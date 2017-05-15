DHA YURT BÜLTENİ-11

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MERSİN'DE SURİYELİ'LERİN 'GÜRÜLTÜ YAPMAYIN’ CİNAYETİ (EK)

3)TOPRAĞA VERİLDİ

Hanifi Hisak'ın Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Yakınları ve akrabalarının akın ettiği camide Hisak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Evli bir çocuk babası Hisak, burada sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin sorgusunun tercüman eşliğinde sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Caminin önüne toplanan vatandaşlar

- Cenaze camiden çıkartılırken

- Cenaze omuzlarda taşınırken

- Annenin cami önünde bayılması

- Yakınlarının ağlaması

- Cenaze aracı giderken

SÜRE: 02. 27 BOYUT:276.00 MB

Haber : İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN ()

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4)BAFRA'DAKİ KAZADA ÖLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN’da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nehir yatağına yuvarlanması sonucu ölen sürücü 27 yaşındaki Oğuzhan Suluoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam Bafra İlçesi Kalaycılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Suluoğlu yönetimindeki 55 JR 793 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 28 yaşındaki İftar Çelebi yaralandı. Çelebi, olay yerine çağırılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suluoğlu’nun cansız bedeni ise sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarılıp, hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Suluoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğuzhan Suluoğlu için bugün Bafra İlçesi Salih Yıldız Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Bafra İlçe Belediye Başkanı Zihni Şahin, Suluoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Namaza katılanlardan detay

-Detaylar

(SÜRE:1.29 Dk) (BOYUT:323 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/ BAFRA (Samsun), ()

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5)30 YILDIR OTURDUĞU EVİN İHALESİNİ ALAMAYINCA GÖZYAŞINA BOĞULDU

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin taşınmazlarını çıkardığı ihalede 30 yıldır oturduğu evin ihalesini alamayan Hacer Erdoğan sinir krizi geçirdi.

Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'ndeki taşınmazların ihalesi sürüyor. Değirmenönü Kültür Merkezi'ndeki bu ayki ihaleye de vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Daha önceki ihalelerde kavga çıkması nedeniyle polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri önlem aldı. İhalenin yapıldığı merkezin etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Açık teklif usulü ile 101 adet konutun satışa çıkarıldığı ihalede vatandaşlar, mahallelerinde yaşamayanları ihalelere sokmamak için bariyerler önünde bekledi.

30 YILDIR OTURDUĞU EVİNİ İHALEYLE KAPTIRDI

İhale devam ettiği sırada salondan bağırarak çıkan Hacer Erdoğan adlı vatandaş, gözyaşlarına boğuldu. Yabancı birinin ihaleye katıldığını belirten Erdoğan, ihaleyi bu kişinin aldığını kaydetti. Yakınlarına ve mahalleliye bu kişiyi neden ihaleye soktukları serzenişinde bulunan Erdoğan'ı özel güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sandalyeye oturtulan Erdoğan, 30 yıldır oturduğu evinin ihalesini kaybetmesinin ardından sinir krizi geçirdi. Erdoğan, "Nasıl sakin olayım, bu kişiyi koruyorsunuz. Bu nasıl belediye, nasıl devlet, aldı gitti evimi. Çanak tuttular. Belediye bunu bu hale getirmemeliydi. Yıllardır verdiğim emeklere yazık. Lanet olsun" dedi. Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

YİNE GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalleli arasında da ara ara gerginlik çıktı. Bazı vatandaşlar komşularının kendi evlerinin ihalelerine gireceği iddiasıyla kavga etti. Diğer mahallelinin araya girmesiyle taraflar yatıştı. Aynı mahalledeki taşınmazlar için geçen ay yapılması planlanan ihale gerginlik çıkınca belediye tarafından iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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- İhaleye katılmak için gelenlerden görüntü

- Hacer Erdogan'ın aglarken görüntüsü

- Ambulansın gelişi

- Hacer Erdoğan'ın anbulansa bindirilişi

- İihalenin yapıldıgı yerin dış pilan görüntüsü

- Kalabalıktan detay görüntüler

274 MB /// 04.30"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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6)OKULDA PENCEREYE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde bir orta okulda eğitim gören, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen U.B.Y 3 katlı okulun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen öğrenci tedavi altına alındı.

Olay, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen U.B.Y. okulun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören okul öğretmenleri ve yöneticiler, polis ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sınıfa giren itfaiyeciler U.B.Y'yi ikna etti. Pencerenin kenarından alınan U.B.Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. U.B.Y'nin daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar teşebbüsünde bulunan öğrencinin ambulanstan indirilmesi

-Hastaneye sedye ile alınması

-Okuldan detaylar

HABER: Faruk KIYAK-KAMERA: Orhan UZUN-DERİNCE(Kocaeli), ()

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7)APARTMAN DAİRESİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİLER

ANTALYA'da uyuşturucu serasına çevrilmiş bir apartman dairesine baskın yapan Narkotim ekipleri, genetiğiyle oynanmış 1 kilo 80 gram esrar maddesi ile 223 kök Hint keneviri, iki tabanca ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi. M.T. ve Y.C. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi.

Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen kokulu fanlar bulundu. İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde, saksılara ekili 223 kök genetiğiyle oynanmış Hint keneviri ile 1 kilo 80 gram esrar ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada iki tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan M.T. ve Y.C., polisteki ifadesinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Genetiği değiştirilen uyuşturucunun diğerlerine oranla daha fazla etkili olduğu, bu nedenle daha pahalı satıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin kamerasından uyuşturucu yetiştirilen daire

-Zanlıların polisle birlikte adliyeye gelmesi

-Adliyeye girişleri

-Adliye dış plan

“268 MB -2 DK 23 SN “

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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8)EMEKLİLERDEN AÇLIK GREVİNDEKİ AKADEMİSYEN VE ÖĞRETMENE DESTEK

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde DİSK Emeklisen Derince Şubesi'nde 3 emekli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vererek 1 günlük açlık grevi başlattı.

DİSK Emeklisen Derince Şube Başkanı Kasım Erben, Şube Sekreteri Hüseyin Çoban ve sendika üyesi İhsan Deniz, KHK ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için bugün sendika binasında 1 günlük açlık grevi başlattı. İş yerinden ve ekmeğinden uzaklaştırmalara bir an önce son verilmesi gerektiğini söyleyen DİSK Emeklisen Derince Şube Başkanı Kasım Erben, "OHAL sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 105 bin kamu emekçisi tek taraflı, idari kararla, hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edilmiştir. Bugün sendikamızda başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere işinden, ekmeğinden uzaklaştırılan tüm kamu çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla 1 günlük açlık grevine başladık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Açlık grevi yapanlar

-DİSK Emeklisen Derince Şube Başkanı Kasım Erben ile röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN-DERİNCE(Kocaeli), ()

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9)KASTAMONU'DA HASARLI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

KASTAMONU'da, kontrolden çıkan minibüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin yanından geçen bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Minibüs ile çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil yanda park halindeki diğer araçlara çarptı. 5 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğü kazada ölen ve yaralanan olmadı. Minibüs sürücüsü araçla kaza yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

Dosya adı: kst_kazaanı

Süre: 15 sn.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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10)SİMİTÇİ, KALDIRIMA DÜŞÜRÜLEN CÜZDANI POLİSE TESLİM ETTİ

TOKAT'ta 18 yıldır simit satan 51 yaşındaki Salih Alkan, kaldırıma düşürülen ve göçmen bir kadının aldığı içinde 3 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı polise teslim etti.

Kent merkezinde Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde 18 yıldır simit satan evli ve 3 çocuk babası Salih Alkan, Atatürk Anıtı önünde yerde bir kadın cüzdanı olduğunu fark etti. Oradan geçen bir kadının aldığını gören Alkan, durdurarak cüzdanı istedi. Alkan, içindeki kimlikten C.G.'ye ait olduğu anlaşılan içerisinde 3 bin lira nakit para, kredi kartları ve kimliklerin bulunduğu cüzdanı olay yerine çağırdığı polise teslim etti. Yapılan araştırma sonucunda ise polisler kısa sürede C.G.'yi bularak cüzdanını teslim etti.

Yerdeki cüzdanı bir kadının aldığını fark ettiğini söyleyen Alkan, "Cüzden yere dik vaziyette düşmüştü. Dikkatimi çekti. Irak uyruklu bir kadın kaldırıma durdu ve eğilerek yerden aldı. Bana doğru gelirken 'polis' diyerek durdurdum. Cüzdanın onlara ait olup olmadığını sorduğumda 'hayır' dedi. Ben de cüzdanı elinden aldım. İçerisinde nakit para, kredi kartları vardı. Polisi arayarak cüzdanı teslim ettim. Polis sahibini bulup teslim etti. Sahibi de geldi bana teşekkür etti" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Simitçinin görüntüsü

-Bulduğu cüzdan ve içindeki paralar

-Konuşmaları

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(111 mb)

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