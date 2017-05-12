DHA YURT BÜLTENİ-11

CHP İL YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi CHP il yönetimine olağanüstü kongreye götürmek üzere 3 üyeyi kayyum olarak atadı.

Konuyla ile ilgili CHP Milletvekili Tanju Özcan, mevcut il yönetimine çağrıda bulunarak olağüanüstü kongre sürecinde atanan kayyumlara yardımcı olunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-CHP li Milletvekili Tanju Özcan ın açıklaması

-Detaylar

BOLU/

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ORDU'DA KAYBOLAN 3.5 YAŞINDAKİ MERT EFE İÇİN ARAMA SEFERBERLİĞİ (EK)

DRONE DA KULLANILIYOR

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde evin önünde oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Mert Efe Olmuş, yapılan aramalara rağmen halen bulunamadı. AFAD, jandarma komandolar, itfaiye ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri ile köylüler kaybolan Mert Efe Olmuş'un bulunması için Yukarıbahçeler Köyü Mahallesi'nde yaklaşık 4 kilometrelik alanda çalışma yürütüyor. Fatsa Jandarma Komando Timi ve dedektör iz takip köpekleri de arama-kurtarma yapılan bölgelerde her yeri didik didik arıyor. AFAD ekiplerince arama çalışmalarında drone ile havadan da görüntü alınıyor.

Baba Zikrullah Olmuş ve eşi Emine Olmuş evde endişeyle gelecek iyi haberi bekliyor. Gözyaşı döken anne Emine Olmuş, "Evladımızla İstanbul'dan buraya geldik, dün akşam itibariyle kayboldu. Evin yanında kedi ile oyun oynuyormuş, her yeri aradık malesef bulamadık. Gören varsa lütfen jandarmaya bildirsin, herkesten yardım bekliyoruz. Bütün ekipler seferber oldu arama çalışması yapıyor. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

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SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA'da Mehmet Emin Gül'ün (21) öldürüldüğü, İ.A. (17) ve yoldan geçen Erdal Köroğlu'nun (27) yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olay, 9 Nisan'da merkez Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Emin Gül hayatını kaybederken, İ.A. ile yoldan geçen Erdal Köroğlu yaralandı.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Sokak ortasında motosikletle giden Gül ile ona ateş eden motosikletli şüphelilerin çatıştığı görüntülerden kimlikleri saptanan Hüseyin Ş. (21), Sercan T. (22) ile İsmail Ş. (55) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları yapılan 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Farklı yönlerden gelen motorsikletli gençlerin birbirine silahla ateş açarken görüntüleri

- Etraftaki kalabalığın koşuşturması

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Tek şeride düşürülen karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 32 yaşındaki Muhammed Minhac Çelik yönetimindeki 34 RHH 75 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'ne dönmek isteyen 49 yaşındaki Nurhan Erbal'ın kullandığı 34 DS 0855 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara ise Tekirdağ istikametinden gelen 29 yaşındaki Ahmet Tunç yönetimindeki 34 AY 7590 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada, Muhammed Minac Çelik, araçta bulunan eşi 31 yaşındaki Filiz Yalçınkaya Çelik ve kızı 1 yaşındaki Ela Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Tekirdağ-Çanakkale karayolu araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlar

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Kazaya karışan sürücü Nurhan Erbal'ın olayı anlatması

-Çevreden detay

-Karayolunda uzun araç kuyrukları

-Karayolunun temizlenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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CHP VE CUMHURİYET KADINLARI'NDAN 'ATATÜRK'E HAKARET' TEPKİSİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Kadınlar Derneği Sivas Şubesi, Atatürk'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu parti binasında basın toplantısı düzenleyerek Atatürk'e ve annesine hakaret edenlere, onlara destek ve sponsor olanlara bundan sonraki tepkilerinin farklı olacağını söyledi. Karasu, "Atatürk 24 yaşında başladığı asker kariyerine Şam'da, Trablusgarp'ta devam etmiş, Çanakkale'de bir destan yazarak birinci dünya savaşının kaderini değiştirmiştir. Bugün ona saldıranların dedeleri geçmişte düşmanla işbirliği yaparken Atatürk ve silah arkadaşları ülkeyi kurtarmıştır. Herkes haddini bilecektir. Bugün oturduğu koltukları Atatürk'e borçlu olanlar ona ve aziz hatırasına saygı göstermek zorundadırlar. Her şeyini Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamıştır. Yendiği ülkeler bile onun siyasi ve askeri görüşlerine saygı göstermiştir. 20'nci yüzyılın dünyadaki en büyük lideri olduğunu kabul etmiştir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Üç beş tane çakalın sözü ile Atatürk'e bu toplumun sevgisi yok edilemez" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Nurten Yanalak ise dernek binasında düzenlediği toplantıda, "Atamıza yapılan bu çirkin iftiralarla dolu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu hainlerin cezasının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Basın toplantısı

-İl Başkanı Karasu açıklama

-Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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SURİYELİ YETİMLER İÇİN YAPTIRILAN YAŞAM MERKEZİ'NDE 990 ÇOCUK KALACAK

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar RAF ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 2 yıl önce temeli atılan 990 çocuğun kalacağı Yaşam Merkezi 18 Mayıs'ta hizmete girecek.

Reyhanlı'daki yaşam merkezinin 100 dekarlık alanda kurulduğunu söyleyen İHH Basın Danışmanı Selim Tosun, "Yaşam Merkezi'nde iç savaş nedeniyle anne veya babasını, ya da her ikisini de kaybeden 990 Suriyeli yetim çocuk barınacak. Çocuklar eğitim, sağlık hizmetinden yararlanacak. Üniversite çağına gelene kadar merkezde kalacak. 2015' te temeli atılan ve 2 yılda biten inşaat çalışmamızda iç donanımlardaki bazı eksikliklerin tamamlanması da hızla sürüyor"dedi.

Çocuk Yaşam Merkezi'nin yetim çocuklar için özel tasarlandığını belirten Tosun şunları söyledi:

"Erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev bulunuyor. Binaların her birinin 350 metrekare ve 2 kattan oluşuyor. Binalarda 18 çocuk kalacak. Villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar, alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler yer alıyor. İdari hizmet binalarının yanı sıra, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim verecek 3 okul, büyük bir rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, toplantı merkezi binası, açık ve kapalı spor salonu, sosyal tesis, personel lojmanı, misafir lojmanı, çocukların yeteneklerini gösterebilecekleri geniş bir kültür merkezi, aile görüş binası, çocuk parkları, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanları ve hayvanat bahçesi bulunuyor. Yaşam Merkezi'nin açılışının 18 Mayıs'ta yapacağız."

Görüntü Dökümü

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- İHH yaşam merkezi binaları

- Genel görüntüsü

- Bina yakın plan

- Binanın içi

- Basın danışmanı açıklaması

(SÜRE: 2’ 53 ‘)(BOYUT: 91.9mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK KUR'ANI KERİM'İ SERGİLENDİ

UNUTULMAYA yüz tutmuş el sanatlarımızın da aralarında bulunduğu geleneksel Türk el sanatları Kayseri'de buluştu. 52 el sanatının en iyi icracıları Büyükşehir Belediyesi'nin Türk El Sanatları Şöleni'ne katıldı. Şölende dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç teline yazılmış besmele de sergilendi

Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı el sanatları şölenlerinden birisini gerçekleştirdi.. MimarsinanParkı Kurşunlu Otoparkı alanında eski bakan ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükyehir Belediye başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla açılan şölende 52 ayrı Türk el sanatının standı açıldı. Ülkemizin alanında en iyi ustalarını buluşturan şölende ,tespih, cam üfleme sanatı, eyüp oyuncakları, topaç, baston yapımı, bakır İşleme, Keşan Dokuma, Hat-ı Gubari ve Mütteka, Hakkaklık, deve kemiği işleme sanatı, bıçak ve kılıç yapımı,filografi, hasır sandalye yapımı, telkari, Uzak Asya Türk Sanatları, Kızılcabölük dokuma, yorgan yapımı ve sepet örücülüğü sanatı gibi 52 ayrı Türk el sanatının yapımları gösterildi.Şölen 21 Mayıs Pazar gününe kadar, her gün saat 20.00’ye kadar açık kalacak.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK EL YAZMASI KUR’ANI KERİM

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat Sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kur-an'ı Kerim ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç telinin üzerine Arapça yazılmış besmele de ziyaretçilere sergilendi. Sanatçı Korkmaz, 1 santimden küçük olan Kur’anı kerimi tilki kılıyla çok hijyen bir ortamda geceleri yazarak tamamladığını söyledi. Kayserili ziyaretçiler, saç teline, pirinç tanesi, toplu igne üzerine işlenen ve yazılan yazıları mikroskop ve büyülteç yardımıyla hayranlıkla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mikroskop ve büyüteçle izlenen eserlerden görüntü

-Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'inden görüntü

-Eserlerin sahibi hat sanatçısı Necati Korkmaz'ın konuşması

-Geleneksel El Sanatları Şenliği'nin açılışından görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

-Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

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İstanbullu işadamları Çanakkale'de

İSO Meclis Başkanı Okyay: "Türkiye, AB'ye adaylık yolunda ilerlemeye devam etmeli"

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında bu kez Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile İSO Meclisi ve Meslek Komiteleri üyeleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ÇTSO) ziyaret ederek, iş birliği fırsatlarını araştırdı. İlk olarak ÇTSO Piri Reis Müzesi'ni gezen İSO üyeleri, ardından ÇTSO Meclisi Başkanı Osman Okyay ve ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin'in ev sahipliğindeki toplantıya katıldı. ÇTSO İçdaş Toplantı Salonu'ndaki buluşmada ilk konuşmayı yapan ÇTSO Meclis Başkanı Osman Okyay, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için İstanbul'un yanına yeni cazibe merkezleri koyabilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

ONLAR GELECEĞİN KAZANANLARI OLACAK

Gerek bulunduğu konum itibariyle bir bağlantı noktası olmasıyla, gerek tabiat özellikleri ve sosyo ekonomik yapısıyla Çanakkale'nin bu bölgede cazibe merkezi olma potansiyeli en yüksek illerin başında geldiğine dikkat çeken Okyay, "Çanakkale yeni tarım devriminin laboratuvarı olabilir. Yenilenebilir enerjide sadece üretici değil, tüm gelişmiş rüzgar türbini ve güneş panellerinin sanayicisi, yazılımcısı ve tasarımcısı olabilir. Kültür ve sağlık turizminin en önemli lokasyonlarından birisi olabilir. Çanakkale bir ileri eğitim merkezi haline gelip, ülkenin üretken zeka ihtiyacını karşılayabilir. Çanakkale'nin tıpkı ülkemiz gibi parlak bir geleceği olduğuna inancımız tam. 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu kentin ufku genişlemiştir. İstanbul-İzmir aksında gelecek 10 yılın en önemli gelişim alanları Çanakkale ve Balıkesir olacaktır. Bu nedenle bir kez daha bu kente yatırım yapanların geleceğin kazananları olacağını söylemek isterim" diye konuştu.

"TÜRKİYE, AB'YE ADAYLIK YOLUNDA İLERLEMELİ"

İSO Meclis Başkanı, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ise, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini, ancak bu kritik dönemlerden geçebilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacın sonsuz olduğunu ifade etti. Okyay, "Hepimiz, Türkiye'nin parlak bir hikayesi olduğuna inanıyoruz ki; sanayiciler olarak bugün aslında her türlü zorluğa karşı emeğimizi de, sermayemizi de, işimize koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkenin tabii ki Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinden sonra 2000'li yıllarda ciddi bir vizyonu oldu ve ivmeyle reform yapma iradesi olduğunu gördük. Dolayısıyla zaman zaman çeşitli gündemlerle bu irade inkıtaya uğrasa da aslında Türkiye bu yolda ilerlemeye devam etmeli" dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "İstanbul'da net bir gerçek var. Artık İstanbul'un sanayisi ve ekonomisi, İstanbul'un kendi sınırları içine artık sığmıyor. Baktığımız zaman şehrin bu hacimsizliğinden dolayı da biz artık bir Marmara kümelenmesi İstanbul'un o ekosistemdeki gücünü ve birikimini artık yakın çevre üzerinden mümkün olduğu kadar değerlendirme ve kullanma noktasında bir vizyon ortaya koyuyoruz. Çok şükür lojistik noktasındaki her geçen gün süren gelişmeler, yapılan yatırımlar da, artık İstanbul'un içinde bir yaşam sürmekten, İstanbul'un içinde işe gidip gelmekten bu tür şehirlere gidip gelmeyi daha da kolaylaştırıyor. İstanbul'un bu ekosistemini biz artık Marmara kümelenmesi şekline taşıdığımız müddetçe zaten Türkiye'nin katma değerine ve Türkiye'nin birikmiş teknolojik, sermaye hakkına değer katacağız. Böyle bir vizyonun ortaya koyulması gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yarınlara yönelik yeni teşvik politikasında da hep anlatmaya çalıştığımız bu, bu olmak zorunda" dedi.

TEŞVİK SADECE COĞRAFİ DEĞERLENDİRMELERLE OLMAMALI

Türkiye'nin yıllardan beri süren tamamıyla coğrafi dengelere dayalı bir teşvik politikası bulunduğunu anlatan Bahçıvan, "Biz bu olmasın demiyoruz. Tabii ki Doğu'nun da, Güneydoğu'nun da, Orta Anadolu'nun da kalkınması lazım. Ama teşviki sadece coğrafi sahiplerle sadece coğrafi değerlendirmelerle yaptığınız zaman asıl size kaynak yaratacak olan, değer üretecek olan noktalardaki teşviki ihmal ediyorsunuz. O nedenle Marmara Bölgesi sadece kişinin, müteşebbisin, sermayenin kendi birikimiyle bir noktaya gitme noktasından daha farklı bir gözle değerlendirilmek zorunda. Bu noktadaki birikiminde, bu noktadaki yeni heyecanların ve bu noktadaki yeni hedeflerinde ümit ediyoruz ki anlatmaya çalıştığımız ve giderek kabul görme noktasına gelen teşvik politikasında daha farklı değerlendirileceği bir süreç olacak. Çanakkale, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan 2-3 kapısından birisi. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, buralardaki manası, değeri ve vizyonu olan yatırımların da mutlak suretle bir Doğu'daki, Güneydoğu'daki yatırım kadar değer bulması, doğru anlatılması ve bu doğru anlatım karşısında da teşvik edilmesi gereken bir süreç olması lazım" diye konuştu.

"İSTANBUL'DAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÜK ALACAK"

İSO Başkanı Bahçıvan, geçtiğimiz 18 Mart tarihinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul'u rahatlatacağını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle bu köprünün yapılacak olması tabi ki Çanakkale'yi İstanbul'dan çok önemli bir yük alacak şehir haline getirecek. Bunu sadece lojistik olarak düşünmemek lazım. Kıymetli iş gücünün de İstanbul'a alternatif yaşamını sürmek isteyeceği, yüksek katma değer ve değer üretecek insanlarımızın gözü kapalı gelebileceği nadir vilayetlerden bir tanesi olma noktasında Çanakkale ilerliyor. Bu çok önemli bir fırsat ve şans."

"BAŞKA MODEL ARAMAYA GEREK YOK"

Çanakkale'nin Türkiye'ye gösterilmesi gereken çok önemli 2 tane değeri bulunduğunun altını çizen İSO Başkanı Bahçıvan, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bir tanesi Çanakkale Savaşları'nda binlerce insanımızın bu topraklarda bir tek dava üzerine buluşup, kenetlenip mücadeleyi vermiş olmaları. Bu Türkiye'nin formülü, Türkiye'nin tek bir formülü var, Çanakkale formülü. Biz bu kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı tarihimizde nasıl gördüysek yarınlarda da gösterebildiğimiz takdirde bizim başka hiçbir formül aramamıza gerek yok. Türkiye'nin sosyal noktadaki en net modeli burada yatıyor zaten. Başka model aramamıza gerek yok. Ekonomik anlamda da bir örnek modeli var Çanakkale'nin. Bir Çan modeli var. Rahmet İbrahim Bodur Başkanımızın yaratmış olduğu, hakikaten devletle milleti, sermayeyle çalışanı buluşturabilen öyle bir model var. Bu sözlerle anlatılacak olan bir öykü değil. Bir küçücük kasabadan bir sanayi imparatorluğu çıkartıp, o sanayi imparatorluğunu çalışanlarıyla, çalışanlarının çocuklarıyla, çalışanlarının torunlarıyla, sosyal yardımlarıyla, sünnetiyle, düğünüyle, hastasıyla adeta bir vakıf anlayışıyla buluşturabilen ve sermayeyi ürküten, korkutan değil, sermayeyi adeta kucaklayan bir hale getirebilen İbrahim amcanın çok önemli bir sözü vardır: 'Yaşamaktan zevk almak değil, yaşatmaktan keyif alan bir modele dönüştürebilmek.' Zaten Türk sermayesi, Türk müteşebbisi bunu ilke edinebildiği takdirde bu ülkenin ne Güney Kore, ne Japon, ne de Alman modeline ihtiyacı var. Bu model bizim içimizde. Bu örnek Türkiye'nin diğer şehirlerine taşınabildiği takdirde. Dünyanın en önemli teknolojik sektöründe, dünyanın en güçlü teknoloji firmasıyla bir ortaklığı doğuran bir başarı hikayesi bu. Bu kadar yerelden ve mütevazı bir boyuttan başlayıp, ama modelin etrafında kurulan bir kozada bir dünya ortaklığı, hakikaten gurur veren bir dünya ortaklığı. O nedenle Çanakkale hem ekonomik, anlamda hem sosyal anlamda kendi içinde iki tane kıymetli patenti taşıyor. Bunun için Türkiye'nin çok fazla patent aramaya ihtiyacı yok, değerler burada, örnekler burada" dedi.

Konuşmaların ardından Çanakkale Tanıtım filmi izlendi. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve Meclis Başkanı Osman Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a plaket takdim etti. Toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İSO Meclisi ve Meslek Komitesi üyeleri, Kale Seramik Fabrikaları'nı ve Kale Grubu Kurucusu merhum işadamı İbrahim Bodur'un Yenice İlçesi'ne bağlı Nevruz Köyü'ndeki mezarını ziyaret etmek için Çan İlçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İSO Meclis Üyelerinin topla hatıra fotoğrafı çektirmesinden görüntü.

- ÇTSO İçdaş Toplantı Salonu'ndaki toplantıdan genel ve detay görüntüler.

- Osman Okyay'ın konuşması.

- Zeynep Bodur Okyay'ın konuşması.

- Erdal Bahçıvan'ın konuşması.

- Çanakkale Tanıtım Filmi gösterisi.

- Plaket Takdimi.

- Toplu fotoğraf çekimi.

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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Aksaray'da Mercedes Benz'in Ar-Ge Merkezi'nin temeli atıldı

MERCEDES Benz Türkiye Kamyon Fabrikası'nın Ar-Ge merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Mercedes Benz Türkiye Aksaray Kamyon Fabrikası'nda düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1'ini ve her 3 kamyondan 2'sini Mercedes Benz Türk'ün ürettiğini belirtti. Sülün, "Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde 8.5 milyon avroluk bir yatırım. Toplam 215 kişi istihdam edilecek. Bunu şirket olarak, ülke olarak çok önemsiyoruz. Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihracatı yapacağız." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, Ar- Ge'nin önemine değinerek şunları söyledi:

"Yarının güçlü Türkiye’sinin ortaya çıkması, buna lokomotif olması görevi, bu AR-GE merkezleri üstlenecektir. AR-GE merkezlerinde yapılan inavasyonla Türkiye geleceğe koşacaktır. AR-GE merkezleri ile sanayinin dönüşümü en üst seviyede sağlanacaktır. Otomotiv sektörünün ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğu ikincisi ise AR-GE merkezlerinin yenilikçiliğe yaptığı katkılardır."

Yapılan konuşmanın ardından fabrika yetkilileri ve protokol üyeleriyle birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Temel atma töreni ve davetlilerden detay

- Açıklamalar

- Genel ve detay

Hber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))