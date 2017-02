DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ABD KONSOLOSLUĞU TERCÜMANI, PKK ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YAKALANDI



ABD Adana Konsolosluğu'nda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Mardin'de, 'Behzat' kod adlı terör örgütü üyesinin ölü ele geçirilmesinin ardından, Nusaybin İlçesi'ne giderek örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği iddia edilen Hamza Uluçay için Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşülmesinin ardından Uluçay, polis ekiplerine konsolosluk binasının önünde teslim edildi. Polis ekipleri Uluçay'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne götürdü. Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Gözaltına alınan Hamza Uluçay'ın Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:41" BOYUT:78 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA, ()

=================================================

2) YAŞLI ÇİFTİ DOLANDIRDILAR, 'PARANIZ DA HEP BOZUKMUŞ, ÇITIR ÇITIR YİYORUZ' DİYE ALAY ETTİLER

ALMANYA'da emekli olduktan sonra eşiyle Antalya'ya yerleşen 73 yaşındaki Durmuş Ali Dağ, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 193 bin 700 euro ile 26 bin Türk lirasını kaptırdı. Dağ çiftini arayan dolandırıcılar, "Paranız da hep bozukmuş çıtır çıtır yiyoruz" diye alan etti.Olay geçen 23 Mayıs'ta yaşandı. Vesile ve Durmuş Ali Dağ çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Çifte kimlik bilgilerini ve bankalardaki hesaplarını terör örgütlerinin kullandığı ileri sürülerek, bankada paraları olup olmadığı soruldu. Konyaaltı'ndaki bir bankanın kiralık kasasında 193 bin 700 euro ile 26 bin lira olduğunu söylemesi üzerine Durmuş Ali Dağ'dan bu parayı çekmesi istendi. Terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyen dolandırıcılar, paranın operasyondan sonra kendilerine iade edileceğini belirterek Dağ'ı ikna etti. Durmuş Ali Dağ'ın parayı almak için bankaya gitmesi üzerine eşi Vesile Dağ, durumu avukatı Fevzi Yarbaş'a bildirdi. O sırada adliyede bulunan Fevzi Yarbaş, yanında çalışan Mutlu Karakaya'yı çiftin evine gönderdi.

POLİS OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİ DÖVEREK ALIP KAÇTI

Durumu öğrenen Mutlu Karakaya parayı çekmemesi için Durmuş Ali Dağ'ı telefonla aradı. Fakat telefonu sürekli meşgul olan Durmuş Ali Dağ'a ulaşamadı. Durmuş Ali Dağ, bankanın kiralık kasasındaki bütün birikimini bir poşete doldurup inşaatların bulunduğu arka sokağa geçti. Bir süre sonra Dağ'ın yanına, kendisini sevcının gönderdiği polis olarak tanıtan bir kişi geldi. Durmuş Ali Dağ, bu kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Kimliğinin karakolda kaldığını söyleyen kişi, ardından poşeti zorla çekip aldıktan sonra Dağ'ı yerde sürüyüp tekmeleyerek kaçtı. Parası gasp edilen Durmuş Ali Dağ, polise ihbarda bulundu. Olaydan 4 gün sonra Durmuş Ali Dağ'ın elindeki para dolu poşeti zorla aldığı iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Ç. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Ç., tutuklandı.

'O KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Ç., olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay saatinde kendisinin evinde olduğunu ileri süren Ahmet Ç., Durmuş Ali Dağ'ın kendisini bir başkasıyla karıştırdığını savundu, tahliyesini istedi. Durmuş Ali Dağ ise elinden poşeti zorla alıp yerlerde sürükleyip darp eden kişinin Ahmet Ç. olduğunu söyledi. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

SURİYE BAĞLANTILI İDDİASI

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Fevzi Yarbaş "Müvekkilim bütün birikimini bu dolandırıcılara kaptırdı. Umarım olayın diğer failleri de yakalanıp hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Durmuş Ali Dağ ise "Bankadan çıkınca yanıma gelen kişinin polis olduğuna inanmadım. Kimliğini istedim. Sonra bana vurup yere düşürdü. Elimdeki poşeti aldı. Bırakmayınca sürüklendim. Yaşlı olduğum için direnemedim"

"PARANIZI ÇITIR ÇITIR YİYORUZ"

193 bin 700 euro ile 26 bin Türk lirası dolandırılan Durmuş Ali Dağ'ın eşi Vesile Dağ, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, olay sonrası dolandırıcıların telefonla arayarak kendileriyle dalga geçtiğini söyledi. Vesile Dağ, şunları söyledi:

"Bizi öyle bir heyecana getirip korku verdiler. Ben onlara inanmadığımı, dolandırıcı olduklarını söyledim. 10 dakika kadar konuştuk. Bizi inandırdılar. Bu arada eşimin de telefonu çaldı. Eşim diğer odada onlarla konuşuyordu. Onu bankaya çağırmışlar. Eşim bana haber vermeden bankaya gitti. Ben bu arada benimle konuşan kişiye gidip karakola sorayım dedim. O da 'Tamam siz gidin sorun' dedi. Ancak ben eşimi aradığımda telefonu cevap vermedi. 155'i aradım ancak heyecandan ve korkudan ne yapacağım şaşırdım. Derdimi anlatamadım. Polis de gelmedi. Telefonu kapatıyorum yine arıyorlar. Komşularım zilimi çalıyor. Korkudan onlara dahi kapıyı açamadım. Bu arada telefonu kapattılar. Eşimden parayı almışlar. Beni arayan ses hep aynıydı. Aynı ses daha sonra 3 kere daha aradı. Benimle alay ettiler. 'Paranız da hep bozukmuş, çıtır çıtır yiyoruz' dedi. Pişkin pişkin gülüyordu."

dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Avukat Fevzi Yarbaş'ın konuşmaları

- Dolandırılan Aileye yardıma giden hukuk bürosu çalışanı Mutlu Karakaya'nın konuşmaları

- Dolandırılan Durmuş Ali Dağ'ın konuşmaları

- Dolandırılan Durmuş Ali Dağ'ın eşi Vesile Dağ'ın konuşmaları

- Vesile Dağ'ın 'paranızı çıtır çıtır' yiyoruz demesi

187 MB /// 05.53"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

=========================================

2)BİNGÖL'DE PKK'YA AİT CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik(ten yapılan yazılı açıklamada, il Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, dün merkeze bağlı Dallıtepe köyü kırsalında, "Şehit Korucu Hasan Kızılboğa-11" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında bir boş ağıl ile bir depoda yapılan aramalarda, 2 adet bixi makineli tüfek, 3 bin adet 7,62 bixi mühimmatı, 16 adet el bombası, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 ton amonyum nitrat gübre, 3 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 Roketatar sevk mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet 5,56 mm M-16 mühimmatı, 1 adet 12,7 mm Zagros silahı mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 20 adet örgüt kıyafeti, 20 adet şemsiye, 50 kilogram un ve 5 adet şarjör kütüklüğü ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: BİNGÖL,()-

====================================================

3)BAKAN ELVAN: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMINA BAŞVURU PROJELERİ 7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

MARDİN'de düzenlenen Cazibe Merkezi Programı tanıtım toplantısında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, program kapsamında yatırım için başvurulan projelerin miktarı 7 milyar lirayı aştığını ifade ederek, bu başvurularla 110 bin kişinin istihdam edileceği öngörüldüğünü söyledi.Mardin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Cazibe Merkezleri Programını'nın tanıtım toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Elvan, bölgenin terör ile anılmasını istemediklerini belirterek, "Artık bölgemiz bir yatırım, bir istihdam merkezi olsun istiyoruz" dedi. Mardin'in sahip olduğu tarihi ve sosyal dokuya dikkat çeken Kalkınma Bakanı Lütfü Bakan Elvan, "Mardin, gerçek bir medeniyet ve kültür şehridir, bir ilim ve irfan şehridir. Dolayısıyla böyle önemli ve seçkin şehrimizin sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından çok sık söz edilen bu şehrimizin mutlaka bir yatırım, üretim üssüne dönüştürülmesi önemli diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz de Cazibe Merkezi Programını işadamlarımızla paylaşmak, işadamlarımıza bu programı anlatmak, soruları varsa bu soruları cevaplandırmak için buradayız. Mardin, bir medeniyet, bir turizm, bir tarım, bir sanayi şehri, hangi açıdan bakarsanız bakın Mardin'in birçok yönü olduğunu görüyoruz. Mardin'i bölgeyi önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için kollarımızı sıvadık, bölgede artık bir girişimcilik şehri olacak"dedi. Bölgede terörün kökünü kazımak adına yapılan çalışmaları ve operasyonlara değinen Bakan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ÜLKEMİZDE TERÖRE YÖNELİK İNANILMAZ BİR MÜCADELE SÜRDÜRÜYORUZ"

"İstikrarımızı bozmak isteyenlere ve aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da darbeci hainlere millet olarak müsaade etmedik, oyunuzu çiğnetmedik, emanetinizi yere düşürmedik ise bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun için terör ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörün aramıza nifak sokmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Terör olmadığı takdirde Mardin'in hayal edilemeyeceği bir yerde olacak. Ülkemizde teröre yönelik inanılmaz bir mücadele sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle biz ülkemizin gündeminden terörü düşüreceğiz. Terörün kökü artık kazımanın vakti gelmiştir. Bu konuda rahat olun hiç tereddüt içerisinde olmayın. Mersin'den Habur Kapısına kadar ticaretimizin ana merkezlerinden bir tanesidir. Elbette eksiklerimiz var mı var ama bunları gidereceğiz. Hep birlikte dayanışma ruhu içerisinde kenetlenerek bunları gidereceğiz. Eğer bu terör olmasaydı Mardin hayal edemeyeceğiz bir yerde olacaktı. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği milyonlarca insanın Mardin'de kalmak istediği bir kenttir. İşte bu terör örgütleri ne Mardin'imizin ne de memleketimizin gelişmesini, kalkınmasını istememektedir. Allah'a çok şükür önemli bir gazanın başarısını elde ettik. İnşallah, terörün de kökünü kurutarak Mardin'imizi layık olduğu yere hep birlikte götüreceğiz."

"İŞ ADAMIMIZIN ÖNÜNE BİR ENGEL ÇIKMIŞSA, O ENGELİ BİZ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kalkınma Bakanı Lüftü Elvan, Cazibe Merkezleri Programını ve verecekleri destekleri verdiği örneklerle anlatarak, programa yoğun bir başvurunun olduğunu söyledi. Dün itibarıyla yatırım için başvurulan projelerin toplam tutarının 7 milyar lirayı aştığını söyleyen Bakan Elvan, "Yapılacak yatırımlarla 110 binin üzerinde istihdam öngörülüyor. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında olacağız. Projeyi iş adamıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İş adamımızın önüne bir engel çıkmışsa, o engeli biz ortadan kaldıracağız. Bu programın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu programın diğer önemli bir özelliği ise her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlimizin belirli bir alanlarda ihtisaslaşmasını arzu ediyoruz. Bunu sanayinin hızla gelişebilmesi için istiyoruz" diye konuştu.Cazibe Merkezleri Programı'nda yatırımcıların minimum 2 milyon TL'lik bir yatırım yapması gerektiğini ifade eden Bakan Elvan, "Bu yatırım tutarında da yüzde 30 öz kaynak istiyoruz. Yatırımın yüzde 70'ini kredi ile gerçekleştirilecek kalan yüzde 30'u öz kaynak ile gerçekleştirilecek. Bu bizim şartlarımızdan bir tanesidir. Bir başka şartımız ise, bu destekleri 3 temel alana veriyoruz. Bu alanlar imalat sanayi, çağrı merkezleri ve veri merkezleridir. Bunların dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konu değildir. Cazibe merkezi programıyla Mardin'li kardeşlerimize ve iş adamlarımıza yeni bir sayfa açıyoruz. Mardin'imizin istihdam ve işsizlikle ilgili problemleri olsun istemiyoruz. Mardin bu potansiyele sahip. Bırakın şu an için işsizleri, bu işsizlerin sayısı 2 ile 3 ile çarpın Mardin istihdam edilebilecek kapasiteye sahip. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cazibe Merkezleri Programımız biliyorsunuz Sayın Başbakanımız tarafından açıklandı ve arkasından ön talepleri almaya başladık. Ön taleplerimizde yoğun bir başvuru olduğunu gördük. Çok sayıda büyük ölçekli yatırımcımızın da bu illerimize yatırım yapmak istediklerini biliyorum. Ben de mesaimin önemli bir kısmını bu iş adamlarımıza ayırıyorum" dedi.

Program, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın, yatırımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Bakan'ın açıklamaları

-Salondan görüntüler

-Bakanın ziyaretleri

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

=================================================

4)TOPTAN VE HABERAL'IN ÖĞRETMENİ TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK'ta öğrencileri arasında TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, CHP eski milletvekili Mehmet Haberal da olan ve hayatını kaybeden emekli öğretmeni 91 yaşındaki Can Polat Pamay, 32 yıl görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla 1938'de Türkiye'nin ilk bağış okulu olarak hizmete giren Mehmet Çelikel Lisesi'nde 1954 ve 1986 yılları arasında beden eğitimi öğretmenliği ve müdürlük yapan Can Polat Pamay, 4 yıl da kolejde çalıştıktan sonra 1990'da emekliye ayrıldı. Adı, 32 yıl görev yaptığı Mehmet Çelikel Lisesi'ndeki konferans salonuna ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor salonuna verilen Pamay, emekli olduktan sonra da sporla ilgilenmeye devam etti. Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı çalışmalarla 'eğitim dede' olarak bilinen Pamay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Pamay için 32 yıl görev yaptığı Mehmet Çelikel Lisesi önünde tören düzenlendi. Pamay'ın biyografisinin okunmasının ardından dua edildi. Eski öğrencilerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Pamay için lise öğrencileri de okulun pencerelerinden karanfiller attı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Törenin ardından Pamay'ın cenazesi Hz. Ali Acılık Camisine götürüldü. Cenaze namazına Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, eski öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Pamay'ın cenazesi, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Okul önündeki tören

-Cenaze namazı

Süre: (3.55) Boyut: (260 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

====================================================

5)SEYİR HALİNDEKİ DOLMUŞUN ÜZERİNE BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ

KARS'ta hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular hafif yaralandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Kars'ta ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki 36 D 022 plakalı dolmuşun üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular hafif yaralandı.Çatılardaki tehlikeye yetkililerin bir an evvel çözüm bulmaları gerektiğini dile getiren vatandaşlar, çatı altlarından güvenle geçemediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Dolmuş iç ve dış detay

-Olayı gören vatandaş röportaj

-Dolmuşun içerisindeki kar birikintisi

-Karın etkisiyle patlamış cam ve dolmuş

-Çatı temizleyen vatandaşlar detay

Haber-Kamera: KARS, ()



(194 MB - 2 DK 58 SN)

==================================================

6)BURSA'DA HASSAS TERAZİLİ UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN

BURSA’da piyasaya uyuşturucu madde süreceği belirlenen üç kişi yakalandı. Zanlıların, bir evin odunluk bölümüne sakladıkları 2 kilo 440 gram esrar maddesi , 25 adet ecstacy hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tarmada kullandıkları hassas terazi ele geçirildi. Yapılan bir ihbarı değerlendiren, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadel Şubesi'ne bağlı ekipler, üç kişinin altınların tartılmasında kullanılan hassas terazi ile esrar tartıp sattığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile operasyon düzenleyen polis, K.K., M.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucuyu sakladıkları bir evin odunluğunda yapılan aramada 2 kilo 440 gram esrar maddesi, 25 adet ecstacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 7 adet fişek ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar yapılan sorgulamalarının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmakö suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Emniyetten detaylar

-Uyuşturucu maddelerden görüntüler

SÜRE: 1 daika 01 saniye

BOYUT: 30 MB



Hüseyin TÜCCAR/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA-()

==========================================================

7)ATLI KURTULUŞ COŞKUSU

Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kurtuluş törenlerinde atlı gösteriler, ilgi topladı.Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kongre Caddesinde devam etti. Törene Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz , Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Faruk Köksoy "Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Ardahan'ımızda da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Ardahan'ımızı düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur" diye konuştu.

Kongre Caddesindeki törenin ardından protokol ve katılımcılar, Erzurum Mehteran takımı ve atlı birlikler eşliğinde 1977-78 Osmanlı-Rus savaşı zamanında dolduruldukları camide yakılarak şehit edilen Müslümanları anmak üzere Halilefendi Mahallesindeki Yanık Cami'ye kadar yürüdüler. Burada konuşan Ardahan Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Levent küçük, "Yanık camide yakılan müslümanlara yapılanların tam bir vahşet. Camide yakılan şehitlerin yağları kura nehrine kadar akmıştır" diye konuştu.

Konuşmalar ardından dua edilerek, şehitler anıldı. Kutlamalar çerçevesinde Ardahanlı vatandaşlar gün boyu Kongre caddesi üzerinde at binerek yarış yaptılar.

Görüntü Dökümü

- Tören öncesi atlıların gösterisi

-Çelenk töreni

-Protokolün atlı birlek ile birlikte halkı selamlaması

-Belediye başkanı Faruk Köksoy’un konuşması

-Törenden görüntüler

-Mehteran ve Atlı birliklerle Yanık camiye yürüyüş

-Canık Camideki program

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI - / ARDAHAN ()

BOYUT : 172 MB SÜRE: 5 dakika 25 saniye