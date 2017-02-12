DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AYVACIK, BU KEZ 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48'de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından meydana gelen deprem, Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale'de de halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda hasara neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Depremin merkezüssünden görüntüler

-Ayvacık ilçesinden görüntüler

Burak GEZEN-AYVACIK(ÇANAKKALE)/)



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2)ANTALYA'DA MİDİBÜS UÇURUMA DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANTALYA, () -



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3)MEHMET ALİ AĞCA ULUDAĞ'DA TATİLDE



GAZETECİ Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ve Papa 2'nci Jean Paul'e suikast girişimiyle tanınan Mehmet Ali Ağca, cezaevinden çıktıktan yıllar sonra Uludağ’da tatil yaptı.

Uludağ’da işletmesi bulunan bir arkadaşının davetlisi olarak geldiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, kar motoruna binerek bir süre dolaştı. Ağca daha sonra bir kafede oturarak gazetecilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Kar motoruna binerken görüntüleri

-Detaylar

-Açıklaması

Edip TEKİN- Halil ÖZÇOBAN, BURSA, ()



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4)HDP 'HAYIR' İÇİN KAPI KAPI DOLAŞACAK

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, referandumda 'hayır' oyu verilmesi için kapı kapı dolaşacaklarını söyledi. HDP Antalya İl Örgütü'nün 16 Nisan referandumu için 'Demokratik cumhuriyet, ortak vatan için hayır' sloganıyla gerçekleştireceği kampanyanın startı, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan toplantıyla verildi. Toplantıya HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Koçyiğit ile HDP Van Milletvekili Lezgin Botan konuşmacı olarak katıldı. Referandumda 'hayır' denilmesi için ev ev kapı kapı dolaşılarak çalışma yapılması çağrısında bulunulan toplantıda, anayasa değişiklik paketinin kabul edilmesi halinde, bundan referanduma destek veren Ak Partili ve MHP'lilerin de zarar göreceği iddia edildi.

'HİÇBİR PRANGA FİLAN YOK'

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Saruhan Oluç, şunları söyledi:

"Bu sistem ayağımıza pranga olmuş diyor. Yahu senin ayağına bir pranga lazım. Ama bu sistem sana pranga filan olmadı. 15 senedir iktidardasın. Yapamadığın ne var? Hangi yargıcı oradan oraya sürmedin. Hangi öğretmeni sürgüne göndermedin. Hangi insanları öldürmedin. Hiç alakamız olmamasına rağmen ta El Bab'a kadar gittin. 'Daha derinlere de gideceğim' dedin. Komşumuzdaki bir savaşın tarafı oldun. Ne istedin de 15 senedir yapamadın? Hiçbir pranga filan yok. Pranga dediği nedir biliyor musunuz? Pranga dediği TBMM'dir. Meclisi pranga olarak görüyor. Onu istemiyor. Yargıdır. Yargıyı denetim altına almak istiyor. Yürütme zaten elinde. Pranga dediği bu. Bunları ev ev dolaşırken anlatacağız. Ayrıca başka ne dedi? 16 Nisan günü idam cezası için milat olacak dedi. Yani Türkiye'de daha fazla insan ölsün diye referandum yaptırıyor adam. İşte bu referandum bizim hesap sorma günümüzdür. Referandumda hesap sorup sandıklardan 'hayır'ı çıkartacağız. Ev ev dolaşacağız. Önce komşulardan başlayacağız. Esnafla konuşacağız. Pazar yerlerini ziyaret edeceğiz. Mahalle, ev toplantıları yapacağız."

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise referandumda 'evet' çıkmayacağını belirterek, “Yenilecekler. Çünkü zamanın ruhuna aykırılar. AKP toplumsal sağlığa zararlıdır. Kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Konuşmacıların polislerin arasından geçerek gelişleri

- Saruhan Oluç’un konuşması

- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın konuşması

- HDK Eşsözcüsü Gülistan Koçyiğit’in konuşması

- HDP’lilerin dağılması

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HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()