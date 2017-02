DHA YURT BÜLTENİ - 11

Adana'da 25 DEAŞ şüphelisi adliyede

ADANA'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde bazı grupların, terör örgütü DEAŞ adına propaganda yapıp, örgüte eleman kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirledi. Tespit edilen 53 ayrı adrese, 5 Şubat'ta Özel Harekat ve TEM şube ekiplerince baskın yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirtilen 25 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün boyunca sorgulanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Eroğlu: Barajlarda doluluk sorunu yok, karlar eriyince seviye daha da artacak (2)

SULAMA PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde düzenlenen toplu temel atma töreninde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 624 milyon lira yatırım bedelli İmamoğlu Sulaması 3'üncü Kısım ve 4'üncü Kısım Sulama Tesisleri ile 2 taşkın koruma tesisinin temelini attı. Eroğlu, ayrıca Adana'da 10 aileye gelir getirici tür, 11 aileye ORKÖY sertifikası verdi.

Bakan Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerle 480 bin 470 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Bakan Eroğlu, törenin ardından El-Bab'ta şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç, uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Samsun'da hamsi 10 TL'ye düştü

SAMSUN'da karlı ve soğuk havanın bölgeyi terk etmesinin ardından kilosu 25 TL'den satılan hamsi 10 TL'den alıcı buldu. Balıkçılar havaların biraz daha düzelmesiyle fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

Deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, Samsun'da karlı ve soğuk havadan dolayı yaklaşık bir aydır kilosu 20 ile 25 TL arasında satıldı. Soğuk havanın bölgeyi terk etmesinin ardından kilosu 10 TL'ye kadar düştü.

Fiyatın havalar ısındığı zaman daha da düşeceğini belirten balıkçı Hasan Köse, "Balık fiyatları şu an normal. Hamsi 25 TL'den 10 TL'ye, Mezgit 25 TL'den 13 TL'ye Barbunya 10 TL, Denizsomunu 13 TL, Deniz Alabalığı 10 TL'ye düştü. balık bollaştıkça daha da düşer. Fiyatlar hava şartlarından dolayı yüksekti. Şu an normale geçtik. Balık çok olduğu zaman fiyatlar düşer" dedi.

Balıkçı Kurtça Aydın ise hamsinin kilosunun 7 TL'ye kadar düşeceğini belirterek, "Deniz şu an rahat olduğu için hamsi çok. Geçen hafta fiyatı 25 ile 20 TL arasındaydı. Hamsi şu an kilosu 10 TL'ye düştü. Yani hamsi daha da bollaşacak gibi görünüyor. balık az daha bol çıkarsa hamsinin kilosu 7 TL'ye kadar düşer. Vatandaşlar şu an hamsi, mezgit, levrek, çupra, palamut ve barbunu tercih ediyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yaptıkları açıklamalarda balık fiyatlarının düştüğünü, İstanbul'da balık fiyatlarının daha da yüksek olduğunu Samsun'da balığı ucuz alarak yiyebildiklerini söyledi.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Ceran’a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Çorlu-Çerkezköy karayolu Kamyon Barajı mevkiinde meydana geldi. Nuri Ceran, koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada İngiltere uyruklu Jamie Heather idaresindeki 34 RJ 7912 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Ceran ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceran, ilk mücadelesinin ardından İstanbul’daki başka bir hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Heather ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ağır yaralan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Nuri Ceran’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Nuri Ceran’ın ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nuri Ceran’a o sırada yoldan geçen Jamie Heather’ın kullandığı otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

