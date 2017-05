DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ANTALYA'DA ÖLEN İKİ MADENCİ ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde özel firmaya ait kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu hayatını kaybeden işçiler 35 yaşındaki Esen Çavuş ve 39 yaşındaki Levent Korkmaz Zonguldak'ta toprağa verildi. 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında önceki gün meydana gelen metan gazı sızıntısında yaşamını yitiren iki madencinin cenazeleri, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün akşam ailelerine teslim edildi. Levent Korkmaz'ın cenazesi Devrek İlçesi Çavuşoğlu Köyü'ne, Esen Çavuş'un cenazesi ise Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'ne getirildi. 3 yıllık evli Esen Çavuş'un, Çavuşoğlu Köyü Merkez Camii'ndeki cenaze törenine Devrek Kaymakamı Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba emekli maden işçisi Recep Çavuş, taziyeleri kabul etti. 3 yıllık evli Esen Çavuş'un cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Levent Korkmaz'ın, Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına ise CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün katıldı. Korkmaz'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

'GAZ SENSÖRLERİ ÇALIŞMIYOR'

Esen Çavuş'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan ve tahlisiye ekibinde de yer alan maden işçisi ağbaeyi İsa Çavuş, kardeşinin ve yanındaki arkadaşının ihmaller yüzünden öldüğünü ileri sürdü. Kardeşinin iddia edildiği gibi gaz zehirlenmesi değil metan gazı patlamasından öldüğünü ve vücudunun yandığını anlatan İsa Çavuş, şöyle konuştu:

"Birçok ihmal var maden ocağında. Gaz sensörları çalışmıyor. Gaz alınması için sondaj yapılmamış. Ben burada patlama olduğunu söyleyebilirim. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kişilerin sorumluların cezasını almasını istiyoruz. Bu tür olaylar defalarca oluyor. Artık gerekli önlemler alınsın. Ben kurtarma ekibindeyim. Hiçbir şekilde ocaklar denetlenmiyor. Ocakları patronlar açıyor ve garibanlar böyle ölüyor."

Kardeşinin mecbur kaldığı için ocağa girdiğini anlatan İsa Çavuş, "15 yıl otellerde aşçılık yaptı. Erken emekli olmak için madende çalışmaya başlamış. Biz bunu istemediğimiz için de gizli gizli yapmak zorunda kaldı. Kulağından rahatsızdı. Nasıl sağlık raporu aldı da ocağa girdi? Patronlarına bunu sormak istiyorum. 1 yıl daha çalışarak yevmiyesini tamamlayıp emekli olmak için yaşı bekleyecekti" dedi.

Aynı madende çalışan Esen Çavuş'in bir arkadaşı da bir hafta önce ocakta yükselen metan gazının tesadüfen fark edildiğini söyleyerek, "O zaman yüksek oranda gaz tespit edildi. Tesadüfen amirimizin içeri girmesiyle fark edildi. Fark edilmesiydi bu olay bir hafta önce olacaktı. Belki orada 10 kişi, 15 kişi içeride olacaktı" dedi.

'OCAK KAÇAK GÖRÜNÜYOR'

Ölen Levent Korkmaz'ın da Zonguldak'ta işsiz kalınca bir süre kaçak ocaklarda çalıştığı iş bulamayınca Antalya'ya gittiği öğrenildi. Levent Korkmaz'ın ağabeyi Bülent Korkmaz, "Emekli olduktan sonra Zonguldak'tan göç etmeyi düşünüyordu. Biz de, 'Buralarda hayat kötü. Git, kurtar kendini' diyorduk. Çalışmadığı zamanlar ona yardımcı oluyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. 'Emekli olacağım, emekliliğime az kaldı' diye seviniyordu. Daha önce de kaza geçirdiği Antalya'daki ocağa gitmişti. Bu oraya ikinci gidişi. Bugün aldığım duyumlara göre 12 Nisan'da ocağın çalışmama kararı alınmış. Bu ocak kaçak görünüyor. Sonuna kadar kardeşimin hakkını savunacağım" dedi.

2)AGİT HEYETİ KONTEYNER KENTTE İNCELEMELERDE BULUNDU

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi (PA) Göç Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda değerlendirmelerde bulunan AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos, uluslararası topluma Suriye'de barışın tesis edilmesi çağrısında bulunarak, "Artık bizim sözlerden eyleme geçmemiz lazım. Gerçekten barışın oluşturulmasına dair çabaları görmemiz lazım ki böylece ülkede barış tesis edilebilsin ve bu insanlar ülkelerine geri dönebilsin" dedi.

Sabah saatlerinde konteyner kente gelen AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos, Başkan Yardımcıları Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alain Neri, Göç Komisyonu Üyeleri Kyriakos Kyriakou Hadjiyianni, Georgios Varemenos, Mariette Tidei, AGİT PA Fransa Delegasyonu Anne De Boisseieu, uluslararası sekreterya görevlisi Farimah Daftary ve AGİT PA'nın diğer koordinatör ve sorumluları Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Konteyner Kent Yöneticisi Mehmet Türköz ileAFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. İlk olarak komisyona Zafer Özcan tarafından konteyner kent ve mülteciler hakkında bilgi verildi. Sağlıktan eğitime, barınmadan gıda yardımına, sosyal aktivitelerden eğlenceye kadar bir şehir olması gereken her şeyin konteyner kentte mevcut olduğunu ifade eden Özcan, il genelinde kayıtlı toplam 97 bin 700 mülteci olduğunu ve bunun 23 bin 832'sinin konteyner kentte kaldığını söyledi.

Daha sonra AGİT PA Göç Komisyonu Üyeleri konteyner kenti gezdi. Seçimle göreve gelen konteyner kentin mahalle muhtarlarıyla sohbet eden komisyon üyeleri, okul, hastane ve kurs atölyelerinde incelemelerde bulundu. Suriyelilerden oluşan bir korodan Türkçe türküler dinleyip öğrencilerin gösterisini izleyen komisyon üyeleri, bol bol hatıra fotoğraf çekti. Takı atölyesindeki incelemeler sırasında komisyon üyesi İtalyalı Mariette Tidei, beğendiği bir kolyeyi 50 liraya satın aldı.

"SAVAŞIN BİTMESİNE KATKIDA BULUNUN"

AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos ve beraberindeki heyet Suriyeli aileleri de ziyaret etti. Bu ailelerden biri olan ve eşi rejim tarafından öldürülen 6 çocuk annesi Menal Şireyki, Türkiye'de kendilerine çok iyi baktıklarını belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konteyner kentin tüm görevlilerine teşekkür etti. Komisyon üyelerinden bir isteği olup olmadığının sorulması üzerine Şireyki, "Bizim isteğimiz sadece Suriye'de savaşın bitmesine ve ateşkes sağlanmasına katkıda bulunmanız, başka bir şey istemiyoruz. Burada hizmetler ne kadar sınırsız olsa dahi biz ülkemize döndüğümüz zaman daha rahat oluruz" dedi.

SANTOS: BU İNSANLARIN HAYATLARIN HEPİMİZ MESULUZ

Konteyner kentten ayrılmadan değerlendirmelerde bulunan AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Vekili İsabel Santos; Fransa, İtalya ve Yunanistan'daki kampları da ziyaret ettiklerini, tüm bu incelemelerin sonunda tavsiyelerden oluşan bir rapor hazırlayarak AGİT PA üyesi 57 ülkeye ulaştıracaklarını söyledi. Kampları ziyaret etmelerindeki amaçlarının ülkelerin deneyimlerinden ders çıkartmak ve bu çerçevede savaştan kaçan insanlara nasıl ev sahipliği yapılacağına dair modelleri tespit etmek olduğunu kaydeden Santos; "Bu çerçevede ne olup bittiğine dair incelemeler yaptık. Bunlara dair tavsiyeler hazırlayacağız ve geleceğe yönelik yararı olacağını düşündüğümüz bu tavsiyelerden bir rapor hazırlayacağız, bu rapor da üye ülkelere ulaştırılacak. Elbette ki bu sorun bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Biz ancak bu sorunu birlikte olabilir ve dayanış ruhu ortaya koyabilirsek, hep bir arada bu sorunlara cevap üretebilirsek ancak o zaman üstesinden gelebiliriz. Çünkü bu insanlar hepimizin sorumluluğunda ve hayatlarından hepimiz mesulüz" diye konuştu.

"GENÇ NESLİN KAZANILMASI İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VAR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Avrupa ile Türkiye'deki kampları arasındaki farkın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Esasında her ülkede uygulanan model birbirinden farklı. Dolayısıyla aslında her ülke bu insanlara ev sahipliği yapmak için kendi modelini geliştirmiş durumda. Ama şunu söyleyebilirim Türkiye için; gerçekten çok büyük bir çaba ortaya konuyor ve çok sayıda insana ev sahipliği yapılıyor. Çünkü Türkiye zaten baktığımızda en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ben esasında burada gördüklerim karşısında bu inanlara yalnızca barınma, sağlık, gıda ve koruma konusunda ortaya konan çabalardan memnun olmakla kalmadım aynı zamanda bu insanlara esasında bir genç neslin kazanılması için, geleceğe yönelik bu genç neslin geleceğinin kurtarılabilmesi için ortaya konan çok büyük bir çaba var. Bunları görmek bizi çok memnun etti. Çünkü eğitimde fırsat ve erişim bu gençlere sağlanabiliyor ve onlar için geleceğe yönelik bir fırsat ortaya konabiliyor, bunu görebilmek bizi çok memnun etti."

Uluslararası topluma ve liderlere de Suriye'de barışın inşa edilmesi yönünde çağrıda bulunan Santos, "Suriye'de barışın tesis edilmesine ihtiyaç var. Şu anda bu genç kızların, genç erkeklerin ülkelerine dönmesi için koşulların oluşturulmasına ihtiyaç var. Çünkü bizden talep ettikleri de bu, insanlar evlerine, yurtlarına dönmek istiyorlar. Dolayısıyla artık bizim sözlerden eyleme geçmemiz lazım. Gerçekten barışın oluşturulmasına dair çabaları görmemiz lazım ki böylece ülkede barış tesis edilebilsin ve bu insanlar ülkelerine geri dönebilsin" diye konuştu.

ÇELİK: "HUKUKİ GÖÇÜN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ GEEKİYOR"

AGİT PA Göç Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Nur Çelik ise, komisyonun 3 gündür Türkiye'de olduğunu ve kampları ile şehir merkezlerinde mülteciler için oluşturulan imkanları gösterdiklerini söyledi. Her zaman bunun bir global insani kriz olduğunu ve bu nedenle tüm Avrupa Birliği dahil diğer tüm AGİT ülkelerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine dikkat çektiklerini ifade eden Çelik, sorumluluğun da sadece finansal anlamda katkılardan ibaret olmadığını kaydetti. Çelik, şöyle konuştu

"Bizim aslında daha fazla hukuki göçün önünü açmamız gerekiyor ki düzensiz göçü, insan kaçakçılığı faaliyetlerini ve mültecilerin hayatlarını kaybetmelerini engelleyebilelim. Tüm ülkelerin üzerine düşen kadar mülteciyi aslında bu süreçte misafir etmesi gerekir. Biz her yerde bunu söylüyoruz. 12 tane mülteci alan ülke var Avrupa'da ve bu yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Mülteciler bizim ülkemize gelmesin, sınırdaki ülkelerde kalsınlar da biz ne gerekiyorsa yapalım gibi bir yaklaşım var.

3)BURSA'DA MİLLİ BOKSÇUYU TÜFEKLE AĞIR YARALAMIŞTI, ŞEHİR DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI



BURSA'da geçtiğimiz mart ayında, Kick Boks Milli Takım Sporcusu olan 21 yaşındaki Muhittin Saltık'ı av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan, Mehmet Yıldırım., Cinayet Büro ekipleri tarafından, Denizli'ye kaçmak için otogarda bilet satın alırken gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz mart ayında Merkez Yıldırım İlçesi Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Yeğeninin doğum günü için yaş pasta alıp eve gelen Kick Boks Milli Takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, düzenlenen parti esnasında kimliği belirsiz bir kişinin cep telefonuyla araması üzerine evden dışarı çıktı. Kapı önüne giden Saltık'a pompalı tüfekle ateş eden bir kişi kaçtı. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Mehmet Muhittin Saltık, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DENİZLİ'YE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOGARDA YAKALANDI

Olayın ardındanİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen, telefon kayıtlarını araştıran, görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, Muhittin Saltık'ı yaralayanın, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaesı bulunan 21 yaşındaki Mehmet Yıldırım olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki aydır aranan Mehmet Yıldırım'ın, bu sabah Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satın aldığını tespit etti. Polis, aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

"KARDEŞİMİ BIÇAKLADIĞI İÇİN VURDUM"

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirilen Yıldırım, "18 yaşındaki kardeşim Ahmet Yıldırım, olaydan 1 hafta önce bıçaklandı. Bende bunu kimin yaptığını araştırdım. Yediselviler Mahallesi'nde oturan Muhuttin Saltık olduğunu öğrendim. Evinin önüne gittim ve çevresinden bulduğum telefon numarası ile arayarak aşağıya indirdim. Daha sonra pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtım. 2 aydır arkadaşlarımın yanında saklanıyordum. Bu sabahta akrabalarımın yanına Denizli'ye gitmek için otogara gittim." diye ifade verdi. Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4)KARGO ÇALIŞANINI POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 32 yaşındaki Uğur Karadağ evine gelen bir kargo firması çalışanı 27 yaşındaki Bilal Oltu ile aralarındaki bir husumet nedeniyle tartıştı. Uğur Karadağ, Bilal Oltu'yu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Misvak Sokak'ta meydana geldi. Bir kargo firmasında çalışan Bilal Oltu firmaya ait araçla Uğur Karadağ'ın evine geldi. Uğur Karadağ ile Bilal Oltu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Uğur Karadağ evinden pompalı tüfeğini alarak Bilal Oltu'yu ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Bilal Oltu binadan çıktıktan sonra yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Bilal Oltu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bilal Oltu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Polis, Bilal Oltu'yu tek el ateş edip vurarak öldüren 1 çocuk babası Uğur Karadağ'ı gözaltına aldı. Uğur Karadağ, Bilal Oltu ile aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştıklarını, küfür etmesi üzerine sinirlerine hakim olamayarak tüfekle ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)TAHTALI RUN TO SKY BAŞLIYOR

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky, 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky basın toplantısı 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda yapıldı. Toplantıya, Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, Mammut Sportive AŞ İletişim ve Pazarlama Direktörü Burak Sarı, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

Toplam 10 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı yarışlar bu yıl 10 kilometrelik Mammut Chimera Run, 6 kilometrelik Mammut Vertical Kilometer, 90 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky, 60 kilometrelik Mammut Tahtalı Berg Sky Race ve 27 kilometrelik Mammut Tahtalı Run To Sky kategorilerinde yapılacak.

Polat Dede, yarışlara ilk sene tek kategoride başladıklarını, bu yıl 5 farklı kategori koşulacağını söyledi. Yarışın her geçen sene giderek büyüdüğünü aktaran Dede, ilerleyen senelerde bu yarışı dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istediklerini belirtti.

Yarışların Türkiye'nin ilk 'skyrunning' yarışı olma özelliği taşıdığını anlatan Dede, "Tarihi Likya Yolu'nda ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda böyle bir yarışı düzenlememek olmazdı. İlk başlarda nasıl koşulacağı merak ediliyordu. Çünkü sıfırdan 2365 metreye çıkıyorsunuz. Bu seneki yarışta dünyanın en iyi koşucularından ikisi buraya gelecek. Bu Kemer için de önemli bir reklam. 90 kilometrelik parkur, dağın etrafında 360 derece dönülerek koşulacak. Zor bir organizasyon. Yarış için bize destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kemal Yüksel, ilçe turizmine yaptığı katkıdan dolayı Polat Dede ve ekibine teşekkür etti.

Haydar Gümrükçü, tüm spor dallarına destek verdiklerini belirterek, yarışmacıları zirvede ağırlayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Burak Sarı da yarışta dereceye giren 2 sporcunun İsviçre'de yapılan ve dünyanın en zorlu dağ koşusu olarak bilinen Eiger Ultra Trail yarışına gönderileceğini söyledi.

6)ŞEHİT YASİN YILMAZ TÜRKİYE BOCCE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenen, Şehit Yasin Yılmaz Türkiye Kadınlar ve Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun faaliyet programında bulunan şampiyona, 21 Mayıs tarihine kadar Mersin Marina'da gerçekleştirilecek. Her yaştan sporcunun katılabildiği müsabakaların ilk gününde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin'in son yıllarda spor kenti olma adına çok büyük adımlarla koşan bir il olduğunu, Bocce sporunun da ülkede 1990’dan sonra tanınan bir spor dalı haline geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren bazı uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını anlatan Gökbel, "Bunları geleneksel hale getirdik. Uluslararası Mersin Maratonu, Tour Of Mersin Bisiklet Yarışları gibi birçok etkinliğe de ev sahibi olduk. Mersin, başta ifade ettiğim gibi bir spor kentidir. 365 gün gerek coğrafi gerekse de iklimsel konumuyla her branşta sporun yapılabileceği ender şehirlerimizden bir tanesidir" diye konuştu.

Gökbel’in ardından söz lan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu As Başkanı Faik Kapsız, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalara Türkiye’nin çeşitli illerinden, aralarında dünya ve Avrupa’da dereceye giren milli sporcuların da yer aldığı toplam 250 kadın ve erkek sporcu katılıyor. 4 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda ilk 16’nın belirlenmesinin ardından, ilk 8’ler belirlenecek ve finale kadar elemeler sürecek. 21 Mayıs tarihinde madalya töreniyle sona erecek olan yarışlarda dereceye giren sporcular milli takım seçmelerine katılarak, milli formalarıyla İtalya, Fransa ve Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek.

Şampiyona Bocce disiplininde yer alan geleneksel, basamak, kombine, röle ve altın nokta kategorilerinde kadınlar ve erkekler olarak gerçekleştirilecek.

7)DİYARBAKIR'DA ŞÜPHELİ PAKETTEN KADIN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI

DİYARBAKIR'da bir işyerinin önüne bırakılan siyah bir çanta, bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli çantanın içerisinde kadın iç çamaşırı ve kıyafeti çıktı. Merkez Yenişehir İlçesi'nin en işlek caddelerinden biri olan Gevran Caddesi'nde bir işyerinin önüne bırakılan siyah çanta, çevredeki esnaflar arasında bomba paniğine neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, daha sonra durumu bomba uzmanlarına bildirdi. Özel bomba kıyafetlerini giyen ekipleri çantayı fünye ile patlattı. Ekipler, fünye ile patlatılan çantada kadın iç çamaşırı ve kıyafeti buldu. Çanta, incelenmek üzere emniyete götürülürken, kapatılan yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

