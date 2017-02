DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞİKA'DA YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK



IRAK'ın Musul kenti yakınlarında bulunan Başika'daki Türk Birliği'nde bugün hareketlilik yaşanırken, çok sayıda askeri araç bölgeye intikal etti. Başika'daki askeri hareketliliğin, Türk Birliği'nde yapılan değişimden kaynaklandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün İstanbul'da görüşürken, Musul yakınlarında Türk Birliği'nin konuşlu bulunduğu Başika bölgesinde askeri hareketlilik başladı. Erbil ve Musul arasındaki karayolunda Türk askerlerini taşıyan ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoy görüntülenirken, askerlerin Başika bölgesindeki birliğin değişim yapmasından kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Başika'da konuşlu Türk askerinin varlığı, önce merkezi Bağdat yönetimi ve Türkiye arasında sorun haline gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ta yaptığı ziyaretten sonra Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra buradaki birliğin durumunun yeniden gözden geçirilmesine karar verilmişti.



2)MHP'Lİ DEMİREL: EVET KARARIMIZA HERKES SAYGI GÖSTERMELİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, referandumda parti olarak 'Evet' diyeceklerini belirterek, "Biz parti olarak herkesin kararına saygılıyız. Türk milletini kendi kaderine sahip çıkma hakkına saygı gösteriyoruz ve herkesin de bu saygıyı göstermesini bekliyoruz. Bizim evet kararımıza da herkes saygı göstermeli" dedi.

Eskişehir'de MHP İl binasında basın toplantısı düzenleyen Ruhsar Demirel, partilerinin devletin bekası için her zaman inisiyatif aldığını söyledi. Demirel, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel prensibi 'Biz muhalefetiz, bardağın boş tarafına bakarız, boş tarafını sürekli konuşuruz ve onu eleştiririz' değil. Milliyetçi Hareket Partisi yapıcı muhalefet, olumlu tarafından bakma felsefesiyle hareket eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla muhalefet etmemiz yalnızca eleştirme, eksik arama, olumsuzu konuşma üzerine değildir. Bunu her zaman için böyle yaptık, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi her zaman inisiyatif almıştır, bundan sonra da alacaktır" diye konuştu.



'1923 RUHU'



Türkiye 24 Ağustos'tan buyana Fırat Kalkanı harekatını yürüttüğünü ifade eden Ruhsar Demirel, bu harekatın bir vatan savunması harekatı olduğunu söyledi. Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kimseyle savaşmıyoruz, Türkiye'nin iç güvenliği için sınır güvenliğini sağlamak adına, vatan savunması adına Fırat Kalkanı harekatını da parti olarak destekliyoruz. Diğer yandan Kıbrıs'ta görüşmeler var ama Ege Denizi çok sıcak. Yunanistan'ın bu fırsatlardan istifade adalarımızla ilgili bir takım tasavvuflar kullanma eğilimleri de var ve aynı zamanda biliyorsunuz ki Yunanistan'la 15 Temmuz'dan sonra da bazı teröristlere kucak açmıştır ve onların iadesini engellemektedir. İşte bu kadar sorunun içinde devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetiminde fiili ve hukuki karmaşası sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhu ile devam etmesi mümkün görünmemektedir."

'REFERANDUMUN YENİ BİR KUTUPLAŞMA SEBEBİ OLMASINI KABUL ETMİYORUZ'

Anayasa değişiklik taslağı teklifinin genel başkanları Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla mecliste dillendirildiğini, 'Anayasa öneriniz varsa getirin' denildiğini anlatan Ruhsar Demirel şöyle devam etti:

"Bu anayasa teklifini hazırlayan Adalet ve Kalkınma Partisi ile partimiz arasında bir uzlaşma, bir görüşme silsilesi yaşanmış, kurulan komisyon teklifi değerlendirmiş. Partimiz için uygun olan kısımlarını genel başkanımızla değerlendirilen metinde onay verilmiş ve sonra biliyorsunuz mecliste oylama yapılmış ve bir referandum eşliğinde oylama çıkmıştır. Sonuç olarak hükümetin sistemi değiştirmek için bu referandumda vatandaşımıza gidiliyor. Referandumun bir yeni kutuplaşma sebebi olmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu toplumda referandum yalnızca halkın kararının ne olduğunun ortaya çıkması için yapılmaktadır. Bunun bir cepheleşmeye, bir kutuplaşmaya sebep olması parti olarak kesinlikle istemediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir şeydir."

'HERKESİN KARARINA SAYGILIYIZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar 16 Nisan'daki referandumda evet diyeceklerini belirtti. Demirel şöyle konuştu:

"Biz parti olarak herkesin kararına saygılıyız. Türk milletini kendi kaderine sahip çıkma hakkına saygı gösteriyoruz ve herkesin de bu saygıyı göstermesini bekliyoruz. Bizim evet kararımıza da herkes saygı göstermeli. Biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyoruz, bunu sebepleriyle birlikte de savunuyoruz. Bizim bu ülke için yeminimiz vardır ve vazgeçemeyiz. Bu nedenle de 16 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak evet diyoruz. Bizim devletimizin şahsi ve bir partiyi içermeyen bir evet olduğunu söyleyerek evet biz bu bütün maddelere evet diyoruz. Bizim bu ülke için bir yeminimiz vardır ve bu yeminin bir gereği olarak biz 16 Nisan'da millet için evet diyeceğiz, devlet için evet diyeceğiz, cumhuriyet için evet diyeceğiz, Türklüğün bekası için ve elbette Türkiye için Türk milleti için evet diyeceğiz."

3)TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN MUHALİF SURİYELİ POLİSLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

TÜRKİYE'de eğitimleri tamamlanan Suriyeli polisler, Kilis'ten ülkelerine gönderiliyor.

Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet tarafından iş birliği ile Türkiye'de eğitilen Suriyeli polisler, eğitimlerini tamamladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polisler, yapılan seçmelerin ardından ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye’de işlemleri yapılan Suriyeli polisler, Kilis'ten otobüslerle Suriye'ye geçti.

4)MİNİK EGE, MAÇ BAŞLARKEN SAHAYA GİRİP BABASINA KOŞTU

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 5 yaşındaki Ege Dolaşkan, 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Yaylacıkspor- Başköyspor karşılaşması başlarken saha içerisine girip futbolcu babasının yanına koştu. Ege'yi Yaylacıksporlu babası Hüseyin Dolaşkan kucağına alarak sahadan çıkardı.



Tavşanlı İlçesi Karakova Sentetik Saha'da 2'ci Amatör Küme takımlarından Yaylacıkspor ile Başköyspor karşı karşıya geldi. Orta hakem Bayram Mehmet İça'nın yönettiği, yardımcılığını da Harun Türkmen ile Can Tezer'in yaptığı karşılaşma başlayacağı sırada sahaya Yaylacıksporlu Hüseyin Dolaşkan'ın küçük oğlu Ege girdi. Hakemlerin dışarı çıkması için uyardığı Ege koşarak orta sahada bulunan babasının yanına gitti. Baba Hüseyin Dolaşkan çocuğunu kucaklayarak bir yakınına verdi. Küçük Eğe'nin sahadan çıkarılmasının ardından hakemler karşılaşmayı başlattı.

Ege de bir süre tel örgülerin arkasında daha sonra da tribünlere oturarak babasının oynadığı maçı izledi. Karşılaşma, Başköyspor'un 2-1 galibiyeti ile bitti.

5)HAKEME KRAMPON FIRLATTI

SAKARYASPOR-Elaziz Belediyespor maçında ceza sahasında yerde kalan Elazığ ekibinden Okan Sarı hakem penaltı vermeyince kramponunu çıkarıp hakeme doğru fırlattı. Futbolcunun bu öfkesinin bedeli kırmızı kart oldu.



Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor ve Elaziz Belediyespor, Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Elazığ ekibinden 90 numaralı oyuncu Okan Sarı ile mücadelenin hakemi Gökmen Karataş arasında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin 1-0 sürdüğü 37'nci dakikada Sakaryaspor'un ceza sahasında yerde kalan Okan Sarı, hakemden penaltı vermesini bekledi. Yerde el hareketleriyle itirazda bulunan futbolcu hakem tekrar oyuna dönüp koşmaya başlayınca öfkelenerek kramponunu çıkarıp hakeme doğru fırlattı. Krampon ayağının yanından geçen hakem Gökmen Karataş, durumu maçı izleyen yaklaşık 6 bin civarındaki taraftarın ıslıkları üzerine fark etti. Hemen geriye dönen hakem Karataş, kendisini çağıran yan hakemin yanına giderek göremediği anların nasıl yaşandığını öğrendi. Hakem, yanına çağırdığı futbolcu Okan Sarı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Kart görünce çılgına dönen oyuncu hakemin üzerine yürüdü. Öfkeli futbolcuyu arkadaşları sakinleştirerek sahanın dışına çıkardı. Bu anlarda sahada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik teknik ekibin de müdahalesiyle sonlanınca maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma Sakaryaspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6)SİVAS'TA 44 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan operasyonda 44 kilo esrar ele geçirildi.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, İstanbul ve Kahramanmaraş plakalı iki otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri bu araçları takibe alındı. Yapılan takip sonucu iki otomobil Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Gemerek ilçesinin girişinde durduruldu. Otomobillerde narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan aramada 44 kilo esrar ele geçirildi. Araçlarda bulunan A.M., M.Y. ve K.G. isimli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

