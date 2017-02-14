DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AMANOSLARDAKİ OPERASYONDA 1 ŞEHİT

HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 uzman çavuş şehit oldu.Geçtiğimiz hafta ilan edilen özel güvenlik bölgesinin ardından Amanos Dağları'nda operasyona çıkan jandarma ekipleriyle teröristler arasında bugün öğle saatlerinde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede çatışmanın aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-

======================================================



2)ŞIRNAK'TA KAR ESARETİ: 2 İLE BAĞLANTI YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL EDİLDİ



ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karayolları kapanırken, okullar ise tatil edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelere bir günlük idari izin verildi.

Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karayolları ve 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak il merkezine ulaşım sadece Cizre İlçesi istikametinde sağlanırken, İl Özel İdaresi Genel Sekterliği ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinince kapanan yolların ulaşıma sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.



Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak merkeze bağlı köy ve beldelerdeki bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



----------------:



-Kar yağışından görüntü



-Şehir merkezinden görüntü



-DEDAŞ ekiplerinin elektrik direğinde çalışmaları



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () -

=====================================================

3)CHP MİLLETVEKİLİ SARIBAL'IN ACI GÜNÜ

AKCİĞER rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın babası, 78 yaşındaki Dursun Sarıbal, Kestel Cemevi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın babası Dursun Sarıbal son yolculuğuna uğurlandı. Kestel Cemevi'nde düzenlenen törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Eski Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde konuşan Sarıbal, şöyle dedi:



"Babam okumayı askerde öğrenmişti. 8 çocuğunun okuması için sofrasındaki ekmeği, kalırsa en son yiyendi. Eğitim ve okumanın dışında bize öğrettiği iki şey vardı; dürüst ve onurlu olmak. Dürüstlüğün bedelini de biliyordu ve bize de onu öğretti. Elbette dürüstlüğün o da ödedi bedelini, bizler de ödemeye devam ediyoruz. Annemi 3 yıl önce kaybettiğimizde babam bize, 'Bundan sonra benim için yaşamak zor, çünkü 60 yıllık yoldaşımı kaybettim'. Bugün babam yoldaşının yanına gitti. Evet bizler üzülüyoruz ama o beklide en mutlu günün yaşıyor ve birazdan en keyif alacağı yere gidecek. O yüzden babamdan bize kalan ve sizlere söyleyeceğim tek şey var. Hızır yoldaşınız olsun."



Törenin ardından Dursun Sarıbal Gürsu Adaköy'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Cenazeden görüntü



-Sarıbala başsağlığı dilemeleri



-Sarıbal'ın konuşması



-Cenazeye gelenler







BOYUT: 253 MB







SÜRE: 4,09



=============================================

4)ANTALYA'DA GERGİN İHALE

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 185 parselinin satış ihalesinde gergin anlar yaşandı. İhaleye katılmak isteyen bir vatandaş yoğun güvenlik önlemi altında polis korumasıyla içeri girdi.Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 185 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Bazı vatandaşlar, Perihan Çelik adlı kadının mahallede oturmamasına rağmen ihalelere katılarak, fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını söyledi. Çelik'in ihalelere katılmasını engellemeye çalışan mahalleli, merkezin önünde beklemeye başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin önlem almasıyla Perihan Çelik, polis aracıyla merkezin önüne kadar geldi. Vatandaşlar Çelik'in içeriye girmesini engellemek isterken, polis ekipleri de aracın etrafını sardı. Su şişelerini polis aracına atan bazı vatandaşlar, Perihan Çelik'e saldırmaya çalıştı. Polis, güçlükle Çelik'i ihalenin yapıldığı salona alabildi. Bu esnada mahalleli bazı kadınlar, başörtülerini çıkardı, yol ortasına uzandı. Ayakkabılarını çıkaran bir kadın ise Çelik'i ayakkabısıyla döveceğini söyleyerek beklemeye başladı.



Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede ticari alanların ihalesine katılan inşaat mühendisi Perihan Çelik, tehditlerle ihaleye katılımının önlendiğini söyledi. Belediye görevlilerinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çelik, bir belediye görevlisinin “Bu ihaleye girersen ölürsün" dediğini ileri sürdü. Savcılığa başvurarak polis koruması aldığını dile getiren Çelik, “Belediyede bir grup ve mahallede oturanların bazıları parselleri paylaşmış. Belediye ihalelere sadece bir kişinin girmesini istiyor. Benim katıldığım ihalede 450 bin liralık bir yer 800 bine gitti. Bu kamu karıdır. Ben kamu hizmetinin yanında tabi ki para da kazanacağım. Uygun fiyata almak isterim ama rekabet de olsun. Belediye gücüyle katılım engelleniyor. Bu konuda savcılığa suç duyusunda bulundum" dedi.



Öte yandan gerilimin devam ettiği alanda mahalleli arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () -

===================================================

5)17 YILDIR EŞİYLE MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÜRETİM YAPIYOR

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Hatice Armağan, mobilya ustası eşi 54 yaşındaki Osman Armağan ile 17 yıldır birlikte çalışıyor.Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında 25 yıldır mobilya yapan Osman Armağan, 27 yıl önce Hatice Armağan ile evlendi. Ortak çalıştığı arkadaşının rahatsızlığının ardından atölyeden ayrılması sonucu yalnız kalan Osman Armağan siparişleri yetiştirmek için geceleri de çalışmaya başladı. Eşine yardım etme kararı alan Hatice Armağan, kısa sürede mobilya yapımı ve marangozluk aletlerini kullanmayı öğrendi. İşi öğrendikten sonra eşi ile birlikte çalışmaya başlayan Hatice Armağan, 17 yıldır mobilya üretimi yapıyor.



'HEM EŞİM HEM İŞ ARKADAŞIM'



En büyük yardımcısının eşi olduğunu söyleyen Osman Armağan, "17 yıl önce elaman bulamadığımdan dolayı eşimi bana yardımcı olması için çağırdım. O da sağ olsun kırmadı yardımcı oldu. Daha sonra baktık ki biz bu işi beraber başarıyoruz. Bu şekilde devam ettik. Kısa sürede marangozluk aletlerini kullanmayı öğrenen eşim hem iş arkadaşım, hem can yoldaşım. Kısacası her şeyim" dedi.



'BU YOLA BERABER ÇIKTIK'



Kadınlara iş hayatına atılması önerisinde bulunan Hatice Armağan, "Bu yola 17 yıl önce beraber çıktık. Berberce de çalışıyoruz. Allaha şükür işlerimiz de yolunda. Eşimle beraber yatak odası, vestiyer, mutfak dolapları ve maket çeşitleri yapıyoruz. 2 çocuğumuz var. 2'sini de okutuyoruz. Biri bu yıl mezun oluyor eczacı olacak. İşlerimiz de güzel müşterilerimiz de bizden memnun" diye konuştu.



SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI VERDİ

14 Şubat Sevgililer Günü mesajı da veren Hatice Armağan, şöyle dedi:



"14 Şubat'ın tek bir günde kalmaması gerek. Şiddetsiz, güzel bir dünya için her zaman sevgi ve saygı olsun. Sevgi olduktan sonra bütün çiçekler açar. Biz kadınların anne olarak yapamayacağımız hiçbir şey de yoktur. Çocuklarımızı güzel eğitebiliriz. Önemli olan başarmayı hissetmek. Sonrası zaten arkasından geliyor. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyor, mutlu, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Görüntü Dökümü



----------------------



- Hatice Armağan ve Osman Armağan atölyede ve dolap takarken,



- RÖP1: Osman Armağan,



- RÖP2:Hatice Armağan



125 MB /// 03.56"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()



=================================================

6)UĞUR DÜNDAR'DAN 'TERÖRİST' YAKIŞTIRMASINA TEPKİ

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde düzenlenen bir söyleşiye katılan gazeteci Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda "Hayır oyu verecekler, 15 Temmuz'da bizim karşımıza çıkanlardır" sözlerine yanıt vererek kendisi gibi 'hayır' oyu kullanacaklara 'terörist' yakıştırması yapılmasını kabul etmediklerini söyledi.



Bergama'da bulunan sivil toplum örgütleri, çeşitli dernek ve parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve referandum süreci değerlendirildi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da katıldığı toplantıda konuşan gazeteci, yazar Uğur Dündar, Bahreyn ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda ‘hayır' oyu kullanacaklara ilişkin yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Dündar, "Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ‘Buna hayır oyu verecekler 15 Temmuz'da bizim karşımıza çıkanlardır'. Yani bir anlamda 'Darbecilerdir, FETÖ'cülerdir' demeye getirdi. Şahsen ben ‘hayır' diyecek bir yurttaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine asla katılmıyorum. FETÖ'nün en büyük linçlerinden birini yaşamış ve kumpas sürecinin mağdurlarından olan bir gazeteciyim. İşimden oldum. 'Ergenokoncu' diye yaftalandım. Bu süreçte her gün hapse atılması gereken gazeteciler listesinde adım yer aldı. FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianamelerde bir yığın asılsız iftiralar yer aldı. Dolayısıyla ben o sürecin en büyük acılarını yaşamış bir gazeteci olarak, 15 Temmuz gecesi belki de Twitter hesabından ilk paylaşımı yapan ve bunun FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu açıklayan ‘Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet' mesajını veren laik demokratik parlamenter sistem sevdalısı biriyim, bunu asla hak etmediğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı da olsanız ‘hayır' oyu vereceklere ‘terörist' yakıştırması yapamazsınız" dedi. Anayasa değişikliği ile hazırlanan ‘tek adam'ın ölümsüzlük hariç her türlü yetki ve güçle donatılacağını savunan Uğur Dündar, bunun Türkiye'ye karşı yapılacak çok büyük bir tuzak olduğunu öne sürdü. Dündar, "Bu güne kadar PKK'nın yanılttığı, FETÖ'nün yanılttığı Sayın Cumhurbaşkanı bu yetkilere tek başına sahip olduğunda, yeniden bir yanılma payı ortaya çıkmıyor mu? Yerine geçen kişi ‘Kripto FETÖ'cü çıkmayacak diye bir güvence mi var? Bu Anayasa bana göre Türkiye'ye kurulmuş bir tuzaktır. Buna karşı durmak laik, demokratik, parlamenter sisteme, cumhuriyete sahip çıkmak bu ülkenin evlatları için, hangi partiden olursa olsun milli görevdir" dedi.

Daha sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise dünyada kendi isteğiyle çok partili siyasi sisteme geçen tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak "1950 yılında milletin iradesiyle bir seçim yapıldı. İsmet Paşa eşinin elinden tutarak Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Bu muazzam bir demokrasi başarısıdır. Buna benzer çeşitli başarıları tarihte hikayesini yazan bir ülkenin geriye gitmesi düşünülemez. O nedenle bu referandumda eminim ki anayasa değişikliğine ‘hayır' çıkacaktır" dedi.

Görühtü Dökümü



-----------------------:



-Uğur Dündar'ın konuşması,



-CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın konuşması,



-Toplantıdan detay görüntü.

Haber - Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

===========================================================

7)VALİ ÇİÇEK: "MUĞLA'DA 30 BİN İŞSİZE İŞ BULUNACAK"

MUĞLA Valisi Amir Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yaptığı istihdam çağrısı üzerine illerinde 30 bin işsizin iş sahibi olabilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.Muğla Valisi Amir Çiçek, daire amirleriyle birlikte Marmaris Polis Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devletin bir baba olduğunu, babanın evlatlarına her konuda yardımcı olması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Çiçek, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde iş dünyası ile bir toplantı yaptı. İşverenin işsizlerin önünde durmaması gerektiğini. Çalıştırabildiği kadar işçi çalıştırmasının gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sadece Muğla ilimizde 30 bin işsizimize iş imkanı sağlanacak. En az 3 aydır işsiz olan ve iş arayan özellikle gençlerimize destek verilecek. İşverene de sigortası ve maaşı dahil personele ödediği paranın yarısı ödenecek. Sadece turizm sektöründe değil tüm sektörlerde bu geçerli olacak. Konuyla alakalı olarak daire amirlerimiz çalışmalara başladı" dedi.

"SİT VE MİLLİ PARKLAR KORUNARAK KULLANILACAK"

Basın mensuplarını sit alanlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Vali Çiçek, "Basında ve bazı alanlarda koyların imara açılacağı ve buna benzer söylentiler haberler yer alıyor. İnanın buna üzülüyorum. Muğla'nın sahip olduğu coğrafya gereği, uzun bir sahil şeridi var. Bakanlığımızın iki yıl önce ilk adımını attığı bir proje ile bu sahil şeridinin bilimsel olarak fotoğrafı çekiliyor. Buraya kadar söylenenler doğru. Ancak bu sit alanlarının imara açılacağı yanlıştır. Biz elimizdeki değerlerin fotoğrafını çekiyoruz. Hatta bu çalışma kapsamında bazı kaçak yapılarla da karşılaşıyoruz. Bu yapılar derhal yıktırılıyor. İmara aykırı hiçbir yapılaşmaya biz Muğla olarak izin vermeyiz. Milli parklara gelecek olursak, Milli parklarımız özellikle Marmaris İlçemizin her tarafını kapsıyor. Bu alanların kullanımı vatandaşın da kullanımına açmak istiyoruz. Ancak bu kullanım sırasında bu alanların korunması da sağlanacak. Bölge Milli Park değerini yitirmeden vatandaşın kullanımına açılacak. Her hangi bir çevre tahribatına izin verilmeyecektir" dedi.

SPORA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Bölgede ana geçim kaynağı turizme önem verdiklerini, bu bağlamda 12 ay turizm yapabilmek adına farklı turizm dallarına da yoğunluk verdiklerini belirten Vali Çiçek, "Özellikle il genelinde spor turizmine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da önceliği su sporlarına verdik. İncelemelerimiz devam ediyor. Uygun olan alanlarda özellikle sörf ve benzeri spor dalları için parkurlar oluşturacağız. Bunun yanında diğer alternatif dallarda ilimizde geçtiğimiz yıllardan bu yana deneniyor. Örneğin Ralliler gerçekleştirildi. Spor komplekslerinde çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Biz Muğla bu ve bunun gibi pek çok spor branşını il genelinde yapmaya talibiz. Ulusal şampiyonların yanında Uluslararası şampiyonaları da ilimize getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Basın mensuplarının Okluk Koyunda Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yaptırılan konutun yıkılarak devasa bir şantiye kurulup inşaata başlandığını hatırlatması üzerine Vali Çiçek, bu alanın da amacı dışında kullanılmayacağını belirterek, "Burada zaten Cumhurbaşkanlığına tahsisli bir konut alanı mevcut. Alan gereğinden fazla yapılaşmaya maruz kalmayacak. Bazı kesimlerin kulaktan dolma bilgilerle burada lojmanlar yapılacağını söylemesi üzüntü verici. Buraya yine Cumhurbaşkanlığı için mütevazi, alanın dışına taşmayacak büyüklükte bir konut inşa edilecek. Söylenildiği gibi sağ ve sol koylara taşınması ya da alanın gereğinden fazla büyütülmesi söz konusu bile değildir. Daha öncede söylediğim gibi Bu tür güzellikleri korurken kullanmaktan yanayız" dedi.





Görüntü Dökümü



-----------------------



- Muğla Valisi Amir Çiçek konuşmasından görüntü



( Haber- Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla), ()

================================================



8)ERBAA'DA KAYIP KİŞİ ELEKTRİK DİREĞİNDE ÖLÜ BULUNDU

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan 31 yaşındaki Ersin Üşenmez, enerji nakil hattı direğinde ölü olarak bulundu.



İlçede yaşayan Bayram ile İpek Üşenmez çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan serbest meslek sahibi Ersin Üşenmez geçtiğimiz pazar günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı. Polis ve ailenin arama çalışmaları Ersin Üşenmez'in en son Kelkit Çayı kenarına gittiğinin öğrenilmesinin ardından bu alanda yoğunlaştırıldı. Ersin Üşenmez'in arama çalışmalarına katılan yakınları bugün saat 10.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan enerji nakil hattı direğinde bir kişinin asılı halde bulunduğunu gördü. Gencin yakınlarının ihbarıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Elektrikler kesilerek cesedin aşağıya indirilmesi için çalışma başlatıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye merdivenin yaklaşık 25 metre yüksekliğe yetişmemesi sonrası, vinç çağrıldı. İtfaiye ekipleri vince çıkarak direkte asılı halde duran gencin cansız bedenini direğe takılan pantolon kemerini keserek indirdi. Cesedin kayıp olarak aranann Ersin Üşenmez'e ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Üşenmez'in cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekar olan Üşenmez'in direğe çıktığı ve akıma kapılarak düşüp öldüğü sanılıyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:



-----------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Direkteki cesedin görüntüsü



-İndirilmesi için yapılan çalışmalar



-Vinç yardımı ile indirilmesi



-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

===================================================