DHA YURT BÜLTENİ-11

ÇAVUŞOĞLU: BATILI ÜLKELER TÜRKİYE FESATLIĞINDAN ÇATLAYACAK (ek)



1)ALMANYA'DA HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Manavgat İlçe Başkanlığı tarafından Evrenseki'deki Commoder Elite Hotel'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandum sonucunun 'hayır' çıkması için bilfiil çalıştığını ve 'evet' oyu için tutulan salonların iptal ettirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Şimdi bu rejimin adı nedir? Cumhurbaşkanımız konuşunca rahatsız oluyorsunuz. Dün akşam da Sigmar Gabriel'e söyledim. Sizin yaptığınız kabul edilir mi kardeşim? Otele baskı yapıyorsunuz. Almanya'da hiçbir şey tesadüf değildir. Almanya'da hiçbir şey tesadüf olmaz. Almanya'da hiçbir şey özgür de değildir. Almanya'da basının bir tanesi bile özgür değildir, sistemin kontrolündedir. Tamamen kontrolündedir, yüzde 100 kontrolündedir. Aksi taktirde ideolojik olarak çok zıt gazetelerin aynı cümle ve kelimelerle Türkiye'ye ve cumhurbaşkanına saldırması tesadüf olmaz. Böyle bir tesadüf yok. Verilir, hazırlanır, öyle yazarlar. İstemedikleri bir şey yazarlarsa çok ciddi maddi ceza alır, sonra düzeltirse ödüller. Ben çok iyi biliyorum sistemi. Bunların kılcal damarını biliyorum. 12 sene Avrupa'da, Avrupa Konseyi Parlamentosu'nda, Venedik Komisyonu'nda her yerde görevler yaptım. Başkanlık yaptım. Bunların ciğerini bilirim" diye konuştu.



Toplantının ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'a gitmek üzere Manavgat'tan ayrıldı.

2)BAKAN ARSLAN, BTK DEMİRYOLU, HAZİRAN SONUNDA AÇILACAK

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'demir ipek yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattının önümüzdeki Haziran ayı sonunda hizmete gireceğini bildirdi. Beraberinde AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP’li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Digor'a giden Bakan Ahmet Arslan, Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Güngör’ü makamında ziyaret etti.



Güngör'den Digor'un sorunları hakkında bilgi alan Bakan Arslan, daha sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Bizim derdimiz Erdoğan sonrası bu ülkede çift başlılık olmasın. Bizim derdimiz Erdoğan için değil bu ülkede doğacak her kişi için her doğan için sağlıklı bir sistem kurulsun istiyoruz" diye konuştu.



Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesine geçerek Belediye Başkanı Ömer Vargün ile makamında görüşen Bakan Arslan, bir soru üzerine BTK Demiryolu hattı ile ilgili olarak Çin’den Avrupa’ya kadar giden orta koridorun bir an önce tamamlanması gerektiğini bildirdi. Arslan, şunları söyledi:



"Yaklaşık 2 ay içerisinde altyapıyı bitirip 2 aylık periyotta da testleri yapıp Haziran sonunda Bakü- Tiflis- Kars demiryolu projesinde dizel işletmeciliğe geçmek istiyoruz. Böylece ülkemizdeki yükleri Avrupa’ya veya Orta Asya’ya kesintisiz gönderebileceğiz. Böylece ipek demir yolunu tekrar canlandırmış olacağız. Bulunduğu coğrafya nedeniyle kışın çok iyi çalışamadığımız için biraz sarkmalar oldu. BTK projesi Kars için önemli, ülkemiz için önemli ama dünya için de önemli. Bu projeyi Haziran ayı sonunda dizel işletmeciliği açıp artık tren seferlerini başlatıp yük hareketi öncelikli olmak üzere yük ve yolcuya hizmet eder hale getireceğiz."

3)ALATTİN ÇAKICI, AMELİYAT İÇİN HASTANEYE YATTI

BOLU F Tipi Cezaevi'nde dün rahatsızlanan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, ameliyat için yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çakıcı, aracın içinde dua ettikten sonra hastaneye götürüldü.



F Tipi Cezaevi'nde yatan Çakıcı, dün akşam saatlerinde şiddetli mide ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakıcı'nın hastanenin acil servisinde yapılan tetkiklerinde bağırsaklarında düğümlenme tespit edildi. Doktorların ameliyat kararına direnen Çakıcı, İstanbul'dan gelen oğlu ve yakınları tarafından ikna edildi. Çakıcı, yaklaşık 8 saat hastanede kaldıktan sonra gece yeniden cezaevine götürüldü.Çakıcı, bugün ameliyat için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Çakıcı'yı oğlu Ali Çakıcı ve yakınları da yalnız bırakmadı. Dua ettikten sonra cezaevi aracından indirilen Çakıcı, "Rahatsızlığınız nedeniyle başka bir cezaevine nakil talebiniz var mı?" sorusuna, "Hiç bir beklentim yok" dedi. Çakıcı, "16 tane hastalığım var. Kurul raporum var" diye konuştu.Genel Cerrahi Uzmanı tarafından gerçekleştirilecek operasyon için hastaneye götürülen Çakıcı'nın, ameliyattan sonra bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi. Hastanenin içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

4)MARMARİS ADD'DEN O BAYRAK İÇİN SUÇ DUYURUSU

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi üyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Türkiye ziyaretinde göndere bayrak çekilmesiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.



ADD Marmaris Şube Başkanı Turan Sandıkçı ve yönetim kurulu üyeleri, bugün adliye önünde bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile Türk bayrağının aynı göndere çekilmesine tepki gösteren topluluk, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Basın açıklamasına Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Marmaris Belediyesi Kent Konseyi temsilcileri de destek verdi. Türk bayrağı açan grup, 1 dakika süreyle alkış protestoda bulundu.



ADD Marmaris Şubesi Başkanı Turan Sandıkçı, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Birçok devlet tarafından tanınmayan bir bölgesel yönetimin ulusal devletmiş gibi karşılanması bizim onurumuza dokundu. Geçtiğimiz ay Türkiye'ye gelen sözde bölgesel yönetimin başkanı için İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na asılan sözde Kürdistan bayrağı her görüş, düşünce ve cinsiyetten insanımızı yaralamıştır. Bu tablo, Türk ulusunun etnik açıdan parçalanarak, Ortadoğu'da Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan alınacak parçalarla kurulacak, Büyük Ortadoğu Projesi hizmetkarı devletin görüntüsüdür. Bu tablo, apar topar 'başkanlık' adı altında yaratılacak denetimsiz ve kontrolsüz bir güç vasıtasıyla, Türkiye'nin eyaletlere, federasyonlara bölünmesin hukuki alt yapısının gerekçesidir. Atatürk sayesinde uluslararası saygın bir yer edinen Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıllık AKP hükümetleri döneminde; Türkiye'yi bölmeyi amaç edinen PKK, PYD gibi terör örgütlerine açık destek veren bir bölge temsilcisini muhatap alacak duruma düşürülmüş ve Büyük Ortadoğu Projesi'ne, ülkenin bölünmesine destek verir hale getirilmiştir" dedi.



Açıklama sonrası da grup, 1 dakika süreyle alkışlı protestoda bulunan grup, ardından sessizce dağıldı.





