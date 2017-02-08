DHA YURT BÜLTENİ-11

1)EL BAB ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 gün önce bu göreve gittiği 3 ay önce de evlendiği bildirildi. Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit olduğu haberini bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer verdi. 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlenen Gökhan Kılıç'ın şehit olduğunu duyan babası Mehmet ile annesi Fadime Kılıç fenalık geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ile baba gözyaşlarına boğuldu. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Yıllık izinde olduğu ve 3 gün önce birliğine katılıp El Bab'a gittiği kaydedilen Gökhan Kılıç'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Şehit evinin görüntüsü



- Sağlık ekiplerinin evin önünde beklemesi



- Şehidin eşiyle çekilen düğün fotoğrafı



- Şehidin babası ile çekilen fotoğrafı

SÜRE:31 SANİYE BOYUT:59,5 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış(EK)



2)O ANLARI HATIRLAYINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ayvacık'taki 5.3 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin enkazından babasını kurtaran 17 yaşındaki Nurcan Köseoğlu, o anları hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı. Köseoğlu, "Deprem anında üstüme küçük taşlar dökülmeye başlayınca babamla uyandık. Deprem uyanmamızdan hemen sonra ki, üç saniye içinde olup, geçti. Sarsıntının ardından baktığımda babam enkazın altındaydı. Babam yatak odasından çıkmak isterken enkaz altında kalmıştı. Ensesinde büyükçe bir dirsek taşı vardı. O taşı üzerinden aldım. Sonra kendisini yerden kaldırdım. Sıcağı sıcağına acısını hissetmiyordu. Onu bulunduğu yerden çıkardım. Ardından dış kapıya gittim ancak sıkıştığı için açılmıyordu. Yerdeki keseri alıp, kapıyı zorlayarak açtım. Bu arada kapının arkasına devrilen buzdolabını da kaldırdık. Sonrasında ise kapıyı açarak, kendimizi dışarı attık. Kendimizi dıyarı attığımızda yollarda ambulanslar falan vardı. Babamı ambulansa bindirdik. Önce Ayvacık'a hastaneye götürdüler. Ardından Ezine'ye sevk ettiler. Tedavisinin ardından taburcu olup, köye döndü" dedi.



"Ev harabeye dönmüştü" diyen Köseoğlu, şöyle devam etti:



"Ancak, ikinci depremde evimiz daha da yıkıldı. Evdeki televizyonların ikiside devrilip, kırıldı. Mağduriyetimiz büyük. Ama şimdilik yine de iyiyiz. En azından canımızı kurtardık. Artık o eve girmemiz mümkün değil. Şimdilik çadırda kalmaya devam ediyoruz. Konteynerlere taşınacağımız söyledi. Orada bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Baba ve kızın yanyana görüntüsü



-Nurcan Köseoğlu'nun deprem anını anlatması



-Gözyaşlarına hakim olamayan Nurcan Köseoğlu'nun görüntüsü



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)MARDİN NUSAYBİN'DE PKK'YA AİT İLK KEZ ANTİ TANK FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda ilk kez anti tank füzesi olarak bilinen ve karadar-karaya, karadan-havaya atılabilen METİS M1 füzesi ele geçirildi. Söz konusu füzenin şimdiye kadar Türkiye'de ele geçirilen ilk füze olduğu belirtildi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Şubat tarihleri arasında, Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Kuyular Mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak maksadıyla, Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Valilik açıklamasına göre, "Kartal-5 Şehit J.Uzm. Çavş. Yıldırım Oflaz" adı verilen operasyonda, Türkiye'de ilk kez karadar-karaya, karadan-havaya atılabilen METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi. Açıklamaya göre, füze ile birlikte ele geçirilen diğer malzemeler şöyle:



"2 adet atış kulaklığı, 4 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet anti personel mühimmatı, 2220 adet bixi fişeği, 22 adet palaska, 6 adet telsiz, 1 adet mesafe ölçer, 8 takım leşker kıyafeti ve 25 çift ayakkabı, 1 adet frekans takip cihazı, 1 adet frekans alıcı, 3 adet radyo, 100 metre elektrik kablosu, Pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme, çok sayıda örgütsel doküman."



Açıklamada ayrıca, Çalıköy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarınca 500 kilo patlayıcı tuzaklanmış 1 adet El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildiği ve kontrollü patlama sonucu yolda 4x4,5 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:



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-Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüler



-Ele geçirilen füzeden görüntüler



-El yapamı patlayıcının imha edilmesi



-Patlamadan sonra oluşan çukurdan görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-



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4)TOKAT'TA 'KIRMIZI CIVA' OPERASYONU

TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 250 mililitrelik metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli madde ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından alınan ihbar doğrultusunda, kentte yaşayan V.T.'nin Denizli'den temin ettiği 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine firmanın merkezine giderek burada şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye de el koydu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. Nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civanın oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:



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-Ele geçirilen malzeme



Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,()

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5)KEÇİYİ OKUL ÇANTASINDA TAŞIYAN HAMDU SENA’YA ZİYARET

TÜRKİYE Damızlık Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetimin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin’i ziyaret etti. Küçük kıza çeşitli hediyeler veren ve ve 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıklayan heyet, küçük kızı 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Ankara'ya davet etti.

Rize'nin İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’ne gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ve yöneticiler, Rize temsilcileri Fahrettin Melemşe ile birlikte Hamdu Sena'nın evine gitti. Hamdu Sena heyeti, ağabeyi Ali Rahman, babası Atilla Bilgin ve kuçağındaki, 'Kar topu' adını verdiği keçi yavrusuyla karşıladı. Birlik Başkanı Nihat Çelik, küçük kıza ve ağabeyine dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ile baba Atilla Bilgin'e de cep telefonu hediye etti.

BU DAVRANIŞ TARİHE GEÇECEK

Bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacakları küçük kızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'ya davet eden Nihat Çelik, doğum yapan keçiyi sırt çantasında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtındaki okul çantasında taşıyan Hamdu Sena ve ağabeyine teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızın yaşı küçük ama örnek bir davranış gösterdiler. Kızımız, 'Hayvanları çok seviyorum, herkes de çok sevsin' demişti. Bu sözler gerçekten hafızlarda kalacak. Hayvan sevgisi, insan sevgisi çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu bu topraklardan yüreği şefkat dolu bir çocuğun çıkması bizim için sürpriz değildir. Rize ve Karadeniz insanlarının yüreklerinin sevgi ve şefkat dolu olduğunu biliyoruz. Bu kızımızın önünde saygıyla eğiliyoruz ve kendisini kutluyoruz. Davranışı tarihe geçecek."



Hamdu Sena Bilgin'de hediyeler için heyete teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



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Hamdu Sena ev kardeşinin görüntüleri



Hediyeler verilmesi



Başkanın açıklaması



Hamdu Sena'Nın konuşması



Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

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6)ANKARA RİZELİLER DERNEĞİ'NDEN KIRIKKALE'DE HAMSİ ŞÖLENİ

ANKARA Rizeliler Derneği ile Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda 4 gün sürecek ve yaklaşık 3 ton hamsinin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı Hamsi Şöleni'nin startını verdi. Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize'yi bu kez Kırıkkale'de 4 gün süreyle tanıtacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, vatandaşları hamsiye doyuracaklarını söyledi. Vatandaşlar, ekmek arası hamsi için uzun kuyruk oluşturdu.

Hamsi Şöleni'nin açılışına Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, il müdürleri, Kırıkkale Karadenizliler Derneği Başkanı Sedat Kaygusuz, Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Hamsi Şöleni ile Karadeniz'in hamsi kızartması, hamsi mıhlaması, kara lahanası, mısır ekmeği, laz böreği ve çayını tanıtılacaklarını belirten İdris Kansızoğlu, "Hamsi şölenlerimiz Türkiye'de devam ediyor. Başlangıcını Ankara'da Keçiören ve Yenimahalle'de yaptık. Daha sonra Kırıkkale'de Belediye ve Karadenizliler Derneğimiz ile beraber yaptık. Hamsi Şöleni ile Rize'mizi Dünyaya tanıtacağız. Rizemiz zaten Türkiye'ye sığmıyor, dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. 22 tane metropol ilimiz var. Rizemizin hamsisini, buğulamasını, kara lahanasını, özellikle ÇAYKUR'umuzun çayını Kırıkkale'ye tanıtmaya geldik. Gösterilen ilgiden çok memnunuz, Kırıkkale halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Hamsi Şöleni'nin ardından açılan stantları gezen protokol, 'hayırlı iş' dileğinde bulundular. Rizeliler Derneği tarafından vali ve beraberindekilere hamsi balığı ile birlikte Karadeniz yöresine özgü ürünlerinden oluşan ikramda bulunuldu. Vali Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Pazar gününe kadar devam edecek Hamsi Şöleni'nin kente ayrı bir renk getireceğini söylediler.

Ücretsiz dağıtılan ekmek arası hamsi ve çay ikramı için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntü Dökümü:



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- Detay



- Ekmek arası Hamsi balığı kuyruğu



- Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu'nun açıklaması



- Vali, belediye başkanı ve protokol üyelerinin ekmek arası hamsi dağıtması



- Açılış ve standartların gezilmesi



- İkram



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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