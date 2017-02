DHA YURT BÜLTENİ - 11

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde dün fırtına nedeniyle kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen'i arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de denizden devam ediyor. Samsun'un Yakakent Limanı'ndan dün kayığı ile açılan Muharrem Şen, fırtına nedeniyle kayığı alabora oldu. Parçalanan kayık bir süre sonra karaya vurdu. Ancak balıkçıdan haber alınamadı. İhbar üzrine bölgeye ekipler sevk edildi. Denizin dalgalı olması nedeniyle su içerisinde arama yapamayan ekipler, tekne ve helikopterle deniz üzerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Bu sabah yine erken saatlerden itibaren başlayan çalışmalardan sonuç çıkmadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaları da yakınları deniz kenarından endişe ile takip etti. Kıyıda bekleyen kayıp balıkçı Muharrem Şen'in ağabeyi Mehmet Şen, "Geçimini tuttuğu balıkları satarak sağlıyordu. 30 yıllık balıkçıdır fakat bu dalgada çok tehlikeli oluyor. Büyük ihtimalle serdiği ağa takılıp düştü. Tek umudumuz bir an önce bulunması" dedi. Evli ve 3 çocuk babası olan kayıp balıkçı Muharrem Şen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT(Samsun),()

MÜSTEŞAR ERDEM: KAYIT DIŞI İSTİHDAMI YÜZDE 52'DEN YÜZDE 33'E DÜŞÜRÜLDÜ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorum'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılması için büyük bir çapa sarf ettiklerini belirterek, "2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamı, 2016 yılında yüzde 33'e düşürdük "dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, bugün Çorum'a geldi. Beraberinde SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, SGK İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve SGK Daire Başkanı Harun Uzun da yer aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Türkiye'deki işgücü piyasasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Türkiye'de 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 20 milyon 490 bin kişinin aktif sigortalı olduğunu belirten Erdem, 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle yüzde 33'e düşürüldüğünü açıkladı.

İSTİHDAMIN ARTMASI İÇİN DESTEK İSTEYECEĞİZ

Erdem, "Bu seferberlik kapsamında bakanlık üst yöneticileri olarak il ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün ve yarın ülke genelinde 12 vilayetimizde bu ziyaretleri gerçekleştirmiş olacağız. Bu ziyaretlerimizle beraber toplam 60 vilayetimizi tamamlamış olacağız. Bakanlık olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İş adamları, sanayiciler, sendikalar, işçiler, kadın çalışanları, işsizler, engelli çalışanlar, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimizle buluşacağız. İstihdamın artırılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi için tarafların desteğini isteyeceğiz. 2023 vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak, güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmak için gerekli yasal ve kurumsal değişiklikleri önemli ölçüde gerçekleştirdik" diyerek şöyle devam etti:

KAYIT DIŞI DÜŞÜRÜLDÜ

"Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte aktif sigortalı sayımız, 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 20 milyon 490 bine ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayımız ise dosya bazında 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken, 2016 yılı Ekim ayında da 11 milyon 675 bine ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 33'e düşmüştür." Basın toplantısının ardından heyet, işçiler ve işverenlerle bir araya geldi.

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

İŞÇİLERİN KALDIĞI PREFABRİK BİNA YANDI

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde inşaatta çalışan işçilerin kaldığı yatakhane olarak kullanılan prefabrik bina yandı.

Öğle saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak üzerindeki inşaat alanında işçilerin yatakhane olarak kullandığı prefabrik binada yangın çıktı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler binayı sardı. İşçiler yangını söndürmeye çalışırken itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında bina kullanılmaz hale geldi. İşçilerin bazıları eşyalarının bulunduğu valizleri dışarı çıkarırken, bazılarının ise eşyaları yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Faruk KIYAK/DERİNCE(Kocaeli), () -

YOZGAT'TA HUZUR OPERASYONU

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, jandarma tarafından, patlayıcı madde ve uyuşturucu konusunda yapılan uygulamaları denetledi. Yol kontrolleri yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan kişi ve araçların yakalanması ve suçluların caydırılması adına başlatılan huzur operasyonunda uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan güvenlik güçlerini denetledi. Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, yapılan çalışmalar hakkında Vali Kemal Yurtnaç'ı bilgilendirdi. İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin halkın güvenliği için bu tür uygulamaları her zaman yaptığını belirten Vali Yurtnaç, "Bu gün özel bir uygulama yapılıyor. Ekiplerimiz özellikle patlayıcı ve uyuşturucu konusunda çalışmalar yapıyorlar. Arkadaşlarımız ciddiyetle işlerine bakıyorlar. Narkotik ve bomba köpeklerinden de yararlanılıyor. Bu uygulamalar tüm ülkede yaşayan insanlarımızın güvenliği için yapılıyor. Yolcularımızın mağdur olmamasına, trafiğin sıkışmamasına da özellikle dikkat ediyoruzö dedi.

Yozgat'ın önemli bir yol güzergahında olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, "Yozgat doğu ile batıyı birbirine bağlayan E-88 karayolunun içerisinden geçtiği bir il. Büyük şehirlerin güvenliği aslında buralardan başlıyor. Tabi ki her il bu tür çalışmaları yapıyor. Bizlerde bu gün burada her hangi bir aksaklık var mı diye kontrol ediyoruz. Bu hassas günlerde hem ekiplerimiz hem de vatandaşlarımız kısacası hepimizin ciddiyetle temkinli bir şekilde davranmamız gerekiyorö diye konuştu.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücüler ise yapılan kontrollerin kendi güvenlikleri için olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.

-Vali Yurtnaç'ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

ESNAFLAR CUMA NAMAZINDA TEZGAHLARINI ÖRTÜYLE KAPATIYOR

ŞANLIURFA'da tarihi Kazaz Bedesten Çarşısında esnaflar, cuma namazında işyerindeki tezgahlarını örtüyle kapatarak

namaza gidiyor.

Şanlıurfa'da yıllardır devam eden gelenek, günümüzde de yaşatılıyor. Hediyelik eşya satışının yapıldığı tarihi Bedesten Çarşısında esnaflar, işyerlerini kapatmak yerine ürünlerin üzerini bezlerle örterek cuma namazına gidiyor. Yaşatılan bu gelenek her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği çarşıda namaz saati sessizliğe bürünüyor. Cuma günleri dükkanlarını kapatmak yerine eşyaların üzerini bezlerle örtüp namaza gittiklerini ifade eden çarşı esnafından Murat Çetin, "Müslümanın birbirine güvenmesi gerekiyor. Çarşının kapılarını kapatamadığımız için her Cuma eşyaların üzerini bezlerle örtüyoruz. Bu güne kadar çarşımızda hiçbir hırsızlık olayı yaşanmadı. Namaz saati olunca burası boşalıyor ve bizlerde eşyaların üzerini örtüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

TETİKÇİYİ ÖLDÜREN TETİKÇİ İLE AZMETTİRİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA'da meclis üyesini öldürmesi için para almasına rağmen saldırıyı gerçekleştirmeden kayıplara karışan Hasan İlker Yılmaz, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde başına ateş açılarak öldürülürken, Yılmaz'ı öldüren tetikçi ile azmettiren kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Geçen yıl 8 Kasım tarihinde, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde su birikintisinin yanında başına ateş edilerek öldürülmüş Hasan İlker Yılmaz'ın cesedi bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, Hasan İlker Yılmaz'ın cebinde bulunan içerisinde bir miktar esrarın bulunduğu kağıtta yazılı olan isimden yola çıktı. Jandarma, Mayıs ayında Adana'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP'li belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a silahlı saldırıyı planlayan Mehmet N.T.'nin saldırıyı önce Hasan İlker Yılmaz'a yaptırmak istediği, ancak Yılmaz'ın parayı alarak kaçtığını, Mehmet N.T.'nin bunun üzerine Yılmaz'ı öldürmesi için Hilmi S.'yi görevlendirdiğini tespit etti. Jandarma, Mehmet N.T.'nin Mersin'de, Hilmi S.'nin ise Adana'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonlarla 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet N.T. ile Hilmi S. Kocaeli Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 2 kişi sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. İsmail Hakkı Gözübatık'a saldırıyı gerçekleştiren bir başka kişi ise daha önce tutuklanmıştı.

Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli), () -



EDİRNE'DE ÇOCUKLARI HIRSIZLIKTA KULLANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

EDİRNE'de polisin düzenlediği perasyonda iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan ve tutuklanan 3 kişinin, çocukları hırsızlıklarda kullandıkları ortaya çıktı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sabuni ve Babademirtaş Mahallesi'nde 5 ayrı işyerinden motosiklet, bilgisayar, televizyon, ayakkabı, kuaför malzemeleri, köpek tasması ve nakit para çaldıkları tespit edilen B.D., O.D. ve A.T.'yi takibe aldı. Ekipler, 3 şüphelinin yaşı 18'den küçük U.S. ve K.C.B.'yi de hırsızlık yapmak amacıyla kullandıklarını tespit etti. Polis, 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. İşyerlerinden yapılan hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hırsızlıkta kullanılan U.S. ve K.C.B. adlı çocuklar serbest bırakılırken, B.D., O.D. ve A.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

ESKİ BORDO BERELİLERİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra ayrılıp inşaat sektörüne atılan İsmail Kartal, Sivas'ın Suşehri ilçesinde memurluk yapan daha önce Özel Kuvvetler'de birlikte görev yaptığı uzman çavuş Yunus Emre Kutlu'nun ihtiyaç sahibi kişiler için yardım talebini yerine getirdi.

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında ayrılan bordo bereli astsubay İsmail Kartal Ankara'da inşaat şirketi kurduktan sonra ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardımlar başlattı. Türkiye genelinde Hakkari, Şırnak, Yozgat, Edirne, Van, Ağrı, Denizli, Diyarbakır illerinde okula giden ve yardıma muhtaç çocuklara düzenli olarak giyecek yardımı yaptı.

TSK Özel Kuvvetler'de Kartal ile birlikte 8 yıl görev yapan ve daha sonra 2014 yılında ayrılarak Suşehri Belediyesi'nde memur olarak görev yapan eski uzman çavuş Yunus Emre Kutlu, sosyal medyada eski silah arkadaşının öğrencilere giyecek yardımı yaptığını gördü. Silah arkadaşının samimiyetine dayanarak bir mesaj yazıp, ilçede tespit ettikleri 50 ihtiyaç sahibi için yardım talep etti. Kartal, eski silah arkadaşının bu isteğini geri çevirmeyerek, yardıma muhtaç kişilerin ayakkabı numaraları ve kabanların bedenlerinin bildirilmesini istedi.

Gerekli bilgiler gönderildikten sonra İsmail Kartal, Kutlu'nun ev adresine istenilen malzemeleri gönderdi. Belediye memuru eski bordo bereli Yunus Emre Kutlu ise kendisine ulaşan giyecek malzemesini tespit ettiği kişilere dağıtmaya başladı. Kutlu, asker arkadaşına teşekkür ederek, "Mesajımı cevapsız bırakmayan İsmail Kartal abime Suşehri ilçemizdeki yardıma muhtaç kişilere yapmış olduğu yardımla yüzlerini güldürdüğü için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hayrını kabul eder inşallah" dedi.

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), ()

ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI KEMER'E YERLEŞİP ÜREMEYE BAŞLAMIŞ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı'nın ikinci gününde uzmanlarla dalış yapan Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Zehirli aslan balığının bölgeye yerleştiğini ve üremeye başladığını görmüş olduk" dedi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Kemer İlçesi Grand Haber Otel'de düzenlenen ve 11 ülkeden 60 uzmanın katıldığı Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı'nın ikinci gününde, toplantıya katılan uzmanlar ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı bölge dalış merkezleri ve dalgıçlarının katılımıyla aslan balığı avlandı. 2 ayrı tekneyle Kemer Marina'dan açılan dalgıçlar, Kocaburun mevkiinde yaklaşık 10 ila 17 metre arası dalış yaptı. Dalgıçlar, boyları 8, 15 ve 40 santimetre olmak üzere 3 aslan balığı yakaladı.

Dalışın ardından açıklama yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, dalışta 3 balık vurulduğunu belirterek, "Bunların biri çok büyük. 40 santimetrenin üzerinde. Ötekiler yavruydu. Bu şunu gösteriyor, balık burada ürüyor. Çok küçük, yavru boyunda balıkları gördük. Dolayısıyla buraya artık yerleşmiş bir balık. Yerleşik bir balığı söküp atmak, buradan çıkarmak ve yerli deniz canlılarına zararını azaltmak daha zor. Bir de 40 metrelik derinliğe kadar bu balığın yaşadığını gördük" diye konuştu.

Gelecek yıl daha büyük bir av yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Bayram Öztürk, "22 ülkeden 22 ülkenin takımları buna katılacak. Balığın daha fazla yayılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok yayılırsa eko sistem için, deniz hayatı için o kadar zor ve tehlikeli.

'LADY GAGA REÇETESİ'

Türkiye'deki denizlerde de sık görülmeye başlayan zehirli aslan balığının zıpkınla avlanıp, adına 'Lady Gaga reçetesi' dedikleri bir tarifle yenerek tüketilmesi için çalışma başlattıklarını açıklayan Prof. Dr. Öztürk, tarifi ise şöyle anlattı:

"Hayvanın önce bütün yüzgeçlerini alacağız. Çünkü yüzgeçleri zehirli biliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra dilimleyeceğiz ve kızartacağız. Kızartacağız çünkü buna bağlı mevcut zehirlerde kızarma ile birlikte gidecek. Ondan sonra bol zeytinyağı, bol domates sosu, bol sarımsak. 20 dakika yavaş ateşte önlü arkalı kızaracak."

-Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk açıklama

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()