DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EGE'DE 19 MAYIS KUTLANDI

EGE Bölgesi'ndeki illerde çelenk sunmayla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin hazırladığı çeşitli gösterilerle kutlandı.

AYDIN

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Valilik önündeki tören, Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Adnan Menderes Stadı'na devam edilen kutlamalarda öğrenciler, 19 Mayıs'la ilgili şiirler okudu. Öğrencilerin oynadığı halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü güreş takımı, öğrencilerinin ve Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi yapıldı. Ayrıca Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin yaptıkları 'Ebru' çalışmasının başına geçerek önlük giydi. Vali Koçak ve Başkan Çerçioğlu, birlikte 'Ebru' çalışması yaparak objektiflere poz verdi. Vali Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Parım'ın da aralarında bulunduğu protokol törene katılırken, programı az sayıda vatandaşın izlemesi dikkat çekti.

KUSADASI

Kuşadası İlçesi'ndeki tören, Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Gençlik Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün anıta çelenk koymasıyla tören başladı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ile gençliğin Atatürk'e cevabını seslendirilmesinden sonra, halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Törenleri Kuşadası Kaymakamlığı'na vekalet eden Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi.

DENİZLİ

Denizli'deki bayram kutlaması, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta, çelenk sunumu Gençlik ve Spor İl müdürü Ahmet İbanoğlu tarafından yapıldı.

YAĞMUR SALONA ALDIRDI

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılması planlanan bayram kutlamaları ise yağmur yağabileceği ihtimali nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki kutlamalara ise Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Yaralı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Kutlamalarda şiirler okunda, halkoyunları ekipleri gösterilerini sahneledi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören, ayrıca öğrenciler çeşitli spor dallarında gösteriler yapmasının ardından sona erdi.

BALIKESİR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği resmi kutlama sabah saat 08.00'de gençlik yürüyüşüyle başladı. Balıkesir Tren Garı önünde protokol üyeleri ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci ile sporcu cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Koyuncu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar, Erdek İlçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle sürdü. Balıkesir'den çok sayıda öğrenci ve protokol üyesi Erdek'teki kutlamalarda bir araya geldi.

ALTERNATİF TÖRENDE ARMAĞAN'A TEPKİ

Balıkesir'deki sivil toplum örgütleri hem yürüyüşe hem anıttaki törene katıldı. Hem de resmi törenin ardından Atatürk Anıtı'nda alternatif tören gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Eğitim-İş, Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı, Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği, İş Kadınları Dayanışma Derneği, Tabip Odası, TMMOB, Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası yöneticileri ile CHP ve Vatan Partisi temsilcileri anıta çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu.

Konuşma yapan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İl Temsilcisi Suat Oral, Atatürk'e yapılan saldırılara dikkat çekerek, "Bugün Mustafa Armağan gibi sözde tarihçilerin Atatürk'e hakaret etmelerinin nedeni laikliğe ve cumhuriyete olan düşmanlıklarıdır. Bizler vatansever, devrimci Türk gençliği olarak Mustafa Armağan gibi hainlere gereken cevabı her zaman vereceğiz. Ülkemizi bölmek isteyen emperyalist güçlere, PKK, IŞİD gibi terör örgütlerine karşı vatan savunmasındayız" diye konuştu. Alternatif törenin ardında vatandaşlar günün anısına Atatürk Anıtı'nda fotoğraf çektirdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nüammer Uslu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Uslu, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'na kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kordon boyunda düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlandı.

MUĞLA

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüşün ardından Menteşe Spor Salonu'nda halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi. Samsun'dan Muğla'ya bin 111 kilometre yol kat ederek gelen bisiklet ekibi Muğla Valisi Amir Çiçek'e Türk bayrağını teslim etti.

BODRUM

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl kutlamaları ilk kez tarihi Bodrum Kalesi'nin Kuzey Hendeğinde yapıldı. Yeşil beyazlı formalarıyla çelenk sunumu törenine gelen yaklaşık 40 kişilik Bodrumsporlu taraftar grubu tören sonunda İzmir Marşı söyledi, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları atarak alandan ayrıldı. Yaklaşık 1500 kişinin coşkuyla izlediği kutlamalarda, bankacı 27 yaşındaki Aysel Uğur'un 8 aylık bebeği Rüzgar Uğur, elinde Türk bayrağı ve Türk bayraklı tişörtü ile ilgi odağı oldu. Rüzgar annesinin kucağında bayramı ve gösterileri ilgiyle izledi. Muğla İl Birincisi Bodrum Yörük Obası Spor Kulübü'nün oynadığı çökertme ve harmandalı oyunlarının ardından Atatürk'ün ölümünden sekiz ay önce 2 Şubat 1938 yılında hasta olmasına rağmen Bursa'da katıldığı son tango Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi öğrencileri tarafından canlandırıldı. Muğla ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödül törende verildi. Ayrıca karate ve dans gösterileri yapıldı. Tören gösterileri hazırlayan tüm ekiplerin bir arada dev Atatürk bayrağı ve Atatürk posteri açmasıyla sona erdi.

MANİSA

Gençlik Hizmetleri ve Spor Manisa İl Müdürlüğü önünde bayram sabahı toplanan yaklaşık 500 öğrenci ve sporcu, ellerinde Türk bayrakları ayrıca Atatürk posteri birlikte kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün önünde yer alan İzmir Özel Türk Koleji'nin öğrencilerden oluşan bando ekibi, kutlama programının düzenleneceği Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Bando halkan yoğun alkış topladı. Meydandaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde çelenk sunma töreni yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya törende yer aldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile diğer protokol üyelerinin katılmaması dikkati çekti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, anıta zihinsel engelli öğrencilerle birlikte çelenk sundu.

Daha sonra program Cumhuriyet Meydanı'nda sürdü. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Gün için şiirler okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, çeşitli gösteriler yaparak, halk oyunu gösterisi sergiledi.

CHP'Lİ TOKUL'DAN SAAT ELEŞTİRİSİ

Törenin ardından kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, kendilerine gönderilen yazıda çelenk sunma törenin 10.30 olarak bildirildiğini ancak çelenk sunmanın saat 10.00'da yapıldığını belirterek, tepkisini dile getirdi.

SARIGÖL

Sarıgöl İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, coşku içinde kutlandı. Kent Meydanı'ndaki törene; Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kaan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Kaplan, siyasi partilerin başkanları, muhtarlar, öğrenciler, vatandaşlar katıldı. Sarıgöl Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından hazırlanan' 'Sarıgöl harmandalı Oynuyor' 'projesi kapsamında Kültür ve Sanat Eğitmeni Barış Uzgidim önderliğinde, 460 kişi aynı anda birlikte harmandalı oyunu oynadı. Toplu harmandalı ile birlikte program kapsamında gerçekleştirilen çeşitli gösteriler büyük alkış topladı.

UŞAK

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda planlanan tören, hava muhalefeti sebebiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Tören halk oyunları, çeşitli spor kulüplerinin jimnastik ve karate gösterilerinin ardından spor dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

ÇANAKKALE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden ve çelenk sunmadan görüntü

- Nüammer Uslu konuşma görüntü

- Bayrak yürüyüşü görüntü

- Kordondaki etkinliklerden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

BODRUM GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Minik Rüzgar Uğur'un görüntüsü,

-Gösterilerden, halk oyunlarından son balo gösterisinden genel detay görüntü,

-Törenin sonundan görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, )

UŞAK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törene katılanlardan görüntü,

-Gösterilerden görüntü.

( Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

AYDIN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntüler,

-Vali Ömer Faruk Koçak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ebru çalışmasından görüntü.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrencilerin kortej eşliğinde yürüyüşü

- İzmir Türk Kolejinin İzmir Marşını çalarken görüntüsü

- Çelenk sunmadan detay görüntü

- Kutlama töreninden görüntüler

- CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul'un kısa açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

SARIGÖL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Harmadalı görüntü

- Çeşitli etkinlikler görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Vehbi Sarıhan / SARIGÖL (Manisa), ()

DENİZLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Valilik önünde çelenk sunumundan görüntü

- Spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Şiirlerin okunması, Halkoyunları ekiplerinin gösterisi

- Sporcuların çeşitli branşlarda gösteriler yapması

- Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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2)LİSELİLERDEN İZMİR MARŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI (EK)

Görüntü Dökümü

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Mehter takımı ile senfoni orkestrası görüntüsü

Protokolün görüntüsü

Yağmurdan korunmak için şemsiye açanların görüntüsü

Derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesi

Etkinliklerden görüntü

Meydandaki binanın dış yüzeyine Türk bayrağının asılması

Vali Karaloğlu7na Türk bayrağının armağan edilmesi

Detaylar

202 mb -- 06.21

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)TRABZON'DA CHP VE VATAN PARTİLİLERDEN 19 MAYIS KUTLAMASI

TRABZON’da Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi üyeleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Atatürk Alanı’nda, Atatürk anıtına çelenk sunarak kutladı.

Atatürk Alanı’nda anıt önünde düzenlenen kutlama etkinliğine CHP Trabzon İl Başkan Vekili Celal Akaç, Gençlik Kolları Başkanı Emre Polat ile Vatan Partisi İl Başkanı İnci Güngör, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Emre Polat, 19 Mayıs'ı eskiden olduğu gibi coşkuyla ve bayram havasında kutlamak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Ama maalesef bugün itibariyle, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde belirttiği gibi cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri hapsedilmiş, orduları lav edilmiş, aydınları, muhalifleri hapse atılmıştır. Liyakat çökertilmiş, eğitim sistemi bilimsellikten arındırılmıştır. Mühürsüz referandum ile ülkenin rejimi mühürlenmek istenmiştir. Devletin tüm imkanları ile ülkenin parlamenter sistemini yıkıp, otoriter tek adam rejimini kurmak isteyenler her türlü baskıya karşı yılmadan direnen gençlik karşısında yenilmiştir. Bu yenilgi sonrasında hukuk ve YSK darbesi yapılmıştır. Daha önce trafoya kedileri sokanlar, bu kez işi büyütmüş, YSK’ya kaplanları sokmuştur. Ülkede yargı sistemi çökertilmiş, hak aranacak merci kalmamıştır. Adalet dağıtması beklenen çay tiryakileri, birilerinin önünde cüppesini ilikleyecek düğme haline gelmiştir. Parti teşkilatları adalet referans noktaları haline gelmiştir. Gençliğe hitabe ve Bursa Nutku’ndan aldığımız yetkiyle biz ülkenin gençleri olarak ve bütün olumsuzluklara rağmen yılmıyoruz, umutsuzluğa kapılmıyoruz, 19 Mayıs’ta Atatürk’ün düşündüğü gibi düşünüyoruz. Hiçbir kurtarıcı beklemiyoruz çünkü bu kurtarıcı bizzat bizler olacağız. Her gün daha gür bir sesle, ‘Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor’ diyoruz. Yaktığımız bu 2’nci Kuvai Milliye ateşiyle karanlıkları aydınlatacağız. Bu ülkeyi, Cumhuriyeti kimselere teslim etmeyeceğiz.Konuşmanın ardından 83 yaşındaki Nermin Eyüboğlu, kendi yazdığı, Atatürk'ü ve Türk gençliğini anlatan şiiri seslendirdi. Anıt önünde davul zurna eşliğindeki horon gösterisini izleyen bazı vatandaşların da horona katılmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Anıt önünden görüntüler

Emre Polat'ın konuşması

Nermin Eyüboğlu'nun konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR

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4)GAZİANTEP'TE 19 MAYIS COŞKUSU

GAZİANTEP’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenlerde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 19 Mayıs 1919'da yakılan özgürlük ateşinin, TBMM'nin açılması ile birlikte tüm yurda yayıldığını söyledi. Bugünkü özgürlüğün 19 Mayıs'ta yakılan ateşe borçlu olunduğunu belirten Ökkeş Demir, özgürlük ateşinin devam ettirilmesi için Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Halk oyunları ve çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.



Görüntü Dökümü

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- Tören alanı ve katılımcılar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

- Halk oyunları gösterisi

- Sporcuların gösterileri

- Protokol üyelerinin sporcular ile sohbeti

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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5)YOZGAT'TA 19 MAYIS COŞKUSU

YOZGAT’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yozgat'taki kutlama programı Cumhriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Program daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursunu tamamlayan kursiyerler de İstiklal Marşını işaret diliyle okudu. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen kutlama programında öğrenciler, halk oyunları folklor gösterileri, çeşitli branşlarda sportif gösteriler sundu. Jimnastik, judo, taekvonda ve okçuluk branşlarındaki gösteriler ilgiyle izlendi. Kutlama programı, bütün sporcuların Türk Bayrağı açmasının ardından son buldu.

Program sonunda Vali Kemal Yurtnaç ve protokol üyeleri, kutlama programında görev alan öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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İşaret diliyle İstiklal Marşı okunması

Halk oyunu gösterileri

Jimnastik ve judo gösterisi

Okçuluk gösterisi

Detay

YOZGAT/

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6)AMASYA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

AMASYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki ilk tören sona erdi.

Çelenk sunma törenine Amasya Valisi Salih Işık, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Faruk Tonga, Sağlık İl Müdürü Dr. Rüştü Ertosun, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

İkinci program Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Buradaki törende çeşitli gösteriler sunuldu. Gençlik adına Busenur Ekici bir konuşma yaptı. Yasin Kahveci 'Önce vatan' isimli şiiri okudu. Yapılan çeşitli gösteriler ve etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalarda dereceye giren spor takımlarına protokol tarafından altın hediye edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı spor salonunda açılan spor branşlarının stantlarının gezilmesi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-19 Mayıs kapalı spor salonu öğrenciler detay

-Protokolün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması detay

-Gençlerin hazırladıkları etkinliklerden detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:38-BOYUT 142 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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7)FEN VE TEKNOLOJİLERİ LİSELERİ ANTALYA'DA BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRECEK

BAHÇEŞEHİR Koleji, bilim ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmek amacıyla 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de kurduğu Fen ve Teknoloji Lisesini 2017-2018'de Antalya Konyaaltı'nda açıyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu Başkanı Enver Yücel, "Antalya'da açacağımız Fen ve Teknoloji Lisesi, mekan olarak Türkiye'nin en büyük kampüslerinden biri olacak" dedi.

Bahçeşehir Koleji, ilkini 2006 yılında kurduğu Fen ve Teknoloji Liseleri'ne devam ediyor. Fen ve Teknoloji Liseleri'nin yeni kampüsünü Antalya'da açacak olan Bahçeşehir Koleji yöneticileri, Akra Otel'de velilerle bir araya geldi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu Başkanı Enver Yücel de tanıtım toplantısına katıldı. Fen ve Teknoloji Liseleri'nin ilkini 11 yıl önce İstanbul'da kurduklarını belirten Yücel, dünyanın eğitim anlamındaki en önemli modelini alarak Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Eğitim programlarında fen liselerine göre farklılıklar olduğunu aktaran Yücel, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayını alarak 11 yıldır eğitim öğretim yapan bir liseyiz. Şimdi de bu liseyi Antalya'da açıyoruz. Her geçen gün daha güçlü programlarla ilerliyoruz. Antalya'da yeni eğitim yılında açacağımız bu okulumuz hazırlık sınıfıyla başlayacak" dedi.

OKUL KENDİNİ İSPAT ETTİ

Okullarının dünya ile yarışabilecek nitelikte olduğunu kaydeden Enver Yücel, şöyle devam etti:

"11 yılda mezunlar verdik. Yabancı dilleri, bilim ve teknoloji anlamında başarıları ve liseden sonra girdikleri üniversiteler açısından alınan sonuçlar mükemmel. Dünyanın en başarılı üniversitelerine burslu olarak giden öğrencilerimiz var. Mezunlarımız Google ve Twitter gibi şirketlerde çalışmaya başladı. Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretmesi lazım. Bu anlamda bu iş ortaokul ve liselerde başlar. Biz de bu gaye ile yola çıktık. Kurduğumuz fen ve teknoloji lisesi başarılarını ispat eden bir lisedir."

18 LABORATUVARI OLACAK

Enver Yücel, Fen ve Teknoloji Liseleri'ni Türkiye'nin çeşitli bölgelerine açmaya karar verdiklerini dile getirdi. Bu yıl Antalya'da açacakları Fen ve Teknoloji Liseleri'nin mekân olarak Türkiye'nin en büyük kampüslerinden biri olacağını vurgulayan Yücel, "Laboratuvarları bir üniversitesinin mühendislik fakültesi derecesinde olacak. 18 laboratuvarın yer aldığı mükemmel bir kampüs olacak. Amacımız Türkiye'nin gelecekte teknoloji ve bilimi geliştiren insanları olsun istiyoruz. Teknoloji üretelim, Türkiye'yi zengin hale getirelim. 2 aya kadar tamamen okulumuz bitmiş olacak. Herkesin gurur duyabileceği bir lise olacak" dedi.

200 PATENT BAŞVURUSU

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız ise fen liselerinin tarihsel sürecini anlattı. Liseden mezun olan ve okumaya devam eden öğrencilerinin başarılarını anlatan Yıldız, okullarının şu ana kadar 200'e yakın patent başvurusu yaptığını aktardı. Eğitim Teknolojileri Direktörü Metin Ferhatoğlu da lisenin eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Tanıtım toplantısına Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra çok sayıda aile katıldı. Toplantı, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Salondan görüntü

Protokolün görüntüsü

Konuşmacılardan görüntü

RÖP: Enver Yücel

Detaylar

421 mb _ 06.10

( Haber; Hasan DEMİRBAŞ-Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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(ÖZEL) -

8)ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

GAZİANTEP'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, 'Avrupa Müzeler Gecesi'nde ziyaretçi akınına uğradı.

Dün gece kutlanan 'Avrupa Müzeler Gecesi' nedeniyle 19.00- 23.00 saatleri arasında ücretsiz girilen Zeugma Mozaik Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde müzeyi ziyarete gelen turistler bilet gişesi önünde kuyruk oluşturdu ve saatlerin 19.00'u göstermesiyle ücretsiz biletlerini alarak içeri girdi. Ziyaretçiler müzede yer alan eserleri inceleyerek, görevli rehberleri aracılığı ile bilgiler aldı.

Özellikle, müzeyle özdeşleşen ve 'Çingene Kızı Mozaiği' olarak bilinen mozaikten etkilendiklerini ifade eden ziyaretçiler, gezilerini ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Müze

- Müzeye gelen ziyaretçiler

- Müzeyi gezenler

- Müzedeki eserler

- Çingene Kızı Mozaiği

- Ziyaretçilerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 242 MB

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9)BÜYÜK GAZİANTEP SİRKİ'NE YOĞUN İLGİ

DÜNYANIN birçok ülkesinde, gösteriler yapan, özgürlükleri yetenekleri ve cesaretleriyle ünlü sirk grubu, Gaziantep’te gösteriye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Şahinbey Spor Salonu’nda 14 Mayıs’ta başlayan sirke vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Atlı gösteri, çember, yer akrobasi, hava akrobasisi, ip cambazlığı, palyaçolar, salıncak gösterisi, jonglor gibi alanlarda izleyenleri hayran bırakan ‘Büyük Gaziantep Sirk' grubu hafta içi ve hafta sonunda iki seans şeklinde gösteri yapıyor.

İsteyenlerin ücretsiz olarak izleyebildiği sirk gösterisi salı gününe kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Karataş Spor Salonu

- Gösteriyi izlemeye gelenler

- Gösteriden detay

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB