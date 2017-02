DHA YURT BÜLTENİ - 11

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri, Harekat Merkezi'nde ziyaret edip bilgi aldı.

Ak Partili Yüksel: 'Evet' diyen de, 'hayır' diyen de bizim insanımız

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Anayasa referandumuyla ilgili görüş açıklayanlar arasındaki tartışmalara ilişkin, "Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış" dedi.

Abdulkadir Yüksel, memleketi Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplantıda işadamlarıyla bir araya geldi. anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yapan Yüksel, parlamenter sistem artık Türkiye'yi taşımadığını ve tek başlılığın mutlak suretle gerekli olduğunu savundu. Yüksel, şunları söyledi:

"Biz parti olarak getirdiğimiz yeni sistemde, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığını tek elde topluyoruz. Yönetimde, yürütmeyi parlamentodan alıyoruz ve yürütme organını Cumhurbaşkanı ile beraber seçiyoruz. 2019 yılında sandık geldiğinde programıyla yapacakları ile adaylar belirlenecek. En çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamento ayrıca seçilecek. parlamento yasama ve denetlemesini yapacak. Cumhurbaşkanımız da, bakanları ile beraber yürütme görevini yerine getirecek. Bu sistem bize koalisyon dönemlerinin bitmesini sağlayacak. Bu sistem değişikliğini olaylara daha hızlı müdahale etme, bir takım olayların önüne geçme olarak bakacağız. Unutmayalım ki 'evet' diyen insan da, 'hayır' diyen insan da bizim insanımız. Bunun üzerinden birbirimizi hainlik gibi vasıflarla nitelendirmek çok yanlış. Biz sadece parlamenter sistemin işleyemez olduğunu söylüyoruz."

Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de aralarında husumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan baba- oğul kaçtı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Erkan Can ve Emrah Satan arasındaki tartışma çıktı. Tartışmaya Erkan Can'ın oğlu Erhan ile Emrah Satan'ın arkadaşı Tolga Sağdıç da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Erkan Can tabancayla ateş ederek Emrah Satan'ı karnından, Tolga Sağdıç'ı da bacağından yaraladı.

Erkan Can ile oğlu Erhan Can olay yerinden kaçarken yaralılardan Emrah Satan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Tolga Sağdıç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan baba- oğulun yakalanmasına çalışılırken polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırıda tabancadan çıkan boş kovanlar toplandı. İtfaiyeden yardım isteyen polis biri DSİ'ye ait sulama kanalında buz üzerinde diğeri de su içinde olan 2 boş kovan buldu. Polisler, kaçan baba-oğlu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tavşanlı'da kaza: 6 yaralı



KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi'nden Emet İlçesi istikametine giden Mehmet Görmez yönetimindeki 26 YA 043 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüsmen Dağ'ın kullandığı 43 AY 433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Görmez ve Hüsmen Dağ ile heriki araçta bulunan Elif Dağ, Fatma Bütün, Hasan Hüseyin Kul ve Hasan Görmez yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

