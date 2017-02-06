DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KİRAZ'DA YAŞI KÜÇÜK KIZLARIN EVLENDİRİLMESİ İDDİALARINA BAKANLIK EL KOYDU



JANDARMA VE UZMANLAR KÖYDE İNCELEME YAPTI

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesine yönelik iddialardan sonra hem jandarma hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları, inceleme yaptı. Ev ev gezip durum tespitinin yanı sıra bilgilendirme de yapan uzmanlar, konunun hassasiyetini de göz önünde bulundurup görüntü vermekten de kaçındı. Köylülerden Tuncay Battal, 23 yaşında ve bekar olduğunu, gönlündendüğün yapıp evlenmek geçtiğini, ancak şartlar gerektirirse sevdiği kızı kaçırabileceğini söyledi. Kiraz'ın kadın belediye başkanı Saliha Özçınar ise, "Bizim ailelere yönelik araştırmamızda bu gerçek ortaya çıktı. Anneler, babalar da kaçıp evlenmişler. Bu meseleyi bir kadın ve anne olarak ben çözeceğim. Tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz" dedi.



Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesi geleneği tartışma yarattı. İki köyde yaşları 12 ile 21 arasında değişen kızlar, sevdikleri yaşıtlarıyla kaçıyor. Bu şekilde yılda ortalama 20 kızın evlendirildiği öğrenildi. Kız çocuklarının kaçırılmasından sonra araya giren ailelerine de para ödendiği ileri sürüldü. Buna göre, kızın yaşı ne kadar küçükse, erkek tarafının aileye verdiği para miktarı da o kadar artıyor. İddiaya göre, evlenen kızı 12 yaşındaysa 40 bin TL, 13 yaşındaysa 30 bin TL, 14 yaşında 25 bin TL, 15 yaşında ise 20 bin TL para ödeniyor. Bazı ailelerin kızlarının kaçırılması üzerine şikayette bulunmasıyla bu durum gündeme geldi.



BAKANLIK UZMANLARI KÖYDE



Bu gelişmelerden sonra hem jandarma hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları, iki köyde inceleme yaptı. Ev ev gezip durum tespiti yapan ekipler, bunun yanı sıra hem çocuklara hem de anne ve babalarına bilgilendirme de yaptı. Bu arada ekiplerin köydeki çalışmaları sırasında uzmanlar, durumun hassasiyetini de göz önünde bulundurup görüntü vermekten kaçındı. Ailelerle yapılan görüşmelerden evlere girişlerinden görüntü alınmaması istendi.



"KIZI ALAMAZSAM KAÇIRIRIM"



Olgunlar köyünde yaşayan gençlerden 23 yaşındaki Tuncay Battal, bekar olduğunu ve evlenmek istediğini anlattı. Sevdiği kızla düğün yapıp evlenmek istediğini söyleyen Tuncay Battal, "Ben kızı önce ailesinden isterim. Düğün yapmak isterim. Ama eğer bunu yapamazsam, kaçırabilirim. Ama ilk başlarda değil son zamanlarla bu kaçırma işleri olmaya başladı" dedi. Köyde servis taşımacılığı yapan Mustafa Korkut ise köylerinde böyle olayların yaşandığını ama olmaması gerektiğini söyledi. Mustafa Korkut, kendisinin ise düğünle kız kaçırmadan evlendiğini anlattı.



BELEDİYE BAŞKANINDAN KARARLILIK



AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bu sonunun çözümü için en fazla çaba gösteren isim oldu. Yaklaşık üç yıl önce evlere yönelik araştırmalarda bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Saliha Özçınar, "Bundan sonar bu konuya eğildik. İlk başlarda toplu projeler geliştirip eğitimler vermek istedik. Ama bölge çok dağınıktı. Bu eğitimlerde başarılı olamadık. Bunun üzerine bireysel bazda tek tek evlere gidip eğitimlerimize başladık. Bundan da önemli gelişmeler oldu. Kızlarımızı okuttuk yada iş sa7hibi yaptık. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımız da sürdüreceğiz. Anneler, babalar da kaçıp evlenmişler. Bu meseleyi bir kadın ve anne olarak ben çözeceğim. Tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz. Konuyla ilgili yasal çalışmalar da sürüyor" dedi. Saliha Özçınar, evlendirilen kızlardan bazılarının yaşı küçük olsa bile kemik yaşlarının büyük çıktığını da söyledi. Bu durumun ise küçük yaşta evlenip doğum yapan annelerin, çocuklarını nüfusa geç kaydettirmelerinden kaynaklandığını belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Saliha Özçınar ile röp.



- Köydeki uzmanların çalışmalarından görüntü.



- Köylülerle röportaj.



- Köyden anonslar

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

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2)MARDİN'DE 6'SI VOLEYBOL TOPUNA TUZAKLANMIŞ 10 ADET BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce, 6'sı voleybol toplarına, 'i yangın söndürücü ve 3'ü de piknik tüpü olmak üzere toplam 10 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edildi.Güvenlik güçlerinin Dargeçit İlçesi'ndeki bir eve yaptıkları operasyonda, evin bodrum katında 6 voleybol topu, 3 piknik tüpü ve bir yangın söndürücünün içine yerleştirilmiş toplam 10 adet el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar, kontrollü ve güvenli bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcılar ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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EYP'lerin imha edilme anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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3)MERSİN OTOGARI İŞLETMECİSİ POLİS EŞLİĞİNDE TAHLİYE EDİLDİ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıllığına kiraya verilen Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (MEŞOT) işletmecisi Şimşek Grubu, polis polis eşliğinde tesisten tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Kaymakamlığı'na başvurarak, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletmecisi Şimşek Grubu'nun kiracı değil işgalci duruma düştüğünü belirterek tahliyesinin sağlanmasını istedi. Toroslar Kaymakamlığı da Şimşek Grubu'nun idari olarak tahliyesine karar verdi. Bu gelişme üzerine TOMA, zırhlı araç, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ile otogara gelen yetkililer, otogar içerisinde Şimşek Gurup ofisine girdi. Toroslar Kaymakamlığı tarafından idari tahliye kararı olduğunu yetkililere bildiren Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil tahliye işlemi yapacaklarını söyledi. Otogarın işletme hakkını elinde bulunduran Şimşek Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek'in, tedbir kararı için beklediğini kaydeden yetkililer ise tahliyenin durdurulmasını istedi. Ancak Fil'in talimatı üzerine hemen tahliye işlemleri başlatıldı ve Halit Şimşek'in ofisinden bazı eşyalar dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine ofise gelen Şimşek, mahkemeden aldığı tahliye durdurma kararını gösterdi. Ekipler, talimatın kendilerine Toroslar Kaymakamlığı tarafından verildiğini ifade ederek tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve Halit Şimşek'in fotoğraflarının olduğu çerçeveler ile bir takım malzemeler ofis dışarısına çıkarılırken, kapının kilidi de değiştirildi.

'MAHKEME KARARINA RAĞMEN TAHLİYE EDİLDİK'

Tahliyeyi alkışlayarak protesto eden Halit Şimşek, "Hukuksuzluk var. Toroslar Kaymakamı kendini mahkeme yerine koymuş, Toroslar İlçe Emniyet Müdürünü kullanmış ve bizi tahliye etmiştir. Mahkemenin tedbiri olduğu halde tahliye edildik. Burada suç işlemişlerdir. Hakkımızı arayacağız. Uygulananlar hukuka aykırı. Şu an bizim belediyeden 20 milyon TL'ye yakın alacağımız var ama yaka paça dışarı atıyorlar bizi. Bizi işgalci olarak çıkarmaları fiyasko. Adalet hakkımızı geri verecek bize."

GÖSTERMELİK BİR TAHLİYE

Avukat Halide Mutluay Başar ise, "Kararı uyguluyoruz diyerek müvekkilimi sadece kendi oturduğu yazıhanesinden tahliye ettiler. Tüm terminalin işletmecisi müvekkilimdir. Bu göstermelik bir tahliyedir. Yapılan işlem doğru değildir. Gerekli yasal işlemleri başlatacağız" diye konuştu. Şimşek Gurup ofisleri tamamen boşaltılırken otogar faaliyetini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Otogardan görüntüler



- Polislerden görüntüler



- TOMA'dan görüntüler



- Polisler Şimşek Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek'in ofisine girerken



- İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil tahliye kararını açıklarken



- Eşyalar taşınırken



- İtirazlar



- Halit Şimşek'in konuşması



- Avukatın konuşması



- Otogardan genel detay görüntüler



- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 10'07" BOYUT: 659.47 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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4)CHP’Lİ VEKİLDEN YEŞİLÇAMLI “HAYIR" ÇAĞRISI

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, referandumda vatandaşa Yeşilçam’ın unutulmaz replikleri arasında yer alan “N’olamazö , “Nayırö sahnelerinden bölümlerin yer aldığı videoyla “hayırö oyu kullanın çağrısı yapması dikkat çekti. Başkanlık sistemi ile ilgili olarak vekiller arasında sadece Meclis’te ya da sokakta değil sosyal medya üzerinde de kıyasıya mücadele yaşanıyor. Bu mücadeleye vatandaşta katılınca sosyal paylaşım sitelerinde referandum tercihlerine göre video ve paylaşımlarla dolup taşıyor. İşte bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, Yeşilçam replikleri ile “hayırö kampanyasını yürütüyor. Milletvekili Arık, Tarık Akan’dan Münir Özkul’a, Cüneyt Arkın’dan Kartal Tibet’e, Hulusi Kentmen’den Ayşecik’e, Hülya Koçyiğit’ten Ediz Hun’a, Türkan Şoray’dan Şener Şen’e, Filiz Akın’dan Zeki Alasya’ya kadar Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde “hayırö repliklerinin yer aldığı video paylaşımı ile dikkat çekti. Videoda değişik filmlerde yer alan ve birbirinden ünlü sanatçıların “Hayırö , “N’olamazö , “Nayırö dedikleri sahnelere yönelik kesitler yer alıyor. CHP Kayseri Milletvekili Arık da bu videoyu sosyal paylaşım sitesi hesaplarından paylaşarak vatandaşa referandumda “hayırö oyu kullanmaları çağrısı yapıyor.

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-CHP Milletvekili Çetin Arık’ın paylaştığı video

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )



DV 1 dosya 37 saniye / 695 KB



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5)BOYUNDAN BÜYÜK YÜKE CEZA

NİĞDE'de reklamcının, otomobilin neredeyse iki kat büyüklüğündeki reklam panosunu tavana yerleştirerek taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

Niğde-Bor yolunda Kadir Ülger yönetimindeki 51 DA 518 plakalı otomobil üzerinde reklam panosunu taşırken yol uygulaması yapan polislere yakalandı. Polis ekipleri sürücüye trafiği tehlikeye sokma ve araç üzerine yola düşecek şekilde aşırı yük yüklemekten 197 lira, araç muayenesi olmamasında 95 lira ve sigortası olmamasından 95 lira olmak üzere toplam 387 lira ceza kesiti.

Sürücü, üzerindeki reklam panosunu başka bir araç ile götürürken, polis ekipleri otomobilin sigortası yapıldıktan sonra gitmesine izin verdi.

Görüntü Dökümü

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- Aracın hareket halinde görüntüsü

- Polisler tarafından durdurulması

- Araçtan detay görüntüler

- Şoförden görüntü

SÜRE: 30" BOYUT:31 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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6)MANAVGAT'TA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde marketten 90 paket sigara ve 200 TL çalan Mustafa Ö., jandarma arafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde 25 Ocak öğle saatlerinde bir markete gelen Mustafa Ö., işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak kartonlar halinde 90 paket sigara ve 200 TL çaldı. Güvenlik kamerasını inceledikten sonra hırsızlık olayını fark eden işyeri sahibi Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na şikayette bulundu. Markette ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI KIYAFETLERİYLE YAKALANDI

Side'de yol kontrolü yapan Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün durumundan şüphelendiği yaya haldeki Mustafa Ö.'yü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Afyon Açık Cezaevi'nden firar ettiğinin belirlenmesi üzerine gözaltına alınan Mustafa Ö., üzerindeki kıyafetin marketteki hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliye benzemesi üzerine jandarma tarafından sorguya alındı. Sorgusunda hırsızlık suçunu itiraf eden şüphelinin ayrıca Manavgat'ta başka bir marketten hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mustafa Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anının kaydedildiği marketin güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüpheli Mustafa Ö.'nün market sahibi olmadığı sırada içeri girdiği ve etrafı kontrol ettikten sonra kasaya geldiği görülüyor. Burada kasanın altındaki dolabın kapağını açan şüpheli, sigara kartonlarını montunun içine yerleştiriyor. Ardından kasadaki paraları alan şüphelinin daha sonra marketten ayrıldığı görüntülere yansıdı.



Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilişi

- Şüphelinin markette sigaraları alması

- Şüphelinin markette para alması

- Şüphelinin marketten ayrılması

- Adliye'nin genel görüntüsü



03.00"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()



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7)ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇÖP ÇIKTI

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, elektrik direğinin yanına bırakılan ve polisi alarma geçiren şüpheli çantanın içinden çöp çıktı.

Bugün saat 15.00'te, Eski Kuyumcular Mahallesi, Iştınlı Sokak'ta elektrik direğinin yanına bırakılan bir çantayı farkeden vatandaşlar, bombalı olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile çevirip, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Bomba imha ekibi olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çantanın sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar tarafından bırakıldığını belirledi. Sokaktaki bir işyerine ait kamera görüntülerini de inceleyen polisin açtığı çantadan çöplerin çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Çanta ve içindekiler çöp konteynerine atıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli çantanın görüntüsü



-Polislerin önlem almasından görüntüx



-Meraklı kalabalığın görüntüsü



-Polislerin çantayı açıp, incelemesinden görüntü



-Çantadan çıkan çöplernden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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