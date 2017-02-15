DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞU 10 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

SURİYE El Bab'da şehit düşen 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Murat Tevlim, Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Rabia Tevlim ile babası Mustafa Tevlim şehidin kıyafetlerini giyerken, kardeşi Emirhan Tevlim cenaze namazının ardından baygınlık geçirdi. Önceki gün, Suriye El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile girilen mücadele piyade uzman çavuş Murat Tevlim şehit düştü. 2 babası Murat Tevlim'in cenazesi dün akşam saatlerinde Darıca'ya getirilerek Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün, şehidin cenezasi Farabi Devet Hastanesi'nden alınarak helallik alınması için evinin önüne getirildi. Şehidin kardeşi Emirhan Tevlim mikrofonu alarak, "Şerefsiz yaşamaktan ise yeraltında yatmayı şeref sayarız" diye haykırdı. Şehidin babası Mustafa Tevlim ise, "Oğlum şehit oldu. Mekanı cennet olsun, haklarınızı helal edin" diye seslenirken, kalabalık "Helal olsun" derken şehit babası ise, "Vatan sağolsun" diyerek cevap verdi.Evin önünde helallik alınmasının ardından cenaze Nene Hatun Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin oğlu Talha'nın boynuna Türk bayrağı asılırken, küçük çocuğu kucağına alan bir yakını babasının cenazesinin başına götürdü. Asker şapkası takan küçük çocuğun boynunda ve elinde bayrak bulunduğu hali cenazeye katılanları duygulandırdı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş camiye girerken şehidin eşi Rabia Tevlim ve annesi Birsen Tevlim'i görerek başsağlığı dileğinde bulundu. Numan Kurtulmuş, şehit eşinin kamuflaj kabanını giyen Rabia Tevlim'e, "Allah cennete kavuştursun inşallah" derken, şehidin eşi için sandalye istedi. Şehidin eşinin sandalyeye oturtulmasının ardından Kurtulmuş, "Allah sabırlar versin, Allah makamını cennet etsin" dedi. Şehidin eşi ise, "Söz verdim, güldürmeyeceğim düşmanları" diye konuştu. Şehidin annesi Birsen Tevlim ise, "Şehit düşmeden yarım saat önce konuştum. Konuştuktan 4 saat sonra şehit haberini aldık" dedi. Numan Kurtulmuş, "Allah şehadetini kabul etsin" dedi.Camiden öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın okuduğu duaların ardından cenaze namazı kılındı. Bu sırada şehidin kardeşi Emirhan Tevlim baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi Emirhan Tevlim'e müdahalede bulundu.



Şehidin cenazesi daha sonra top arabasına konuldu. Askeri törenle cenaze aracına doğru ilerlenirken, şehidin kız kardeşi Cansu Tevlim şehidin top arabasındaki naaşına elini koyarak yürüdü. Şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulurken, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

DARICA(Kocaeli), () -



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2)YÜKSEKOVA'DA HAMİLE KADIN İÇİN 5 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 9 aylık hamile Rabia Öner için 5 saat süren kurtarma operasyonu yapıldı. Yolun açılması ardından doğum sancıları çeken Öner, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova İlçesi'nde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken çok sayıda köy yolunun da kapanmasına neden oldu. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapalı Değerli Köyü Dişli Mezrası'nda oturan 2 çocuk annesi, 28 yaşındaki Rabia Öner'in sancılarını başlaması üzerine yakınları, 112 acil komuta merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezranın bir an önce yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri hemen çalışmalara başladı. Karla mücadele araçlarını arkasından giden 112 ambulansta bulunanlar zaman zaman zor durumda kalırken yaklaşık 5 saat süren çaba ardından ekipler köye ulaşmayı başardı. Ekipler, 9 aylık Rabia Öner'e evden alarak ilk müdahelesini ambulansta yapıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Öner'in kayınvalidesi Perihan Öner, ekiplere teşükker etti. Öner, şöyle dedi:

"Dün akşam saatlerinde gelinimin doğum sancıları başladı. Köy yolu aşırı tipi ve yağıştan kapalı olduğu için sabahı beklemek zorunda kaldık. Ancak sancıların artması üzerine durumu 112 acil ve Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdik. Yaklaşık 5 saat süren bir çalışma sonucunda ekipler köye ulaştı. 3'üncü çocuğa hamile olan Rabia'yı hastaneye kaldırıyoruz. 112 ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele çalışmalarından detaylar

-İş makinasının kayması

-Kurtarma çalışmaları

-Ambulansın kayması ve ambulansın kurtarma çalışmları

-Bölgedeki kar yağışı

-Hastanının evinden alınması

-Hastanın ambulansa bindirilmesi

-Kayınvalidesi ile röp

-Çevreden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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3)SÜT İZNİ KULLANAN KADIN BANKACININ ZAFERİ



İZMİR'de, süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından, 'Performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkarıltılan Evla Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla açtığı işe iade davasını kazandı. Avukat Emre Sümer, "Mahkeme feshin geçersizliğine ve işe iadesine ilişkin karar verdi. Karar emsal teşkil edecktir" dedi.

Evla Fazlı, 2014 syılında özel bir bankanın Üçkuyular şubesinde çalışmaya başladı. Şubede Bireysel Bankacılık satış yönetci yönetmeni olarak çalışan Evla Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp, süt iznine ayrıldı. 24 Haziran 2016'da banka şubesi süt izninde olan Fazlı'yı, performans yetersizliğini gerekçe gösterip işine son verdi. Bunun üzerine Evla Fazlı da, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8'inci İş Mahkemesi'ne işe iade davası açtı. Mahkameye sunulan dilekçede Avukat Emre Sümer, şöyle dedi: "Davalı banka müvekkilimin hamile olduğu dönemde dahi hamile işçilerin, yasal sınırların üstünde çalıştırılmasından dolayı, başka bir çalışan tarafından Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet edildi. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek, sona erdirilmiştir. Müvekkilimin performans düşüklüğü hiç bir zaman olmamıştır. Her zaman beklentinin üzerinde performans göstermiş olup, yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. Banka son dönemde müvekkilin iş akdinin sona ermesine neden olan aynı ya da benzer sebeplerle çok sayıda çalışanın iş akdine son vermiştir. Banka akdin feshinde objektif davranmadığı ve son çare ilkesine de uygun hareket etmediği sabittir. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirilmesinin geçerlibir sebebe dayanmadığınıın tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istiyorum."

İŞE İADE EDİLDİ

İzmir 8'inci İş Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Avukat Emre Sümer ile bankanın avukatı Ahmet İrez katıldı. İlk duruşmada hakim tarafların tanıklarını dinlendi. Davacı tanığı Emine Gülsün Erzurumlu, bankada 2006 yılında çalışmaya başladıığını belirterek şöyle dedi:

"2016 yılı Haziran ayında davacı ile aynı gün ve aynı neden ileri sürülerek iş akdim feshedildi. Evla, başka bankadaki başarılı çalışmalarından dolayı bankaya transefer oldu. Performans nedeni ile feshi gerekçesi gerçeği yahsıtmaz. Davacı 2016 yılı ocak ayında doğum yapıp, şubat ayından sonra işe başladı.İş yeri her üç ayda bir performans kriterlerini değiştirip çalışanlarına gönderiyordu. Evra, bu dönemde süt iznini de kullanıyordu. Hizmet akdinin feshi dışında çalıştığı banka şubesinin yada görevinin değiştirilmesi yada performansını artırıcı herhangi bir eğitim verilmesi gibi bir tedbire başvurulmadı. Davacı ondan önceki dönemlerde de başarılı bir personeldi" dedi. Hakim Halil Bozkurt, tanıkları dinledikten sonra açılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verip davayı ilk celsede bitirdi. Banka avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'nde temyiz edeceklerini söyledi. Evla Fazlı'nın Avukatı Emre Sümer, "Mahkeme doğru bir karar verdi. Banka müvekkilimin haksız yere işi akdi feshine karar verdi.Mahkemede bunun yasal olmadığını ve işe iadesi yönnüde mesal teşkil edecek bir karar verdi. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak bir karar. Bu tür davaları olan çekinmeden dava açabilir."

Görüntü Dökümü



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-Avukat ile röp



-Kadın ile röp

-Detaylar

Bahri KARATAŞ/İZMİR, ()

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4)SİVAS'TA '15 ŞUBAT' ALARMI

SİVAS'ta polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte alarma geçti.

Sivas'ta polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 18'inci yıl dönümü nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yıl dönümü nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde silahlı ve bombalı eylemlere karşı kentin birçok noktasında uygulama yapıldı. Bağdat Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Uygulamadan görüntüler



-Ekiplerin kimlik kontrolü ve araç araması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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5)ZONGULDAK'TA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE 4 YARALI

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 37 yaşındaki Hayrullah Demirtaş'ın kullandığı 67 ET 878 plakalı otomobil, kar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metreden dereye uçtu. Derede ters dönen otomobilde sürücü Hayrullah D., Cemil B., Hayrunnisa B. ve Gülten G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Derede ters dönen araç



-Yoldan görüntü

Süre: (1.50) Boyut: (125 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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6)YALOVALI ÇİFT, 14 ŞUBAT’TA FENERBAHÇE’NİN STADINDA EVLENDİLER

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, ilk kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde nikahı kıydı.Yalova'da yaşayan Duygu Karaaslan, hayranı olduuğu Fenenbahçe'nin, geçen kasım ayında, Manchester United'ı 2-1 yendi karşılaşmayı izlemek için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gitti. Duygu Karaaslan burada, Didim'den oturan ve karşılaşmayı izlemek için arkadaş grubu ile gelen Engin Can ile tanıştı. Daha sonra arkadaşlıkları ilerledi. Evlenmeye karar veren çift, nikah törenlerini 14 Şubat segililer Günü'nde tanıştıkları Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadında yapmak istedi. Duygu Karaaslan bu isteklerininin yerine gelmesi için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'dan destek istedi. Belediye Başkanı Salman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan izni aldıktan sonra 14 Şubat Sevgililer gününde sırı-lacivert forma giyen çiftin nikahını Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadında kıydı. Çiftin şahitliğini Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile Belediye Başkanı'nın eşi Dilek Salman ve yakınları yaptı.

Taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin de bir sevgi olduğunu söyleyen Vefa Salman, nikahını kıydığı Duygu ve Engin Can çiftine ömür boyu mutluklar diledi. Salman yaptığı kısa konuşmada, "Duygu ve Engin’in bu statta başlayan aşklarını yine bu statta hayatlarını birleştirerek ölümsüzleştirdik. Üç sevgilinin bir araya geldiği ve iki gencin hayatını birleştirdiği 14 Şubat 2017, kulübün de tarihine geçmiş oldu. Aynı şekilde ben de renklerine gönül verdiğim kulübümün tarihinde yer aldımö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Stad görüntüsü ve nikahın kıyılması

(SÜRE: 01.00) (BOYUT: 32 MB)

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,()-

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7)MERSİN’DE FARKINDALIK İÇİN BİSİKLET DAĞITILDI

MERSİN’de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na uyum sürecinde bulunan Türkiye’deki tek belediye olma özelliğini taşıyan Mezitli Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik amacıyla 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 14 kişiye bisiklet dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelecek nesillere daha yaşanabilir sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini belirterek, bunun bir yolunun da ilçede bisiklet kullanımını artırmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik amacıyla çalışmalar yaptıkları ifade eden Tarhan, "Mezitli’ye bin 360 metre bisiklet yolu kazandırdık. Bu çalışmamızdan dolayı Sağlık Bakanlığı ilk etapta 350 bisiklet verdi. Bunu önümüzde ki süreçte 850’ye çıkaracaklarını söylediler. Biz de 10 bin 800’e ulaşan Mezitli Kart üyelerimiz arasında başvuranlara kura ile dağıtmaya karar verdik" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Bisikletleri teslim alanlar



- Bisikletlerin görüntüsü



- Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuşurken



- Başkan Tarhan, bisikleti teslim edilenlere çiçek verirken



- Bisiklet alanlar duygularını anlatırken



(BOYUT:367 mb) (SÜRE:04,43 dk)

Haber-Kamera: MERSİN, ()



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8)FOO PRODUCT 24'ÜNCÜ KEZ AÇILDI

ANFAŞ'ın bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Expo Center'da başladı. 1000'in üzerinde yerli ve yabancı markanın katıldığı fuarda 21 ülkeden alım heyetleri bulunuyor.



Bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı açıldı. 15-18 şubat tarihleri arasındaki fuarın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antal Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak, tüRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı.



ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 24'üncüsü düzenlenen fuara bu yıl 4 farklı ülkeden 1000'in üzerinde markanın katıldığını söyledi. Fuarda 21 farklı ülkeden ise alım heyetleri bulunduğunu belirten Murat Özer, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, TÜROFED, AKTOB, ATSO, MÜSİAD, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun fuara destek verdiğini kaydetti. Murat Özer, fuara yurtdışından Azerbaycan, Dubai, Kosova, Tunus, Filistin, Suudi Arabistan, Kazakistan, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan hem Türk hem de yabancı gıda sektörü ve market zinciri bulunan işadamlarının katıldığını dile getirdi.



GIDA VE İÇECEK İNSANLIĞIN EN ÖNEMLİ MESELESİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gıda ve içeceğin insanlığın en önemli meselesi olduğunu belirterek, "İnsanlık var olduğu sürece de gıda, içme ihtiyacı var olacak. Hiç modası geçmeyen, eskimeyen bir ihtiyaç. Antalya hem gıda üretiminde hem tüketiminde çok önemli bir şehir. Hem üretiyor ihraç ediyoruz, hem de kentteki büyük turizm potansiyeliyle gıda ve içecek tüketicisiyiz. O nedenle bu fuarın Antalya'da düzenlemesi bir tesadüf değil. Çeyrek asırdır ANFAŞ bunu düzenliyor ve bugün artık uluslararası bir konuma dönüşmüş durumda. Bu şehir artık kongre ve fuarda o büyük turizm konaklama potansiyelinin yanında o muhteşem altyapı üzerinde kongre ve fuar turizmini daha ileriye taşımamız lazım. ANFAŞ gerçekten muhteşem salonları olan kongre merkezine dönüştü. Bu şehir fuarcılığı geliştirilebilir ve kongrede de Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri artık Antalya. Şuanda pek kullanamasak da böyle bir imkanı var. Fuar ve kongrede mutlaka daha çok iddialı olmalıyız ve daha çok emek vermemiz lazım" dedi.



ULUSLARARASI FUARCILIKTA MARKA HEDEFİ



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizmdeki en önemli hedefin sezonu 12 aya yaymak ve turizmi çeşitlendirmek olduğundan bahsederek, "Turizmi 12 aya yayma hedefimizdeki en önemli unsurlardan biri kongre ve fuar turizmi. Uluslararası fuarcılıkta da ANFAŞ'ı bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle 12 ay ve özellikle kış aylarında Antalya'da turizm canlılığını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



DÜNYA KARNINI DOYURMAK ZORUNDA



Hızla artan dünya nüfusunun karnını doyurmak zorunda olduğuna işaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "45 yıl önce 4 milyar düzeyindeki Dünya nüfusu bugün neredeyse ikiye katlanarak 7,5 milyara ulaşmış durumdadır. Bir taraftan da ortalama yaşam süresi uzamaya devam etmektedir. Sayısal olarak artan ve daha uzun yaşayan nüfusa paralel olarak da gıda sektörü de büyüyor, değişiyor. Her sektörde olduğu gibi gıda sektöründeki işletmeler de hayatta kalmak, büyümek, gelişmek için teknolojiyi yakından izlemek, verimli üretmek, ambalaj sistemlerini, dağıtım ağını, lojistiğini doğru planlamak zorundalar. Dev firmaların yer aldığı küresel rekabet içerisinde, Türkiye'nin en fazla ilerleyebileceği, en avantajlı olduğu sektörlerimizden birisinin de gıda sanayi olduğuna inanıyorum. KOBİ'lerimiz ayakta kalabilmek, büyüyebilmek için kendilerini bu zorlu pazarda kalite ve standartlardan ödün vermeden doğru noktalara konumlandırmak durumundalar. Food Product fuarı işte bu konulardaki gelişmeleri görmek, dünya devleri ile rekabet edebilmek, küresel ekonomik gelişmeleri yakından izlemek noktasında son derece önemli fırsatlar sunmaktadırlar" dedi.



FUARCILIK ALGIYI KIRIYOR



Turizm sektör olarak bu sene önemli beklentiler içinde olduklarını dile getiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden ve fuarcılığın da bu sektörün en önemli ayaklarından biri olduğunu kaydetti. Ülkemizin de bu dönemde basında da belirli bir kıskaç içinde olduğu ve deniz-kum-güneş dışında birşey yapılmadığı şeklinde bir anlatım olduğundan da bahseden Osman Ayık, fuarcılığın bu algının kırılması açısından önemi olduğunu söyledi. Fuar ve kongre turizminde Antalya'nın diğer şehirlere göre altyapısıyla önemli bir avantajı bulunduğuna da değinen Ayık, Antalya'nın İstanbul'dan sonra dünyaya entegre olmuş ulaşım anlamındaki yegane şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.



GASTRONOMİNİN ÖNEMİ



AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ANFAŞ'ın Antalya'nın fuar ve kongre şehri olması açısından önemine vurgu yaparak, kış aylarında şehir ekonomisine katkı sunması ve yeni pazarlara açılması bakımından katkılarına değindi. Dünya turizm trendlerinde yiyecek ve içeceğin mühendislik konumuna dönüştüğüne de vurgu yapan Erkan Yağcı, dünyada turizm çeşitliliği açısından gastronominin önemini artırdığını ve Food Product ile Antalya ve Türkiye'nin de gastronomi turizminde anılma fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Görüntü Dökümü



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Vali Münir Karaoğlu'nun konuşması



Belediye başkanı Menderes Türel'in konuşması



Kurdela kesimi



Protokolün standları gezmesi



Standlardan görüntü



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HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)