DHA YURT BÜLTENİ-11

DİYARBAKIR'DA YÜK TRENİNE BOMBALI SALDIRI (EK)

1)TREN RAYINA EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Batman istikametinden Diyarbakır'a gelen Devlet Demir Yollarına ait boş yük treni, Diyarbakır merkeze bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında teröristlerin daha önceden raylara döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bazı vagonları raydan çıktı. Patlama sonucunda ham petrol taşımacılığında kullanılan vagonlardan 8'i raylardan çıkarak devrildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, vagonlardan ayrılan trenin lokomotifi ise patlama noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durabildi. Patlamanın ardından çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralı olmaması üzerine ambulanslar da kendi istasyonlarına çekildi. El yapımı patlayıcının patlatıldığı bölgede güvenlik güçleri ikinci bir bombanın olabileceği ihtimaline karşılık uzun süre arama çalışmaları yaptı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakında olma ihtimali üzerine bölgede operasyon başlatılırken, polis helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

VALİLİK: OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILMAKTADIR

Patlamanın ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karpuzlu Mahallesi mevkiinde saat:13:00 sularında boş bir yük trenin geçişi esnasında el yapımı patlayıcı ile olduğu değerlendirilen bir patlama sonucunda Trenin bazı vagonları raydan çıkarak hasar meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda ölen veya yaralanan olmamıştır. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır"denildi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırının yapıldığı bölge

-Devrilen vagonlar

-Güvenlik önlemleri

-Ambulanslardan görüntü

-Çevredeki vatandaşlar

-Polis helikopteri

-Genel ve detay görüntü

DİYARBAKIR /

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2)HURDA KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde hurda kumaşların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında depo kullanılamaz hale geldi.Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan hurda kumaş deposunda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan çalışanlar itfaiyeye haber verirken kendi imkanlarıyla da alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede deponun çatısına kadar İtfaiye ekiplerinin gelerek müdahaleye başladığı yangın daha da büyüyerek çatının büyük bir bölümünü sardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın bulunmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma da sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan çatı

-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Depo ve alevler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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3)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇALDIĞI SAATİ ABLASINA HEDİYE ETMİŞ

KAHRAMANMARAŞ'ta 20 otomobil ile 2 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birisinin bir otomobilden çaldığı 1500 lira değerindeki kol saatini ablasına hediye ettiği ortaya çıktı. Polis tarafından hırsızlık şüphelinin evinde bulunan saat, sahibi Gökçen Kırkpınar'ın koluna takılarak teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda çoğunluğu kentin ıssız ve kameraların olmadığı sokaklarında park halindeki otomobillerden meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Genellikle araçların camları kırılarak yapılan hırsızlık olaylarında çalınan teyp, ses sistemi ile araçtaki değerli eşyaların 4 ayrı iş yerine satıldığını belirleyen polis, hırsızların 25 yaşındaki M.S. ile aynı yaştaki Ö.G. olduğunu saptadı. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bir otomobilden çalınan çanta ve içerisindeki cüzdan ile 1500 lira değerindeki kadın kol saatini M.S.'nin ablasına hediye ettiği anlaşıldı. Çanta, cüzdan ve saat ablanın üzerinde bulundu.

'YAKIŞIKLI ÇEK DAYI'

Sorgularında suçlarını itiraf eden ve yapılan araştırmada 20 otomobil ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneden çıkarken şüphelilerden biri gazetecilere 'Yakışıklı çek dayı' diye seslenirken, diğeri de görüntü alınmasına tepki gösterdi. 2 şüpheli daha sonra 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları elektrikli inşaat malzemeleri, 15 oto teybi, cep telefonu, çok sayıda hoparlör ile ses sistemi ile diğer eşyalar sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık mallarını satın alan 4 iş yeri hakkında da işlem yapıldı.



BABAMIN HEDİYESİYDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne eşyalarını almaya gelen mağdurlardan Gökçen Kırkpınar, otomobilinden çalınan çanta ile saatini kadın polisin elinden aldı. Polisin koluna saatini taktığı Kırkpınar, 2 hafta önce akşam saatlerinde markete girmek için aracından indiği sırada hırsızlığın meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:"Arabanın kapısını açık unutmuştum. Marketten çıkınca çantanın olmadığını gördüm. Brandalar da kameranın önünü kapatmıştı. Açıkçası bulunacağını hiç beklemiyordum ama çok güzel oldu. Saat babamın hediyesi olduğu için manevi değeri maddi değerinden daha yüksekti."

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların hastaneye getirilmesi

- Hastaneden çıkışları

- Gazetecilere tepki göstermeleri

- Çalınan eşyalar ve kol saati

- Saatin polis tarafından Gökçe Kırkpınar'ın koluna takılması

- Kırkpınar'ın polislere teşekkür etmesi ve konuşması

- Ömer Kökçe'ye eşyalarının teslim edilmesi

- Kökçe'nin polislere teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

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4)SWİNGER' PARTİSİNİ ORGANİZE EDEN ÜNİVERSİTELİYE 33 YIL HAPİS

ADANA'da 'swinger' denilen eş değiştirme yöntemiyle seks fantezilerini organize ettiği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi E.Ş., 33 yıl 9 ay hapis cezası ve 65 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. 18 sanık 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ile 4 bin ile 25 bin TL arasında değişen adli para cezaları aldı, 11 sanık ise beraat etti.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2016'nın Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.'nın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Teknik takip başlatan polis, Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi'nde kiralanan lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirledi. İddiaya göre E.Ş ile sevgilisi E.A.'nın başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdiği, daha sonra bu amaçla partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladı. Polis, Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



'CİNSEL ÖZGÜRLÜK SAVUNMASI'



Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı sanıklar ise cinsel özgürlüklerini kullandıklarını söylerken bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.



CEZA YAĞDI



Mahkeme heyeti, partileri organize eden E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl 9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi. 11 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer 18 sanığı 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ve 4 bin ile 28 bin 600 TL arasında değişen adli para cezalarına çarptırdı. Ayrıca tüm sanıklar suç örgütü ve müstehcenlik suçundan beraat etti.

Görüntü Dökümü

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AŞİV

- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi



- Fuhuş evinden çekilen fotoğraflar



SÜRE:04'41" BOYUT:524 MB



Haber-Kamera:ADANA,()

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5)CEMİLEM TÜRKÜSÜYLE 'HAYIR' KLİBİ ÇEKTİLER

DENİZLİ'de kendilerine 'Memleket Sevdalıları' adını veren bir grup, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna 'hayır' demek için Cemilem isimli türküye kendilerine özgü bir yorum katarak klip çekti.

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye'nin farklı noktalarında, 'evet' veya 'hayır' oyu kullanılması için farklı yöntemlerle çağrılar sürüyor. Bunlardan biri de Denizli'de ortaya çıktı. Referandumda 'hayır' demek için bir araya gelen ve kendilerine Memleket Sevdalıları adını veren 20 kişilik bir grup, Cemilem türküsüne kendilerine has bir düzenleme yaparak, klip çekti. Dış ve iç mekan çekimlerinin yer aldığı klipte, sözleri değiştirilen Cemilem türküsünün eşliğinde halk oyunları gösterisine yer verildi. AK Parti iktidarı döneminde meydana gelen toplumsal olaylar klipte işlenirken, klipte yer alan oyuncuların ellerindeki 'hayır' yazılı teflerle oynaması dikkat çekti.

Cemilem türküsünü yorumlayarak klip çekme fikrini ortaya atarak grubu bir araya getiren ve yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkan adayı olan CHP'li Arif Balkanay, anayasa değişikliğinin ülkenin geleceği için yararlı olmadığını, ortaya attığı fikir etrafında birleşen 20 kişiyle birlikte iki hafta süren çalışmalar sonucunda Cemilem türküsünü düzenleyip referandumda hayır klibi çektiklerini söyledi.

Ekip arkadaşlarını tamamen amatör olduğunu ve gönüllülük esasına göre çalıştığını aktaran Balkanay, Türkiye'nin durumunun ortada olduğunu, ülkeyi yönetenlerin toplumu kutuplaştırdığını söyledi. Amaçlarının referandum sürecinde toplumun fotoğrafını çekmek olduğunu dile getiren Balkanay, "Referandum öncesi Türkiye'ye mal olmuş Cemilem Türküsü'yle 'Ne yapabiliriz gari?' diye düşündük. Aklımıza bu fikir geldi. 15 gün boyunca çalıştık. Herkes amatördü ancak profesyonel bir ruh ile çalıştık. Sadece CHP'liler değil, farklı partilere mensup arkadaşlarımız da vardı. Daha aydınlık bir Türkiye için bir tuğla koyabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Referandumda hayır klibinde şu sözler yer alıyor:

"Tam 15 yıl oldu siz iktidara geleli / Evvel terör birdi, sizinle buldu binleri / Biz çok iyi biliyoruz, sizin tutmadığınız sözleri / Biz çok iyi biliyoruz sizin girmediğiniz inleri / Haydi gari Türkiye, son verelim kötü gidişe / Kararını verelim, şimdi hayır diyelim biz bu işe / İşsizlik, açlık hep milleti sömürdü / İflas eden esnaf krediyle süründü / Euro, altın, dolar sanki kalktı arşa yürüdü / Yastık altı paralar faizlerde bitti, çürüdü / Haydi gayri Türkiye son verelim kötü gidişe / Kararını verelim, şimdi hayır diyelim milletçe / Tek adama karşı demokrasi nimet hayatta / İnsanlığa karşı hayır diycez gari sandıkta / Saltanata karşı hayır deycez gari sandıkta / Haydi gari Türkiye son verelim kötü gidişe / Kararını verelim, şimdi hayır diyelim biz bu işe."

Görüntü Dökümü

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-Referandum için çekilen hayır klibinden görüntü

-Cemilem Türküsü'nü yorumlayarak klip çekme fikrini ortaya atan Arif Balkanay ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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6)FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ANTALYA'nın Alanya İlçesi merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 41'i adliyeye sevk edildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin Alanya'daki yapılanmasına yönelik 13 Şubat'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladığı şüphesiyle Alanya'daki bir yemek firmasının yöneticileriyle örgüte ait okulda çalışan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi.

Şüpheli yakınlarının adliye önünde toplanması nedeniyle önlem alan polis şüphelileri yemekhane kapısından içeri aldı. 'FETÖ üyesi olmak ve örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'Terör örgütüne finansal destekte bulunmak' ile suçlanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Adliye genel görüntüsü



- Yakınlarını bekleyen ailelerden görüntü



- Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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7)YAŞAR KEMAL, ŞİİRLERLE TÜRKÜLERLE ANILDI

OSMANİYE Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği'nin (OŞYAD) 'Şiirini al da gel!' etkinliğinde şubat ayı programı yapıldı. Belediye Kent Müzesi'ndeki etkinlik, ölümünün ikinci yılı anısına Osmaniyeli yazar Yaşar Kemal'e ithaf eildi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, programın açılışında yaptığı konuşmada "Osmaniyeli olmaktan gurur duyan Yaşar Kemal’in aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümü nedeniyle, ona olan saygımızı gösteren bir programla anmak istedik" dedi.

Etkinliğe Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı) ve Fadime Ekinci (Fadik Kız) türküleri ile katıldı. Zahide Eskici ise şiirler okudu. Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Osmaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Hayrettin Aslan, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Merkez Cebelibereket PTT Müdürü Tuncay Körkü ile çok sayıda vatandaş programa katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Doğa yürüyüşünden görüntü

- Yaban hayvanları için yem bırakılması

- Dürbünle kuş gözlemi yapılması

- Su içerisindeki yaban ördeklerinin beslenmesi

- Kano safari yapanlar

- Kano üstünde Yaşar Kemal pankartı açan bayan

- Hemite kalesi ve su üzerinde uçuşan kuşlar

- Hemite kalesine Türk bayrağı asılması

- Yaşar Kemal Kültür Evi önünde şiirlerinin okunması

- Oğuzhan Saçıkara'nın konuşması

- Seyfi Metin'in Yaşar Kemal için yazdığı şiiri okuması

BOYUT: 90.4 MB SÜRE: 02' 50"

Haber: İbrahim EMÜL / Kamera: OSMANİYE, ()