DHA YURT BÜLTENİ-11

1)HDP MİLLETVEKİLİ YILDIRIM YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde havaalanında gözaltına alınan HDP milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.Serbest kalmasının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, barış adına çabaladığını ve bu doğrultudaki konuşmalarının suç sayılarak dava açıldığını belirterek, "Yasama faaliyetleri için Ankara'ya giderken havaalanında polisler, yakalama kararım olduğunu kibarca söyleyerek davet ettiler. Oldukça saygılı davrandılar ve adliyede hakime savunmamızı verdik. Barış adına çabaladığım için ödül almam gerekirken mahkemeye çıkartılmam tamamen bir tezattır. Mahkeme beni yurt dışı yasağıyla serbest bıraktı" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faicayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bodur, bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve tarafların avukatları ile Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan katıldı. Duruşmada, müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, bugüne kadar gelen raporlarda suça yönelik tezlerin doğrulandığını, sanıkların TCK'nın belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olmak suçunu içeren 83. maddesine göre kasten yargılanmalarını istedi.



Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da savunmasında yaklaşık üç yıldır tutuklu olduklarına dikkati çekip, "Trajik yıllar geçirdik. Maddi gerçek, bu olay bir kaza değil. Türkiye'de çok şey görüldüğü gibi çıkmayabiliyor. Kaza gibi gözüken birçok olay kaza değil. Muhsin Yazıcıoğlu için de 'kaza' denildi şimdi 'suikast' deniliyor. Olayın oluş şekli bilimle açıklanamıyor. Bilirkişiler önce 'metan gazı' dediler şimdi 'kablo' diyorlar. Oysa biz içeride gördük, kablolarda yanık yoktu" diye konuştu. Duruşmada savcı da mütalaasını vermeyeceğini belirtip, ek süre istedi. Tutuklu müvekkillerinin tahliyelerini talep eden sanık avukatları ise son gelen bilirkişi raporuna göre önceki raporlarda metan gazından çıktığı belirtilen yangının kabloların tutuşması sonucu çıktığnının belirtildiğini vurgulayıp, "Yeni bir durum oluştu. Buna göre savunma yapmamız gerekir" diyerek süre istedi. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.



Duruşmaya verilen arada bir açıklama yapan müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, "Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, 'Mütalaa vermeyeceğim' dedi, ek süre talep etti. Cumhuriyet savcısı bir talepte bulunmadan davayı bitirmek mümkün değil. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu dosya ile ilgili tutumundan rahatsız olmuş durumdayız. Geçen celse bu mütalaanın hazır olduğu söylenmişti. Ama bir celse ertelendi. Bu celsede bunun verilmemiş olması, sanıkların davayı bitirmemek istemesine savcılığında destek olduğu anlamına gelir. Bu çok tehlikeli bir durum. Umarım Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklarla birlikte bu davayı uzatıyor olmasın. Eğer, böyleyse o zaman bu davaya başka müdahalelerinde yapıldığını konuşmak gerekir" dedi.



Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan da duruşmada savcının mütalaasını vermesini beklediklerini belirtip, "Fakat, sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu, kendilerinin özel kişilerden aldığı bilirkişi görüşlerine karşılık mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinden 'Mevcut raporda bir değişiklik söz konusu mu?' diye yeniden değerlendirme istemişti. Bilirkişi heyeti, dosya içerisine gelen raporlarda yeni bir değişikliğin söz konusu olmadığını, eski rapordaki görüşlerini tekrarladıklarını, bu nedenle de sonuç kısmında sorumluluk anlamında yazdıkları görüşlerin aynı olduklarını ifade etti. Mahkeme heyetinin oluşturmuş olduğu bilirkişilerin raporu dosyaya yeni geldiği için sanık ve sanık vekilleri bu değerlendirmelere karşı beyanda bulunmak istediklerini belirtti. Mahkemeden bu konuda süre talep etti. Sanırım mahkeme bu talebi kabul ederek, duruşmayı başka bir güne erteleyecek" diye konuştu.



Aslan, davanın uzatılması konusunda ise "Hukukçu olarak bizim böyle bir konuda bir şey dememiz çok doğru olmaz. Savunma her türlü hakkını kullanacaktır. Tüm düşüncelerini mahkeme heyetine aktaracaktır. Sonuçta adil bir yargılama olsun. Tabii ki 3 yıla yakın bir zaman oldu. Biz sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bu anlamda madenci aileleri de büyük bir sabırsızlıkla mahkemenin sonucunu bekliyorlar. Bu süreninde mahkemece makul bir şekilde değerlendirileceğine ve kısa bir süre verileceğini düşünüyoruz. Süre sonunda da savcı mütalaasını verdikten sonrada karar aşamasına geleneceğini kanısındayız" dedi.

ARDAHAN’da asarlık tarihi konağın çatısında soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın korkuttu. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Fatih Aksoy’a ait birinci katında iş yerleri, ikinci katı boş bulunan taş konağın çatısında bugün öğle saatlerinde aniden duman ve alevler yükseldi. Binada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Esnafın polis ve itfaiyeye bildirmesi üzerine gerekli önlemler alındı ve itfaiye müdahale etti. Çatının üzerine çıkarak farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının soba bacasından çıkmış olabileceği üzerinde duran itfaiye, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ruslar'dan kalma tarihi binada çıkan yangınla ilgili olarak Kültür ve Turizm il Müdürlüğü yetkilileri de inceleme ve soruşturma başlattı.



KİLİS Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 18 çiftçiye 720 koyun dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine; Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, tarım ve hayvancılığın ülkenin en önemli sektörü olduğunu belirterek, "Hepimiz 4 elle toprağımıza sarılmak zorundayız. Ekilmedik bir karış toprağımız kalmaması gerekir. Bu proje ile köylerimizde gençlerimizin üretim yapmasını, para kazanmasını sağlıyoruz" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise köylerde kimse kalmadığını insanların yeniden toprak ve besiciliğe yönelmesi açısından projeyi önemsediklerini kaydetti.

Vali İsmail Çataklı da geçen yıl projeye 2 bin 549 başvuru olduğunu hatırlatarak, "104 projeye 3 milyon 120 bin liralık hibe desteği sağladık. Bugünde bu kapsamında 18 çiftçimize 720 merinos ırkı koyun dağıtıyoruz. Bu hayvanlarımızın çiftçilerimizin evlerine hanelerini bolluk bereket getirmesini diliyorum. Hem siz hem de ülkemiz kalkınsınö diye konuştu.

Daha sonra çekilen kurayla koyunlar sahiplerine teslim edildi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir benzin istasyonunu kurusıkı tabanca ile 1,5 dakikada soyan yüzleri maskeli 2 gaspçı, incelenen güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı. İstasyonda çalışan personelin de kendilerine yardımcı olduğu tespit edilen gaspçılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.



Gasp olayı, Kahramankazan ilçesinde Ankara-İstanbul yolu 45'inci kilometrede 24 saat hizmet veren bir benzinlik istasyonunda geçtiğimiz hafta Salı günü 00.30 sıralarında meydana geldi. Benzinlik karşında pusuya yatan gaspçılar, istasyonu içerisinde bulunan ekmek fırını ve market çalışanlarının ayrılmasını fırsat bilip, ellerinde kurusıkı tabanca ve balta ile ofise girip, çalışanları etkisiz hale getirdiler. Çalışanların üzerinde bulunan 3 bin 500 lira nakit para ile bir adet cep telefonuna el koyan gaspçılar, soygunu 1 dakika 30 saniyede gerçekleştirip, kayıplara karıştılar.

Gasp olayı üzerine harekete geçen Kahramankazan emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra olayı çözüme kavuşturdu. Yüzleri maskeli iki soyguncunun içerden destek alarak gasp olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Yapılan ilk inceleme sonucu benzinlik çalışanı Serkan C. sorguya alındı. Çalışanların telefon görüşme kayıtlarını da inceleyen polis, çok geçmeden Engin K. ve Yusuf A. adlı gaspçılarla bağlantıya geçtiğini tespit edilen Serkan C. adlı çalışanın gasp olayını gerçekleştirdikleri sonucuna vardı.

Polis tarafından kurusıkı tabanca ile yakalanan gaspçılar Engin K. ile Yusuf A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Serkan C. İse ifadesinde gaspçıların kendisini nişanlısı ve kız kardeşinin başına bir iş getirmekle tehdit edip, korktuğu için işbirliği yaptığını itiraf etti. Serkan C., denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

AKDENİZ Üniversitesi'nde bir araya gelen ülkücü grup, İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alan Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik ülkücü grup, bayrak ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında Fen Fakültesi'ne kadar yürüyen grup, 'Akdeniz, PKK'ya mezar olacak', 'Kampüste PKK'lı istemiyoruz', 'Şehit Fırat Çakıroğlu, 'Türk, hepimiz Fırat'ız' diye slogan attı.



Kalabalık, basın açıklaması sonrasında sessizce dağıldı.

