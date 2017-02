DHA YURT BÜLTENİ-11

1)VİRANŞEHİR'DE PATLAMA BÖLGESİNDE İNSAN UZUVLARI BULUNDU, ŞEHİT BEKÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği lojman ve çevresindeki enkazı temizlenme çalışmaları sırasında insana ait baş ve omuz uzuvları bulundu. Saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 27 yaşındaki İbrahim Kete'nin cenazesi ise törenle toprağa verildi.

Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı, PKK'lı terörist tarafından park edilen bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlattıldığı, yargı mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi ve çevresinde polisin olay yeri incelemesi tamamlandı. Patlama nedeniyle hasar gören bölgedeki enerji nakil hatları DEDAŞ ekiplerince değiştirilirken; kapı, pencere ve camları kırılan 14 binanın onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Saldırıda hasar gören 40'a yakın araç da, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sırasında molozların arasında baş ve göğüsten oluşan yanmış insan uzuvları bulundu. Kime ait olduğu henüz saptanamayan ceset parçaları incelenmek üzere morga götürüldü.

ŞEHİT BEKÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 2 çocuk babası İbrahim Kete için Viranşehir Kaymakamlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Güngör Azim Tuna, Kaymakam Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kete'nin ailesi, yakınları ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende saygı duruşunda bulunduktan sonra özgeçmişi okunan Kete ve şehitler için İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.



'TERÖRİSTLERİN SON ÇIRPINIŞLARI'



Vatandaşların sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attığı törende konuşan Vali Tuna, terör saldırılarını kınayarak, şöyle dedi:

"Şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Teröristlerin son çırpınışları. 15 Temmuz'da halkımız nasıl terörün üstesinden geldiyse şimdi de ayını azim ve kararlılıkla üstesinden gelecektir."

Şehit bekçi Kete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradaki törenin ardından ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Viranşehir Kaymakamlyığı

- Törene katılanlar

- Bekçinin tabutunun getirilişi

- Saygı duruşu ve dua edilmesi

- Valinin konuşması

- Cenazenin götürülmesi

- Olay yeri

- Temizlik çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 465 MB

========================================================



BAKAN EROĞLU: CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİ 'EVET' VERMELERİ İÇİN İKNA EDECEĞİZ (EK)

2)ERGENE'NİN SİYANÜRÜ YANLIŞ ÖLÇÜLÜYOR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırklareli'ndeki programının ardından Edirne'ye geldi. Valilik bahçesinde Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, makam ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında taşkınları önlemek için inşaat edilen tesislerin yanı sıra dere ıslahlarıyla ilgili 11 tesise 36 milyon lira yatırım yaptıklarını anlattı. Gazetecilerin Ergene Nehri'ndeki 'siyanürü' sorması üzerine konuşan Eroğlu, nehrin temizlenmesi için yeni bir tarih vererek, "Siyanürle alakası yok, siyanür yanlış ölçemeden kaynaklanmış. Siyanür konsantrasyonu limitlerin çok aşağısında. Diğer sanayiden kaynaklanan problemlerde sanayi artık, Ergene'ye artık atık sularını vermeyecek, ileri arıtma tesisleri kuruluyor. Önümüzdeki 2018 yılı Eylül yada Ekim ayında tamamı bitecek, onlarda Marmara Denizi'nin dip akıntısına batmış tarla olarak verecek. Kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz kirlilik parametresi, 800 miligram/litreden 200'e indi şuanda. Dörtte bire indi, Ergene'yi kuracağız kardeşim. Siyanürde ölçüm yanlışlığı var. Onu biz açıklamalarımızda var" ifadelerini kullandı.



YENİ ANAYASA REFERANDUMU



Yeni anayasa referandumuna ilişkin tahmini sorulan Bakan Eroğlu, milletin karar vereceğini belirterek, "Hepimiz 'evet' diyecek sen ne diyeceksin?" dedi. Daha sonra Valilik bahçesindeki toplu temel atma programında konuşan Eroğlu, vatandaşlara 'sandıkta bizi' unutmayın diyerek şunları söyledi:

"Kendi köyüm dahil sandığa gidince bizi unutuyor. Bakın sevgili kardeşler, 16 Nisan'da yeni anayasa için bir halk oylaması yapılacak. Bu rejim falan değişmiyor. Rejim yerli yerinde Cumhuriyete, demokrasiye, bayrağımıza, devletimize, milletimize biz sahip çıkıyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Rejim değişmiyor, sadece hükümet sistemi yani yönetim sistemi değişiyor. Oda çok başlılıktan, hızlı karar alan, istikrarlı bir yönetim geliyor. Sevgili kardeşler, Amerika 237 yılda 45 başkan gelmiş, Türkiye'de ise 93 yılda 65 hükümet kurulmuş. Ortalama bir ömrü kaç ay 16. Bizim dönemi düşersek en çok bakanlık yapan bir kişiyim. 2007'den bu yana bakanlık devam ediyor. Bizleri düşerseniz 9 ayda bir bakan, bakanlığının hangi kapısından girip, hangi kapısından çıkacağını öğrenemez. Büyük yatırımlar yapamaz. İstikrar için 16 Nisan'da evet diyoruz. Lütfen biz sizi hep hatırlıyoruz, 16 Nisan'da biz hatırlayın. Bu bir asla parti meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hep birlikte 'evet' diyoruz. Başkalarının yalanlarına, HDP'nin PKK'nın kayığına binenlere inanma 18 maddeyi oku, vicdanının sesini dinleyerek 'evet' de"

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra kura ile orman köylülere sertifikalarını dağıttı. Törenin ardından vatandaşlara ücretsiz olarak ağaç fidanları dağıtıldı.



Görüntü Dökümü

------------------

-Bakanın karşılanması

-Valilik ziyareti

-Basın toplantısı

-Siyanür açıklaması

-Valilik bahçesindeki tören

-Törene katılanlar

-Bakanın konuşması

-Temel atma töreni

-Bakan ve beraberindekiler

-Fidan dağımı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-



===================================================

3)UMUT ORAN "İKTİDAR YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR"

DENİZLİ'ye referandum çalışmaları kapsamında gelen Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı ve CHP eski Milletvekili Umut Oran, Türkiye'de evsiz; yurtsuz, işsiz yaşayan Suriyeli mültecileri saatli bombaya benzeterek, "Bu mülteciler ülkeye kayıtsız bir şekilde girdiler. 'Kimdir? Nedir?' diye güvenlik açısından kontrol edilmedi. Bu 3.5 milyon, saatli bomba gibi her an patlayabilir" dedi.

Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem CHP Milletvekili Umut Oran, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Denizli'yi ziyaret etti. Honaz İlçesi ve kent merkezlerini gezerek esnaflarla buluşan Oran, sonrasında partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Oran, "6 milyon kişiyle Türkiye'nin 85 ülkeden daha fazla işsize sahip" dedi.

İktidarın 15 yıldır tek başına iktidar olduğu halde bu konuda somut bir şey yapmadığını dile getiren Oran, "Başbakan ve Cumhurbaşkanı işadamları ve sanayicileri tehdit ediyor. 'Herkes bir işçi alırsa işsizlik sorununu çözeriz. Eğer almayan olursa onlarda ifşa ederiz' diyorlar. Böyle birşey olamaz. İktidarın görevi sorun çözmektir. Eğer 6 milyon işsiz varsa, gençlerde bu oran yüzde 20 seviyesindeyse iktidar bunun hesabını vermesi gerekiyor" dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLERE SAATLİ BOMBA BENZETMESİ

Türkiye sınırları içinde 3.5 milyon Suriyeli olduğunu belirten Oran, Suriyeli mültecilerin ülkeye gerekli önlemler alınmadan giriş yaptığını söyledi. Suriyeli göçmenleri saatli bombaya benzeten Oran, "Bu ülkenin sınırları içinde 3. 5 milyon evsiz, işsiz ve yurtsuz Suriyeli göçmen mülteci var. Bu göçmenler ülkeye kayıtsız bir şekilde girdiler. Kimdir nedir diye güvenlik açısından kontrol edilmedi. Bu 3.5 milyon, saatli bomba gibi her an patlayabilir. Bir tarafta 6 milyondan fazla işsiz, bir taraftan Suriyeli mülteci misafirler. Bu ülke bunu kaldıramaz" diye konuştu.

"İKTİDAR BU ÇILGIN PROJEYİ ANLATAMIYOR"

Türkiye'nin terör belasıyla karşı karşıya olduğunu, güvenlik açısından en sorunlu ülkeler sınıfında 163 ülke içerisinde 145. sırada yer aldığını ifade eden Oran, iktidarın referandum süreciyle yangına körükle gittiğini söyledi. Oran, iktidarın referandum projesini çılgın olarak nitelendirerek, "Darbe girişimi yaşadık ve OHAL içerisindeyiz. Bu ortamda Türkiye kişiye özel ısmarlama tek adamlık başkanlık referandumunda sandığa gidiyor. Gerçekten Türk demokrasisi açısından utanç verici bir şey. 'OHAL'in olduğu bir ortamda ne anayasa değişir ne de bir seçim ve referandum olur' diyor uluslararası hukuk. Türkiye'de bu kadar yangın varken, yangını söndürmesi gereken iktidar, yangına körükle gidiyor. İktidar, 'Eğer başkanlık sistemi gelmezse Türkiye yangın yeri olur, ekonomik sıkıntılar olur, işsizlik daha da artar' diyor bu akıl almaz bir durum. AK Parti ortaya koyduğu kötü anlamda bu çılgın projeyi anlatamıyor. Türkiye'yi Ortaçağ'a götürecek bu projeyi savunamıyor. Hayır oyu kullanacak insanları vatan haini ilan ediyorlar. Terörist ilan ediyorlar. Hayır'a karşı karalama propagandası yapıyorlar. Bu bir memleket meselesi. Biz diyoruz ki Cumhuriyet bizim hayatımız. Bu bir ölüm kalım meselesi bizim açımızdan. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için bizim mutlaka bu süreci başarıyla tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Salondan görüntü



-Katılımcılardan görüntü



-Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcısı ve CHP eski Milletvekili Umut Oran'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

====================================================

4)CHP'Lİ YILMAZ: TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda partililere seslenen Yılmaz, referandum sürecinde, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yılmaz, referandumda Hatay'dan 'hayır' çıkacağına inandığını belirterek şöyle konuştu:

"Hatay'a hayırlı bir iş için geldik. Umuyorum bu referandumda Hatay'ımız da 'hayır' der. Türkiye'de son dönemde özellikle bu anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte 'hayır'ı destekleyen kesimde bir coşku var. Sessizdi öncelikle. Şimdi büyük bir coşku ile devam ediyor. Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz. Şahit oluyoruz. Doğrusu bizim en önemli yapmamız gereken konu Türkiye'de bilmeyenlere bu konuyu anlatmak. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir şey gündeme dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlamayacaktır."



CHP İl Danışma Meclisi Toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Birol Ertem, Serkan Topal ile Hilmi Yarayıcı, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ile çok sayıda partili katıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Salondakilerden genel ve detaylar



-CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın açıklaması

(KJ: Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

SÜRE:03' 01"



BOYUT:94 MB

===================================================

5)ARTVİNLİLER CERATTEPE İÇİN HORON TEPTİ

ARTVİN Gençlik Platformu üyeleri, Cerattepe Atmaca mevkiinde geçen yıl 16 Şubat’ta maden firmasının yolunu kesmek isteyenlere polis ve jandarmanın coplu, biber gazlı ve plastik mermili müdahalesinin birinci yılında olayları anmak için bölgeye giderek horon tepti, tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için Cengiz İnşaat firması personeli ve iş makinelerinin, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelmesi Artvin halkını sokağa dökmüş, 16 Şubat’ta Atmaca mevkisinde yolu trafiğe kapatan vatandaşlara cop, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti.

Artvin Gençlik Platformu üyesi yaklaşık 500 kişi, olayların birinci yılında Atmaca mevkisine çıkatı, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi, horon tepti. Artvin’de eylem yasağı olması nedeniyle çok sayıda çevik kuvvet ekibi de bölgede hazır bekledi. Atmaca mevkisinde toplanan grup, basın açıklaması öncesi kartopu oynayarak zaman geçirdi, kar üzerine ‘hayır’ yazan gruba polis müdahale ederek yazıyı sildi.

KARARIMIZI VERDİK: MADENE HAYIR

Daha sonra, “Yürüyelim ki ayaklarını denk alsınlar, anlasınlar ki burada Artvinliler varö pankart açan grup basın açıklaması yaptı. Platform sözcüsü Aydan Yerlikaya, “Artvin’in 25 yıllık mücadelesinin dönüm noktası olan 16 Şubat 2016 günü ve sonrasında yaşadıklarımızın üzerinden bir yıl geçti ve şirket saldırılarına devam ediyor. Bir kent 7 den 70 e, her görüşten insanıyla direnirken, ‘ezin geçin’ emriyle Artvinlilere zulüm edilmiş ve 12 Eylül sonrası en adaletsiz dönem yaşatılmıştır. Gaz yedik, cop yedik. Canımız pahasına sahip çıktık Cerattepe’ye. Etten kemikten ibaret, sahipsiz ve korumasız bir güç ne kadar direnebildiyse, bizler de ancak o kadar direndik. Direndik ve kazandık. Biz kararımızı verdik. Madene hayır! Yeşilin hakim olduğu, yamaçlarında horona durduğumuz, sevdiklerimize türkü yaktığımız, canımız sıkıldığında, dertlendiğimizde, biraz nefes almak istediğimizde gölgesine sığındığımız ağaçlarımız, sığınağımız yaylalarımız. Üzerinde barındırdığı güzellikler olmazsa Artvin’in yaşanılır bir tarafı kalmayacağını biliyoruz. Cerattepe giderse hayatımızın hatta pek çok canlının hayatının da biteceğinin farkındayız. Bu yağmacı zihniyetin hiçbir yerde insanları rahat bırakmayacağını görüyoruz, bu nedenle göç seçeneğinin de faydası olmayacağını da biliyoruz. Başka bir yerde mutlu olamayız biz. Cerattepe biterse buralarda hayat biter. Yaşamla ölüm arasında bir tercihtir maden. Yaşam için direnmeyi seçiyoruz. Yaşam için duyarlılığımız, bu dik yamaçlarda doğduğumuz andan beri verdiğimiz mücadeleden geliyor. Ne iş bahaneniz ne ülke ekonomisine katkısı ne de yer altı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılması gibi süslü söylemlerin hiçbrine kanmıyoruzö dedi.

KARAHAN: MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan da, “Geçtiğimiz yıl halkın güvenliğini sağlaması gereken polis ve jandarma şirket için yoğun gazi, plastik mermi ve yoğun eziyetle yasal olmayan bir şekilde şirketi yukarıya çıkarttı. Bir yıldır Artvin’de tedirginlik var. Hukuksal süreç bitmeden şirket yukarda ön hazırlık çalışmaları yapıyor. Bugünde gençlerimiz burada. Onlara destek için buradayız. Bundan sonra da mücadelemiz artarak devam edecekö diye konuştu.

Basın açıklamasını tamamlayan grup tulum, akordeon ve davul eşliğinde horon oynamaya devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Eylemden görüntüler

Horon oynayanlar

Yapılan konuşmalar

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR

====================================================



6)ŞEHİTLER ANISINA KIZAK YARIŞLARI DÜZENLENDİ

SİVAS Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı'nda kış etkinlikleri düzenlendi. Kızak yarışlarının yapıldığı etkinlikte, kar üstünde güreş gösterileri sunuldu.Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kızak yarışları düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren sporculara, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından madalya verildi. Ödül töreni sonrası konuşan Başkan Sami Aydın, Sivas ile Yıldız Dağı arasındaki ulaşımı daha güçlü hale getireceklerini belirterek, "Yıldız Dağı Sivas'ın bir hayaliydi. Bu muhteşem tesisin Sivas'a kazandırılmış olması, hem Sivas adına hem bölge adına büyük bir kazanç. İnşallah buranın her sene daha da geliştiğini göreceksiniz. Geçen yıl açıldığında bugüne göre yetersizdi. Ama bu sene çok daha güzel olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl yaz döneminde yapılacak yeni yatırımlarla burasının çok daha güzel bir konuma kavuşacağını düşünüyoruz." dedi. Konuşmaların ardından Sivaslı güreşçiler kar üstünde güreş tuttu. Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas'tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü:



--------------



-Tesislerden görüntüler



-Kızak yarışları



-Başkanın konuşmaları



-Kar üstünde güreş müsabakaları



-Ödül töreni

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()