DHA YURT BÜLTENİ - 11

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Depremde can kaybı ve ağır yaralı yok (Görüntü Dökümüyle yeniden)



BAŞBAKAN Yarımcısı Veysi Kaynak, Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hafi yaralandığını, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, evi yıkılanlara barınma imkanı sağlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Kaymakamı Çağlayan Aydın'ı ziyaret eden Veysi Kaynak, Samsat'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. 5.5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından artçı sarsıntılar meydan geldiğini kaydeden Kaynak, şunları söyledi:

"Akdamar ve Taşkuyu Köylerinde hasarlı binalar var. 2 tane hafif yaralı var. Allah' şükür ağır yaralı ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Ayrıca ağır hasarlı binada henüz bize rapor edilmedi. Adıyaman AFAD İl Müdürümüz oraya hareket halinde. Malatya ve Diyarbakır'dan arama kurtarma birlikleri oraya doğru hareket halinde ve AFAD Başkanımız Halis Bilden ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık Beyler de helikopterle olay yerine gidecekler."

"BİNASI HASARLI OLANIN BARINMA İHTİYACI KARŞILANACAK"

Depremin Türkiye şatlarında önemli sayılacak bir deprem olduğunu belirten Veysi Kaynak, şöyle konuştu:

"Deprem ilimiz Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da da diğer komşu illerde de hissedildi. Ama şu an itibariyle çok şükür can kaybı ve ağır yaralı yok, inşallah da olmaz. Tespitler yapıldıktan sonra eğer binalar hasarlı ise oturulamayacak durumda ise hemen onlara AFAD Başkanlığımız gerekli barınma imkanlarını sağlayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Veysi Kaynak'ın konuşması

Haber: Ömer KOÇ- Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () -

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FETÖ şüphelisi avukata 7 yıl hapis istendi

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanan avukat Turgay Balaban, görevli polislere hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan avukat Turgay Balaban'ın geçtiğimiz yıl Mayıs ayında usulsüz dinleme nedeniyle gözaltına alınan müvekkilinin ifadesi alındığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Balaban'ın olay günü görevli polislere “polemiğe girmeyin, uzatmadan işinizi yapın, ben baroyu arıyorum 2 tane avukat istiyorum. Seninle de görüşürüz. Ben barodan avukatları çağırayım da görüşürüz. İfade alma işlemi burada bitsin. Artık ifade vermiyorsunö diyerek cumhuriyet savcısını kastederek “Rüzgarı arkanıza aldınız ama rüzgar tersinden de esecek, senin o savcıların hepsi gününü görecek, hepsi gün gelip hesap verecekö ifadelerini kullanarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edildi.

FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan Turgay Balaban, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Balaban, olay günü iddia edilen sözleri söylemiş olsaydı TEM şube kameralarının kayıt alıyor olacağını ancak söylemediği için kamera kaydının yapılmadığını belirterek mahkeme heyetinden beraatını istedi.

Ağır Ceza Mahkeme savcısı mütalaada bulunarak sanığın tehdit ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık vekilinin mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mayıs 2017 tarihine erteledi.

Haber: Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()-

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Mersin'de PKK cephaneliği bulundu

MERSİN'de referandum öncesi sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere toprağa gömülen terör örgütü PKK'ya ait cephanelik ortaya çıkartıldı.

Mardin'in Nusaybin İlçesi Ömeryan bölgesinde yapılan operasyonların devamında, terör örgütü PKK'nın Mersin'in Tarsus İlçesi'nde toprağa gömülü silahlarının bulunduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mersin Bölge Başkanlığı işbirliği ile çalışma başlatıldı. Tarsus merkezde bir narenciye bahçesinde belirlenen adreste yapılan kazıda 24 kilo 545 gram patlayıcı madde, 126 litre sıvı patlayıcı, 8 adet kapsül, 8 adet el bombası, 4 adet kalaşnikof, bu silaha ait 12 şarjör, 360 adet fişek, 1 adet ateşleyici düzenek bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin 16 Nisan'daki referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa yaratmak, huzur ve güven ortamını bozmak, Mersin'de özellikle, güvenlik güçlerine, hassas durumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla toprağa gömüldüğü belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Polis köpeği bahçe içerisinde gezerken

- Polis toprak altında poşet içerisinde bombaları çıkarırken

- Polisler çalılar içerisinde poşetleri çıkarırken

- Ele geçen malzemeler masada dizilmiş halde

Haber -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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İşyerinden hırsızlık kamerada

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, elektronik eşya satılan bir işyerine camı kırıp giren yüzü maskeli bir kişi, hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazipaşa Mahallesi Osman Bayatlı Caddesi numara 11/A'da bulunan Yiğit Korucu'ya ait 'Tek Elektronik ve Güvenlik Sistemleri' adlı işyerine bu gece gelen kimliği belirsiz maskeli bir hırsız, camı taş atıp kırarak içeri girdi. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, saat 03.30'da işyerine giren hırsız, 3 dakika içinde dükkandan ikinci el telefon, oto teybi ve bilgisayar malzemelerinin bulunduğu 7 bin 500 liralık elektronik eşya çalıp, kaçtı.

Sabah işyerini açan dükkan sahibi hırsızlık yapıldığını fark edince polise şikayette bulundu. İşyerine gelen polis, parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını da alan polis, hırsızın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasından görüntü

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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Erbaa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi, Karayaka Bulvarı Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Karayaka Bulvarından şehir merkezi istikametine seyreden 46 yaşındaki Temel Göktaş yönetimindeki 60 KD 031 plakalı otomobil kavşaktan çıkan 34 yaşındaki Ferdi Atasoy yönetimindeki 22 UH 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 60 yaşındaki Şaziye Göktaş, 24 yaşındaki Ahmet Bulut, 51 yaşındaki Mustafa Bulut, 35 yaşındaki Bedrettin Atasoy, 52 yaşındaki Güllü Atasoy ve 28 yaşındaki Yadigar Atasoy yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Yaralılara müdahale

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Kayalıklardan düşen köpek sahil güvenlik botuyla kurtarıldı



BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü.

Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yardım talebinde bulunduğu AFAD ekipleri, kayalıkların yanındaki ormanlık alandan aşağıya indi. Yürüyemeyen köpeğin ormandan yukarıya çıkarılmasını uygun bulunmadı. Köpek, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı botuyla plajdan alınıp Bartın'da veteriner kliniğine götürüldü. 10 yaşındaki kurt köpeğin tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpek kurtarma

-Düştüğü yer

-AFAD ekipleri köpekle ilgilenmesi

-Sahil Güvenlik botuna alınması kurtarılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'de, orta refüjü aşarak takla atıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Mahir Binzet yaralandı, yanında bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi ise öldü.

Yönetimindeki 17 ZG 711 plakalı otomobillle Çanakkale'den Ezine yönüne giden Mahir Binzet, Yeni Mahalle Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçip yoldan çıktıktan sonra takla atarak tarlaya düştü. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Mahir Binzet ile yanındaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık, polis ve kaza kırım aracı olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım aracı ile otomobilin tavanı kesilerek içinde sıkışan sürücü Mahir Binzet kurtarıldı. Binzet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki diğer kişinin ise öldüğü belirlendi. Araçtan çok sayıda şarap ve bira şişesi çıkması dikkati çekti. Asıl tedirginlik yaratan ise araçta çocuk kıyafetlerinin bulunması oldu. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri çocuk olma olasılığına karşı çevrede ve araç içinde arama yaptı. Çevrede yapılan kontrolde, başka kimseye rastlanmadı. Polis, kazayla ilgi soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Acil servis ekiplerinin çevrede çocuk aramasından görüntü

- Ölen kişinden görüntü

- Alkol şişelerinden görüntü

- Polisin kaza yerinde yaptığı incelemeden görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Yeraltına alınan hattan evine kaçak elektrik çekti

SİİRT'in Kurtalan İlçesi'nde kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yeraltına alınan enerji nakil hattından, bir kişinin evine harici kablo ile kaçak elektrik çektiğini tespit etti.

Kurtalan İlçesi'nde, abonelere elektrik enerji sağlayan kabloların yeraltına alınması sırasında, Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı yüklemeden dolayı ana artelde patlama meydana geldi. DEDAŞ ekipleri, patlamının meydana geldiği noktada yaptığı araştırmada, bir eve özel ve harici bir hatla elektrik çekildiğini tespit etti. Abona sahibinin adını açıklamayan DEDAŞ yetkilileri, bu kişiye cezai işlem uygulandığını belirterek, kaçak yolla elektrik çekilen evin de 4 katlı olduğunu söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Siirt Şube Şefi Naci Obut, kaçak kullanıma karşı büyük bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Kaçak elektrik ile mücadele ve elektrikte hizmet kalitesini arttırmak için il genelinde bir çok çalışma başlattık. Gerek yeraltı, gerekse havayi hatlarda hem iyileştirme, hem de kaçak elektriği önlemek maksatlı sayaçlarımı toplulaştırmaktayız. Bu çerçevede yer altı çalışması yaptığımız Kurtalan İlçemiz'de kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla gece gündüz personellimiz ile sahadayız. En son çok enteresan bir kaçak şekline rastladık. Yaptığımız yeraltı çalışmaları sonrasında birkaç abonenin kendisine sunmuş olduğumuz bağlantı kablo haricinde, hem kendi can ve mal tehlikesini de dikkatte almadan, kaçak elektriğin bir suç olduğunu dikkate almadan, kendi sokaktan geçen şebekemizi standart bir şekilde delerek kendine harici bir hat çektiğini tespit ettik. Tabi bu denetim sonucu yaptığımız bu tespitte abonemize cezai işlem uyguladık" dedi.

Haber: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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Silifke'de erik hasadı hazırlığı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Erik Üreticiler Birliği Başkanı Ali Şen, erik hasadının ağır kış koşulları nedeniyle 1 hafta gecikmeli başlayacağını açıkladı.

Erik Üreticiler Birliği Başkanı Ali Şen, Kenar Mahallesi'ndeki örtü altı erik bahçesinde inceleme yaptı. Bu yıl 100 dönüm örtü altındaki alanda hasatlarının olacağını belirten Şen, "Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören seralarımızın yüzde 50'sini kaybettik. Bu hasadımız da yüzde 50 oranında düşecek. Her yıl yapılan hasat, takviminden 10 gün geç yapılacak. Her sene 13 Mart'ta çıkacak olan eriğimiz bu yıl ayın 20'sini bulacaktır, bu şartlar düşünüldüğünde. Üreticilerimize, tüketicilerimize verimli bir yıl olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Erik Üreticiler Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, örtü altındaki erik ağaçlarının çiçekten meyveye dönmüş durumda olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş konuşması

- Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen'in konuşması

- Örtü altında erik ağaçlarının incelenmesi

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()