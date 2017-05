DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İZMİR’DEKİ SU KESİNTİSİ VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

İZMİR’de Tahtalı Barajı ile Göreme Arıtma Tesisi arasında bulunan ana isale hattındaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi, vatandaşları mağdur etti. Üç gün süreceği söylenen su kesintisi nedeniyle camilerden ve tankerlerden su dolduran vatandaşlar duruma isyan etti. Tahtalı Barajı ile Göreme Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 14 Mayıs saat 23.30'da Buca, Gaziemir'in tamamı ile Karabağlar'ın bir kısmında su kesintisi yaşandı. İZSU yetkilileri, kesintinin 17 Mayıs saat 23.30'a kadar süreceğini bildirdi. Üç gün boyunca taşıma suyla ihtiyaçlarını gidereceklerini belirten İzmirliler yetkililerin alternatif önlemler almamasına da tepki gösterdi. Buca’nın Hürriyet Mahallesi’nde su satıcısı olan İbrahim Uslu, su kesintisiyle birlikte satışların arttığını belirterek, “Su satışlarında patlama oldu, aşırı yoğunluk var. Normalde günde 50-60 damacana su satarken,şuanda 250-300 damacana su satıyoruz. Aşırı talep var, vatandaş susuz kaldı. Su ihtiyacını karışılmakta yetersiz kalıyoruz. Sabah su isteyen akşam olmadan tekrar su istiyor. Çoğu müşterime su veremiyorum" dedi.

Yine aynı mahallede oturan ve camideki kuyudan su doldurmaya gelen 77 yaşındaki Kadir Durmaz, “Sularımız kesik,yapacak bir şey yok. Evdekiler su bekliyor. Sular gelinceye kadar bu yaşımda eve bidonlarla su götüreceğim" diye konuştu.

“AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR"

Yetkililere tepki gösteren Tefik Gürsoy ise “Belediyelerin görevi vatandaşa temiz su içirmektir. Damacana su içirmez. Damacana su içmek mecburiyetinde değiliz. Parası olmayan nasıl içecek? Bizi böyle doldurma suya muhtaç ettiler. Devlet hükümet ve özellikle belediye işini düzgün yapsın. Bakın burada böyle su dolduruyorum. Böyle rezillik olmaz. Bizi kimse de bilgilendirmiyor. İnternet internet diyorlar. Herkesin interneti yok. Bizim aklımızla alay ediyorlar" dedi.

“İNSANA SAYGI YOK"

Kozağaç Mahallesi’nde oturan Eşref Karadağ’da “İzmir Türkiye’nin en büyük köyü diyorlar. Bizi böyle ilkel şartlarda yaşamaya mahkum ediyorlar. Bir türlü kentleşemedik. İnsana saygı yok. Kimseye haber verilmiyor. Oysa ben İZSU’ya üyeyim" dedi. Feyzullah Kaçan ise, yetkililere tepki göstererek, “Benim düğünüm var. Evde misafirler var. Bidonlarla su taşıyorum. Ayıptır, günahtır. Düğünüm var, bu işin partiyle ilgisi yok ama ama Eskişehir’de CHP’li, hizmet ediyor" dedi.

2)ATATÜRK'ÜN POSTER RESMİNDEKİ ELİNİ DEFALARCA ÖPTÜ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Belediye Meydanı'na asılan dev Atatürk posteri önüne gelen yaşlı bir kadının, 'Ata'nın elini defalarca öptüğünü gösteren video sosyal paylaşım sitesinde ilgi gördü. Bodrum Belediye Meydanı'na geçtiğimiz yıl asılan yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterine, bu sabah yaklaşan ve yürümekte güçlük çektiği görülen yaşlı bir kadının davranışı vatandaşları duygulandırdı. Posterin en altındaki bölümde Atatürk'ün sol elinin bulunduğu bölümü tutarak defalarca öpen kadın, bir süre sonra uzaklaştı. O anı bir vatandaş cep telefonuyla çekip Facebook'tan paylaştı. Görüntü beğeni toplarken, yoğun ilgi gördü.

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi (EK)

3)TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan Kara Harp Okulu imamı Şamil Gülen mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: SAKARYA,()

4))VALİ IŞIN ATANAN ÖĞRETMENLERE: SİZ YETİŞTİRİRSENİZ KİMSE ELİNE SİLAH ALMAZ

Vali ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Ağrı’ya atanan 206 aday öğretmeni makamında kabul etti ve "Siz yetiştirirseniz kimse eline silah almaz, siz yetiştirirseniz kimse bomba koymaz arabaların altına" dedi.

Makamında kabul ettiği öğretmenlerle daha sonra Kültür Merkezinde bir lokantada verilen yemekte bir araya gelen Vali Musa Işın, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu hatırlattı. Öğretmen atamalarının zorlu bir sürecin ardından tamamlandığına işaret eden Vali Musa Işın, günümüzde batıda ve orta Anadoluda hizmet etmenin kolay olduğunu belirtti.

5)BESNİ'DE, FISTIK TARLASINDA KENEVİR ELE GEÇTİ



ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, bir fıstık bahçesinde 260 kök keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma ve Köseceli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sarıyaprak Köyü'nde bir fıstık bahçesinde yapılan aramada 260 kök kenevir ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen tohum ve kenevir yakılarak imha edildi.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ()

6)MARMARİS'TE ASKERİ HÜCUMBOT VE DENİZALTI HALKA AÇILDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında askeri gemi ve denizaltı halkın ziyaretine açıldı.

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı TCG Atak P337 adlı Hücumbot ve TCG Burakreis denizaltısı, kent merkezinde bulunan gümrüklü limanda halkın ziyaretine açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, ortaokul ve lise öğrencileri ilgi gösterdi. Günnücek Milli Orman Parkı yanında bulunan gümrüklü limanda demirli askeri hücumbot ve denizaltı, saat 14.00 ile 17.00 arasında ziyaret edildi. TCG Fırtına savaş gemisini de 19-20 Mayıs arasında Uzunyalı Mevkii'nde balıkçı tekneleri ile alınan vatandaşlar 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

7)ŞIRNAK'TA ENGELLİ FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

ŞIRNAK Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, kurum müdürleri, engeliler ve aileleri katıldı. Vali Yardımcısı Arıkan ve Belediyebaşkanı Bedirhanoğlu, engellilerle kısa süre sohbet ederek, sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüşte "Güzellikleri beraber yaşayalım", "Birgün değil hergün yanınızdayız", "Hayatı yaşamak için engel yoktur" dövizleri ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü pankartı ile Türk Bayrakları taşındı. Engelliler yürüyüş kortejinin önünde tekerlekli sandalyelerle yürüyken, aileleri de arkalarından geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüşe katılan herekese teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, yürüyüş sonrası engellilere ve ailelerine bir yemek verildi.

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam'ın yaptığı kısa konuşmanın ardından konuşan Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Bu tür farkındalık haftalar nedeniyle toplum açısından oldukça önemli. Yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde 2'si engelli. Ancak bizim engellilerimiz ile yapmamız gereken çok şey var. Bu konuyla ilgili olarak Şırnak özelinde hem de ülke genelinde bir takım çalışmalarımız var ve bunlardan iyi neticeler alıyoruz. Kendi özelimiz de engelli kardeşlerimiz farklı görmüyoruz. Bunları kendi yaşamımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bizim bir engelimiz olsa da olmasa da farklı insanlarız. Farklı düşüncelerimiz var ama herkese adil bir şekilde eğitim ve yaşam hakkı sunaya çalışıyoruz. İdareci olarak sayın valimiz başta olarak, belediye başkanımız bizler sizlerin bütün sorunlarını elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. Program görme engelli İsmail Babat'ın verdiği müzik dinletisinden sonra sona erdi.

8)ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU

EDİRNE’de özel eğitim gereksinimli engelli çocuklar, kıyafetleri giyip bir günlüğüne polis oldu. Polis araçlarını tanıyan çocuklar, TOMA’dan su sıkarken, polis ekipleriyle birlikte devriye attı.

Edirne'de özel eğitime gereksinim duyan zihinsel engelli çocuklar Engelliler Haftası kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde polis üniforması giyerek unutamayacakları bir gün yaşadı. Edirne Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan engelli çocuklar bahçedeki Kobra, Akrep ve TOMA ve Yunus ekiplerinin motosikletlerine bindi. Ardından emniyetin MOBESE merkezine giren engelli çocuklar, telsizden polis ekiplerine ‘tüm ekiplerimize iyi günler diliyorum’ anonsu yaptı. Engelli çocukların makam odasında ziyaret ettiği Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, teşkilat olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Sizleri aramızda görmek mutluluk vericidir. Engelli olmak asla bir kusur değil arkadaşlar. Unutmamalıyız ki içimizden herhangi biri de her an engelli olabilir. Bu nedenle hepimiz engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için onlara destek olmalıyız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle teşkilatımız olarak yaşama sevinciyle hayata tutunan bu kardeşlerimize yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugünlerini de bizlere ayırdıkları için şükranlarımı sunarımö şeklinde konuştu. Öğrencilere daha sonra Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesinde de çevik kuvvet ekiplerinin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA aracı tanıtıldı. TOMA aracına binen bir engelli öğrenci boş alana su sıkmayı öğrendi. Daha sonra ise Çevik Kuvvet elbisesi giyen öğrenciler bir günlük de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

9)ARAÇLARDAKİ STANDART DIŞI AKSESUARLAR İMHA EDİLDİ

DÜZCE'de polisin yaptığı denetimlerde araçlarında standat dışı aksesuar bulunan sürücülere para cezası uygulandı. El konulan aksesuarlar ise imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda yaptıkarı denetimlerde, araçlardaki aksesuarları kontrol etti. Araçlarda bulunan ve Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olan abart egzoz, siren, megafon ve Amerikan Pres Plaka (APP) gibi aksesuarlara el konuldu. Sürücülere ise para cezası uygulandı.

Bugün ve daha önce yapılan denetimlerde toplam 250 otomobil ve motosiklet üzerinde tespit edilerek el konulan standart dışı aksesuarlar, İl Özel İdaresi'ne ait parka götürülerek iş makinesiyle ezilerek imha edildi.

Trafik polislerinden İsmail Çelik, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı standart dışı aksesuarların araçlara takılmasının yasak olduğunu söyleyerek, "Bu tür aksesuarlara kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşa rahatsızlık vermeye kimsenin hakkı yok. Yeni çıkan yasaya göre cezalar da ağırlaştırıldı. Sürücülerimizin buna dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

