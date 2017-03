DHA YURT BÜLTENİ-11

Gece artçılarla sarsılan Samsat'ta, deprem korkusu sürüyor (3)

CUMA NAMAZI ÇADIRDA KILINDI

Dün meydana gelen ve halen artçıların sürdüğü Samsat'ta, ev ve işyerleri gibi ibadet mekanı olan camiler de hasar oluştu. Bazılarının minarelerinin yıkıldığı depremde ilçedeki camiler de çatlaklar oluştu ve kullanılması riskli hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle camilerin geçici olarak ibadete kapatılmasının ardından Baraj Mahallesi'nde bulunan ve minaresi yıkılan Merkez Ulu Cami yakınındaki Samsat İmam Hatip Lisesi bahçesine ibadet için 2 büyük çadır kuruldu. Cuma namazı için de mahalle sakinleri ile ilçede bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve kent protokolü de çadırı tercih etti. Çadırda imamın eşliğinde cuma namazı kılınırken, dışarıda da özel harekat polisleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

ÇOCUKLAR OYNAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Depremin ardından depremzedeler için sokaklara kurulan çadırlara yerleşen ailelerin küçük çocukları ise yaşananlardan habersiz oyun oynamayı sürdürüyor. Küçük çocuklar çadırların kurulu olduğu sokaklarda top oynayarak eğlenirken, anne ve babaları ise çadır yaşamına alışmaya çalışıyor.

Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi (3)

BAŞKAN KOCAMAZ ERDEMLİ'DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 29 Aralık’tan bu yana Mersin’de ikinci sel felaketinin Erdemli ilçesinde yaşandığını söyledi. Gece yağan yağmur nedeni ile Erdemli İlçesi'nde birçok bölgenin yağmurdan etkilendiğini belirten Kocamaz şu değerlendirmede bulundu:

"Dün akşamdan bu yana yağan yağmur nedeniyle bir çok bölgemizdeki sera ve evler sular altında kalmış durumda. Özellikle çevre yolunda yağmur suyuna tedbir almamış olması felaketin büyümesine neden oldu bölgeyi sıkıntılı hale soktu. Ayrıca dere yataklarının yeterince temizlenememiş olması ve yanlış proje uygulanması yukardan denize yaklaşırken kanalların daralmış olması bu felaketin etkisini biraz daha artırıyor. Bu konuda gerekli çalışmaları yaparak çözüm önerilerimizi Devlet Su İşleri’ne ileteceğiz. Büyükşehir, Erdemli Belediyesi, DSİ ve Karayolları olarak birlikte hareket ettiğimiz takdirde bir daha bu felaketlerin yaşanmaması için hızlı bir çalışmaya başlamalıyız."

Erdemli’de yağmur nedeniyle birçok narenciye bahçesi ve sera sular altında kaldı.

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: Tam anlamıyla faşist bir uygulama

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal edilmesini değerlendirirken, "Almanya'daki bu skandal uygulama, tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. Biz 'Berlin duvarı yıkılalı çok oldu' diyorduk. Ama görüyoruz ki Almanya'da hala bazı zihinlerde ideolojik Berlin duvarları var, yenileri de inşa ediliyor" dedi.

Bozdağ, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce kentteki bir otelde düzenlenen ve 81 ilden 500 gencin katıldığı 'Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, yurtdışında gerçekleştirdiği temasları aktardı. Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau şehrinde bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcilerinin oluşturduğu organizasyon heyetinin Gaggenau Belediyesi’ne toplantı için 27 Şubat Pazartesi günü talepte bulunduğunu anımsatarak, "Yer tutulmuş, gerekli hazırlıklar yapılmış, hatta Çarşamba günü denetim yetkilisi polis ve organizasyon adına temsilciler toplantıyla ilgili ortak bir tutanağa imza atmışlar. Ama maalesef toplantıya saatler kala bütün bunları yapan belediye ‘otopark yetersizliği’ gibi sudan bir bahaneyle Türk toplumuyla buluşmamızı engelleyen bir karar aldı" dedi. Bu duruma tepki gösteren Bakan Bozdağ, şunları söyledi: "Ben soruyorum; O salon yetmiyordu da pazartesinden beri neden gereken uyarıları yapmadınız? Otopark sorunu vardı da neden bir gün önce polisle beraber ortak bir tutanak imza ettiniz? Toplantının olacağı ilandan da belli, kimin katılacağı, kaç kişinin katılacağı belli, bunun tamamı bilinmektedir. Ama buna rağmen toplantıya saatler kala belediye aldığı bir kararla toplantıyı iptal etti."

'SKANDAL BİR KARAR'

Bakan Bozdağ, kararı, 'skandal' olarak nitelendirirken, şöyle konuştu: "Çok net bir şekilde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karar. Skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır. Her daim 'Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, hukukun üstünlüğü' diyen ve kendisi dışındaki herkesi demokrasi özürlü, insan haklarına hakkıyla riayet etmeyen olarak suçlayan Almanya ve Almanya yetkilileri, Türk toplumunun İnsan Hakları Sözleşmesinin evrensel hukukun temel ilkesi olan toplanma hakkını ihlal etmiştir, toplanma hakkına engel olmuştur. İnsan haklarının hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi ifade hürriyetidir. Türk toplumunun ve onların çağırdığı bir hatibin kendisini demokratik bir ülkede özgürce ifade edebilme hakkı vardır, bu hak hem Alman Anayasasıyla hem de Türkiye ve Almanya’nın taraf olduğu İnsan Haklarına ilişkin Uluslararası Sözleşmelerle teminat altına alınmıştır."

İfade hürriyetinin engellendiğini dile getiren Bozdağ, "Hani siz demokrattınız? Hani siz 'İnsan hakları' dediğiniz zaman onu başınızın üstünde taşıyordunuz. Hani siz 'İfade hürriyeti' diye diye her gün Türkiye’yi suçluyorsunuz. 'İfade hürriyetine saygı duyun' diyorsunuz. Peki, bu yaptığınız demokrasinin hangi kuralına uyar? İnsan haklarının hangi ilkesine uygundur? İfade hürriyetiyle uzaktan yakından bir alakası var mıdır, yoktur" dedi.

TERÖRİSTLERİN HER TÜRLÜ İFADE HÜRRİYETİ ALMANYA’DA VAR

Bakan Bozdağ, toplantının iptal edilmesinin 'faşist bir uygulama' olarak değerlendirerek, şöyle devam etti: "Teröristlerin her türlü ifade hürriyeti Almanya’da vardır. PKK terör örgütü üyeleri, Fetullahçı terör örgütü üyeleri, DHKP-C terör örgütü üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar oraya kaçıyor, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor. Demokrat nasıl olur, 15 Temmuz’da Türk milleti bütün dünyada gösterdi. Demokrasi nasıl müdafaa edilir gösterdi. Türk milleti hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, cumhuriyete ölümüne sahip çıkmıştır. Türk milletini, Türkiye devletini takdir ettiler mi, etmediler. Etseniz ne yazar, etmeseniz ne yazar. Bu millet demokrasisine her şeye rağmen bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Almanya'daki bu skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. Biz 'Berlin duvarı yıkılalı çok oldu' diyorduk. Ama görüyoruz ki Almanya'da hala bazı zihinlerde ideolojik Berlin duvarları var, yenileri de inşa ediliyor."

Türkiye’nin Almanya’dan alacağı demokrasi dersinin olmadığını dile getiren Bozdağ, şunları söyledi: "Türkiye’nin Adalet Bakanı’nın ifade hakkı yok mu? Teröristlerin ifade hakkı var, onun hürriyeti var, onlara ifade hakkı verilmediği zaman bütün insan haklarına ilişkin örgütler, uluslararası raportörler herkese açıklama yapıyor. Peki, şimdi var mı konuşan, yok. O zaman mesele ne, demek ki ifade hürriyeti değil. İşin arkasında başka şeyler var. Ama her ne olursa olsun Türkiye yoluna devam edecektir. Türk yargısı, Alman yargısından daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır. Verilen kararlar hukuki kararlardır. Terör örgütü üyeliği, terör propagandası, Türkiye aleyhine işlenen ve kanunların suç saydığı suçlar varsa, buna dair deliller varsa yargının yapacağı bir şey yok. Kanuna uymaktan ve kanunu uygulamaktan başka yapacağı hiçbir şey yok. Kimse Türkiye’nin yargısına emir ve talimat veremez, vermesi de mümkün değildir. Türkiye’ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlar, dönüp kendilerine bakması lazım. Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, onların tedavisiyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye’nin Adalet Bakanı’nı Almanya’da konuşturmayanlar, kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hale geleceklerdir. Nerede bir seçim var Türkiye malzeme, Almanya’da bir seçim var, Türkiye’yi malzeme yapıyorlar. Başka ülkelerde de seçim var, bakıyorsunuz sanki Türkiye’de birisi orada milletvekili seçilecek, bir Türk başbakan seçilecek veya cumhurbaşkanı seçilecek. Yok, öyle bir şey. Bu Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye’nin başka ülkelerin iç politikalarının malzemesi haline getirilmesini doğru görmüyoruz, görmemizde mümkün değildir. Bizim istediğimiz şey Türkiye’ye karşı adil, objektif olunmasıdır."

KENDİLERİ YORMASALAR, CHP’NİN SİTESİNE GİRSELER YETERDİ

Venedik Komisyonu’nun yayınlayacağı raporun taslağını okuduğunu ifade eden Bozdağ, "Önümüzdeki günler, Türkiye için tarihi günler. 16 Nisan, ülkemizde büyük bir dönüşümün kararının verileceği gündür. Herkes burada odaklandı. Zannetmeyin ki sadece Türkiye’deki insanlar buraya odaklandı, emin olun başka ülkelerde buraya odaklandı. Başka güçlerde buraya odaklandı. İşte Almanya’daki bizim konuşmamızın engellenmesinin arkasında yatan nedenlerinden bir tanesi de burada yatıyor. Venedik Komisyonu’nun hazırladığı raporun taslağını okudum. Keşke Türkiye’ye bu kadar ziyaret yapıp, kendilerini bu kadar yormasalardı. CHP’nin parti sitesine girip, oradaki anayasaya dair eleştirileri alsalardı, hem masrafsız hem de zahmetsiz bir iş yapmış olurlardı. Zira rapor, CHP’nin eleştirilerinin ve ‘hayır’ diyen diğer HDP’nin eleştirilerinin, diğer çevrelerin eleştirilerinin derli toplu, bir arada yazılı hale getirilmesinden başka hiçbir şey değil. Objektif, adil değil. Türkiye’nin objektif, adil olmayan değerlendirmelere itibar etmeyeceğini herkesin bilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, CHP’nin anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gitmemesine ilişkin olarak ise "Değişim dedik ya sistem, adı bile yetti CHP’yi değiştirmeye. CHP, her şeyi Anayasa Mahkemesine götürüyordu. Götürdü mü bunu? Komisyonda, genel kurulda, her yerde 'Götüreceğiz' dediler, götürdüler mi, götürmediler. Niye götürmediler? Çünkü halka ihtiyacı olduğu için yapmadılar. AK Partililerin, MHP’lilerin, diğer partilerin oyuna ihtiyacı olduğu için yaptılar. Eğer yüzde 26’yla netice alacaklarını bilselerdi, Anayasa Mahkemesine gitmekten hiçbir güç onları vazgeçiremezdi. Millete muhtaç onun için vazgeçti" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akdağ’dan Almanya tepkisi: Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya programlarına yönelik olarak bu ülkede yaşanan gelişmelere tepki gösterdi, “Almanya’nın derdi nedir? Yıllarca PKK’lı teröristleri bağrında barındıran, ‘Şu adamlar terörist, bunları bize iade edin’ dediğimiz zaman vermeyen Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına, ‘siz bu ülkede konuşamazsınız’ demesi nedir? Beklenmedik bir şey mi zannediyorsunuz. Bana göre hayır. Bence çok beklendik bir olaydır. Çünkü Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyorö dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık kurumları yöneticileri ve çalışanları ile kahvaltıda biraraya geldi. Kahvaltı sonrasında konuşan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, “Allah’ın izniyle halk oylamasında, referandumda milletçe, ‘evet’ diyerek tertemiz, helal ve vesayetten arındırılmış oylarımızla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. O Cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetecek. Cumhurbaşkanı yeni sistemde sorumsuz, sorgulanamaz biri midir? Hayır. Cumhurbaşkanı şu anki sistemde sorgulanamazö ifadelerini kullandı.

"MANAVIN ÇOCUĞU DA OLABİLİR, VALİNİN ÇOCUĞU DA"

Anayasanın değişmesiyle 18 yaşındaki vatandaşın milletvekili olacağını hatırlatan ve buna karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Akdağ şöyle devam etti: "Ülkenin nüfusu arttı. Temsilde adaleti sağlamak için milletvekili sayısını artırmak gerekiyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerin seçilme hakkının bu Anayasa ile verilmesine takılanlar var. Nitekim ana muhalefet partisinin lideri, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, bana göre çok talihsiz bir açıklama yaptı. ‘18’ diyorlar hâlbuki bu 18-25 yaş arası. Kılıçdaroğlu, ‘18 yaşında bir genci seçtireceklerse, bu yeni Anayasayı halkımız kabul ettiğinde manavın çocuğunu mu seçtirecekler, bakkalın çocuğunu mu, esnafın çocuğunu mu seçtirecekler?’ anlamında çok talihsiz ifadelerde bulundu. AK Parti’nin pırıl pırıl genç milletvekilleri göğüslerini gere gere, 'ben manavın çocuğuyum, ben bakkalın çocuğuyum, ben öğretmenin çocuğuyum’ diyerek bunu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne çarptılar. Bu milletin evladı, manavın çocuğu da olabilir, bakkalın çocuğu da olabilir, öğretmenin çocuğu da olabilir, milletvekilinin çocuğu da olabilir, bürokratın çocuğu da olabilir, valinin çocuğu da olabilir."

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ ARZU EDİLMİYOR"

Bakan Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya'nın Köln kentinde katılacağı etkinlikte belediyenin salon vermemesi ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Türk vatandaşlarla buluşma toplantısının iptal edilmesi nedeniyle Almanya hükümetine tepki gösterdi. Almanya’nın tutumunun beklenmedik olmadığını ifade eden Bakan Akdağ şöyle konuştu: "Nedir şu Almanya’da olan? Almanya’nın derdi nedir? Yıllarca PKK’lı teröristleri bağrında barındıran, ‘Şu adamlar terörist, bunları bize iade edin’ dediğimiz zaman vermeyen Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 bakanına, ‘siz bu ülkede konuşamazsınız’ demesi nedir? Beklenmedik bir şey mi zannediyorsunuz. Bana göre hayır. Bence çok beklendik bir olaydır. Çünkü Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor. Türkiye’nin güçlenmesinin bölgedeki dengeleri değiştireceği biliniyor. Ve bunu hazmedemiyorlar. Bir takım bahanelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet ve Ekonomi Bakanlarının ülkelerinde konuşturulmamasının sebebi Türkiye’nin ayaklarındaki prangaları çözmüş olmasıdır. Türkiye’nin koşa koşa yürüyeceği yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine giriyor olmasıdır. ‘Nasıl ederiz de bunu engellemeye çalışırız?’ bunun peşindeler."

Trabzon’un Akyazı mevkiinde yapılması planlanan şehir hastanesinin inşasına da en kısa sürede başlanacağını belirten Sağlık Bakanı Akdağ, “Allah’ın izniyle Trabzon Şehir Hastanesi'ni Akyazı’da mükemmel bir eser olarak Trabzon' a kazandıracağız. Trabzon’da mesele futbol olduğu zaman, stadyum olduğu zaman onunla yarışmak zordur ama işte şimdi 'hodri meydan' diyorum. O hastaneyi yapalım, stadyumla yarıştıracağız. Kesin büyüklüğünü söyleyemem ama muhtemelen 350 bin metre kare kapalı alan olan büyük külliye yapacağızö dedi.

Bakan Akdağ daha sonra Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından da Bahçecik Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde Cuma namazını kıldı.

Canikli: Almanya, Türklerin sesini kısarken, terör örgütlerine kucak açmakta

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacakları programın iptal edilmesini eleştirirken, "Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütü temsilcilerine kucak açmaktan onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sağlamaktadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir dizi programlara katılmak için Gaziantep'e geldi. Kentteki ziyaretinin ilkini Gaziantep Valiliği'ne gerçekleştiren Nurettin Canikli'yi Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Nurettin Canikli, Vali Yerlikaya'dan kente ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacakları programın iptal edilmesini eleştirdi. Almanya'nın terör örgütü temsilcilerine kucak açtığını ve onlara kolaylık sağladığını savunarak, şunları dedi: "Demokrasinin en temel ilke ve kavramlarının, hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlerine aykırılık teşkil ettiğini onlarla örtüşmediğini ve uyuşmadığını belirtmemiz gerekiyor. Böyle bir olayın, böyle bir engellemenin, böyle bir yasağın demokrasinin, hukukun evrenselliğinin beşiği olduğu iddia edilen topraklarda, bir ülkede, Almanya'da gerçekleşmesi de gerçekten üzüntü verici bir hadise. Böyle bir yasağın hiçbir hukuk, evrensel değerler ve demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değildir. Bununla esas itibariyle Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütü temsilcilerine kucak açmaktan onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sağlamaktadır. Almanya dahil bu şekilde politika uygulayan ülkeler, bu politikalarından vazgeçmelidir. Teröre destek vermek, teröre ev sahipliği yapmak, terörün finans kaynaklarına katkıda bulunmak, dolaylı da olsa Almanya ve Avrupa'ya onların savunduğu değere yakışmamaktadır. Bu değerlerle örtüşmemektedir. Bu politikalarından bir an önce vazgeçmeliler, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını terk etmelidirler. Tek taraflı dostluk olmaz. Almanya benzer yaklaşımları daha önceki dönemlerde de maalesef ortaya koydu. Terör örgütü ele başları bulundukları yerlerden kendi toplumlarına, kendi taraftarlarına Almanya'dan hitap etmelerinin önü açıldı, onlara bu imkanlar sağlandı, ama geçmişte yine Sayın Cumhurbaşkanımıza da Türkiye'den giden yetkililere de oradaki vatandaşlara özgürce kendi ifadelerini aktarma imkanı engellendi veya ellerinden alındı. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Bir kez daha buradan Almanya ve diğerlerine savunduğu değerlere ve kriterlere uygun hareket etmeye davet ediyorum."

Canikli ve beraberindeki heyet, valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Fatma Şahin, Nurettin Canikli'ye kentle ilgili brifing verdi.

Özdağ'dan, Bozdağ'a: Esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir

GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da konuşma yapmasının engellenmesine üzüldüğünü belirterek, "Onun için Almanlara kızarken, biz onlara kızabiliriz ama siz kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir sayın Adalet Bakanı" dedi.

'Demokrasinin Türk toplum hayatındaki önemi' konulu konferansa katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ümit Özdağ bir basın toplantısı düzenledi. MHP Kahramanmaraş eski il başkanı Mustafa Bastırmacı'nın da katıldığı toplantıda Özdağ, 16 Nisan'da yapılacak referandum için yürüttükleri 'Hayır' çalışmasını yaparken birçok baskıyla karşılaştıklarını söyledi.

"KİMİN, KİMİ NİÇİN KANDİL'E YOLLADIĞINI BİZ GAYET İYİ BİLİYORUZ"

'Hayır' diyenlerin adeta düşman ilan edildiğini belirten Özdağ, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "'Hayır' demek, eşittir çukur, 'Hayır' demek eşittir, o çukurların altında açılan şehirler demektir" sözlerine de tepki gösterdi. Özdağ, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Hayır' diyenleri 'Çukur' olarak nitelendirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanının 'Hayır' diyen yurttaşlara 'Çukur' derken, 'Alçak bile diyemiyorum size çukur diyorum' noktasından hareket ettiğinin gayet iyi farkındayız. Ancak biz de kendisine şöyle cevap veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ne yazık ki gerçekten sizin tarafınızda bir ekonomik çukura, bir terör çukuruna, bir yolsuzluk çukuruna düşürülmüştür. Şimdi biz 'Hayır' diyerek Türkiye'nin bu çukurdan çıkmasının mücadelesini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, ne zamandan beri parlamenter demokrasiyi desteklemek 'Çukur' olmak anlamına geliyor. Siz de bugün işgal ettiğiniz mevkiyi, önünüzde sancağın eğildiği, Cumhurbaşkanlığı mevkiini bugünkü anayasamıza göre, demokratik parlamenter sistemi içerisinde elde etmediniz mi, bu sistem içerisinde ulaşmadınız mı? Nasıl olur da demokratik parlamenter sistemi savunmayı alçaklıktan daha öte çukurluk gibi bir sıfatla vasıflandırabilirsiniz. Bu, bizatihi parlamenter demokrasiye yapılan çok ağır bir hakarettir. Sayın Cumhurbaşkanına bir defa altını çizere söylemek isterim. 'Hayır' diyenler oylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolluyorlar. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi bombaladığı gazi meclise. Kimin, kimi niçin Kandil'e yolladığını biz gayet iyi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Kimin, kimi niye İmralı Adası'na yolladığını biz gayet iyi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı."

"ALMANLARA KIZARKEN ÖLÇÜLÜ OLUN"

Referandumda 'Hayır' diyenlere saygı duymalarını isteyen Ümit Özdağ, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da konuşturulmamasını da değerlendirerek şöyle konuştu: "Sayın Adalet Bakanı Almanya'da size konuşma hakkı verilmemesinden dolayı gerçekten üzüldüm. Keşke siz de biz 'Hayır' diyenlere Türkiye'de konuşma hakkı verilmemesinden üzülseydiniz. Ama siz buna üzülmek yerine biz 'Hayır' diyenleri terörist olmakla suçladınız, terör örgütleriyle yan yana durmakla suçladınız. Allah'tan size Almanlar konuşma hakkı vermedi. Türkiye'de siz bize konuşma hakkı vermiyorsunuz. AKP'li belediyelerden hiçbir tanesi bize salonlarını tahsis etmiyor. Devletin salonları sadece 'Evet' için kullanılıyor. Sayın Atila Kaya Denizli'de bir konuşma yapacaktı, Kaymakam izin vermişti fakat 'Hayır' diyeceğini duyunca salon için verilen izni iptal etti Sayın Adalet Bakanı. Onun için Almanlara kızarken, biz onlara kızabiliriz ama siz kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir Sayın Adalet Bakanı."

"HZ. OSMAN'I ŞEHİT EDEN SUİKASTÇILARIN DURUMUNA DÜŞERSİNİZ"

Ümit Özdağ, bazı imamların camileri referandum alanına çevirdiğini belirterek camilerde her görüşten insanın Allah'a ibadet ettiğini o nedenle de camilere siyaset sokulmaması gerektiğini ifade ederek, "Camide sadece Allah'a ibadet vardır. Eğer bu camileri referandum yerine çevirirseniz, hepiniz Hz. Osman'ı şehit eden suikastçıların durumuna düşersiniz, ümmetin içine nifak sokarsınız. Her yerden sesleniyorum, buradan da sesleneceğim. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez, sizi artık görmeye davet ediyorum. Soyadınız gibi görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Bu görmemez tavrınızla camilerde yapılan bu propagandanın önünü açıyorsunuz. Bu, bulunduğunuz makama da yakışmıyor."

