DHA YURT BÜLTENİ - 11

Buca'da endişeli bekleyiş



Muğla-Marmaris karayolunda kontrolden çıkarak alt yola düşen midibüsün hareket ettiği İzmir'in Buca İlçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki, Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor.

Kazada kimlerin öldüğünü öğrenmek için dernek binasına gelen kazazedelerin yakınları, büyük üzüntü yaşıyor. Buca Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında da ailelere kazayla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Kaymakamlıktaki kriz masasında Kaymakam Fecri Fikret Çelik, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve ilgili birimlerin temsilcileri bulunuyor.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Yaylacık'taki derneğe giderek burada toplanan vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti. Vali Ayyıldız, Dernek Başkanı Ali Kara'dan, kendilerine bilgi almaya gelen vatandaşları Kaymakamlıktaki kriz masasına yönlendirmelerini istedi. Muğla Valisi ile görüştüğünü, gerekli işlemler için her türlü organizasyonu birlikte yapacaklarını belirten Vali Ayyıldız, "Her türlü hazırlığı yapıyoruz. İhtiyaçlarınızı bize bildirin. Her türlü bilgiyi de biz vereceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina da Yaylacık Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadının girişimiyle bir araya gelenlerin, 2 midibüsle sabah yola çıktığını söyledi. Piriştina, "Vatandaşlar endişe içinde yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Midibüste kimlerin bulunduğunu öğrenme çabası içindeyiz. Başımız sağ olsun" dedi.



Haber: Utku BOLULU- Mehmet CANDAN - Mustafa OĞUZ / İZMİR, ()

Tur midibüsü faciası: 23 ölü, 11 yaralı - EK

ÖLENLERİN TAMAMINA YAKINI KADIN

Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakargeçidi bölümünde meydana gelen kaza ölen 23 kişiden 20'sinin kadın, biri şoför olmak üzere 2'sinin erkek ve birinin de kız çocuğu olduğu öğrenildi. Kaza yerinden yapılan incelemelerin ardından cesetlerin de morga götürülmesi sonrası yola vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla midibüs yoldan alındı. Yolun her iki yönü de trafiğe açıldı.

Kazanın ise süratli olduğu öne sürülen şoför Armağan Serttaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki beton korkulukları yıkarak karşı şeride geçip sol yanına yattığı ardından yine yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştüğü belirtildi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

İzmir'den Marmaris'e günübirlik geziye giden annesinden haber alamadığını belirten, Mehmet Gülbak, "Bizim aileden 7 kişi geziye katıldı. Hepsi yeğenlerim. Sağlıklı bilgi alamıyoruz. Yoğun bakımda dediler. Zaten kendilerine ulaşamıyorum. Endişeliyiz. Kızımda gidecekti ama son dakika işi çıkmış. Allahtan işi çıkmış. Geziyi kendileri düzenlemiş, dernekle alakası yokmuş" dedi.

Arkadaşının geziye gittiğini, ancak kendisinden haber alamadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Seher Balta ise, "Daha önce de böyle gezilere gittik. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Başımız sağolsun" dedi. Öte yandan turu düzenleyen Nazlı Ceylan’ın da kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Diplomalarını böyle aldılar



ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 27 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını at üzerinde aldı. Mezunlardan 58 yaşındaki evli 1 çocuk annesi Muzaffer Durmuş'a diplomasını kızı İlkim Öngel verdi.

Mahmudiye İlçesi'nde 'At Bayramı' ve ESOGÜ Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni birlikte yapıldı. Yüksekokulun harasındaki törene ESOGÜ Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Mahmudiye Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrenciler ile yakınları katıldı. Yüksekokulu girişinde Rektör Gönen'in makam otomobiline at üzerindeki mezun öğrenciler eskortluk yaptı.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Hakan Çalışkan törende yaptığı konuşmada bugüne kadar 174 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Mezunların 123'ünün aktif olarak sektörde çalıştığını söyleyen Yrd.Doç.Dr. Çalışkan şöyle devam etti:

"Mezunlarımızdan 19'u da veteriner fakültelerinde öğrenimlerine devam etmekte, 9 mezunumuz ise kamuda çalışmaktadır. Mahmudiye ilçemiz bir atçılık merkezi. Şu anda 5 bin 600 yıllık bir geçmişi yaşatmaya çalışan atçılık kültürünün son temsilcilerini görüyorsunuz. Atların üzerine binen atalarımız onlarla oyun oynadılar, onlarla yarıştılar, onlarla savaştılar, devlet kurdular, devlet büyüttüler. Bir mirastır bu ve biz bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Mezunlarımız bunu taşıyacaklar ve gelecek nesillere aktaracaklar. Üzücüdür ki bir avucuz. Bir kültür yok olmaması için uğraşılıyor şu anda."

Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen de, "2007 yılında kurulmuş olan okulumuz kısa zamanda çok yol katletmiştir. Okulumuzda verilen teori dersler at bakım, eğitim ve uygulama tekniklerinde uygulamalı olarak destek vermektedir. Aynı zamanda atlı terapi ve rehabilitasyon merkezimiz ile engelliler ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruzö dedi.



İLK 3 DERECE KIZLARIN

Yapılan konuşmaların ardından at üzerinde duran mezunlara diplomaları verildi. Yüksekokul birincisi Tuğçenur Şentar'a diplomasını Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen, okul ikincisi Ceren Sıratçı'ya diplomasını Kaymakam Gökhan Dolaş, üçüncü Tuba Kaldırım'a da diplomasını Belediye Başkanı İshak Gündoğan verdi.



58 YAŞINDA MEZUN OLDU

Törende emekli öğretmen Muzaffer Durmuş diplomasını kızı İklim Öngel'den aldı. Emekli fen bilgisi öğretmeni olduğunu belirten Durmuş, "1999 yılında emekli oldum. Daha sonra Açıköğretim Fakültesi'ni bitirdim. Bu üçüncü üniversitem oldu" dedi.

Mezuniyet töreni ile birlikte düzenlenen 'At Bayramı' etkinliği kapsamında da atlarla engel atlama gösterilerinde bulunuldu, halk oyunları ekibi gösteri sundu, ok atışları yapıldı. Rektör Gönen de ok atışı yaptı.

Şanlıurfa'da engelliler kutlaması

ŞANLIURFA’da, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezinde engellilere yönelik etkinlikte ip çekme, çuval ve yoğurtta para bulma yarışması düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dair Başkanı Ekrem Ayaz, şube müdürleri, engelli dernek yöneticileri, engelliler ve aileleri katıldı. Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan etkinliklerde engelliler, gönüllerince güzel vakit geçirdi. Engelliler kendi aralarında ip çekme, çuval, yoğurtta para bulma yarışı yaptı. Dans ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlik, programa katılan engellilere hediye dağıtılmasıyla son buldu.

Işılay Saygın: Türk kadını, Türk kızı olarak utanç duyuyorum

TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın, "Bugünlerde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bazı iftiralarla karşı karşıya kalmasından bir Türk kadını, bir Türk kızı olarak utanç duyuyorum. Çünkü bizi insan yerine koyan bir insana nasıl sen bunu diyebilirsin? Taş olur insan, gerçekten taş olur. Allah onları ıslah etsin" dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı, eski devlet bakanı Işılay Saygın, derneğin Burdur şubesinin açılışına katıldı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki açılış törenine Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile dernek üyeleri de yer aldı.

'HAKKINI HİÇBİR ZAMAN ÖDEYEMEYİZ'

Son günlerde Atatürk'e iftira atıldığını ve bir Türk kadını olarak bundan utanç duyduğunu söyleyen Saygın, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde Medeni Kanun'da önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı. Saygın, "Ulu Önder Atatürk 1930'lu yıllarda kadına seçme ve seçilme hakkını vererek kadınlarımızı insan yerine koymuştur. Ondan evvel kadınlar insan değil, oy kullanamıyordu. İsviçre'nin bazı kantonlarında 1991 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ulu Önder Atatürk'ümüzün hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Nur içinde yatsın, Allah ondan razı olsun. Bugünlerde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bazı iftiralarla karşı karşıya kalmasından bir Türk kadını, bir Türk kızı olarak utanç duyuyorum. Çünkü bizi insan yerine koyan bir insana nasıl sen bunu diyebilirsin? Taş olur insan, gerçekten taş olur. Allah onları ıslah etsin" dedi.

Dernek olarak amaçlarının kadınların eğitim statüsünü, seviyesini yükseltmek ve kadınların toplumda var olduğunu aktaran Saygın, kadının kendi ayakları üstünde durabilmeleri için meslek sahibi olabilmelerini sağlamak istediklerini anlattı.

