DHA YURT BÜLTENİ - 11

BAKAN ZEYBEKCİ'DEN ALMANYA'YA UYARI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurguladığı Almanya'nın, referandum öncesi yapılacak toplantıları

iptal etmesini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Zeybekci, Almanya'nın alacağı kararlarda ya da aldığı kararlarda oradaki yaşayan seçmenlerinin milyonla ifade edilebilecek bir kısmının bu milletin evlatları, bu vatanın çocukları olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Sanatçı Özay Gönlüm'ü anma etkinliklerine katılmak ve referandum çalışmaları hakkında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla toplantı yapmak için Almanya'ya hareket edecek olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çardak Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Toplantıda Almanya'da toplantı yapacağı salonuyla ilgili yaşanan izin krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, iki kez iki ayrı yerde toplantı yerinin iptal edildiğini, üçüncü kez belirlenen yerde ise şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtip, önemli olan noktanın oraya giderek oradaki vatandaşlarla buluşmak oluğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli süreçlerinde birinin yaşandığı ifade Bakan Zeybekci, "Demokrasinin en önemli gelişmelerinin yaşandığı şu günlerde Türkiye'nin bugüne kadar tarihi boyunca gerek ekonomik gerek siyasi tüm sıkıntı ve hastalıkları üreten bu sistemdeki sıkıntıları giderici anayasa değişikliğinin halkoyuna gideceği bu süreçte bunu anlatmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Uluslararası ilişkilerde de bütün ilişkilere makul bir mantıkla bakıyoruz" dedi.

"ALMANYA'DAKİ TÜRK NÜFUSUNU UNUTMAMALI"

Almanya'da yaşayan 3 milyonun üzerinde bir Türk nüfus olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "Almanya özeline gelecek olursak 3 milyonun üzerinde Türkiye kökenli vatandaşımızın orada yaşadığı hepimizin malumu. Bunların bir kısmı aynı zamanda Almanya seçmeni, bir kısmı çifte vatandaşlığı tercih etmiş bir kısmı da Almanya vatandaşlığını seçmiş. Onlar bizim insanımız. Bu ülkenin evlatları. İki ülkenin de bazen vakalara bakarken buna da önemli bir şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Almanya alacağı kararlarda ya da aldığı kararlarda oradaki yaşayan seçmenlerinin milyonla ifade edilebilecek bir kısmının bu milletin evlatları olduğunu bu vatanın çocukları olduğunu unutmamalı" diye konuştu.

Türkiye'nin de Almanya'da yaşayan bir milyonu aşkın bir seçmen nüfusu olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "Bizim de bütün söylemlerimizde Almanya'da yaşayan ve bizi temsil eden vatandaşlarımızın milyonla ifade edilebilecek bir kısmının burada seçmen olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu açıyla yaklaşırsak daha makul olacağını düşünüyorum. Orada bir derneğin, partinin ya da bir kuruluşun Türkiye'den gelen bir siyasetçiyle toplantı yapmak istemesinin ve bunun da iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Mazeret isterseniz mazeret bulursunuz. Bunu iptaline ilgili bir eylem gerçekleştiririniz. Eğer olumlu düşünürseniz milyonlarca olumlu alan bulursunuz ve olumlu sonuç alırsınız" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞIYIZ"

Türkiye ile Almanya'nın önemli bir ticaret ortaklığı bulunduğuna işaret eden Bakan Zeybekci, "Bir Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiye menfaatten öte hiçbir öncelik tanımıyorum. Milli ya da manevi bağlarla bağlı olduğumuz bu ülkelerden başka diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz menfaat ilişkisidir. Menfaatlerin en zirvede buluştuğu ilişkiler en sağlam ve en uzun sürdürülebilir ilişkilerdir. Almanya ile ilişkilerimize bakarsak bizim en büyük ticaret ortağımızdır. Aynı zamanda biz de Almanya için önemli bir ticaret ortağıyız. Türkiye olarak da dünyada Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği'yle ilişkisi olan tek ülkeyiz. Bu dönemde gerek Avrupa Birliği'nin de büyük bir arzuyla ve istekle güncellemek istediği Gümrük Birliği konusunda Türkiye olarak biz de aynı duygudayız. Biz bunları karşılıklı menfaatlerin en üst düzeyde buluştuğu ya da buluşacağı ilişkiler olarak görüyoruz. Bazen dostlarımızı anlamakta güçlük çektiğimiz anlar oluyor. Müttefik dediğimiz, dost dediğimiz ülkeleri anlamakta güçlük çektiğimiz anlar oluyor. Bu anlarda genel itibariyle demokrasi insan hakları özgürlükler ve hukukun üstünlüğü bir ülkede farklı diğer ülkede farklı olamayacağı gibi bunun evrensel bir standardı nasıl varsa, terör, terörist ve terörist organizasyonlarda dünyanın her yerinde aynıdır. Bu Türkiye'de olduğu zaman, 'terörist' Almanya veya başka bir dost müttefik ülkede olduğu zaman 'terörist değil' derseniz işte o zaman ülkeler arasındaki menfaat çatışması gibi bir sorunla karşılaşırsınız. İşte o zaman sıkıntılı söylemler başlar. Türkiye'nin menfaatinden gayri hiçbir menfaati tanımayız" dedi.

"ORAYA GİDECEĞİZ KARDEŞLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ"

İki ülke arasında yaşanan olayları tasvip etmediğini söyleyen Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yaşanan olayları tasvip etmiyorum. Orada gerek derneklerin gerek partilerin izinleriyle ilgili. O ülkede seçmenlerimiz var. Nasıl o ülkede yaşayan bu milletin insanları Almanya'nın seçmenleriyse aynı zamanda o ülkede yaşayan milyonla ifade edilebilen rakamlarda Türkiye'nin de seçmenleri var. Oraya bu ülkenin siyasi partileri ve parti temsilcileri gidecekler. Demokrasinin emri insan hakları ve özgürlüklerin emri de bu ortamı ve iklimi yaratmak oradaki egemen devletin birincil görevidir. Bunun başka mazereti olmaz. Aynı şekilde, Türkiye'nin görevi de bunu sağlamak. Türkiye'deki bazı ilçelerde Alman nüfusunun da çoğunluk hale gelmeye başladığını görüyoruz. Oralarda Almanya böyle bir şey yapmak isterse seçim anında böyle bir faaliyette bulunmak isterse bizim için bir vazifedir bir görevdir onlara bu ortamı ve iklimi sağlamak. Ben hiçbir sorun olacağı ihtimalini vermiyorum. Oraya gideceğiz kardeşlerimizle buluşacağız. Ülkemizin geçmekte olduğu bu önemli süreç hakkında inandığımız doğruları ülkemizin istikbali ve istiklaliyle ilgili yapılması gerekenleri vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

BAYKAL'A TEŞEKKÜR

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya gezisini iptal etmesini de değerlendiren Zeybekci, "Deniz Baykal'ın gezisinin neden iptal ettiğini bilmiyorum. İptaliyle ilgili karar kendi doğrularıdır saygı göstermek lazım. Ama ben ilk baştan beri iptal etmeyeceğimi söyledim. Oraya gidip kahvehane kahvehane dolaşacağımı vatandaşlarımızla mutlaka buluşacağımı bunu kimsenin de engelleyemeyeceğini söylemiştim. Baykal'ın niyeti eğer Almanya'nın yapmış olduğu iptalleri protesto etmekse teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan N*****ihat Zeybekci'nin havaalanına gelişi

-Basın toplantısından görüntü

-Bakan Nihat Zeybekci'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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SURİYELİ GENCİ CEP TELEFONUNU GERİ VERMEDİĞİ İÇİN 16 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

KONYA'da Suriyeli 21 yaşındaki Nureddin El Taha'yı, ödünç verdiği cep telefonunu geri vermediği iddiasıyla arkadaşlarıyla dövüp, döner bıçağıyla yaralayan Mustafa K., arkadaşları Hakkı A. ve Osman Nuri İ., polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 26 Şubat pazar günü saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına otomobil yanaştı. Araçtan inen 3 kişi, El Taha'ya saldırmak istedi. Durumu fark eden El Taha da kaçmaya başladı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen El Taha, kepengi yarı açık durumda bulunan Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan içeri gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan saldırganlar, onu defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Lokanta çalışanları tarafından içeri alınan ve kanlar içinde kalan El Taha, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. El Taha’nın halen tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayın ardından şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan polis, lokantanın ve çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının kayıtların tek tek inceledi. Polis, saldırganların kırmızı renkli bir otomobile kaçtığını belirledi. Otomobilin plakasından, araç sahibinin ev adresi tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında saldırganlara rastlanılmadı. Çalışmasını sürdüren polis, saldırganların kaçtığı otomobilin bugün MOBESE kayıtlarına yansıdığını fark etti. Bunun üzerine otomobili takibe alan polis, aracı merkez Meram İlçesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Mustafa K., Hakkı A. ve Osman Nuri İ., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Mustafa K.'nin, ödünç verdiği telefonu geri vermediği iddiasıyla arkadaşları Hakkı A. ve Osman Nuri İ. ile birlikte Nureddin El Taha'ya saldırdıklarını söylediği öğrenildi. Ancak, güvenlik kamera kayıtlarında döner bıçağıyla El Taha'ya saldırdığı saptanan Mustafa K.'nin, polise, "Ben bıçaklamadım" diyerek bıçaklama suçunu reddettiği öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Suriyeli gencin döner bıçağıyla bıçaklanma anı güvenlik kamerası

-Şüphelilerin kaçışı

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:HasanDÖNMEZ/KONYA,())

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LASTİK DEPOSU YANDI, ŞEHRİ KARA DUMANLAR KAPLADI

ADAPAZARI'nda, hurda lastik depolama alanında çıkan yangında yüzlerce lastik yandı. Yangında yükselen dumanlar Adapazarı şehir merkezinin üzerine çöktü.

Saat 15.30 sıralarında, Karaköy Mahallesi Sakarya Nehri kenarında bulunan hurda lastik depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa bir süre içerisinde binlerce hurda lastiğin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yangınla birlikte siyah dumanlar Adapazarı'nın üzerine çöktü. Çevrede oturanlar dumanlardan dolayı evlerini terk ederken, yangına Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerde konuşlandırılan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lastiklerin yanması

-Söndürme çalışmaları

-Dumanlardan görüntü

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()-

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KAYSERİ'DE, SP'DEN 'BONZAİ İÇME, BOZA İÇ' ETKİNLİĞİ

Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda, 'Şarap içme, şerbet iç, Bonzai içme, boza iç' adı verilen program kapsamında halka boza ve şerbet dağıttı.

SP Gençlik Kolları Kayseri Şubesi tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık programı düzenledi. "Şarap içme, şerbet iç, Bonzai içme, boza iç" adı verilen programda 'Arabesk dinleyip meyhaneye gideceğine, ezana kulak ver, camiye gel' yazılı döviz de taşındı. SP Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Türkiye uyuşturucu sigara, alkol gibi zararlı maddelere erişimin en kolay olduğu ülkeler arasındadır. Anne ve babaların sigara ve alkol içmesi çocukların bu zararlı alışkanlıkları bir adım daha öteye taşıyarak uyuşturucu kullanmasını etkilemektedir."

Yücel, Türkiye'nin sigara üretiminde dünyada 7'nci sırada olduğunu, tütün ürünleri nedeniyle 110 bin kişinin zamansız olarak yaşamını yitirdiğini anlatırken, "Alkol konusunda eğitim sürecinde stresli olan ve aşırı sorumluluk yüklenen gençlerin, eğitimsiz gençlere göre daha çok alkole eğilim gösterdikleri anlaşılıyor. Bonzai gibi zararlı maddelerin kullanımı ilköğretim sıralarına kadar inmiş durumda. Anayasa'da gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ile ilgili maddeler, zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda yetersiz kalmaktadır. Bununla ilgili yeni düzenlemek yapılması gerekir" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Gençlik Kolları hazırlanan bin kişilik boza ve şerbet halka ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililerin pankartlarından genel görüntü

- SP Gençlik Kolları Başkanının yaptığı açıklama

- Vatandaşlara boza ve şerbet ikramı

- Detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ )