DHA YURT BÜLTENİ - 11

APARTMANDA "TACİZ" İDDİASI DAYAĞI

KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde yer alan bazı çevrelerce de belirli günlerde dini toplantıların yapıldığı ve bunun yanında yerli ve yabancı öğrencilerin gelip gittiği bir apartmanın zemin katında bulunan dairesinde 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun yakınları daire sahibini içeri girip dövdüler, sonra sürükleyerek dışarı çıkarttılar. O anlar binanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Melikgazi İlçesi Alparslan Mahallesi Farabi Caddesi Nihan Apartmanında iddiaya göre, 12 yaşındaki erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunuldu. Apartmanın zemin katında bulunan bir dairede uzun süredir haftanın belirli günlerinde bazı dini toplantıların yapıldığını ve bunun yanı sıra aynı daireye yerli ve yabancı öğrencilerin zaman zaman girip, çıktıklarını hatta yatıp, kalktıklarını da belirten apartman sakinleri, bu durumdan şüphelendiklerini ve birkaç kez de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler. Söz konusu daireye 10-12 yaşındaki çocuklarında girip çıktığını dile getiren apartman sakinleri, dairenin Mehmet K'ya ait olduğunu ve bu şahsın da daireyi toplantı evi, yurt, dershane gibi kullandığını belirtti.

“MERAK ETMEYİN BİR CEZASINI VERDİKö

Bazı bina sakinleri daha önce şüphelenip, ‘Burada ne yapıyorsunuz?’ sorusuna da ‘Burası okuma evi’ yanıtı verildiğini söyledi. 2 Şubat’ta yaşanan taciz olayı ile ilgili bilgi veren apartman sakinleri, gürültü ve patırtı seslerinin geldiğini belirterek, “Gürültüyü duyunca hepimiz dışarı çıktık. Ne oldu diye sorduğumuzda, dairenin sahibi olan şahsın dövüldüğünü, yerlerde sürüklendiğini gördük. Daire kapısının önüne çıkarılmıştı ve yerdeydi. Dövüldüğü belliydi. Öfkeli biri kadın 3 kişi ve bir çocuk vardı. Bize bu gibi adamları neden burada barındırıyorsunuz? Çocukları taciz ediyorlar, ama merak etmeyin bir cezasını verdik, şeklinde ifadeler kullandılar ve sonrada çıkıp gittilerö dedi.

GÜVENLİK KAMERASI AN BE AN KAYDETTİ

Yaşananları o esnada güvenlik kamerası da an be an kaydetti. Görüntülerde önce çocuğun annesi olduğu ifade edilen bir kadın binaya giriyor ve söz konusu dairenin kapısını çalıyor. Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsın evde olduğunu tespit ettikten sonra dışarı çıkıyor ve bir süre sonra binaya giren 2 kişi daha görülüyor. Ardından da bir kişi çıkıp çocuğu çağırıyor. Çocuk kapıda şahsı işaret ettikten sonra 2 kişi içeri giriyor ve bir süre sonra kapı açılıyor. Tacizde bulunduğu öne sürülen kişi sürüklenerek dışarı çıkartılıyor. Daire kapısının önünde yerde yatan Mehmet K.’ye bina sakinlerinin ifadelerine göre o esnada hakaret içeren cümlelerin yanınsa sert ifadeler kullanılıyor ve daha sonra şahıslar binadan ayrılıyorlar. Yaşanan bu olayın ardından bina sakinleri, Melikgazi Kaymakamlığı’na da şikayette bulundu. İmzalayarak, Kaymakamlığa sundukları dilekçe de olay ve öncesi gelişmelere yer verildi.

PALANDÖKEN'DE JANDARMADAN NEFES KESEN TATBİKAT

ERZURUM'da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan '2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali' (EYOF) kapsamında olası, olaylara müdahale amaçlı askeri tatbikat düzenlendi. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Komando Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri EYOF'ta izinsiz kuş uçurtmayacak. Palandöken'de kayak yapan tatilcilerin de izlediği özel birliklerin tatbikatı nefes kesti.

2011 yılında düzenlenen 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda olduğu gibi bu hafta sonu başlayacak olan 13'üncü EYOF 2017'nin güvenliğini sağlayacak olan 120'si sabit 400 kişiden oluşan JÖAK ile JAK timleri Palandöken'de gerçeğini aratmayacak bir tatbikat yaptı. Motorize, kayak ve köpekli timleri ile parmak ısırtan Jandarma Kuvvetlerinin tatbikatını Palandöken'de kayak yapan tatilciler soluksuz izledi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliteki Palandöken'in dört bir tarafına iglolar (kardan evler) yaparak yerleşen Jandarma timleri, yaşanabilecek olaylara yönelik 24 saat hazır olduklarını gösterdi. Halatlarla metrelerce yüksekliğe tırmanan komandolar EYOF boyunca Palandöken'de dalgalanacak olan Türk ayrağını astılar.

Öte yandan EYOF'a 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler, dereceye girebilmek için mücadele edecek. EYOF'un açılış seramonisi, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışına da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu'nda 12 Şubat Pazar günü saat 19.30'da gerçekleşecek. EYOF 2017 Erzurum'un açılış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak.

ETKİLİ KARAKIŞIN GÖRÜNTÜSÜ HARİKA

KARS'te nem oranının yüzde 86'yı bulması nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oldu. Yüksek basıncın etkisi altında bulunan bölgedeki nem oranı önemli ölçüde arttı. Bunun sonucunda oluşan kırağı, görsel açıdan güzellik getirdi. Güneşin açmasıyla birlikte doyumsuz manzaraların oluştuğu Kars'ta, bazı kişiler kırağıyı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Fethiye Camii önündeki ağaçlarda da oluşan kırağı kartpostallık görüntü oluştururken bu yıl kış mevsiminin çok yağışlı ve soğuk geçtiğinden yakındı.

SOĞUKLAR DOĞU'YU TERKETMİYOR

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 23.4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler Ardahan'da 20.2, Kars'ta 16.7, Erzurum'da 10.6, Iğdır'da 10.4, Ağrı'da 10, Muş'ta 3.8 ve Erzincan'da 3.2 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinde, Ağrı'nın ise genelinde bugün aralıklarla kar yağışının beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. Uzmanlar, "Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

CAMİDE TELEFON HIRSIZLIĞI KAMERADA

ŞANLIURFA’da, sabah namazı avluda abdest alan müezzinin cami içerisine bıraktığı cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi müezzini Murat Elma, sabah namazı için geldiği camide, paltosu ile telefonunu halı üzerine bıraktıktan sonra abdest almak için avluya çıktı. Bu sırada camiye giren ve Suriyeli olduğu öne sürülen bir genç, müezzin Elma’nın halı üzerinde bıraktığı cep telefonunu cemaate aldırmadan cebine koydu ve hızla dışarı çıktı. Bu sırada telefonun çalındığını gören cemaatteki bazı kişiler, kaçan hırsızın peşine düştü ancak yakalayamadı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan hırsızlığın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Caminin müezzini Murat Elma ise olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Allah’ın evinde böyle bir durumun yaşanacağı aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

50 bin liralık antikaları 920 TL'ye hurdacıya satıldı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir işyerinden yaklaşık 50 bin TL değerinde antika eşya çalarak kaçan şüphelilerden firari olanı da yakalandı. Şüpheli, çaldıkları Osmanlı dönemine ait eşyaları 920 TL'ye hurdacıya sattığını söyledi.

Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta giren 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktıkları, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis şüphelilerin 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat akşamı adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun'u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

920 TL'YE HURDACIYA SATMIŞ

Çalışmayı sürdüren polis, diğer şüpheli Ali Saç'ı dün gece Tosmur Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Ali Saç, polis merkezindeki ifadesinde çaldıkları Osmanlı dönemine ait bakır eşyaları Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir hurdacıya 920 TL karşılığında sattığını söyledi. Polis şüphelinin verdiği adresteki hurdacıda antika eşyaları buldu. Ali Saç işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, antika eşyalar ise işyeri sahibi Hüseyin Yiğit'e teslim edildi.

ERZURUM'A YAKIT VE GİYİMDE 'POZİTİF AYRIMCILIK' TALEBİ HÜKÜMETE İLETİLECEK



ERZURUM'da, doğalgazda, 'pozitif ayrımcılık' isteyen muhtarları destekleyen Vali Seyyfettin Azizoğlu, "Doğru söylüyorsunuz, 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı, bu kadar süre yakmıyor. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir, kurumlar vergisi gibi konularda indirime gidilmesi gibi teklifler sunalım" dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçelerindeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Müftülük konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı. Toplantıda söz alan Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi Muhtarı Gürbüz Özer, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış şartlarının yaşadığını vurgulayarak, doğalgaz birim fiyatlarında pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep etti. Isınmada Doğuda yaşayanla Antalya'da yaşayanların aynı fiyata doğalgaz tükettiklerini belirten Özer'e diğer muhtarlar da destek verdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kaloriferlerin hiç söndürülmeden 24 saat yakıldığını ifade eden muhtarlar, "Bu sadece doğalgazla kalmıyor. Üşümemek için kalın giyecek ve iyi ayakkabıların olması gerek. Soğuk nedeniyle bölgede yaşayanlar birçok hastalığa yakalanıyor" diye konuştular.

Muhtarların talebini dinleyen Vali Azizoğlu, "Doğru söylüyorsunuz. Erzurum'da 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı bu kadar uzun süre yakmıyor. Doğuda kalın kumaştan elbise giyilmesi lazım. Batıda buna gerek yok. Ulaşım açısından batıya uzak olduğu için seyahat giderleri fazla. Bu konularda haklısınız. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi konularda indirime gidilmesi gibi teklifler sunalım" diye konuştu.

Toplantıda Vali Azizoğlu, 11-18 Şubat'ta yapılacak 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) oyunlarına bütün muhtarları ve vatandaşları davet etti.

FETÖ ŞÜPHELİSİ GAZETECİNİN TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ



ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zaman gazetesi muhabiri Mehmet Kuru'nun tahliye talebi kabul edilmedi.

FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan gazeteci Mehmet Kuru'nun yargılanmasına başlanıldı. Tutuklu olan evli bir çocuk babası Mehmet Kuru duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Kuru, savunmasında şunları söyledi:

"Telefon kayıtlarımda görüştüğüm kişiler tamamen mesleğim icabı görüştüğüm kişilerdir. Evimde bulunan 2 adet 1 dolar ise yurtdışına görevli olarak gittiğim zamanlarda o ülkelerin en küçük paralarını hatıra olarak yanımda getiriyordum. Oğlum bu yabancı paraların koleksiyonunu yapıyor. Evimde bulunan dolarlar oğlumun odasındaki kumbaranın içinden çıkmıştır. Ayrıca yanında birçok başka ülkenin yabancı parası da bulunmaktaydı. Bulunan dolarlar ayrıca iddia edilen serilerden değildir. Tamamen hatıra amaçlı bulunmaktaydı. Ben 16 yıldır muhabirlik yapmaktayım. Fethullah Gülen ile hiç görüşmedim, aynı ortamda bulunmadım. Amerika'ya da hiç gitmedim. Ben sosyal demokrat görüşlü bir insanım. Himmet parası altında bir bağışta da bulunmadım. Çalıştığım kurum gereğince maaşlarımız Bank Asya'ya yatıyordu. Mesleğim gereği Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile de, AK Parti eski milletvekili Salih Koca'yla da, CHP milletvekilleriyle de telefon görüşmelerim bulunmaktadır. Eşimin nadir görülen bir hastalığı vardır. Şu anda çalışması uygun değildir. Evimi geçindirmek, eşimin rahatsızlığı ile ilgilenmem için tahliyemi istiyorum."

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Mehmet Kuru'nun tahliye isteğini kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mart'a erteledi.

Haber: Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, ()-

====================================

İŞLETMELERE TEŞEKKÜR BELGESİ

BURDUR'da sigara denetimlerinde ihlal yapmadığı belirlenen 2 işletmeye teşekkür belgesi verildi.

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği tütün ürünü tüketimine izin vermeyen 2 işletmeye gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. Belgeler, Vali Şerif Yılmaz ve Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü tarafından işletme sahiplerine teslim edildi.

Vali Yılmaz, bu işletmelerin örnek olması gerektiğini belirterek, "Tüm işyerlerimizin bu hassasiyetleri aynı şekilde göstermelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü yaptığımız denetlemeler sonucunda ceza uygulamaktan hiç memnun olmuyoruz" dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de Burdur'da 2016 yılında 5 bin 800 işletmede 19 bine yakın denetim yapıldığını belirterek, bu denetimlerde 186 ihlal tespit edildiğini, 8 işyerine ise kapatma cezası verildiğini anlattı. Sağlık Bakanlığı ile Yeşilay'ın işbirliğinde akıllı telefonlara indirilebilen 'Yeşil Dedektör' uygulaması başlattığını kaydeden Sütlü, "Bulunduğunuz ortamda sigara içiliyorsa telefonunuz üzerinden ihbarda bulunabiliyorsunuz. Anında ekiplerimizin tabletlerine düşüyor ve bu yerdeki ihlali tespit edip gerekli müeyyideyi uyguluyorlar. Bundaki amacımız sigara içmeyen insanlarımızı korumak" diye konuştu.

VELİLERDEN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

ÖĞRENCİ Veli Derneği (Veli-Der) üyeleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yapmayı planladığı değişikliğe tepki gösterdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Konak'taki binası önünde biraraya gelen Veli-Der üyesi yaklaşık 20 veli "Laik, bilimsel, eşit, parasız eğitim istiyoruz" yazılı pankart açtı. "Tüm okullarda tam gün eğitim istiyoruz", "Laboratuarı, kütüphanesi, sanat atölyeleri olan okullar istiyoruz", "Müfredat değişikliğiyle çocuklarımız doğayı anlayamaz hale gelecek" yazılı dövizler taşıyan dernek üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yapmayı planladığı ve resmi web sitesi aracılığıyla öğretmenler ile velilerin görüşüne sunduğu değişiklikleri protesto etti. Grup adına basın açıklamasını Veli-Der İzmir Konak Şube Başkanı Yusuf Çakır okudu. Müfredat taslağının 4+4+4 uygulamasının devamı niteliğinde olduğunu belirten Çakır, "Laik ve bilimsel eğitime dair kalan son bilgiler de müfredattan çıkarılmıştır. Cumhuriyet kazanımlarına ve cumhuriyet değerlerine ilişkin ortak değerlerimiz, ortak tarihimiz müfredat taslağında yok sayılma noktasında getirilmiştir. İlkokuldan başlayarak tüm derslerin içerikleri 'değerler eğitimi' konuları üzerinden dizayn edilmiş, İngilizce dersine bile din, ibadet gibi konular eklenmiştir" dedi.

Evrim konusu olmadan biyoloji dersinin düşünülemeyeceğini ifade eden Çakır, "Laboratuarsız okullar ve bilimi reddeden müfredat taslağı ile fen derslerinin içi fiilen boşaltılmış, mikroskobun mucidi Galileo Galilei dahi biyoloji dersi müfredatından çıkarılmıştır. Yeni müfredat çalışması, 'paran varsa ve paran kadar eğitim' uygulamasının devamıdır. Çocuklarımızın ve memleketimizin geleceğini belirleyecek bir müfredat değişikliğinin 20 günlük sınırlı bir süreyle kamuoyuyla paylaşılması bile bakanlığın eğitime verdiği önemsizliğin bir kanıtıdır. Okul öncesi eğitimin 3 yaşından itibaren ücretsiz olması gerekirken, müfredat taslağında okul öncesi eğitim yok sayılmıştır. Sanat ve spor dalları da görmezden gelinmiştir. Biz veliler için bu müfredat taslağı hayal kırıklığıdır. Çocuklarımız için eşit, parasız, laik, bilimsel ve kamucu eğitim istiyoruz" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Haber: Timur TARLIĞ / İZMİR, ()

=======================================

RAHİM AĞZI KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, rahim ağzı kanserinin nedenlerinden, rahim ağzı kanseri taramalarına değinerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Yrd.Doç.Dr. Tuğut, "Dünyada yılda yaklaşık 10 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkmakta ve 6 milyon insan kanserden ölmektedir. 2020 yılında ise yeni kanser vakalarının 15 milyona ve kanserden ölümlerin de yaklaşık 10 milyona çıkması beklenmektedir. Dünyada ve Türkiye'de tüm ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer almaktadır. Tüm dünyada görülen kadın kanserlerine baktığımızda meme kanseri ilk sırada ve rahim ağzı kanseri dördüncü sıradadır. Dünya çapında iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanserinden ölmektedir" dedi.

30-55 YAŞ GRUBU RİSK ALTINDA

Rahim ağzı kanserinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Tuğut, "30-55 yaş grubundaki kadınlarda görülmekle birlikte daha genç yaştaki kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Tüm kadınlar rahim ağzı kanseri yönünden risk altındadır. 30-55 yaş grubunda olma, sosyo-ekonomik durumun düşük olması, 18 yaş öncesi cinsel ilişkiye başlama, üç veya daha fazla cinsel eşe sahip olma, eşin çok eşli olması, eşin prostat ve penis kanseri olması, daha önce serviks kanserli eşi olan bir erkekle evlilik yapma, 5 yıldan uzun süre doğum kontrol hapı kullanma, sigara içme, vitamin C, A, beta karoten ve folat eksikliğinin olması, tedavi edilmemiş vajinal enfeksiyon, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsünün olması rahim ağzı kanseri riskini artırmaktadır. Rahim ağzı kanserini başlatan en önemli neden ise cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) 'dir. HPV enfeksiyonları tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artmaktadır. Rahim ağzı kanserinin yaygın belirtileri kanlı ve kötü kokulu vajinal akıntı, adet kanamalarında artış, cinsel ilişki sonrası kanama, cinsel ilişki sırasında ve/veya sonrasında ağrı ve menopoz sonrası dönemde kanamadır. Seyrek belirtileri ise kasık bölgesinde ağrı, sık idrar çıkma isteği ve kanlı idrardır" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Erken tanılama ile hayatta kalma şansının çok yüksek olduğunu, rahim ağzı kanserinin erken dönemlerinde yakalanması rutin olarak yılda bir kez yapılan Pap-smear testinin önemini anlatan Dr. Tuğut, “Bu işlem basit ve genellikle ağrısızdır. Bu test ile henüz başlangıç aşamasındaki kanser tanınmakta ve tedavisi de başarılı olmaktadır. Pap-smear testi rahim ağzı kanserlerin yüzde 90'ını erken dönemde yakalayabilir. Ülkemizde rahim ağzı kanseri tarama programı 30 yaşında başlanmaktadır. 30-65 yaş kadınlarda beş yılda bir PAP-smear testi yapılmaktadır. 65 yaşında son iki testi negatif çıkanlar tarama programından çıkartılmaktadır. Bu test için en uygun zaman son adet tarihinden 10-18 gün sonrasıdır ve âdet döneminde yapılmamalıdır. Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) yürütülen tarama çalışmalarına artık Aile Sağlığı Merkezleri de katılmıştır. Bu hizmet ücretsiz olarak verilmektedir. Üniversitemiz Hastanesi'nde de bu hizmete ulaşılabilir" dedi.

