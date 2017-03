DHA YURT BÜLTENİ-11

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: KUDÜS'TE EZANININ YASAKLANMASI KABUL EDİLEMEZ (2)

İZZETBEGOVİÇ'İ ANMA PROGRAMINA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ustalara Saygı: Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'na katıldı. Görmez, törenin açılışında yaptığı konuşmada Aliya İzzetbegoviç'i anlatan kitapların okunması önerisinde bulundu. İzzetbegoviç'in bilge bir devlet adamı ve komutan olduğunu anlatan Görmez, "Aliya İzzetbegoviç özellikle Bosna halkının Müslüman kimliğini koruması adına son derece önemlidir. Kendisini rahmetle yad ederken, coğrafyamızda Aliyaların çoğalmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.Görmez'in konuşmasının ardından Bosna Herek Eski Savunma Bakanı Hasan Çengiç ve Bosna Hersek'in Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç'in, Aliya izzetbegoviç'in hayatından kesitler anlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Programa katılanlar

- Kur'an-ı Kerim tilaveti

- Mehmet Görmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER - Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

===================================================

BBP Genel Başkanı Destici: 'OHAL, Nisan başında kalksın'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun OHAL döneminde yapılmasının, değişikliği tartışılır hale getireceğini belirterek, "Başbakanın OHAL ile ilgili bugünkü açıklamalarını izledim. Ben, buradan OHAL'in Nisan başında kaldırılmasını teklif ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'taki programının ardından Kayseri'ye gelerek Alperen Ocakları Kayseri Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destici, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' ya da 'Hayır' oyu kullanacak olan herkesin kararına saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde sadece bu referandum yapılmayacak, bundan önce yapıldı, bundan sonra da yapılacaktır. Önemli olan, çıkacak karara herkesin saygı duyması gerekir. Referandum, yapılır biter. Ondan sonra yine biz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız" diye konuştu.

Parti olarak anayasa değişikliği teklifini, partililerle en ince ayrıntısına kadar görüşüp, tartışıp, değerlendirdiklerini belirten Destici, şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği ne getiriyor, ne götürüyor? Değişikliğe evet ama neden evet? Hayırsa neden hayır, bütün bunları Türkiye'yi dolaşarak partililerimizin görüşlerini alıyoruz. Sadece evet diyenlerle değil, hayır diyeinlerle de görüşüyoruz. Ülkemiz için en iyisi, en doğrusu ne ise ona karar vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız ve çok yakında kamuoyuna kararımızı açıklayacağız. Çünkü partililerimiz ve kararsızların büyük bir bölümü bizim kararımızı bekliyor."

"OHAL, DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞILIR HALE GETİRİR"

Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL ile ilgili açıklamalarını takip ettiğini belirterek, "Ben, OHAL ile ilgili düşüncelerimi açıkladım. Türkiye'nin OHAL'e ihtiyacı olmadığını söyledim, OHAL'in kaldırılması gerektiğini bir kere daha söylüyorum. Özellikle bu referandum sürecini biz OHAL ile geçirirsek, olası bir evetin yüksek çıktığı sonuçta bu tartışmalı hale gelecektir. İçeride ve dışarıda yapılan bu değişiklikle oluşan anayasanın, OHAL Anayasası olduğu iddia edilecektir ve meşruiyeti tartışmaya açılacaktır" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA VE HOLLANDA'NIN TUTUMU, ÇİFTE STANDARTTIR"

Bakanların, Almanya ve Hollanda'da yapacakları referandum çalışmalarına izin verilmemesini de değerlendiren Destici, "Türk bakanların, yurtdışında yapacakları referandum çalışmalarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda'nın tutumlarını kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda, bölücü terör örgütü mensuplarının toplantılarına kucak açıyor, hatta hhükümet yetkilileri, o toplantılara giderek, konuşma yaparak destek veriyorlar. Bu yapılan, çifte standarttır" diye konuştu.

Destici, terörle mücadele konusunda hükümetin uyguladığı programı desteklediklerini de kaydederek, "Biz, çözüm sürecine de karşı olduğumuzu, terörle ve teröristle etkili mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Şimdi hükümet, eski uygulamadan vazgeçti ve etkili bir mücadeleye girişti. Bu noktada terörle mücadeleyi destekliyoruz" dedi.

CHP'LİLERDEN, DESTİCİ'YE HOŞGELDİN

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısını yapacağı Alperen Ocakları Kayseri Şubesi'ne gelirken, yolun karşısında bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki CHP'liler de yanına gelerek 'Hoşgeldin' dediler. Yolda, BBP'liler ve CHP'lilerle kısa bir görüşme yapan Destici, "Referandumda ne karar çıkarsa çıksın, ülkemiz için en iyisi olsun. Referandumdan sonra yine kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşayalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi

-Destici'nin yolda partililerle konuşması

-Desticinin basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / KAYSERİ, ()

===================================================

KOÇER: GAZİANTEP, SURİYE PAZARINA HAZIR OLMALI



GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri, Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İşbirliğiö konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'in ateşkesten sonra Suriye'de oluşacak pazara hazır olması gerektiğini söyledi.

GAİB konferans salonunda düzenlenen panele; Milletvekili Nejat Koçer, GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, KGF Genel Müdürü İsmet Gergeli, ve iş adamları katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Milletvekili Nejat Koçer, KGF"nin kaynaklarını çok fazla artırdıklarını, bankalara 250 milyara kadar kefalet verebildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu toplantılar Eximbank'ın yeni anlayışı, KGF'nin tanıtılması için büyük öneme arz ediyor. Bir çok banka KGF'nun çalışmalarından haberi yok, plan bütçe komisyonunda aldığımız kararlar ile KGF'nun kaynaklarını çok fazla artırdık, şuan bankalara 250 milyara kadar kredi kefaleti verebiliyor." Üreten Türkiye Konuşuyor" kampanyası önümüzdeki hafta başlıyor. İş dünyasının yer aldığı kuruluşların olduğu bu platform, kampanya kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın başkanlığında üreticilerin sorunlarını dinleyecek. Gaziantep ihracatta ocak ve şubat aylarında yüzde 16'lık bir artış yakaladı. Irak pazarındaki sorunları aştık, Afrika pazarında artış var, Suriye'de ilan edilen ateşkesten sonra ihracatta yüzde 75 artış oldu. Gaziantep'in Suriye için hazır olması lazım, şartlar oluşursa Suriye pazarı biranda milyar dolarlık bir seviyeye çıkabilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Toplantıya katılanlar

- Panel konuşmacıları

- Nejat Koçer'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, ()-

===================================================

FETÖ ablalarına operasyon: 22 gözaltı

TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin ablalarına yönelik soruşturma haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'ablaları'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri hakkında yakalamak kararı verilen 42 şüpheli için 9 ayrı ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda bugüne kadar 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğerlerini yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 22 şüphelinin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları sürüyor.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-

===================================================

Kayseri'de 22 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye



KAYSERİ'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 15 öğretmen ve 7 polisin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle 2 öğretmen, 1 polisi tahliye ederken, diğerlerinin tutukluluğunun devamına kadar verdi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim Sen'e üye olmak suçlarından yargılanan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanıklar, ByLock kullanmadıklarını, Bank Asya'ya ise faizsiz bankacılık yaptığı için para yatırdıklarını söyledi.

Tanıklık yapan Ö.B ise, tutuklu sanıklar içerisinde yer alan bazı öğretmenlerle cemaat toplantıları katıldıklarını, Fethullah Gülen'in vaazlarının dinlediklerini, 2014-2015 yılları arasında yapılan toplantıda örgütün kriptolu ByLock programının telefonlara yüklenmesi konusunda görüşmelerin yapıldığı söyledi.

Mahkeme heyeti sağlık durumlarını dikkate alarak 2 öğretmen, 1 polisin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () -

===========================================================

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı



TRABZON'da gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 18 kişinin Yomra ilçesindeki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Soruşturma kapsamında, aralarında gazete ortağı ile çalışanı, çok sayıda esnaf ve işadamının yer aldığı şüphelilerin ev ve işyerinde arama yapıldı. Belge, evrak ve dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan 18 kişinin sorgulaması sürüyor.

Haber: Fatih TURAN/ YOMRA(Trabzon)()-

============================================================

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜNE ŞÜPHELİ ÇANTA ENGELİ

TRABZON’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen yürüyüş, Atatürk Alanı’nda şüpheli çanta bulunması nedeniyle yarıda kaldı, yol güzergahı üzerinde yapılan konuşmayla sonuçlandırıldı. Kadınlar Günü etkinliğinin yarım kalmasına neden olan çantayı da yine bir kadının unuttuğu ortaya çıktı.

Kadınlara ve aile içi şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı yaşam için toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi. Uzunsokak’ta başlayan yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, ilgili birim amirleri, çalışanları ve çok sayıda kadın katıldı.

ŞÜPHELİ ÇANTA BULUNDU, YÜRÜYÜŞ DURDU

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsunö, “Birlikte ol, güçlü ol, zincirin bir halkası da sen ol!ö yazılı pankartlar taşıyarak yürüyen grup, etkinliğin tamamlanacağı Atatürk Alanı’nda şüpheli çanta bulunması sonrasında polis ekiplerince yapılan uyarı üzerine durduruldu.

‘BİRLİKTE OL GÜÇLÜ OL’

Uzunsokak üzerinde, Atatürk Alanı’na kısa bir mesafe kala yürüyüşü yarıda kesilen grup adına konuşan Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği Başkanı Ayşegül Akyüz, “Şiddetin her türlüsüne ‘hayır’ demeyi, bu anlamda da farkındalık oluşturmayı amaçladık. Sivil toplum kuruluşları için kamuoyuyla yapılan her türlü faaliyet çok değerlidir. Çünkü biliyoruz, kadın-erkek herkesin her yönden eşit olması ve birlikte hareket etmesi bize güç kazandırıyor. Gelecek nesillerin hak ve adalet içinde birlik ve beraberliği için ‘Birlikte ol güçlü ol’ diyoruzö dedi.

Etkinlik, konuşma sonrası “Birlikte ol güçlü olö sloganlarının atılmasıyla sona erdi.

ÇANTAYI DA KADIN UNUTMUŞ

Bu arada, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşün tamamlanacağı Atatürk Alanı’nda unutulan ve bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı çantayı da bir kadının unuttuğu ortaya çıktı. Bank üzerinde bırakılan çantanın kadın sahibin gelmesiyle çevredekiler rahat nefes aldı. Polisin yanına gelen ve çantaların sahibi olduğunu söyleyen kadın, dalgınlıkla unuttuğunu söylediği çantayı alarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Yapılan açıklama ve slogan atma

-Şüpheli çanta ve polisin önlem alması

-Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON, ()

=============================================

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde akşam başlayan sağanak yağmur, bugün de etkili oldu. Yollar suyla dolup taşarken, bazı işletmeleri su bastı.

Bodrum'da dün (çarşamba) saat 15.00'te başlayan, aralıklarla süren sağanak yağmur, bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Konacık, Turgutreis ve ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi'nde logarların taşması sonucu dereye dönen sokaklarda, suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Bu sırada yoldaki suların yükselmesi nedeniyle bazı işyerlerini de su bastı. Sahil Yolu'ndaki istinat duvarının yıkılmasıyla sağlandı. Çamurlu suyun denize akmasıyla denizin bir bölümü kahverengiye büründü.

Konacık Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde ise ulaşımda zorluklar yaşandı. Yol kenarında biriken suyun yükselmesi nedeniyle ulaşım zaman zaman tek şeritten sağlandı. Kentte son 24 saatte metrekareye yaklaşık 70 kilo yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın aralıklarla pazar günü akşamına kadar devam edeceğini bildirdi.

Kentteki işletmecilerden İsa Deliaslan, "Yağmur nedeniyle sular yükseldi. Suyun tahliye edilememesi nedeniyle dükkanın içine kadar girdi. Tehlikeyi önceden görmüştüm ve MUSKİ'ye dilekçe ile başvurmuştum. Ancak bir sonuç alamadık. Bugünse yağmur nedeniyle zarara uğradım. Top halindeki kumaşlar zarar gördü. Suyu emen kumaşlar artık kullanılmaz. Yaklaşık 150 bin liralık hasarım var. kim karşılayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yollardan görüntü

- Turgutreis'te su basan ev ve iş yerlerinden görüntü

- İsa Deliaslan ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )