DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMIYLA, BAŞBAKANLIK MAKAMINI BİRLEŞTİRİYORUZ

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Burada karşılanarak büyük ilgi gören bakanlar, salonda partililere seslendi. Elvan, Anayasa değişikliğinin karmaşık olmadığını belirterek, "Yaptığımız iş basit, Cumhurbaşkanlığı makamıyla, Başbakanlık makamını birleştiriyoruz, tek bir yürütmeyi devreye sokuyoruz. O 'tek adam' diyenlere sesleniyorum. Gerçek demokrasi, güçlü yasama, yürütme ve icraat bu düzenlemeyle gelecek. Şu an Cumhurbaşkanının, yapmış olduğu iş ve eylemler nedeniyle, atmış olduğu imzalar nedeniyle herhangi bir sorumluluğu yok. Tek bir durumda, eğer vatana ihanet söz konusuysa Yüce Divan'a gönderilmesi söz konusu. Bunun dışında hiçbir sorumluluğu yok. Ama biz Cumhurbaşkanlığı makamının hem yargıya, hem de Meclise hesap verebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı yaptığı her iş, icraat için Mecliste hesap verebilecek" dedi

Ardından söz alan Bakan Avcı da 16 Nisan'a kadar ev ev, kapı kapı dolaşacaklarını ve enerjilerini mesajlarının ulaşmadığı yerlere ulaştırmak için harcayacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin önemine değinen Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'daki halkoylaması aslında 16 Temmuz'da yarım bıraktığımızı tamamlama hamlesidir. O zaman milletçe niye sokağa çıktıysak, 16 Nisan'da da onun için sandık başına gideceğiz. 15 Temmuz sadece hain kalkışma değildi aynı zamanda bir işgal hareketinin ilk adımıydı. Allah muhafaza eğer millet o gece bu hainlere 'dur' demeseydi, o gece millet Cumhurbaşkanı'nın bir işaretiyle sokağa çıkmasaydı, biz bugün belki bir Türkiye'den bahsedemiyor olacaktık. 16 Nisan işte bu tür hain girişimlere son darbeyi vuracağımız tarihtir. Değişiklik, hükümeti, yürütmeyi güçlendirecek. Milletvekili, parlamentoyu, Meclisi güçlendirecek. Her birini kendi alanında daha yetkili ve sorumlu kılacak. Bunlar tamam ama asıl bizim burada 16 Nisan günü 'evet' dememiz Türkiye'ye kurulan tuzaklara son darbeyi vurmak içindir. " Bakanlar, daha sonra Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı devam eden Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı.

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN

Irak sınırındaki Derecik Beldesi'nde 20 araç yolda kaldı



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde yolun kardan kapalı olması nedeniyle 20 araç yolda kaldı.

Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 20 araçlık konvoy, taziye için ilçeye doğru yola çıktı. Saat 08.00'de yola çıkan araçlar, 20 kilometre yol gittikten sonra yolun kardan kapalı olması nedeniyle yolda kaldı. Saatlerce yolun açılmasını bekleyenler, araçlardaki küreklerini alarak yolu açmaya çalıştı. Bazı kişiler de kar üzerinde namaz kıldı. Bölgede bulunanlar, karla mücadele ekiplerinin gelip yolu açmasını bekliyor.

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari)

Otomobil iş makinasına çarptı: 1 ölü 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de tali yola dönüş yapan iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Eskişehir yönüne gelen Enes Candar yönetimindeki 35 GC 8400 plakalı otomobil, İmişehir Mahallesi'ne dönüş yapan Hilmi Macuncu'nun kullandığı iş makinesinin kepçesine çarptı. Kazada otomobilde bulunanlar Feyyaz Candan olay yerinde öldü, kardeşi otomobil sürücüsü Enes Candan, diğer kardeşi Mahmut Candan ve yakını Halit Akdaş ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma iş makinesini kullanan Hilmi Macuncu'yu gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR

Tünelde tabancayla ateş açtılar

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde tünelden otomobille geçen iki kişinin tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Antalya- Alanya D400 karayolu üzerindeki Ulaş Tüneli'nde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyir halindeki beyaz bir otomobilin tavandaki sunroof camını açarak çıkan kişinin elindeki tabancayla havaya 3 el ateş ettikten sonra aracın içine doğru girdiği görülüyor. Bundan saniyeler sonra bu kez aracın sol tarafındaki camından elini çıkaran bir başka kişinin 3 el tabancayla ateş ettiği görüntülere yansıyor. Bu anlar ise arkada seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ve jandarma yetkilileri olayla ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir şikayet olmadığını belirtirken, görüntülerdeki araç ve kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Haber- Kamera: Antalya