DHA YURT BÜLTENİ-11

AYSEL TUĞLUK'U NEREDE YARGILAYACAĞINA YARGITAY KARAR VERECEK



DİYARBAKIR'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un yargılandığı dosyayı yetkisizlik kararı ile gönderdiği Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi de dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Dosya, mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözümü için Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat günü yaptığı hazırlık duruşmasında yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyanın gönderilmesi üzerine değerlendirme yapan Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi de karşı yetkisizlik kararı verdi.

HDP'li Tuğluk'un yargılanması için dosyayı tekrar Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, olumsuz yetki uyuşmazlığının çözümü için de dosyanın Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () -

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BAŞSAVCI: MAĞDUR EDEBİYATLARINA KANMAYIN

YALVAÇ Cumhuriyet Başsavcısı Adem Babacan FETÖ soruşturmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı ve muhtarlara FETÖ'cülerin mağdur edebiyatı yapmalarına kulak asmamalarını söyledi.

Yalvaç Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve kurum amirleriyle aylık değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Babacan, FETÖ/PDY soruşturmalarının devam ettiğini, daha önce haklarında işlem yapılanlarla ilgili dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Babacan, "Sizlere gelerek mağdur olduklarını, suçsuz olduklarını söyleyerek mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bunlara pek kulak asmayın. Biz buradayız, işin başındayız. 'Ben şöyleydim, ben böyleydim, yok şuydum, yok buydum, yok ben böyle mağdur oldum, benim alakam yok' gibi sözlere pek itibar etmeyin" dedi.

Başsavcı Babacan, şöyle dedi:

"Kimseyi gözaltına almaya, kimseyi tutuklamaya sevk etmeye ya da nezarethanede bulundurmaya meraklı değiliz. Ama kamu vicdanı var. Biri suç işlediyse muhakkak gereği yapılacaktır. Malum sizler de biliyorsunuz 17-25 Aralık'tan sonra neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu tarihten sonra safını belli eden etti. İşte 'ben bilmiyordum, etmiyordum', herkes biliyordu ne yaptıklarını, ne ettiklerini. İşte bu yüzden sizlerden istirhamım pek dedikodulara itibar etmeyin, mağdur edebiyatlarına kulak asmayın. Yalvaç için şunu söyleyeyim; biz de evrakları yavaş yavaş bitirmek üzereyiz en kısa sürede davaları açacağız. Herkesin istediği olacak, kamu vicdanı rahatlayacak."

Yalvaç'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 400 kişi hakkında soruşturma yapılırken, bunlardan 90'ı tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Başsavcının açıklamaları

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Antalya), ()

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DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye işçisi 57 yaşındaki Hasan Çoban, kamyonuyla hareket halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Çoban'ın cenazesi, belediye ye ait iş makinesi ve kamyonlardan oluşan 120 araçlık konvoyla mahalleye götürüldü.

İslahiye Belediyesi'nde 2 yıldan bu yana kamyon şoförü olarak çalışan 6 çocuk babası Hasan Çoban, sabah saatlerinde Ortaklı Mahallesi'ndeki yol yapım işi sırasında kullandığı 27 SC 584 plakalı kamyonun direksiyonunda rahatsızlandı. Alandaki diğer işçilerin fark ettiği Çoban için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine alana gelen sağlık görevlileri kalp krizi geçirdiğini saptadığı Hasan Çoban'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çoban, acil servisteki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü.

Ölüm haberi ile yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Çoban'ın cenazesi İslahiye'nin Alaca Mahallesi'ndeki cenaze törenine belediyeye ait iş makinesi ve kamyonlarında oluşan 120 araçlık konvoyla götürüldü. Çoban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Çabanın sağlık fotosu

- Kamyonlar cenaze aracını beklerken

- Cenazede kamyon konvoyu

- Hastane mork önünde kalabalık

-Tabutun omuzlardan taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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MASKELİ MARKET SOYGUNCULARI GÜVENLİK KAMERASINDA

KÜTAHYA'da geceleyin bir markete illerinde av tüfeği ve demir çubukla giren maskeli 2 soyguncu kasadan bin lira para aldı. İşyeri kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda 2 şüpheli marketten çıkıp kayıplara karıştı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alınan bilgilere göre Market sahibi Mustafa Uygun, kendisini ziyarete gelen arkadaşı Özer Başer'e marketi emanet ederek bir işinin olduğunu belirtip kısa sürede döneceğini söyledi. bir süre sonra markete ellerinde tüfek ve demir çubuk bulunan yüzleri maskeli 2 kişi girdi. İşyeri içindeki güvenlik kameralarının saniye kaydettiği olayda şüpheliler kasadaki yaklaşık bin lira parayı aldı. Özer Başer'i de demir çubukla darp eden şüpheliler daha sonra kaçtı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Marketteki soygunun güvenlik kamerası görüntüsüde,

-Şüphelilerin içeriye girmesi,

-Marketteki kişinin tehdit edilmesi,

-Şüphelilerden birinin tüfeği doğrultması,

-Diğer şüphelinin kasadaki paraları alması,

-Şüphelilerin marketten ayrılmasından çekilen görüntü bulunuyor

Haber: Oğuzhan KILIÇ-Kamera:KÜTAHYA,()

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DİYARBAKIR'DA 2 MİLYON 282 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ



DİYARBAKIR'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 282 bin lira olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 24- 25 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyon ile ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364.63 TL olan 327 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan biri çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, operasyonda ele geçirilen kaçak sigara ve taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: DİYARBAKIR, () -

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HÜDA-PAR'DAN 28 ŞUBAT KINAMASI

HÜR Dava Partisi Gaziantep il Gençlik Kolları üyeleri 28 Şubat darbesinin 20’inci yıldönümünü basın açıklaması yaparak kınadı.

Hüda-Par Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kızılçınar, 28 Şubat’ın TSK içindeki bir takım oluşumların 'irticai kalkışmaya hazırlanılıyor' bahanesiyle hükumete devirmeye çalıştığı bir dönem olduğunu söyledi. Post modern darbe girişimi olarak anılan 28 Şubat'ın Türkiye tarihinin kara bir lekesi olduğunu belirten Kızılçınar şöyle konuştu:

“Bu darbe döneminde meşru hükumet meşru hükumet iktidardan uzaklaştırılmış, yüz binlerce kişi inancından dolayı mağdur edilmiştir. Hükümet kısmı ve geçici iyileştirmelerden ziyade kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme ile yaşanan tüm mağduriyetleri biran önce gidermelidir. Bununla birlikte, darbeci çete mantığının yönlendirilmesi ile hukuk dışına çıkmış yargı kararları sonucu, masum insanlara yaşatılan mağduriyetlerin FETÖ çetesinin mağdur ettikleriyle sınırlı olmadıklarının altını çizmek gerekiyor. Ergenekon, Balyoz gibi darbeci yapılanmayla bağlantısı olmayan pek çok masum iftiraya uğramış, mağdur edilmiş ve aileleri ile birlikte eziyet görmüştür. Bu insanların maruz kaldıkları haksızlıkları telafi etmek devletin borcudur.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- İbrahim Kızılçınar’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber – Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

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YAŞAR KEMAL, ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI

ÜNLÜ yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'inci yıldönümünde doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde (Hemite) anıldı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği'nce düzenlen, Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği'nin (OŞYAD) destek verdiği Yaşar Kemal'i anma etkinliği doğum yeri Gökçedam Köyü'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, "Yaşar Kemal'de bu köy için 'Her yer benim köyüm gibi olsun' demiştir. Bu köyümüz her zaman herkesi bağrına basar, konuksever hayır server, yardımsever, misafir sever bir köyümüzdür. İşte Yaşar Kemal bu köyde doğdu büyüdü, babasıyla yaşadı. Yeri doldurulamayacak Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, "Yaşar Kemal, sizlerin içinde doğmuş sizlerle yaşamız ama edebiyat alanında Hemite Köyümüzü, Osmaniye'mizi ve Türkiye'mizi dünyaya tanıtmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hemite Köyü İlk ve ortaokulu öğrencileri Yaşar Kemal'in şiirlerini ağıtlarını okudular. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal'in sevdiği 'Kiriştek çevirme' gibi çocuk oyunlarını sergilendiler. Etkinliği katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezip, 'İnce Memed' anıtına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Yaşar Kemal Kültür Evi önündeki kalabalık

- Kültür evi yazısı

- Kültür evi içerisinden detay görüntüler

- Öğrenciler gezerken

- Kültür Evi içerisinde öğrencilerle röportajlar

- Kültür evi duvarındaki Yaşar Kemal heykeli

- Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer'in konuşması

- OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak'ın konuşması

- Katılımcılardan pan görüntü

- Öğrenciler Yaşar Kemal şiirleri ve ağıtlarını okuması

- Çocuk oyunlarının sergilenmesi

- Programa katılan Hemite Köyü sakinlerinden detay

- Bir ozanın türkü söylemesi

- Kültür evini gezen katılımcılar

- İnce Memed anıtına karanfil bırakılmasından detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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KEMERLİ KADINLAR ANITKABİR'E GİDECEK

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde belediyenin organizasyonunda 1000'e yakın kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıkacak.

Kemer Belediyesi'nin organizasyonunda yaklaşık 1000 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Anıtkabir'de kutlayacak. Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün da katılımıyla 7 Mart akşamı yola çıkacak olan kadınlar 8 Mart sabah Ankara'da olacak ve kısa Ankara gezisinin ardından Ata'nın huzuruna çıkarak çelenk sunacak.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, 8 Mart'ın kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "1994-1998 yılları arasındaki belediye başkanlığı dönemimde 8 Mart'ı hep kutladık. 2009'dan sonra geldikten sonra belediye olarak her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzün kutlamasını yapıyorduk. Ama bu sene müdürlerime de teşekkür ediyorum. Onların da fikriyle beraber bu sene 8 Mart'ı sanatçıyla değil, şehitlerimiz var onlardan dolayı eğlenerek değil, Ata'mızı ziyaret ederek bunu yapmak istedik" dedi.

Başta 500 kişi olarak başladıkları kampanyaya 1000'e yakın katılım olduğunu kaydeden Gül, "Daha önümüzde 10 gün gibi bir zaman var. Arkadaşlarımıza artık 'başvuruları durduralım' dedik. Fazla kişi götürüp de insanları orada sıkıntıya, mutsuzluğa sokmak gibi bir şey yapma istemiyoruz. Bu nedenle kampanyamızı Anneler Günü'ne devam ettirmek üzere şimdilik kapattık. İnşallah hep beraber Ankara'ya gideceğiz. Orada askerlerin eşliğinde çelengimizi koyacağız. Ata'mıza olan saygımızı sevgimizi belirten yazımızı da ona bırakıp inşallah hep beraber Kemer'e dönüşümüzü yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül röportaj

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()