DHA YURT BÜLTENİ-11

Bingöl'de içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi bulunan PKK sığınağı bulundu



BİNGÖL Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulunan bir sığınağın ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kığı ilçesine bağlı Aşağı İlbey Mahallesi kırsalında 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik 21 Şubat'ta, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-14' adı ile operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir sığınağın ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sığınak içerisinde, 1130 kg un, 1000 sigara kağıdı, 550 büyük pil, 500 kalem pil, 350 hazır çorba, 260 kg türlü konserve, 260 kg makarna, 180 kg bulgur, 150 kg küp şeker, 150 kg pirinç, 120 kg çay, 110 kg peynir, 100 kg kuru fasulye, 100 kg kırmızı mercimek, 100 paket kuru maya, 100 tükenmez kalem, 80 kg zeytin, 75 kg tuz, 60 kg salça, 54 diş fırçası, 50 kg toz şeker, 50 kg kabak çekirdeği, 40 sabun, 39 kg sıvı yağ, 37 kg tahin, 30 kg kahvaltılık çikolata, 30 çorap, 26 kg pekmez, 20 kg çerez, 20 küçük not defteri, 17 kaşık, 17 şampuan, 15 kg pul biber, 13 kg dut pekmezi, 11 metre çift nakilli kablo, 10 izole bant, 10 koli bandı, 9 testere bıçağı, 8 yemek tabağı ve kaşığı, 6 kg toz deterjan, 5 küçük dolu tüp, 4 kazma, 3 pamuk, 3 kg limon tuz, 3 kürek, 2 ilaç (çeşitli markalarda), 2 tentürdiot, 2 strec naylon, 2 testere, 2 dörtlü ocak, 1,5 metre demir burç, 1 satranç takımı, 1 tencere, 1 büyük dolu tüp, 1 ekmek bıçağı, 1 düdüklü tencere, 1 çaydanlık, 1 eleği, 1 kar elbisesi, 1 pense, 1 makas, 1 kg çivi, 1 tahra,1 radyo,1 leğen çeşitli gıda maddesi, çok sayıda temizlik ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu."

Görüntü dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: BİNGÖL,()-

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Kırklareli'nin ilk FETÖ davasında yargılanan emir astsubayı: Komutanın angarya işlerini yapıyorum



KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin yargılandığı davada, Astsubay Kemal Saatçi emir astsubaylığını yaptığı 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın angarya işlerini yaptığını söyleyerek, "Gerçek darbeci olsaydım şu an karşınızda olmazdım, kaçardım. Darbeden 3 gün sonra gözaltına alındım. İstediğim tek şey suç ve suçsuz iyi ayrılsın. 7 aydır çok masum insan içeride yatıyor" dedi.

Yargılamanın 3'üncü gününde 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın emir astsubayı Kemal Saatçi, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emrinde olduğu komutan ile geçmişten gelen herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Astsubay Saatçi, "İlk buraya geldiğimde tanıdım, daha önce ismini dahi duymadım. 25 Temmuz gecesi olağan işlerim dışında herhangi bir bir emir veya görevlendirmem olmadı. Emrimde silahlı birlikler yok, sadece 2 askerim vardı. Bunlar da çaycı ve haberci. Bir kaymakamın sekreteri ne görev yapıyorsa ben de o statüdeydim. Tugay komutanına getirilen evrak ve bilgilerin içeriğine bakmadan ve bilmeden kendisine iletirim. O gece farklı emirler almadım, odasına girip çıktığımda da herhangi bir şüphe duymadım. Zaten bir emri almak 5 ila 10 saniyedir. O gece sadece basit olağan emirler aldım. Tabidir ki, ben komutanın angarya işlerini yapan biriyim" dedi.

Astsubay Kemal Saatçi, 20 günlük izne ayrıldığını ve 15 Temmuz gecesi döndüğünde olaylardan haberi olmadığını öne sürerek, "Çok yorgun olduğum için istirahat ediyordum 23.00 sıralarında tugay komutanı aradı ve 'derhal Çorlu'ya gel ve beni al' dedi. Özellikle kendi aracımla gelmemi istedi. Ben de yola çıktım arada beni arıyor acele etmem gerektiğini söylüyordu. Ben de tam konumu bilmediğim için Watshap üzerinden bana konum atmasını istedim gittim ve aldım. Yolda sürekli telefonla ilgileniyor, arada konuşmalar yapıyordu. Bir ara konuşurken, 'sayın kaymakamım' dediği duydum. Komutanı saat 24.00 sıralarında aldım ve seri bir şekilde tugaya geldik. Daha sonra komutan odasında birlik komutanları ve şube müdürleri ile görüştü. Birlik komutanlarına KODKOT planı hazırlıkları yapılması emri verdiğini anladım. KODKOT'un tek anlamını bilirim içeriği hakkında da hiç bir bilgim yok. Komutan o gece sürekli odasındaydı arada sırada karargah içinde bi yerlere gidiyordu. Bana emir vererek KODKOT planı hazırlıklarını inceledi. Hatta incelerken yanında Binbaşı Servet Aslan da vardı. O gece Binbaşı Servet Aslan sık sık komutanın odasına geliyordu. Saat 04.00 sıralarında komutan Latif Çiçek'i aramamı ve bağlamamı istedi. Kısa süre sonra da Çiçek odasına girdi ve çıktı" dedi.

"KOMUTAN BENİM YAKIN EMNİYETİMİ ALIN DEDİ"

Lüleburgaz 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın emir Astsubayı Kemal Saatçi, sabaha karşı komutanın resmi kıyafetini giydiğini belirterek, "Saat 07.00 gibi nizamiye kapısında büyük kalabalık olduğunu öğrendik. O kalabalığın içindi savcının, emniyet müdürünün ve jandarma komutanının da olduğunu öğrendik. Komutan emir vererek, 'herhangi bir taşkınlık olmasın. Askerle siviller karşı karşıya gelmesin. Gerekli önlemleri alın. Benim yakın emniyetimi alın' dedi.

Şener Yarbay, kalabalığa gidip geldi ve savcı, emniyet müdürü ve tugay komutanını gözaltına almaya geldiklerini söyledi. Makama uygun nezaket kuralları içerisinde olacağını söyledi. Şener Albay, 'askeri araçla gitmeyelim, gazeteciler ve göstericiler olabilir. Dikkat çekmeyelim' dedi ve sivil araç ayarladım. 15 Temmuz'un KODKOT planı olduğunu darbe için değil, vatan için, milletin yanında olacağını biliyordum. Gerçek darbeci olsaydım şu an karşınızda olmazdım, kaçardım. Darbeden 3 gün sonra gözaltına alındım. İstediğim tek şey suç ve suçsuz iyi ayrılsın. 7 aydır çok masum insan içeride yatıyor" dedi.

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR

Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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Sanıkların araçlarla getirilmesi

Sanıkların araçlardan indirilmesi

Alınan önlemler

Sanıklar

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, ()

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Adil Öksüz'ün kardeşine FETÖ iddianamesi



KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, aralarında Adil Öksüz'ün öğretim üyesi kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün de yer aldığı 108 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddinameler mahkemece kabul edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 16'sı akademisyen, 2'si avukat, 2'si asker, 70'i polis, 31'i öğretmen, 19'u adliye ve cezaevi görevlisi, diğerleri vatandaş toplam 171 kişi hakkında iddianame hazırlanacağı belirtildi. Bunlardan 108 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği, 63 sanık hakkında iddianame hazırlama sürecinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, sanıkların 5 Mart tarihinden itibaren yargılanmasına başlanacağı da ifade edildi.

İddianamesi kabul edilenler arasında, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan örgütün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün kardeşi, Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz ile dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan da bulunuyor.

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () -

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FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası



KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Prof.Dr. İsmail Ertürk terör örgütüne yardımda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişiminin ardından tutuklanan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. İsmail Ertürk bugün Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Prof.Dr. İsmail Ertürk mahkemede yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Darbe girişimini lanetliyorum. Kesinlikle örgüt üyesi olmadım. 3 bin euro paramı ev almaktan vazgeçerek faizsiz olduğu için Bank Asya'ya yatırdım. Suçlamalar nedeni ile psikolojim bozuldu. Uzun süredir cezaevinde yatıyorum. Eşim yeni doğum yaptı. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne yardımda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle 2 yıl 1 ay hapsine, tutukluluk süresi gözetilerek tahliyesine karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () -

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Belediye önünde tabancayla intihar girişimi

Keskin nişancılar konuşlandı

ŞANLIURFA'da 2 çocuk babası 38 yaşındaki İbrahim Halil A., 8 yıldır taşeron firma bünyesinde işçi olarak çalışıp geçen ay işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi önünde başına kuru sıkı tabanca dayayarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede korkuya neden olan ve keskin nişancıların konuşlandığı belediye önündeki İbrahim Halil A., Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin gelişiyle eylemine son verip polise teslim oldu. Vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapma yarışına girdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde 8 yıldır taşeron firma bünyesinde işçi olarak çalışan İbrahim Halil A., geçen ay açıklanmayan nedenle işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasına tepki gösteren İbrahim Halil A., öğleden sonra boynuna döviz asıp belediye önüne geldi. Başkanlık girişinde başına kuru sıkı tabanca dayayan İbrahim Halil A., yeniden işe alınmasını isteyerek, aksi halde intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler, güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırdı.

KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDI

Başına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulunan İbrahim Halil A. için gelen özel hareket polisleri bünyesindeki keskin nişancılar da çevredeki binalara konuşlandı. İbrahim Halil A.'yı gören çok sayıda kişi ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapma yarışına girdi. Polis ve belediye çalışanları, konuşmaya çalıştıkları İbrahim Halil A.'yı ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir türlü ikna olmayan İbrahim Halil A., eyleme başladığı bir saat sonra Akçakale İlçesi'nde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi makamına gelmesiyle tabancayı bırakıp polise teslim oldu. Belediyede Başkan Nihat Çiftçi'nin kendisini yeniden işe alınacağı sözü verdiği belirtilen İbrahim Halil A., daha sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Büyükşehir Belediyesi

- Polisin önlem alması

- Başına silah dayayan işçi

- Polisin işçiyi ikna etmeye çalışması

- Özel harekat timlerinin gelmesi

- Olay yerinde bekletilen ambulans

- Polisin işçi ile konuşması

- İşçinin telefonla konuşması

- Vatandaşların telefonla çekme çabası

- İşçinin ikna edilmesi

- İşçinin elinden silahın alınması

- İşçinin belediye binasına konulması

- İşçinin Başkan Nihat Çiftçi'ye sorununu anlatması

- Başkan Çiftçi'nin işçiye sarılıp öpmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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CHP'li Atıcı: 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni ayrıştırmak en büyük yanlış

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, "En büyük yanlış 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni birbirinden ayrıştırmaktır. 'Evet' demeyi düşünenler de bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır, 'Hayır' demeyi düşünenler de" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Muş’ta CHP il başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Aytuğ Atıcı, Anayasa referandumunda niçin 'Hayır' dediklerini anlattı. Sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Atıcı, "16 Nisan’da şu soruyu sorun halkımıza; 'Madem ki terör bitecek, ekonomi düzelecek, işsizlik bitecek. Bu değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek. Niye 2.5 sene bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girsin. Neden 2019’u bekliyoruz?' Çünkü reçetenin bu olmadığını onlar da biliyor. Yani bu işin samimi olarak terörü bitirmeyeceğini onlar da biliyor. Düzeltecek olsa onlar 2.5 sene beklerler mi? Onlar bu ülkeyi sevmiyorlar mı? Seviyorlar. En az benim kadar seviyorlar" dedi. Atıcı, şöyle devam etti:

"En büyük yanlış ise 'Evet' diyenle 'Hayır' diyeni birbirinden ayrıştırmaktır. 'Evet' demeyi düşünenler de bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır, 'Hayır' demeyi düşünenler de. Herkes bu ülkede iyi şeyler olsun istiyor. Konu parti konusu değil konu devlet, cumhuriyet, ülke konusu ise demokratik Cumhuriyeti isteyen ve tek adama rejimine karşı olan herkes el ele verecek. O yüzden Ak Parti içerisinde Cumhuriyetini seven, tek adam rejiminden endişeleri olan insanlarla konuşacağız. HDP ile diğer bütün partilerle konuşacağız. Onlara ülkeyi bir tek adama teslim etmeyelim, vermeyelim, hayır diyelim sonra herkes kendi partisine devam edebilir."

FETÖ soruşturması ile ilgili olarak Aytuğ Atıcı, iktidarın açılışını yaptıkları okullara, bankalara gidenleri, sendikalara üye olanları hapse attığını savundu. "Teröristleri içeri almayın, teröristlerle mücadele etmeyin" demediklerini vurgu yapan Atıcı, "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? ByLock kullanan siyasetçi nerede? Bir tane milletvekili yok mu? Buna kim inanır. Kuyruğa girip fotoğraf çektiren, sanki kutsal mekana gidiyormuş gibi giden insanlar yargılanmadılar. Bunların gücü garibana yetti" dedi.

HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Atıcı, "Mahkeme ne zaman onaylamış bu kararı Eylül’de. Mahkeme onaylamış meclise göndermiş. Bekleteceksin bir kenarda ne zaman işine yarayacak o zaman çıkaracaksın ortaya. Etik bir davranış olamaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atıcı'nın konuşması

- detaylar

Haber- kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, ()

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AK Partili Eker'den CHP'ye 'papağan' benzetmesi



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'yi kastederek, "Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi.

Mersin'de partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Mehdi Eker, yeni Anayasa ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin sivil bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söyleyen Eker şöyle konuştu: "Anayasa paketinin ne getireceğini kendimizin bilmesi lazım. Yani o gün yarım kalan ve mutlaka karara bağlanması gereken, milletin ve çocuklarımızın geleceği için, Türkiye'nin birlik beraberliği, refahı, ekonomik kalkınması, güvenliği, barışı, gençlerimizin daha kolay iş bulması için ülkemizin bu değişikliği şimdi yapması gerek. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Millet tarafından yapılmalı, askerler tarafından değil. Biz bunu arzu ettik. 2011'den 2015'e kadar olan süreçte, diğer partiler bu konuda parlamentoda bir çözüm bulmak için yardımcı olmadılar."

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'nin yapılan her güzel işin karşısında durduğunu öne süren Mehdi Eker şöyle devam etti: "Görevi sadece ve sadece Türkiye'de ne zaman güzel bir iş yapılsa, ne zaman yeni bir proje hayata geçse, milletin hayatını kolaylaştıracak, refaha ulaştıracak, demokratikleştirecek, zenginleştirecek, bir imar, inşa projesi olsa, demokratikleşme adımı olsa, sadece işi ona hayır demek olan ana muhalefet partisi CHP'nin burada da karşımıza dikildiğini görüyoruz. Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Millet onun hesabını sandıkta görecek."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera : İbrahim MAŞE/MERSİN, () -

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Başkale'de televizyon içinde kaçak sigara ele geçirildi



VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir televizyonun içine gizlenmiş 72 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale ilçe jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çaldıran mahallesinden Van'a 65 NK 066 plakalı minibüsü durdurdurararak arama yaptı. Jandarmanın minibüste bulunan bir televizyonun kime ait olduğunu sorması üzerine S.G.'nin şüpheli hareketlered bulunması üzerine detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, tüplü televizyonun içerisine gizlenmiş 72 karton kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()-

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Bandırma'da çocuğa cinsel istismar sanığı suçlamayı reddetti



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi’nde, geçen kasım ayında 12 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan esnaf 52 yaşındaki Erdoğan A.’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan 34 yaşındaki A.E. adlı kadın da sanığın züccaciye dükkanında çalışırken sanığın elle tacizine uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Bandırma'daki taciz olayı geçen yıl kasım ayında ortaya çıktı. Züccaciye mağazası bulunan Erdoğan A., aile dostlarının çocuğu olan 12 yaşındaki M.Y.Ş.'yi işyerine çağırdı. Erdoğan A., iddiaya göre bilgisayarda oyun oynatmak için kucağına aldığı çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını ablasına anlatması sonucu gözaltına alınan Erdoğan .A., Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

M.Y.Ş.'nin işyerine geldiğini ve birlikte bilgisayarda oyunlar oynadıklarını söyleyen Erdoğan A., "Kendisi hiperaktif bir çocuktu. Bilgisayara zarar vermesin diye kucağımda oturtup oyun oynuyorduk. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

Sorgulamasından sonra ifadesi alınan Erdoğan A., çıkartıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen soruşturma sonunda hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Erdoğan A.'nın yargılanmasına başlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada sanıktan şikayetci olan M.Y.Ş.'nin babası C.Ş., Erdoğan A.’nın sahibi olduğu dükkânında 12-13 kişiyi daha taciz ettiğini ileri sürdü.

Duruşmada ifade veren Erdoğan A.’nın sahibi olduğu züccaciye dükkânında çalışan A.E. adlı kadın da sanığın elle tacizine uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Erdoğan A., beraatini istedi. Tanık ve mağdurları dinleyen mahkeme, Erdoğan A.’nın tacizine uğradığı iddia edilen diğer kişilerin ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 22 Mart tarihine ertelendi.

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) -

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Erbaa'da tek odalı evde yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 93 yaşındaki Zehra Akpolat'ın tek başına yaşadığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Alacabal Mahallesinde yalnız yaşayan Zehra Akpolat'ın evinde çıktı. Sobadan çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın son anda kendini evden dışarı attı. Komşularının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası, tek odalı ev kullanılamaz hale geldi. Gözyaşı döken Zehra Akpolat, sobadan çıkan kıvılcımların kuru odunları tutuşturduğunu, söndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yanan evin görüntüleri

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yaşlı kadının üzüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Kayalıklarda mahsur kalan kedi, iki kez kurtarıldı



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde mahsur kaldığı kayalıklarda itfaiye tarafından kurtarılan kedi, aynı yere çıkınca yeniden mahsur kaldı. Kedi, itfaiye erleri tarafından ikinci kez yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir kedinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, çabalara rağmen kediyi kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık, 10 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kayalıklara çıkan itfaiye eri, kediyi kurtararak aşağıya indirdi. Yere bırakılan kedi birden kaçmaya başladı ve tekrar kayalıklara çıkıp yine mahsur kaldı. Tekrar kurtarma operasyonuna başlayan ekipler kediyi mahsur kaldığı kayalıklardan ikinci kez kurtardı. Aşağıya indirilen kedi, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kayalıklardaki kedi

- İtfaiyenin çalışması

- Kedinin kurtarılmsı

- Kedinin tekrar kayalıklara çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

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Ege'nin en büyük tarım fuarı kapılarını açtı

EGE Bölgesi'nin en büyük tarım fuarı olarak adlandırılan Denizli'deki 13'üncü Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım sektöründeki yenilikleri vatandaşlarla buluşturan 13'üncü Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı, bugün törenle Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda açıldı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ve ziyaretçiler törene katıldı. 30 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan fuarda Türkiye'nin farklı şehirlerinden toplam 180 firma stant açtı. Fuar alanına gelen ziyaretçiler; biçerdöver, traktör, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, ekolojik tarım, tohum, fidan, zirai ilaç, gübre, hayvancılık alanlarında kullanılan son teknoloji ürünleri yerinde görme ve inceleme şansı buldu.

Açıklama yapan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, kentin coğrafi konum olarak fuarcılık merkezi olabilecek düzeyde olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"İlimiz tam bir fuarcılık merkezi olacak düzeyde. Açılan bu fuar tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın sektörel yenilikleri takip edebilmesi açısından çok önemli. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum"

BASTONU BIRAKTI, TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı, tarım alanında en yeni gelişmelerin yanında renkli görüntülere de sahne oldu. Fuar alanında davul ve zurnalar çalınırken, bileğine güvenenler için ise bilek güreşi yarışmalarına katıldı. Tavas İlçesi'nin Hırka Mahallesi'nden gelerek fuar alanını ziyaret eden 75 yaşındaki Saffet Akcan ise bağ arasında sürebilmek için kullanılan traktörleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Akcan, kullandığı bir traktörü olduğunu, ancak arazileri için yeni ve küçük bir traktör almak istediğini söyledi. Bastonunu bir kenara bırakan Akcan, traktöre bindi, fuar alanında tur attı. Fuar alanını ziyaret edenler ise Akcan'ı ilgiyle izledi.

"DENİZLİ EGE'NİN MERKEZİ OLDU"

Fuarın düzenleyen Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan ise 13'sünü düzenledikleri fuarda 180 katılımcının stant açtığını, Denizli'nin tarım alanında Ege bölgesinin merkezi haline geldiğini söyledi. Fuarda Türkiye'nin 52 ilinden katılımcının yer aldığını ifade eden Tan, "Tarım alanındaki tüm yenilikler fuarımızda ziyaretçilerimizin ve çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ege bölgesi çiftçileri yıl boyu bu fuarı merakla bekliyor. Yeni teknolojiyi uygun kampanyalarla sahip oluyor. Ziyaretçilerimizin ilgisi oldukça yoğun. 5 gün boyunca sürecek fuarımızda toplam 160 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Ziyaretçiler 26 Şubat'a kadar fuarı ziyaret edebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tarım fuarı açılışından detay

- Vali Ahmet Altıparmak'ın konuşması ve kurdele kesimi

- Fuar alanından detay (traktör, İş makineleri vs.)

- 75 yaşındaki Saffet Teyzenin traktöre binmesi, gezmesi

- Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan rop.

Haber- Kamera ; Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Umurbey 'Troy Air Fest'e hazırlanıyor



ÇANAKKALE Görsel Tanıtım Derneği organizasyonu ve Umurbey Belediyesi evsahipliğinde gerçekleşecek olan Uluslararası Truva Havacılık Festivali (Troy Air Fest) için tanıtım toplantısı düzenlendi. Festivalde, 200 çocuğun, Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler üzerinde uçurularak, ilk defa uçuş keyfi yaşamalarının sağlanacağı bildirildi.

Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği organizasyonu ve Umurbey Belediyesi evsahipliğinde, 18-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Truva Havacılık Festivali'nin 'Troy Air Fest' tanıtımı için AK Partili Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği Başkanı Timur Kara basın toplantısı düzenledi. Organizatör Timur Kara, festivalin içeriğiyle ilgili, Belediye Başkanı Sami Yavaş ise, Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi'nin sahil kesimindeki Çiftlik Ovası mevkisinde, festival için devam eden pist, festival alanı, çadır alanı, otopark alanı ve kordon boyu düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye'de yeni yeni yaygınlaştığını belirttiği havacılık sektöründe Çanakkale'nin de söz sahibi olabilmesi adına böyle bir girişimde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Yavaş, "Bu yaz 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek uluslararası bir nitelik taşıyan havacılık festivaline, Türkiye'nin yanı sıra, şu an için kesin olan Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Ukrayna'dan gelecek pilotlarda uçaklarıyla katılacak. Festival Umurbey altında Çiftlik Ovası dediğimiz bölgede yapılacak. Yaklaşık 50-55 uçağın katılacağı festival üç gün sürecek. Festivalde 200 çocuğumuzu Gelibolu Yarımadası'nda, Şehitler Abidesi'nin üstünde ve Boğazın Anadolu ile Avrupa yakalarında uçurarak, gökyüzünden Çanakkale'mizi tanımalarına vesile olabilecek bir konsept düşünmekteyiz. Uçuracağımız çocukların tespitini ise kent genelindeki belediyelerimiz ile görüşüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapmayı planlıyoruz. Belediyelerin tespit edip, bilet verecekleri çocukları tanıtıma ve uçuşla ilgili eğitime almayı düşünüyoruz" dedi.

Başkanı Yavaş, Umurbey Beldesi sahilinde Çiftlik Ova mevkiindeki festival alanı düzenleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bu alanda çalışmaları devam eden kordon boyunu yakında kullanıma açacağız. İnşallah bu havacılık festivali ile yeni düzenlediğimiz Umurbey Kordonu'nun incisi haline getireceğimiz bir pistle bu festivale evsahipliği yapacağız. Umurbey Feneri yanında, kordonunun yürüyüş alanı ile kumsal arasındaki alanda 30 metre genişliğinde ve 750 metre uzunluğunda stabilize bir pist olacak. Yanında festival alanı, festivale katılacak uçakların park alanı, festivale katılacakların konaklayacağı çadır alanı ve otopark olacak. Ayrıca burada kalacak insanların ihtiyaçlarını karşılayacağı günübirlik tesislere yer verilecek" diye konuştu.

200 ÇOCUĞA UÇMA KEYFİ YAŞATILACAK

Çanakkale Tanıtım Derneği Başkanı, Festivalin Organizatörü Timur Kara ise, 19-20 yıldır havacılık sektörünün içinde bulunduğunu ve Çanakkale'de de havacılığın gelişmesi adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kara, "Festivalde 200 çocuğumuzu uçuracağız. 'Bu 200 çocuk içerisinden biri dahi havacı olursa festival herhalde amacına ulaşmış olacak' diye düşünüyorum. Uçuracağımız çocuklarda bu heyecanı yaşadıktan sonra inanıyorum ki içlerinden birkaç kişi havacılık sektörüne girecektir. İstiyoruz ki bahçede traktör kullanan Ahmet amcada bir uçuş lisansı alabilsin. Festivalde uçuracağımız çocuklara vereceğimiz resmi 'Young Eagles' sertifikası onların bu tecrübelerini dünya çapında belgeleyecek. Bu etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin güvenilebilir bir ülke olduğunu yurtdışına göstermek amacıyla da önemli. Bu yüzden yurt dışındaki uçakların buraya gelmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Tanıtım Derneği Başkanı, Festivalin Organizatörü Timur Kara'nın açıklaması

-AK Partili Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ın açıklaması

-Festival alanındaki çalışmalardan görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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Şili'de 'hayır' kampanyasının mimarı yarın İzmir'de



CHP gençlik kollarının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve Şili’de Augusto Pinochet’nin yenildiği referandumda ‘hayır’ kampanyasını yürüten Eugenio Garcia Ferrada, yarın İzmir'de partililerle söyleşecek.

Şili'de Pinochet devrini sona erdiren referandum sürecinde yürütülen 'Hayır' kampanyasının mimarı Eugenio Garcia Ferrada, CHP Gençlik Kolları'nın davetiyle Türkiye'ye geldi. Reklamcı Garcia'nın, 1 hafta süreyle 'Hayır' kampanyasına eşlik edecek. CHP'nin Şili'deki 'No' kampanyasını örnek alan ve halka pozitif mesajlar veren bir kampanyaya hazırlandığı geçtiğimiz hafta medyada yer almıştı. CHP Gençlik Kolları, 6 bin 500 TL tutan uçak parasını vererek, Garcia'yı Türkiye'ye davet etti. Pazar günü İstanbul'da basın mensupları ile toplantı yapahn Garcia, pazartesi ve salı küçük gruplarla temaslarda bulundu. Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'hayır platformu' ile buluştu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ziyaret etti. Garcia, yarın İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, saat 19.00'da İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Emek ve Demokrasi Güçleri ile buluşacak. Cuma günü İstanbul'a dönecek, Kadıköy'de üniversite öğrencileri ile sohbet edecek, cumartesi günü de Şili'ye dönmeden basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'deki gözlemlerini aktaracak.

Haber: İZMİR, ()

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