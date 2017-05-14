DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'A YUMRUKLU SALDIRI

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadın girişimlerin tezgah açtığı kırsal kalkınma pazarında yumurta satan ve selfie çekilme bahanesiyle yanına gelen 29 yaşındaki Görkem Huslu, tarafından yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırgan Huslu polis tarfından gözaltına alınırken, sol gözünün içerisinde bir yırtılma tespit edilen Gürkan, "Selfie çekilebilir miyiz?' dedi. Çekiliriz dedim. Tam selfie çekilirken ki selfie çekildiğiniz için herhangi bir savunmanız yok. Birden sol gözüme diğer elinde yumurta varmış, güçlü bir şekilde birkaç kez yüzüme yumurta ile vurdu" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Pazar günleri 1'nci Murat Kapalı Pazar yerinde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarına gitti. Tezgahları dolaşan Gürkan'ın yanına aynı pazarda yumurta sattığı öğrenilen Görkem Huslu gelerek selfie çekme bahanesiyle yaklaşıp, elindeki yumurtayla Gürkan'a saldırdı. Gürkan'ın yüzüne birkaç kez vuran Huslu korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı daha sonra ise kaçtı. Edirne Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gelen Görkem Huslu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Makam aracıyla Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne giden Belediye Başkanı Recep Gürkan ise sağlık kontrolünden geçirildi. Yumurtalı saldırgan Görkem Huslu'dan şikayetçi olan Gürkan'ın sol gözünün içerisinde yırtık tespit edildi. Saldırı olayının duyulmasının ardından CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve çok sayıda kişi hastaneye gelerek ziyaret etti.

Kontrollerinin ardından hastanenin acil servisinden çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saldırgan Görkem Huslu'nun yanına selfie çekilme bahanesiyle geldiğini anlatarak şunları söyledi: "Enteresan bir olay. Bilindiği gibi bugün kadın girişimcilerle kurduğumuz, Kırsal kalkınma pazarının hem anneler günü hem de kuruluş yıldönümüydü. Orada çalışan emekçi kadınlarımız beni kutlama için davet ettiler. Anneler günü ve pazarın kuruluşu nedeniyle saat 12.00'de pasta kesecektik. Pazara gittim, kadınlarımızı dolaşırken delikanlı geldi. Oda orada yumurta satıyormuş, 'selfie çekilebilir miyiz?' dedi. Çekiliriz dedim. Tam selfie çekilirken ki selfie çekildiğiniz için herhangi bir savunmanız yok. Birden sol gözüme diğer elinde yumurta varmış, güçlü bir şekilde birkaç kez yüzüme yumurta ile vurdu. Gözümün içerisinde bir yırtılma var. Doktorlar tedavisini hemen başlattılar. Ama sonradan öğreniyoruz ki bir saat önceden benimle ilgili bir video yayınlamış, bir şeyler içiyor, ne içtiğini de bilmiyoruz. Adli ve emniyet makamları bakacaktır. Neden saldırdığını bilmiyoruz, selfie çekilelim diye geldi, böyle oldu" dedi.Doktorların kendisine hastanede yatış verdiğini ifade eden Gürkan, uzun süre önce planlanan yeni nikah salonu açılışının ardından hastaneye dönerek tedavisinin sürdürüleceğini söyledi. Gözaltına alınan Görkem Huslu'nun ise bir süre önce Edirne Belediyesi'nde çalıştığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, annesinin de Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Güler Soyaslan, olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUNDA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın saldırıya uğradığı an, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, selfie çekmek için Gürkan'ın yanına gelen Görkem Huslu'nun bir elinde cep telefonu varken, diğer elindeki yumurtayla Gürkan'ın yüzüne vurduğu görüldü. Ayrıca Huslu'nun, Gürkan'ın pazar yerini ziyareti öncesinde Facebook'taki sayfasında sigara içerken 10 saniye video paylaştığı ve altına da Recep Gürkan'ı etiketlediği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sadırı anı cep telefonu görüntüsü

-Edirne Devlet hastanesi

-Hastaneye gelenler

-Polis ekipleri

-Başkan Gürkan'ın acile gelmesi

-Hastane acil servisi

-Gürkan'ın hastaneden çıkışı

-Sol gözündeki bant

-Gürkan'ın açıklaması

-Makam aracına binmesi ve ayrılması

-Saldırının yaşandığı kadın girişimci pazarı

-Görenlerin olayı anlatması

-Tezgahtaki yumurtalar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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2)KANALİZASYONDA ZEHİRLENEN 15 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

MERSİN'de kanalizasyondan sızan gazla zehirlenerek hastaneye kaldırılan Suriyeli 15 yaşındaki Midya Mustu, 6 günlük yaşam mücaledesini yitirdi.Fabrikadan kanalizasyon hattına kaçak olarak bırakılan atıksu nedeniyle zehirlenen Suriyeli Midya Mustu ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz gün abla Mustu tedaviye yanıt vererek taburcu edilirken, kardeşi Midya Mustu dün gece tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Öğle saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kızın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mustu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın ailesini mahalleliler teselli ederken, cenazede büyük hüzün yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, PH değeri düşük fabrika atık sularının kaçak olarak kanalizasyona tahliye edilerek evsel atıksular ile birleşmesinden doğan gazla zehirlendiğini tespit etmiş, bu kaçak hatları da kapatmıştı.



İbrahim MAŞE/MERSİN, ()-

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3)KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde Tekgöz kaplıcaları yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Kayseri yönünde giden 32 yaşındaki Veli Yardımcı yönetimindeki 35 EC 736 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjü aşıp takla atarak karşı yöne geçti ve bu yolda seyir halinde bulunan 57 yaşındaki Sami Ürek yönetimindeki 16 VZ 399 plakalı otomobilin üzerine düştü.Kazada, her iki otomobil sürücüleri Sami Ürek ve Veli Yardımcı ile 35 EC 736 plakalı otomobilde bulunan 30 yaşındaki Selda Yardımcı yaşamını yitirdi. Kaza yapan otomobillerin birinde bulunan ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kayseri- Ankara karayolunda trafik bir süre aksadı. Cesetlerin alınması ve kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra yolda ulaşım yeniden sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Hurda yığınına dönmüş araç ve cesetlerin kaldırılması

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () -

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4)ADANA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 7 YARALI

ADANA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Seyhan İlçesi Mavi Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Zikret Köseoğlu yönetimindeki 01 ENE 33 plakalı otomobil aşırı hız yaparak, Mustafa Mercan yönetimindeki 01 ZZ 338 plakalı araca ardından Savaş Kayabaş yönetimindeki 34 NE 0149 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen 3 araçtaki çocuklar Merve Köseoğlu (11), İcran Serbest (8), Emine Serbest (12) ve Hidayet Serbest ile birlikte araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, çocuklar yaşadıkları şokun etkisinden uzun süre çıkamadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada kazaya karışan araçların patlama riski olması üzerine, kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçların olay yerinde görüntüsü

- Ambulansın gelişi

- Yaralıların ambulansın içinde görüntüsü

- Küçük çocukların görüntüsü

- Kaza yapan araçlardan genel görüntü

- Ambulansın içinde ağlayan kadının görüntüsü

- Olay yerindeki kalabalık ve polislerin görüntüsü

- Kaza yapan araçlar ve itfaiyenin görüntüsü

- İtfaiye erlerinin araçları kontrol etmesi

SÜRE:03'16" BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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5)ŞEYH HALİD'İ ANMA ETKİNLİĞİNDE 50 BİN KİŞİ, 1 KİLOMETRELİK KARDEŞLİK SOFRASINA OTURDU

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyü'nde her yıl Mayıs'ın ikinci haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 50 binden fazla kişi katıldı. Konukları ağırlamak için köye 5 bin çadır kurulurken, etkinliğin son gününde 50 bin davetli, 1 kilometrelik kardeşlik sofrasında birlikte yemek yedi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyü'nde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliği, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların katılımı ile yapıldı. İki gün süren etkinliklere yaklaşık 50 bin kişi katılırken, konukları ağırlamak için köye 5 bin çadır kuruldu. Örmegöze Köyü'ne gelen vatandaşlar Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinliklere bu yıl, İstanbul, İzmir, Ankara, Kastamonu, Ordu, Samsun, Amasya, Erzincan, Konya, Balıkesir, Adana, Mersin, Manisa ve Tekirdağ'dan ziyaretçiler katıldı. Etkinlik boyunca Tekirdağ ve Lüleburgaz ilahi grupları tarafından konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti. Beşiri'deki evinden, etkinliğin yapıldığı dedesi Şeyh Halid'in türbesinin olduğu bölgeye gelen Şeyh Selman Bağdu ise türbe yakınında kalabalık bir kitle tarafından zılgıt, alkış ve def çalınarak karşılandı. Kitleyi selamlayan Şeyh Selman Bağdu, daha sonra Şeyh Halid'in bulunduğu türbeyi ziyaret edip, dua okudu. Türbe dönüşünde çadırda konukları kabul eden Selman Bağdu, iki gün süren etkinlikler kapsamında ilahi yarışmasında dereceye girenlere koyun ve bazı hediyelerin verileceğini söyledi.

ŞEYH SELMAN BAĞDU:ANA TEMAMIZ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE BARIŞ MESAJI VERMEK

1954 yılında vefat eden Şeyh Halid'in torunu Şeyh Selman Bağdu, 1955 yılından bu yana etkinliğin devam ettirildiğini belirterek, "Türbede yaklaşık 5 bin çadır kurduk. 60 yıllık geleneğin sürdüğü türbede konuklarımız bu yıl da aş dökme ve anma etkinliklerinde bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelenler bir arada ibadet ediyor, ilahiler okuyor. Türbemiz bir yerde hoşgörünün adresidir. Konuklarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için de her türlü imkanı sağladık. Bu yıl türbede ana temamız dünyada ve ülkemizde barış mesajını vermektir"dedi. Etkinliklere katılan Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, türbe ziyaretinde anlamlı mesajların verildiğini belirterek, "Önemli anma etkinliği sayesinde Batman ve yöresine olan algı da değişiyor"diye konuştu.

50 BİN KİŞİ, 1 KİLOMETRELİK KARDEŞLİK SOFRASINA OTURDU

2 gün süren etkinliklerin sonunda Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen yaklaşık 50 bin kişi, bir kilometre uzunluğundaki kardeşlik sofrasında ağırlandı. Etkinliğin son gününde verilen yemeğe bölgede tanınan kanaat önderleri ve çok sayıda ziyaretçi de katıldı. Bugün öğlen saatlerinde düzenlenen kardeşlik sofrasında 4 ton et ve 2 ton bulgur ve pirinç ile yapılan güveç, tatlı ve 200 bin ekmek tüketildi. 1 kilometrelik yer sofrasında bir araya gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde türbeden ayrılarak memleketlerine döndü. Şeyh Halid'in torunu Şeyh Selman Bağdu, etkinlik için gelen konuklara teşekkür ederek, uğurladı.

Görüntü Dökümü;

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- İlahi gruplarının, Şeyh Selman Bağdu önünde ezgiler söylemesi

- Türbeye gelen ziyaretçiler,

- Cep telefonuyla ilahi gruplarını çekenler

- Şeyh Selman Bağdu ile röportaj

- Batman Ticaret ve Sanayi Başkanı Demir ile röportaj

- Çadırlardan görüntü

- Genel görüntüler ve detay

Haber - Kamera:Arif ARSLAN-Reşit Yiğiz/BATMAN, () -

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6)BAKAN EROĞLU: PİKNİK YAPANLAR MUTLAKA ATEŞİNİ SÖNDÜRSÜN

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, havanın ısınmasıyla piknik alanlarına gidenleri uyararak, "Piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün. 'Ateş yakılmaz' diye koyduğumuz yasaklı bölgeler var bunlara riayet etsinler. Piknik yaptıkları alanlardaki çöplerini özellikle şişe kırıklarını toplasınlar" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kuran Kursu Hafızlık törenine katıldı. Buradaki konuşmasında Şuhut'un geçmişte özellikle hafız yetiştiren bir yer olduğunu belirten Bakan Eroğlu, zamanla hafızlık eğitiminin zayıfladığını söyledi. Kuran'ı sadece okumanın ve öğrenmenin yetmeyeceğini aktaran Bakan Eroğlu, "Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilk emri 'oku' emridir. Okuyacağız ama onu yaşayacağız. Oku demek sadece yüzünden okumak değil, onu yaşamaktır. Her şeyiyle yaşayacağız" dedi.Konuşmaların ardından 35 hafıza belge ve hediyeleri verildi.

"ÇÖPLERİ, ŞİŞE KIRIKLARINI TOPLASINLAR"

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, havanın ısınmasıyla piknik alanlarına giden vatandaşı uyararak, dikkatli olmalarını istedi. Bakan Eroğlu, şunları söyledi:"Havalar ısınmaya başladı. Vatandaşımız piknik alanlarına çıktığı zaman dikkatli olmalarını istiyoruz. Orman yangınları çıktığı zaman söndürmesi çok zor ve zahmetli oluyor. Hatta bu konuda şehitler veriyoruz. O bakımdan bütün vatandaşımızdan şunu istirham ediyorum; piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün. 'Ateş yakılmaz' diye koyduğumuz yasaklı bölgeler var bunlara riayet etsinler. Piknik yaptıkları alanlardaki çöplerini özellikle şişe kırıklarını toplasınlar. Ormanı aldığı gibi tertemiz bıraksın."Bakan Eroğlu, vatandaştan olası bir yangın çıkması halinde de Alo Orman Yangın Hattı olan 177 numaralı telefona haber vermelerini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanından detaylar

- Kur'an-ı Kerim Tilaveti

- Bakan Eroğlu konuşması

- Hafızların tören alanına gelişi

- Hafızların Kur'an okuması

- Hafızlara belgeleri ve hediyelerinin verilmesi

- RÖP: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

124 MB /// 03.54

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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7)‘CAN DOSTLARI’ PODYUMA ÇIKTI

KÖPEK Irkları ve Kinoloji Federasyonu’nca, Bursa'da düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması'na 10 kategoride 200 köpek katıldı. Hakem karşısında geçen köpekler, duruşları ve ırklarına uygunlukları ile birbiriyle yarışırken renkli görüntüler oluştu.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca (KIF) tarafından altıncısı düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Eker Meydanı'nda gerçekleşiyor.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gibi ülkelerden de yarışmacılar katıldı. 10 kategoride gerçekleşen yarışmada, 200 köpek hakem karşısına geçecek. Yarışmada köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonunun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuluyor.

İlk kategoride düzenlenen Junior Köpek Yarışmasında, Melike Koparan'a ait, Chihuahua cinsi, Alexandra Hause Gina isimli dişi köpek birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Köpek Irkları ve Kinoloji Fedarsyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakemi Adnan Üke, "Bu yıl Bursa'da düzenlenen Uluslararası Irk Standartları yarışmamızda 10 kategoride 200 köpeğimiz yarışıyor. Her köpeğin kendi ırkına göre belirli bir standartları var. Bizde bu standartlara göre hakem heyeti olarak değerlendirme yaparak puanlıyoruz. Burada amacımız en güzel ve bakımlı köpekleri seçmek değil, ırkına en uygun köpeği seçmektir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Köpeklerden detaylar

-Hakem karşısına çıkan köpeklerden görüntüler

-Yarışma alanından görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(

SÜRE: 3 dakika 1 saniye

BOYUT: 329 Mb

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8)16 YAŞINDAKİ LİSELİ KIZ 2 HAFTADIR KAYIP



ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde oturan lise öğrencisi 16 yaşındaki Döndü Kuzucu, 2 hafta önce okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunduğu kızlarının hayatından endişe ediyor. 37 yaşındaki Ersun Kuzucu, eşi 35 yaşındaki Esin ve küçük çocuğunu alıp iş için Manisa'nın Soma İlçesi'ne göç etti. Çiftin kızları Döndü Kuzucu ise liseyi bitirmesi için Çaycuma'da dedesinin yanında kaldı. Çaycuma Çok Programlı Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Döndü Kuzucu, 29 Nisan'da okuldan eve dönmedi. Kuzucu için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı araştırmada kızın İstanbul'a gittiği bilgisine ulaştı. Kızın otobüs biletini aldığı iddia edilen amcasının oğlu C.K.'nın ifadesine başvururuldu. C.K., kuzeninin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Jandarmanın çalışması sürüyor.

'KURTARIN BENİ' TELEFONU

Esin Kuzucu, kızının okulu nedeniyle dedesi Ramazan Kuzucu ile kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:"Biz eşimin işi dolayısıyla Soma'da kalıyoruz. O büyükbabasıyla kalıyor okulu nedeniyle. Okul bitince o da yanımıza gelecekti. Kaybolmadan 10 gün önce tartıştık. Farklı isimle sosyal medyada hesap açmış. Bu yüzden tartıştık. Ben, 'Baban cumartesi seni almaya gelecek' dedim. Cumartesi babası gidecekti almaya. Cuma günü de kızım kayboldu. Önceki gün beni arayarak, 'Kurtarın beni' dedi ve telefonu kapattı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Haber alamıyoruz. Görenler ne olur haber versin."

FOTOĞRAFLAR

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), () -

