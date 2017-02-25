DHA YURT BÜLTENİ - 11

Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.

Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde konuşlu 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda bugün öğlen saatlerinde hareketlilik yaşandı. Alayda bulunan obüs topları, Türkiye Irak sınırında bulunan dağlarda belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hareketlilik yaklaşık yarım saat sürdü.

Haber: Abdullah KAYA / ŞEMDİNLİ,(Hakkari)- ()-

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Öztürk: Örgüt referandumu sabote etmesine izin vermeyiz



İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bitlis’te kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsillcileri ve korucu başları ile bir araya geldi. Öztürk, "Örgüt, hem yazı hem de referandumu sabote etmek için elinden geleni yapmaya çalışabilir. Biz buna izin vermeyeceğiz ve elimizdeki bütün imkanlar bunun üstesinden gelmeye yeter" dedi.

Dün akşam saatlerinde geldiği Bitlis’te geçeyi geçiren Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk Polisevi’nde kanaat önderleri, korucu başları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, Emniyet Müdürü Fatih Kaya katıldı. Toplantıda konuşan Öztürk, bölgede terörün bitirilmesi için tüm güçleri ile çalıştıklarını, yaz ayları ile birlikte bölgede terörün bitirilmesi için operasyonların yoğunlaştırılacağını söyledi. Türkiye'nin çok kritik bir eşikte ve coğrafi mekanda yer aldığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bir taraftan her ne kadar 300-350 yıldır sınırlarımızı değişmese bile bir takım başka başka sorunlarımız olan İran, bir tarafımızda ateş çemberi haline gelmiş Suriye var. Bu önemli 3 ülkedeki komşu ülkelerde cereyan eden hadiseler memleketimizi ve Bitlis’i yakından ilgilendiriyor. Bu sorunlar bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Bundan 100 yıl öncesine kadar buralar bizim toprağımız ve dindaşımızdı. Önce Irak’taki insanlar yurt dışına çıkarıldı. Şiiler ve Sünniler ülke dışına çıktılar. Suriye’de 12-13 milyon insan ya ülke dışına çıktı, yada ülkenin başka yerlerine gitmek zorunda kaldı. Son olarak ülkemizi de yakından ilgilendiren 3,5 milyon sığınmacı ile karşı karşıya kaldık. 3,5 milyon dile kolay gelir. Avrupa ülkelerinin 10’a yakın ülkesinin nüfusu kadar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kadar kalabalığın günlük iaşelerini karşılamak bir ülkenin kolay kolay üstesinden gelebileceği bir iş değil. Bir de üstüne oralarda cereyan eden olaylar ülkemizin iç güvenliğini tehdit eder düzeye geldi. Hem Irak’ta hem Suriye’de özellikle yerel halkımızın canını yakan örgüt oralarda da yapılanmalara gitmiştir. Türkiye bu konuda duyarsız kalmamıştır."

TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ

Bakan Yardımcısı Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütünü bitirme adına yapılması gereken her şeyi denediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örgüt barikatlar kurdu, çukurlar kazdı, tuzaklar kurdu, insanları öldürdü, dağa kaldırdı, mahkemeler kurarak vergi adı altında haraçlar topladı. Bütün bunlar birkaç sene içerisinde gözümüzün önünde oldu. Ya duyduk yada duyanlar bize anlattı. Bu acı tablo 2015 yılının Temmuz ayına kadar geldi. 2015 yılında Adıyaman’da bir askerimizi ve Ceylanpınar’da 2 polisimizi şehit ettiler. Biz buna kayıtsız kalamayacağımız düşüncesi ile bu mücadeleyi yeniden onların anlayacağı dilde yeniden başlattık. 1,5 yıl içerisinde önemli bir mesafe aldığımızı sizler de gözlemlemektesiniz. Allah izin verirse 2017 yılında bunların bilip de bize dayatmaya çalıştığı zorbalığın üstesinden geleceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İrademizden hiç şaşmamız olmayacaktır. Sizin iradenizin temsilcisi olarak devletimiz bunun üstesinden gelecektir. Bugün bile Bitlis sınırları içerisinde şu an itibari ile 8 kişi etkisiz hale getirildi. 3 kişi de aranıyor. Dolayısıyla bu mücadeleyi bu şekilde başarıya ulaştırmanın imkanı, ihtimali yoktur. Bu mücadeleyi yürütürken biraz daha acı ve sıkıntı yaşatabilirler. Bununda üstesinden geleceğiz. Türkiye 35 seneden beridir bu vahşi örgütle mücadele ediyor. Ve inanılmaz bir dayanıklılık gösterdi. Başka ülkelerde olsaydı başka türlü sonuçlarla sonuçlanabilirdi."

"ÖRGÜT REFERANDUMU SABOTE ETMEK İÇİN ÇALIŞABİLİR"

Refendam ile ilgili de konuşan Öztürk, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinirken, "Önümüzde bir baharımız ve yazımız var. Dolayısıyla örgüt hem yazı hem de referandumu sabote etmek için elinden geleni yapmaya çalışabilir. Buna izin vermeyeceğiz ve elimizdeki bütün imkanlar bunun üstesinden gelmeye yeter. Biz toptan, tüfekten ziyade sizleri istiyoruz yanımızda. Sizi sağımızda, solumuzda önümüzde, arkamızda istiyoruz. Siz olmadan biz başarılı olduğunuz asla saymayız. 80 milyon ülkemizin her ferdi bizim için değerli ve asla vazgeçemeyeceğimiz kişidir. O bakımdan bugüne kadar olduğu gibi gerek kanaat önderlerimiz, siyasilerimiz bütün teröre prim vermeyen kardeşlerimiz devletimin her zamankinden daha çok yanında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlardan detaylar

-Salondakiler detay görüntüler

-İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk'ün Salona gelişi

-İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk'ün konuşmaları

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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İnegöl’deki ölümlü kaza kameralarda

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Osman Elmas hayatını kaybetti. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden İtfaiye istikametine seyir halinde olan sürücü 25 yaşındaki Şahin Üzeyir yönetimindeki 16 YF 828 plakalı özel otomobil, Kemalpaşa Mahallesindeki evinden gelip çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Elmasın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 100 metre sonra ancak durabildi. Yaşlı adam kaza sonrası hayatını kaybederken sürücü, yaşlı adamın başına gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan kaza bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri genel görüntü

-Ölen adamın görüntüsü

-Ağlayan sürücünün görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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Deniz manzarası izlerken duvardan düşen üniversiteli yaralandı

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Kaya, liman duvarından kayalıklara atlarken aradaki boşluğa düşerek yaralandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi hazırlık öğrencisi Tuğçe Kaya ve arkadaşları, Kozlu Limanı'nda deniz manzarası izlemek için duvarın üzerine çıktı. 'Yüremek tehlikeli ve yasaktır' yazılı duvardan kayalıklara atlamak isteyen Kaya, aradaki boşluğa düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan Kaya, 112 ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye konulup taşınarak ambulansa götürüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin ve AFAD'ın müdahalesi

-Kurtarma çalışması

-Genç kızın düştüğü yer

-Ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU(Zonguldak),()

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İhraç edilen mimara meslektaşlarından destek

DÜZCE'de, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' talebiyle başlattığı oturma eylemini 26 gündür sürdürüyor.

Alev Şahin, geçen 30 Ocak'ta kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişindeki meydanda oturma eylemi başlattı. Elinde, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' yazılı dövizle her gün 13.00-17.00 saatleri arasında oturma eylemi yapan Alev Şahin'e bugün Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası İstanbul İl Temsilciliği üyeleri de destek verdi. Kalabalık, 'Alev Şahin yalnız değildir' sloganları attı.

Açıklama yapan Burçin Kuz, kamuda olağanüstü hal koşullarında hız verilen tasfiye dalgalarının, KHK’lar aracılığıyla yargısız infaz biçiminde sürdürüldüğünü savunarak şöyle konuştu:

"Hiç bir ön soruşturma açma ihtiyacı dahi gütmeden, alelacele ihraç edilen çalışanlar, özlük hakları ellerinden alınarak ve hukuk yolu kapatılmış bir şekilde adeta toplumun önüne linç edilmeleri için atılıyor. Gece yarıları açıklanan listelerle sürdürülen tasfiye operasyonunda artık konunun muhatabına tebligat yapmaya dahi ihtiyaç duyulmuyor. İktidarın çokça kullandığı torba yasa mantığındaki KHK’lara darbecileri uzaklaştırma gibi bir kılıf giydirilmiş olsa da, asıl amacın muhalif unsurların tasfiyesi olduğu ortada. Meslektaşımız Alev Şahin de müteahhidin insafına bırakılan şantiyeleri denetlediği, hakkedişlerde usulsüzlüklere karşı çıktığı, suya dönmüş betonların inşaatlara dökülmesine izin vermediği için önce yöneticilerinin baskılarına maruz kaldı, yetkilerini kullanması engellendi, ardından da ihraç edildi."

Kuz, mimar Alev Şahin’i her platformda desteklediklerini ve yalnız bırakmayacaklarını söyleyerk, "Bugüne kadar çıkan tüm KHK lar bize gösterdi ki hedefte darbecilerden çok barış talebini dillendiren akademisyenler, üstlerinin baskılarına boyun eğmeyen kamu emekçileri, hakları için örgütlenen öğretmenler, emekçiler var. Meslektaşı olmaktan onur duyduğumuz mimar Alev Şahin’i ve olağanüstü halin yarattığı bu kasvetli ortamda içimizi ısıtan direnişini selamlaya İstanbul’dan geldik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kalabalık

- Sloganlar

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, ()