DHA YURT BÜLTENİ - 11

Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan öğretmen tutuklandı



VAN'ın Edremit ilçesinde bir okulda yaşları 9-12 olan kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen H.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, sanıköğremen H.G. tutuklandı.

Olay, 2015 yılının Aralık ayında Van'ın Edremit İlçesi'nde bir okulda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli öğretmen H.G., özel ders vermek bahanesiyle yaşları 9-12 arasında değişen kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocukların anlatlamı üzerine aileleri polise başvurdu. Hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılan H.G., yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutukluluk süresi, delil durumu ve suçun mahiyeti gözönünde bulundurularak serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan sanık H.G.'nin bugün Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ıncısı yapılan duruşmaya yaklaşık 20 müdahil avukat katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davaya, sanık H.G., avukatları ve aileleri, mağdur aileler ve avukatları ile bazı sivil toplum örgütü üyeleri de izledi. Duruşmada savunma yapan sanık H.G., bu olayın kurgu olduğunu ileri sürürerek, "Kızın derse gelmemek için uydurduğu birşey. Böyle birşey söz konusu değil. Hepsi yalan. Oturduğum yerde mağdur oldum. Bunları kabul etmiyorum. Bin 500 öğrencisi birçok öğretmenin bulunduğu bir yerde benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Mağdur ailelerden birçoğu benden para talep etti. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

AVUKATLAR TUTUKLAMA İSTEDİ

Söz alan mağdur aile ise "Kızıma kötü niyetli yaklaşmış. Aslında birçok kız var. Fakat adları lekelenmesin diye gelmiyorlar. Çocuğum okumayı seviyor. Biz okumadık onlar okusun diye çabalıyoruz. Kızım bu olaydan sonra okula gitmek istemiyor. Sanık gereken cezayı çeksin istiyorum" dedi. Mağdur ailelerin avukatı Müjde Tozbey Erden ise 2 küçük kız çocuğunun verdiği ifadeleri detaylı olarak anlatarak bu eylemlerin, cinsel taciz suçunu aşan istismar niteliğindeki eylemler olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti. Davaya katılan 20 avukat da ortak beyanlarında bu eylemlerin örnek teşkil etmemesi ve yaygınlaşmaması için tutuklamanın önemli bir tedbir olduğu ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Bozkurt da, Bakanlık adına suçtan zarar gören sıfatıyla davaya katılma taleplerini mahkeme heyetine ileterek, sanığın öğretmen olduğunu ve nüfuzunu kullanarak küçük yaştaki öğrencilere yönelik eylemde bulunduğunu, bu nedenle tutuklu yargılanmasını talep etti.

SANIK TUTUKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediği, suçun da sübuta erdiğini belirterek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince 2'şer kez cezalandırılmasını, 6763 sayılı yasa ile suç için öngörülen ve düzenlenen ceza miktarları da göz önünde bulundurularak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de bugün görülen 6'ıncı duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar vererek duruşmayıerteledi.

Mağdur ailelerin avukatları ve duruşmayı takip eden kadınlar duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunudu. Açıklama yapan Avukat Müjde Tozbey Erden, "Edremit'te bir okulda 9-10 yaşlarında istismara uğrayan kız çocukları için bugün toplandık. Mahkeme heyeti daha önce şöyle bir hata yapmıştı. Cinsel istismarcı öğretmeni salıvermişti. Bugün mücadelemizle meslektaşlarımızın yanında olup duruşmaya katılması Van Kadın Derneği ve YAKA-KOOP gibi derneklerin yanımızda olması sayesinde övünç kaynağı olabilecek bir karara imza atıldı. Mahkeme tahliye kararından döndü. İstismarcı öğretmenin tekrar tutuklanmasına karar verdi. Bu nedenle mutluyuz. Çünkü kız çocuklarımız Van'da artık rahatça dolaşabilecekler. İstismarcı öğretmen sokaklarda dolaşamayacak. Ve artık Van'daki her istismarcı bizim olduğumuzu bilecek. Ve bizlerden korkacak. Mutluyuz mücadelemizi bugün için kazandık" dedi.

VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığıda yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, H.G'nin 15 yaşından küçük kız mağdurelere, 18 Aralık 2015'te Edremit ilçesinde özel ders aldıkları sınıfta cinsel istismarda bulunduğu, çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine sanıktan şikayetçi oldukları bildirildi. Olayla ilgili 19 Aralık 2015'te soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Aralık 2015 tarihinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan sanık H.G'nin Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek aynı tarihte Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği, dosyada delillerin toplanmasına müteakip, 5 Ocak 2016 tarihinde ise Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçtan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır. Hakkında kamu davası açılan H.G'nin yargılanması sırasında, 21 Kasım 2016'da, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu bulunduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmiştir. Davanın bugün görülen 6'ıncı duruşmasında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaanın bildirildiği duruşmada sanığın "yeni ve mevcut delil durumu, suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasındaki katalog suçlar arasında düzenlenmesi ve sanık için tutuklanma nedeninin gerçekleşmesi" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi."

VAN

CHP'li Bülent Tezcan'a saldırının ilk duruşması yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili biri tutuklu 2'si tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. CHP avukatları, saldırının siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini belirterek, partinin tüzel kişilik olarak davaya katılması gerektiğini savundu. Tutuklu sanık A.S.'nin (Alpaslan Sargın) tahliye talebi reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, geçen 29 Ekim'de, Aydın'daki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması, Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık A.S.ile tutuksuz sanıklar F.Y. (Fatih Yeşilyurt) ve İ.T. (İrfan Türkmen) duruşmada hazır bulunurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise katılmadı.

"HDP KONGRESİNDE SAYGI DURUŞUNA KIZDIM"

Savunma yapan sanıklardan A.S., olayın yaşandığı gün yaptıklarını ve Tezcan'a neden ateş ettiğini anlattı. A.S., "Diyarbakır'da daha önce 6 yıl kalmıştım. Oradaki ortamdan kaynaklı olarak bu silahı edinmiştim. Silahı ya aracımda ya da yanımda taşırım. O gün, F.Y. ile birlikte restorana gittik. Bizim yan masamıza CHP'liler geldi. Bülent Tezcan da bir süre sonra masaya oturdu. Soruşturma aşamasında da anlattığım gibi ben Aydınlı birisi olarak memleketini seven bir insanım. Bülent Tezcan'ın 28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'daki HDP kongresinde PKK marşı çalınırken ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunması beni rahatsız etmişti. Ben bir Aydınlı olarak, kendisinden bu konuda bir özür bekliyordum. Ben antidepresan ilaç kullanırım. Olay günü alkol de kullanmıştım. Bu haleti ruhiye içerisinde Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde saygı duruşunda bulunduğu aklıma geldi. Önce tuvalete gidip geldim. Tezcan'ın yanında bir garson vardı. Onu, mekan sahibini çağırması bahanesiyle uzaklaştırdım. Sonra Bülent Tezcan'ın sağ bacak baldır bölgesine oturur vaziyette iken tabancamı dayayarak ateş ettim" dedi.

"75 BİN TL'LİK SENET KİMİN?"

Bülent Tezcan'ın avukatlarının sorusu üzerine A.S., gözaltındayken cebinde bulunan 75 bin liralık senetle ilgili açıklama yaptı. A.S., gözaltındayken kayınbiraderinden kendine kıyafet getirmesini istediğini, getirilen parkanın cebinde bir senet kaldığını belirtti. A.S., "Bu senedin borçlusu O.A. (Oktay Aydemir), alacaklısı S.D.'dir (Sefa Dağlı). Benimle ilgisi yoktur" dedi.

CHP, KURUMSAL OLARAK KATILMAK İSTEDİ

Duruşmada tartışılan konulardan biri de CHP'nin tüzel kişilik olarak davaya katılma talebi oldu. Bülent Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, Tezcan'ın HDP kongresine CHP'nin görevlendirmesiyle gittiğini, siyasi faaliyeti nedeniyle saldırıya uğradığını ve yaralandığı için siyasi faaliyetlerinin aksadığını söyledi. CHP'nin doğrudan mağdur olduğunu savunan Çelik, duruşma salonunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşma talebini iletti. Sanık avukatları Ramazan Aker ve Hakan Ünay, olayın parti tüzel kişiliğiyle ilgisinin olmadığı gerekçesiyle talebin reddini istedi. Özgür Özel'e, "mağdur" sıfatı taşımadığı gerekçesiyle konuşma hakkı tanımayan hakim, katılma talebinin ayrıca değerlendirilmesine hükmetti.

"GÖREVSİZLİK KARARI VERİLSİN"

Duruşmaya Bülent Tezcan ve CHP adına katılan avukatlar, davanın "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla görülmesi gerektiğini savunarak, dosyanın tekrar değerlendirilmesi için ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık A.S.'nin avukatı Hakan Ünay, görevsizlik talebinin reddini, müvekkilinin de tahliyesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Talepleri dinleyen Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hanifi Çelik, Adnan Menderes Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nden Bülent Tezcan'ın tüm sağlık raporlarının istenmesini kararlaştırdı. A.S.'nin tahliye talebini reddeden hakim, sanıklardan F.Y. hakkındaki adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 24 Mart'a ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL, "BİRİLERİ TASARLADI, TAŞERONLAR UYGULADI"

Duruşmanın ardından CHP Grup BaşkanVekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve CHP Aydın İl yöneticilerinin de yer aldığı grupla basın açıklaması yaptı. Özel Şunları söyledi:

"Bu davanın en önemli kısmı, bir kişinin tek başına karar verdiği ve hayata geçirdiği bir eylem olmadığıdır. CHP'ye, CHP milletvekillerine yönelik sürdürülmekte olan haksız, vicdansız algı operasyonunun bir parçası olduğunun görülmesi gerekir. Sanığın olayı gerçekleştirirken ve sonrasında kullandığı ifadeler, kamuoyuna ve bizlere yabancı değildir. Bu, iktidar partisinin yönlendirdiği söylenen internet sitelerindeki ya da bazı sosyal medya hesaplarındaki ifadeler, o gün sanık tarafından ifade edilmiştir. Bugünlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm sözcüleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından da söylenen ifadeler olması nedeniyle, tamamen CHP'ye yöneliktir. İçinde bulunduğumuz referandum sürecine yönelik de manipülasyon ve korku yaratma saikleri içermektedir. Bülent Tezcan'ın doktorları, 'Eğer kurşun yarım milim daha ilerlemiş olsaydı hastaneye yetiştirilemezdi' demesine rağmen davanın ağır ceza mahkemesinde görülmüyor olması bir eksikliktir. Bülent Tezcan yalnız değildir. Herhangi birisi değildir. Kendisine yapılan saldırı, CHP'nin kurumsal kimliğini taşıdığı için yapılmıştır. Bu saldırının, aniden gelişen bir olay olmadığı, önceden tasarlandığı, birileri tarafından talimatlandırıldığı, saldırıdan hemen önce beklenen kişinin gelip orada kendisine para verdiği, ayrıca yüksek meblağlı bir senedin de cebinden çıktığı düşünülerek, bu saldırının taşeronlar kullanılarak azmettiriciler tarafından CHP'ye yönelik işlendiği düşünülmelidir."

Duruşmayı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Ali Yiğit, Tuncay Özkan, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ da izledi.

-Özgür Özel'in açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

AYDIN

Sınıfa geç kalan öğrenciyi almayan öğretmeni tekme tokat dövdüler



ANTALYA'da Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, geç kaldığı için almadığı öğrencinin yakınları tarafından sınıfta tekme tokat dövdü.

Olay sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, 11'inci sınıfta okuyan öğrencisi M.K.'nin yakınları tarafından okulda dövüldü. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonrası hastaneye götürülen Kederoğlu, sonrasında polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Murat Kederoğlu ifadesinde, "Sabah öğrencilerimle şevk içinde ders işliyorduk. M.K. adlı öğrencim ders ortasında gelip sınıfa girmek istedi. Ben de dışarı çıkmasını söyleyince kapıyı hızla çarpıp çıktı. Bir süre sonra babası ve bir yakını ile okula gelmiş. Beni okul kapısına çağırdılar. Gitmeyince sınıfa kadar gelip saldırdılar. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, saldırıya tepki gösterdi. Seçme, "Geç kalan öğrenciyi öğretmenimiz doğal olarak sınıfa almıyor. Öğrenci de durumu babasına anlatıyor. Baba, 2 akrabasıyla birlikte okulu basıyor. Okulun güvenlik görevlisini darp eden adamlar, öğretmenimizin ders yaptığı sınıfa kadar girip kendisini de darp ediyor. Öğretmenimiz yüzüne çok sayıda yumruk almış. Kendisi rapor aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanacağını söyledi" diye konuştu.

ANTALYA

Doçent Doktora, demir çubukla bayıltan dayak



ANTALYA'da kar maskeli iki kişi, mesai bitiminde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'a demir çubuklarla saldırdı. Aldığı darbelerle bayılan doktor ölümden döndü.

Antalya Sağlık Platformu adına basın açıklaması yapan Antalya Tabib Odası Başkanı Dr. Adnan İş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'ın 22 Şubat Çarşamba günü mesai bitiminde, hastanenin çıkışında saldırıya uğradığını söyledi. Dr. İş, kar maskeli iki kişinin demir çubuklarla vurduğu 18 yıllık hekim Doç. Dr. Yılmaz'ın bayıldığını belirterek şöyle dedi: "Neyse ki meslektaşımız bayılmış, yoksa ölüme kadar gidebilirdi. Ölmediği için şükrediyoruz. Doktorun kafasında dikişler var. Şu anda evinde istirahat ediyor. Saldırganların henüz yakalanmadığını biliyoruz. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Dr. Adnan İş, 2003 yılından beri uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonrasında sağlıkta şiddetin giderek arttığını söyledi. İktidarı hızla tedbir almaya davet eden Dr. Adnan İş şunları kaydetti: "2015 yılında 12 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Bunun üçte biri fiziksel şiddet. Bunlar resmiyete yansıyan rakamlar. Oldukça kötü durumdayız. Uluslararası bir çalışmaya göre sağlık çalışanları diğer çalışanlara göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kalma riski altında. Bu Türkiye'de 50 katına kadar çıkmış durumda. Sözlü şiddetin hapisle cezalanması için yasa teklifi vardı ama henüz yasalaşmadı."

ANTALYA

Köhne binada kilitli tutulan köpeği hayvanseverler kurtardı

SİVAS'ta kullanılmayan bir binada sahibi tarafından uzun süredir kilitli tutulan ve düzenli bakılmadığı iddia edilen köpek, hayvanseverlerin girişimi üzerine bulunduğu yerden çıkarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Gökçebostan Mahallesi Bostan Sokakta, Alman kurdu cinsi bir köpeğin sahibi tarafından harabe haldeki müstakil eve kilitlenmesi çevredekilerin dikkatini çekti. Hayvanseverler devreye girdi. Uzun süredir kilitli tutulan köpeğin bakımsız bir şekilde yaşadığını görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler köpeğin esnaflık yapan Kenan Özçelik'e ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Özçelik'e hayvanseverler tepki gösterdi. Daha sonra köpeğin sahibi Özçelik tarafından kapı açıldı. İçeriden kötü kokuların geldiği ve binanın içerisinin çöp dolu olduğu görüldü. Sahibi Kenan Özçelik tarafından dışarı çıkarılan köpek Sivas Belediyesi Başıboş Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Köpeğin 7 aydır kullanılmayan binada yaşadığını söyleyen Kenan Özçelik, "Burası bizim özel mülkümüz. Köpeğe küçüklüğünden beri yemeğini suyunu veriyorum. Küçüklükten beri bakıyorum. Ben esnaf olduğum için genellikle akşamları müsait oluyorum. Akşam yemeğini suyunu verdikten sonra sakin saatlerde çıkarıp gezdiriyorum. Köpek burada devamlı kilitli değil. Gerekli aşılarını yaptırıyorum. Ben de hayvanseverim" dedi.

Köpeği teslim alan ekiple birlikte olay yerine giden Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Nurten Tezer ise bir hayvanın bu koşullarda yaşamasının mümkün olmadığını belirterek "Burada bir köpeğin olduğu, kapalı tutulduğu ve 3 günde bir gelip yemek verildiği, hayvanın yalnız kaldığı ve kötü koşullarda yaşadığı haberini aldık. Bunun üzerine gerekli kurumları arayarak yardım istedik. Şimdi köpeğin durumuna bakmaya geldik. Gerçekten hayvanın koşulları çok kötü durumda. Her ne kadar sahibi akşamları gelip dışarıya çıkarıyorum dese de yavruyken buraya kapatmış ve yaklaşık 1 yıldır bu köpek kapalı kalıyor. Hayvanın özgürlüğünün kısıtlanmasına hiç kimsenin hakkı yok. İçerisi çok kötü koşullarda. İçeride doğru düzgün bir yaşam alanı yok. Belkide bu hayvan doğru düzgün güneş bile görmedi. İnsan olsun, hayvan olsun fark etmez her canlının kendine layık olduğu şekilde yaşamaya hakkı var" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri köpeğin sahibi Kenan Özçelik hakkında tutanak tuttu.

-Olay yerinden görüntüler

-Binada kilitli tutulan köpek

-Sahibinin çağırılması ve kapıyı açması

-Köpeğin ekiplerce keslim alınması

-Köpek sahibinin konuşması

-Nurten Tezer'in açıklamaları

SİVAS

Başkan Altepe, Bursa Ulu Cami minberine işlenen gök cisimlerinin incelenmesini istedi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe, Ulu Cami minberinde ahşaba işlenen gök cisimlerinin astronomiye dair önemli ipuçları verebileceğini belirterek, astronomi uzmanlarını minberdeki cisimleri incelemeleri için Bursa'ya davet etti.

Son günlerde NASA tarafından dünya benzeri gezegenlerin bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Astronomi Danışmanı Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy ile 618 yıl önce yapılan ve üzerinde güneş, dünya ve gezegenlerin işlendiği minberde inceleme yaptı. Başkan Altepe, yüzyıllar öncesinden Ulu Cami minberine işlenmiş farklı cisimlerin bulunduğunu söyleyerek, bunun incelenmesini istedi.

Bursa'nın değerleriyle geleceğe ışık tuttuğunu söyleyen Baykan Recep Altepe, "Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yerçekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı'ya naklettiler" diye konuştu.

Minberdeki güneş sisteminde dünya, güneş ve tüm gezegenlerin yanı sıra 1930 - 1934'lü yıllarda bulunan Plüton'un da bulunduğunu iddia eden Başkan Altepe, "Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve 'Yeni gezegen bulundu' şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bilim adamlarını, astronomları ve bu konuda yetkili otoriteleri Bursa'ya davet ettiklerini kaydeden Altepe, "Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı'ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa'ya Ulu Cami'ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

-Drone ile çekilen ulu caminin dıştan görünümü

-Minberin görüntüsü

-Başkan Altepe'nin incelemesi

-Altepe'nin açıklaması

BURSA