DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bakan Özlü: Antartika'da biz de hak iddia edeceğiz (2)

İL DİVAN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı. Anayasa değişiklik paketi ve referandum hakkında konuşan Bakan Özlü, Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilerek referandum kararı çıktığını söyleyerek şöyle dedi:

"TBMM görevini yaptı, sıra millete geldi. Muhalefetin sergilediği bütün çirkinliklere rağmen, AK Parti ve MHP milletvekilleri, bu önemli konuyu sandığa taşıdılar. Parlamento vekildir. Asıl olan millettir. Biz milletin vekilleri olarak teklifi milletin önüne getirdik. Artık son sözü milletimiz söyleyecek. Bakınız, AK Parti olarak en başından itibaren bu konuda son sözün milletin söylemesi gerektiğini açıkça beyan ettik. 'Şayet mecliste 367’yi bulsak bile teklifi yine referanduma götüreceğiz ve milletimize soracağız' dedik. Neden? Çünkü demokrasilerde son sözü millet söyler. Demokrasilerde söz ve karar milletindir. Mühür milletindir. Bazıları ise her zaman olduğu gibi milletten kaçmayı tercih etti" dedi.

'CHP HALK KARŞISINDA TİR TİR TİTRİYOR'

CHP'yi eleştiren Bakan Özlü, "Ne acıdır, ne gariptir ki isminde 'Cumhuriyet' olan bir parti, cumhurun karşısına çıkamıyor. İsminde 'halk' geçen bir parti halktan kaçıyor, halkın karşısında tir tir titriyor. CHP, Anayasa görüşmelerini sabote etmek için elinden geleni arkasına koymadı. Meclisin itibarına yakışmayacak, envai çeşit çirkinliği sergiledi. Boş ve yanlış sözlerle yalan iftiralarla, Anayasa değişiklik teklifini karalamaya çalıştılar. Onların yalanları varsa, bizim doğrularımız var. Bu teklifin amacı yönetimde istikrarı sağlamaktır" dedi.

'AMAÇ ÇİFT BAŞLILIĞI KALDIRMAK'

Teklifin amacının yönetimde çift başlılığı kaldırmak olduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Bu teklifin amacı, yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden bağımsız hale getirmektir. Bakınız bu teklif sadece yürütmeyi güçlendirmiyor. Bu teklif yasama ve yargıyı da güçlendiriyor. Yürütmeyi güçlendirirken, yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkisini de arttırıyoruz. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı sorumsuzdu. Yani Cumhurbaşkanını vatana ihanet suçundan başka hiçbir suçla yargılayamıyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı hakkında TBMM’nin kararıyla soruşturma yapılabilecek. Mevcut sistemle yüzde 25 oy alan bir parti iktidar partisi olabiliyor. Şimdi iktidara gelmek için halkın en az yarısının oyunu almanız gerekiyor. Bu anayasa değişikliğini en önemli sonucu belki de bu olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salon

-Bakanın konuşması

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, ()

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Bakan Özlü: Antartika'da biz de hak iddia edeceğiz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antartika'da Türkiye'nin bilim üssü olacak. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Barış için bilimi öne çıkaracağız" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan toplantısına katılmak için geldiği kentte Bilim Merkezi kurulması planlanan Kalıcı Konutlar, Gençlik Merkezi ve eski SSK yanında bulunan alanları inceledi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Özlü, Düzce'de kurulacak bilim merkezi konusunda konsepte karar verileceğini söyledi. Bakan Özlü, "Bilim merkezinin nerede olacağına dair arkadaşlarımız çalışmışlar. 4 yer belirlemişler. Bugün onlara baktık. Bazı yerler var ki etrafı orman alanı, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Konsepte karar vereceğiz" dedi.

Antartika'ya bilim merkezi kurulması çalışmasının bakanlık olarak kendilerine verildiğini ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Antartika'ya bilim merkezi kuruyoruz. Barış için bilimi öne çıkaracağız. Bunun çalışması bizim bakanlığa verildi. Bu çalışmaya göre Antartika’da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'den hocalarımız, diğer üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye’nin Antartika’da bilim üssü olacak. Başka ülkeler de orada çalışıyorlar. Piri Reis’in haritasında Antartika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antartika’da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan incelemeleri

-Bakan açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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CHP’li İnce: Seni yetkiyi verdikten sonra da kandırırlarsa ne olacak?



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Apo seni kandırdı, FETÖ seni kandırdı, Obama seni kandırdı, Esat seni kandırdı. Biz bütün yetkileri sana verirsek yeniden birisi gelip seni kandırırsa ne yapacağız. Bunu değil Recep Tayyip Erdoğan’a babamız olsa babamıza bile vermeyiz" dedi.

Seçim bölgesi Yalova'da referanduma yönelik kampanyanın startını veren CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP il binası önünde toplanan çok sayıda partili ve milletvekilleriyle birlikte Fatih Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı.

Yürüyüş öncesi CHP binası önünde toplanan partililere hitap eden Muharrem İnce, referandumun parti yarışı olmadığını belirterek, "CHP ve AKP arasında bir yarış değildir. Bu, ‘bu seçimde kaybederiz, 4 sene sonra alırız’ gibi bir şeyi olmayan seçimdir" dedi.

Referandumun telafisinin olmadığını vurgulayan Muharrem İnce, "Biz bu referandumda 140 yıllık demokrasi birikimimizi oylayacağız. Yani 'anayasal bir devlet mi, anayasalı bir devlet mi? Bunu oylayacağız. 'Hukuk devleti mi, kadı devleti mi?' Bunu oylayacağız. Biz bu seçimde şu soruyu soracağız. Karısına bile evinin tapusunu vermeyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu bir kişiye verecek mi, vermeyecek mi?" diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumunda Yalova'da 'hayır' çıkacağı görüşünü savunan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben size inanıyorum, güveniyorum. Siz Yalova’da 30 yıldır beraber yürüdüğüm insanlarsınız. Ben bütün zamanımı Yalova’ya harcayamayacağım. Genel Merkezimiz görev verdi 4 arkadaşımızla otobüslerle Türkiye’yi gezeceğiz. Bu şu demek değil: Beni, sıradan bir fizik öğretmenini 5 yıldır seçen siz değerli Yalovalıları unutacak halim yok. Dönüm dolaşıp kürkçü dükkanına yine geleceğim. Onun için hazır olun. Başlarken bu kadar kalabalık olması zaten sizin karar verdiğinizi gösterir. Yalova’ya hayırlı uğurlu olsun. Size güveniyorum ben."

"ATATÜRK'E VERİLMEYEN YETKİYİ ONA VERMEYİZ"

Anayasa değişikliğini yapılırsa 'yasama, yürütme, ordu, millet bir kişide' olacağını belirten Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak şöyle dedi:

"Yumurtaların hepsi aynı sepete konulmaz. Apo seni kandırdı, FETÖ seni kandırdı, Obama seni kandırdı, Esat seni kandırdı. Biz bütün yetkileri sana verirsek, yeniden birisi gelip seni kandırırsa ne yapacağız? Bunu değil Recep Tayyip Erdoğan’a babamız olsa babamıza bile vermeyiz. 1924’te anayasa yapılırken Atatürk’e Meclisi feshetme yetkisi vermek istiyorlar. Önerge veriyorlar. Diyorlar ki; ‘Atatürk meclisi feshedebilsin. O zaman çıkıyor Dersim Mebusu Feridun Şükrü Düşünsel diyor: ‘Bir dakika, Gazi Paşa bizim her şeyimizdir. Gazi Paşa bizim canımız ciğerimizdir. Milletimizle onun arasında bir problem yoktur. Ancak biz çoluk çocuğumuzun geleceğini Gazi Paşa’ya bile veremeyiz.’ Biz Atatürk’e bile verilmeyen Meclis'i feshetme yetkisini babamız olsa ona bile vermeyiz. 550 milletvekilinin maaşını konuşuyor bu millet de, 600’e niye çıkarıyoruz o zaman. Bunu konuşmayacak mıyız?"

"HANGİ GARİBANIN ÇOCUĞU 18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ OLACAK?"

Muharrem İnce konuşmasında gençlere seslenirken onların milletvekili olmalarından onur duyacağını belirterek, "Ama elinizi vicdanınıza koyun. Hangi garibanın çocuğu 18 yaşında milletvekili olacak. 18 yaşında sadece ve sadece genel başkanların arkadaşlarının çocukları olacak. Sizin hiç işinize yaramayacak. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Parti içi bütün problemleri bir kenara bırakarak bu var olma, yok olma mücadelesinde, bu cumhuriyetin oylandığı, kazanımlarımızın oylandığı, bu seçimde her birinizin genel başkan gibi çalışacağınızı, her birinizin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı gibi çalışacağınızdan hiç kuşkum yok. Yalova’dan kesin hayır çıkaracağınıza inanıyorum da Türkiye’de de Allah’ın izniyle" dedi.

Görüntü dökümü

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-Muharrem İnce konuşması

-İnce'nin yürüyüşü ve halkı, esnafı selamlaması

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () -

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Mide küçültme ameliyatı olan camcı öldü

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde camcılık yapan iki çocuk babası 40 yaşındaki Devrim Türk, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Türk ailesinin avukatı Zafer Binici, ameliyatı yapan sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatma Türk ile evli olan, Ayhan Egemen ve Zeynep Kumsal isimli iki çocuğu bulunan Devrim Türk geçen 31 Ocak'ta, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla mide küçültme ameliyatı olmak için İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde özel bir hastaneye (Ege Yaşam Hastanesi) yattı. 120 kilo olan Devrim Türk'e aynı gün kapalı mide küçültme ameliyatı yapıldı. İddiaya göre Türk, iki gün arayla bağırsağında delinme olduğu gerekçesiyle iki kez daha ameliyat oldu. İkinci bağırsak delinme ameliyatı sonrası enfeksiyon kapma riskiyle yoğun bakım ünitesine alınan Devrim Türk, dün (cuma) saat 23.00'te yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölümünde doktorların ihmali olduğunu belirten baba Mesut Türk, avukatları Zafer Binici ile birlikte Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baba Mesut Türk, şikayet dilekçesinde "Oğlum ikinci bağırsak delinme ameliyatı sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Dün gündüz doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Durumunun böyle gitmesi durumunda ziyaret edeceğimiz söylendi. Ben hastane yakınlarında beklerken, ameliyatı yapan doktor Ö.D., telefonla arayıp 'Devrim'in durumu çok kritik, değerleri kötü çıktı, kalp masajı yapmaya başladık, buradaysanız odama gelin' dedi. Doktorun odasına gittiğimde ağlayarak bana 'Tüm hastane ilgileniyor' diye söyledi. Ben de ağlamaya başladım, kendimden geçip bayılmışım. Daha sonra kendime geldiğimde oğlumun öldüğünü söyledi. Oğlumun cenazesini görmek istedim, bana göstermediler. Cenazesini almak için hastaneye geri gittiğimde, belediyeye ait araçla Kemalpaşa'ya gönderildiğini öğrendim. Benim oğlum normal bir şekilde yaşamını yitirmedi. Oğlumun ameliyat hatası ve ihmal sonucunda vefat ettiğini düşünüyorum. Oğlumun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını istiyorum. Ameliyatı yapan doktor Ö.D. ve ameliyata giren ekipten şikayetçiyim" dedi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin avukatı Zafer Binici ve baba Mesut Türk'ün talebi doğrultusunda, Devrim Türk'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Devrim Türk'ün Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde bulunun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Devrim Türk'ün ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Türk, yarın yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

"ZAYIFLARKEN ÖLMEK KADER DEĞİL"

Sağlık hukuku uzmanı ve Türk ailesinin avukatı Zafer Binici, Türkiye'de sayısı hızla artan obezite ameliyatlarında ölüm oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Avukat Binici, Sağlık Bakanlığı'nın obezite ameliyatlarını yapan merkez ve doktorları ruhsatlandırılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de her gün onlarca obezite ameliyatı gerçekleştiriliyor. En çok da midenin üçte ikisinin alınmasına dayalı 'tüp mide' ameliyatı gerçekleştiriliyor. Maalesef bu ameliyatlar nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden çok sayıda hasta var. Ancak bu kadar önemli ameliyatları yapan hastanelere, Sağlık Bakanlığı tarafından bir ruhsat verilmeli. Türkiye'de organ naklinde ruhsatı olmayan doktor, organ nakli ameliyatını gerçekleştiremez. Naklin yapıldığı merkeze de ayrı bir ruhsat verilir. Bu uygulamanın obezite ameliyatlarında da yürürlüğe konması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Avukat Zafer Binici ile röp

- Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

- Ölen Devrim Türk'ün fotoğrafları

Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

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İzmir'de adliye saldırısındaki otomobili satan kişi ByLock'tan tutuklandı



İZMİR Adliyesi'ne yönelik saldırıda öldürülen teröristlerin kullandıkları iki otomobilden birini sattığı belirlenen K.A., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen K.A., ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak PKK'lı teröristler tarafından bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, teröristlerin amaçlarına ulaşmalarını engelleyen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, şehit oldu, 9 kişi de yaralandı. Ölü ele geçirilen iki teröristin aile üyeleriyle sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişi, olayın ardından gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan iki otomobilden birini kısa süre önce satan K.A. da teröristlerle doğrudan bağlantısı saptanamadığı için serbest bırakıldı. Ancak FETÖ/PDY üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ortaya çıkan K.A., yeniden gözaltına alındı. Geçen 15 Ocak'ta adliyeye gönderilen K.A., bu kez tutuklandı. İki teröristin kente geldikten sonra bağlantı kurduğu tespit edilince gözaltına alınan İ.Z. de yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.

Haber: İZMİR, ()-