hakkarimizin coğrafyası çok zengin. Buraya gelenler doğasına hayran kalır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıya katılan kuyumcular

-Otobüslerle bir düğün törenine gitmeleri

-Müzik eşliğinde karşılanan kuyumcular

-Kuyumcular damat Ese Esatoğluna takı takıp hatıra resim çektirmeleri

-Borsa Gold Şirketi ve İstanbul Kuyumcular Birliği Kurucu üyesi Sebahattin Baş'ın kısa konuşması

-davetlilerle birlikte halay çeken kuyumcularden genel ve detaylar

-Uğurlanmaları

-Depin mevikiindeki bir lokantaya giden kuyumcular

-Vali tarafından karşılanmaları

-Vali Cüneyit Orhan Toprak, dağ manzaralı lokantada kuyumcularla hatıra resim çekerken

-Vali Toprak ile röportaj

-Açık havadaki yemeğe katılan Vali ve kuyumculardan genel ve detay

-Güvenliği sağlayan asker ve polis

-İstanbul Kuyumcular Birliği Başkanı Norayr İşler ile röportaj

-Piknik havasındaki yemeğe katılanlar

-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile röportaj

-Kuyumcular uğurlanırken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-

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Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

DİYARBAKIR'da gelinlik ve yöresel kıyafet satışı yapan bir işyerinin defilesine katılmak üzere gelen 5 Rus manken, tarihi surları ve On Gözlü Köprüyü geçerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gelinlik ve yöresel kıyafeti satışı yapan bir işyeri, modellerini tanıtmak üzere kente 5 Rus manken getirdi. Sabah saatlerinde kente gelen Rus mankenler, önce Sur ilçesinde kahvaltı yaptı. Rus mankenler, daha sonra defileye katılacakları gelinlik, nişan ve kına kıyafetlerini giyerek On Gözlü Köprü'ye geldi. Burada bol bol fotoğraf çeken Rus mankenler daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Halayın ardından mini bir defile yapan Rus mankenler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Mankenler daha sonra Surlara çıkarak hatıra fotoğrafı çekti.

Rus mankenleri Diyarbakır'a getiren Mehmet Kaymak, her şeyden önce tarihi değerleri taşıyan yerleri ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "On Gözlü Köprümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Surlarda da çekimlerimiz olacak. Bu süreçte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz için verimli olmaya çalışıyoruz. Rus modeller İzmir'de yaşıyor. Onlarla çalışmak istedik. Diyarbakır'da Rus modelleri daha çok ön planda tutuyoruz. Uçaktan onları alırken biraz tedirgindiler. Memleketimiz feraha kavuşmuş. İnşallah böyle devam eder. Bu süreç bozulmaz daha iyi olur."dedi.

"TERÖR HİÇBİR ZAMAN OLMAYACAK"

Kente gelen Rus mankenlerden Marina Nasedkina daha önceden de Diyarbakır'a çok sevdiğini ve tarihi bir yer olduğunu bildiğini belirterek, "Buradaki insanlar çok şanslı. Bütün turistler herhalde buraya geliyor. Daha önce de Mezopotamya moda için gelmiştik. Bazı üzücü konular yaşandı. Bunun için biz çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. İnsanlar keşke bunu yaşamasaydı. Herkes mutlu yaşamaya devam ederdi. Turist olarak bazı düşünceler vardı. Turistler gelmeye korkuyor. Ama umarım her şey düzelir. Şu an çok huzurlu hissediyoruz. Herkes tatil yapıyor. Biz de burada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Herkes buraya gelmeli. Ne olursa olsun bence artık terör bitti. Terör hiçbir zaman olmayacak."diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Rus mankenler

-Tarihi On Gözlü Köprüsüne gelişleri

-Mini defile

-Mankenleri yürümesi

-Mankenlerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi

-Manken Marina Nasedkina ile röportaj

-Mehmet Kaymak ile röportaj

-Surlara çıkan mankenler

-Genel ve detay

Haber - Kamera:DİYARBAKIR,()

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Foça'da 'Plastik ve naylon poşete hayır' kampanyası

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 'Plastik ve naylon poşete hayır' kampanyası başlatıldı.

Kent Konseyi Turizm Meclisi üyeleri, Foça'da çevre kirliliğini önlemek adına esnafa kese kağıdı dağıtarak, 'Plastik ve naylon poşete hayır' kampanyası başlattı. Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta ise kampanya ile ilgili vatandaşlara bilgi verildi.

Turizm Meclisi üyelerinden Eren Tunga, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kese kağıdı dağıttıklarını belirterek, " Plastik ve naylon poşete hayır diyoruz. Ancak bunun çok kolay olmadığını biliyoruz. Foça Belediyesi'nin de katkıları var bu işte ve sembolik küçük adımlarla da olsa bu konuya dikkat çekiyoruz. El ilanı dağıtmak yerine seçtiğimiz pazar esnafına ürettiğimiz kesekağıtlarını vereceğiz. Poşetlerinde hazırladığımız varillere atılmasını isteyeceğiz. Yasaklar her zaman başarılı olamıyor. Bunu insanların gönülden yapmasını istiyoruz. 2018'de poşet kullanımı yasaklanacak, biz yerine ne kullanılacak bunlara da dikkat çekiyoruz. Poşet kullanımını azaltarak, geri dönüşüme uygun kesekağıtları, pazar fileleri kullanılmasını öneriyoruz. Halkımızın, birlikte hareket ederek bu konuyu çözebileceğine inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydan ve stanttan görüntü

- Eren Tunga ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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