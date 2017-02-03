DHA YURT BÜLTENİ-11

Van'ın Gürpınar Kaymakamı, İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

VAN'ın Gürpınar Kaymakam Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum olarak atandı.

Gürpınar Belediyesi'ne öğlen saatlerinde gelen polisler, DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık görevine vekaleten bakan DBP'li meclis üyesi Tahirhan Oskay ve Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin'e kararı tebliğ etti. Gürpınar Belediyesine, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı kayyum olarak atandı. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Belediyeye giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolu yaptı.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

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Kışanak ve Tuncel'in davaları Diyarbakır'dan Malatya'ya alındı



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay'ın aldığı karar doğrultusunda Malatya'da görülecek.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile alınmasını ön gören talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye gönderdiği yazıda, "Sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından Diyarbakır 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2016/3 esaslı sayılı kamu davasının CMK'nın 19/2 Maddesi uyarınca Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 19 Ocak 2017 tarihli 2017/443 esas, 2017/210 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir" denildi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

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Sosyal medyanın yıldızı Hamdu Sena: Hayvanları çok seviyorum (2)

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI KÖSEOĞLU: KIZIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Hamdu Sena Bilgin'in paylaşılan fotoğrafı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini dile getiren Köseoğlu, "İnsanların kalbine merhamet duygusunu yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa insanların çok matematik, fizik bilmesi önemli değil. Hamdu Sena kızımız gerçekten ilçemizin reklamını yaptı. Sokak hayvanlarına son derece iyi baktığımız kanaatindeyiz. İlçede noter olarak görev yapan Berran Altuntecim'in öncülüğünde hayvan barınağı yaptık. Sokak hayvanlarını orada besliyoruz. Doğayı ve hayvanları seven insanlardan kimseye zarar gelmez. O kızımızın kalbinde merhamet duygusu olduktan sonra yapamayacağı iyilik yoktur. Telefonlarımız susmuyor. Her yerden arayanlar teşekkür ediyor. Kızımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerde dahil çok sayıda kişi bizi arıyor. Kızımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan Hasan Köseoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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Okluk Koyu'ndaki şantiye çevrecileri tedirgin etti

TÜRKİYE'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği, bir süre önce yıkılan Muğla Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine yapılması planlanan görkemli konukevi için şantiyeler kuruldu. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Okluk Koyu'nda yatırıma karşı olmadıklarını, ancak şantiyenin büyüklüğünün kendilerini ürküttüğünü belirtip, doğaya zarar verilmesi halinde karşısında olacaklarını söyledi.

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Okluk Koyu'ndaki dört oda, bir salondan oluşan 230 metrekarelik konut, bir süre önce yıkıldı. Yıkılan Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine lüks ve görkemli bir konukevi yapılması için 2017 yatırım programına ödenek konuldu. Okluk Koyu'ndaki Özal'ın küçük kır evinin yerine, 400 çalışanı olan dev bir kompleks yapılacak olması, Gökova'da geri dönüşü olmayacak bir talana neden olacağı gerekçesiyle çevreciler ve Özal ile çalışanların tepkilerine neden oldu. Tepkiler sürerken konukevi yapımı için bölgeye şantiyeler kuruldu.

Konuyla ilgili muhabirine açıklamalarda bulunan Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Okluk Koyu'nda yatırıma karşı olmadıklarını, ancak bunun doğaya tahribat verici bir hal alması durumunda karşısında olacaklarını söyledi. Okluk Koyu'na yapılmak istenen konukevi çalışmalarını uzaktan da olsa yerinde incelediklerine belirten Kutengin, "Dernek olarak neler olup bittiğini sonuna kadar izleyip, takipçisi olacağız. Burada yapılacak bir tesisin doğaya zarar vermeden yapılıp, devlet erkanı ya da yabancı misafirlerin buraya gelip Marmaris'i tanıyacak olmalarından şikayetçi değiliz. Çevreci olarak endişemiz, alana kurulan şantiyenin büyüklüğünden çıkarım yaparak tesisin büyüklüğü ve doğaya vereceği zarardır. Bu bağlamda inşaat sona erene kadar izin verildiği ölçüde burayı takibe alacağız. Şu an bile hem karadan hem de denizden nöbetçiler konulduğu için fazla yanaşamıyoruz. Ama çalışan makineleri ve şantiye binalarını gördük. Şimdiden ürktük. Dileğimiz buranın doğasına yakışan bir konut yapılmasıdır" dedi.

Kutengin, Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine yapılacak konukevinin haricinde civarına milletvekilleri ve bakanlar için de konuk evleri ve lojmanlar yapılacağı iddiasının ortalıkta konuşulduğunu, bu konunda takipçisi olacaklarını da kaydetti.

OKULUK KOYUNUN GEÇMİŞİ

Özal'ın dört sene yaz çalışmalarını sürdürdüğü ve vefatının ardından boş kalan konutu, yıllarca Okluk Muhafız Takım Komutanlığı koruma altında tuttu. Konut, dönemin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis'in yanı sıra İsveç, İtalya ve Rusya başbakanları ile Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Konut, Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okluk Koyu'ndaki yıkılan Cumhurbaşkanlığı konutu alanından görüntü

-Konut alanının havadan arşiv görüntüsü

-Okluk Koyu'na konukevi yapılması için kurulan şantiyeden görüntü

-Okluk Koyu'ndaki şantiyede çalışanlardan ve kepçelerin çalışmasından görüntü

-Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ile röp.

Haber-Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla), ()

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Türk gemici Yunanistan'da casusluktan gözaltında

YUNANİSTAN'ın Atina yakınlarındaki Elefsis Limanı'nda askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle Türk bayraklı kuru yük gemisinin baş çarkçısı emekli astsubay 55 yaşındaki Cengiz Uygur gözaltına alındı.

Yunanistan'da yayın yapan 'www.vimatisko.gr' adlı sitenin haberine göre; 5 gün önce İzmit'ten aldığı demir malzemesini Elefsis Limanı'na boşaltmak için giden 85 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 'M/V Makbule Ana' isimli kuru yük gemisinin baş çarkçısı Cengiz Uygur, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Uygur'un askeri tesislerin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili Yunanistan'daki Türk Büyükelçiliği'nin de tercüman ve avukatla görüştüğü, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da bilgilendirildiği bildirildi. Cengiz Uygur'un 2 gün içinde Pire'deki mahkemeye sevk edileceği belirtildi. Geminin ise halen Elefsis Limanı'nda olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () -

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O astsubay şehitliğe nakledildi

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın cenazesi, memleketi Muğla'daki mezarlıktan alınarak, askeri törenle Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Bilsen Dağdaş, "Ne olur bırakın beni yavrumla konuşayım" diyerek gözyaşı döktü.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın Muğla'da oturan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. 6 gün oğlunu arayan anne, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı. Dağdaş, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

VATAN HAİNİ SANILDI

Astsubay Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerler tarafından öldürdüğünü söyleyerek 'şehit' sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen anne Bilsen Dağdaş'ın isyanı, ulusal ve yerel basında yer aldı. Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından Muğla Valisi Amir Çiçek, bir süre önce beraberindeki bir heyetle acılı anne Bilsen Dağdaş'ı evinde ziyaret etti. Vali Çiçek, anne Bilsen Dağdaş'a Şehadet Belgesi takdim etti. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, şehit için evde dua okudu.

ASKERİ TÖREN YAPILDI

Son olarak şehit asker Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için bugün askeri tören düzenlendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki mezarlığa defnedilen Dağdaş'ın cenazesi, buradan alınarak cenaze aracıyla Kurşunlu Camii'ne getirildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdür Vekili Adnan Karayel, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları, şehidin yakınları ile yüzlerce kişi törene katıldı.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Tören alanına gelen anne Bilsen Dağdaş, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ne olur bırakın beni yavrumla konuşayım. Anneciğim sen bana böyle söz vermemiştin. Hani beni bırakmayacaktın" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Anne Dağdaş'ı teselli etmeye çalışan kadın astsubay da duygusal anlar yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Dağdaş, "Rabbime şükür her şeyi ortaya çıktı. Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum kahramanlar gibi çatıştı. Vatanı ve milleti için şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimi duyuruyorum. 6 aydır ağlıyorum. Rica ediyorum bunları assınlar. Çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Vatanı için şehit düştü. Bunlardan bıktık artık. Gencecik evlatlarımız şehit düşüyor" dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, cuma namazına müteakip cenaze namazını kıldırdı. Ardından Dağdaş'ın cenazesi, Aksaz Deniz Üst Komutanlığı himayesinde mesai arkadaşları tarafından oluşturulan bando takımının çaldığı cenaze marşıyla, cenaze aracına alındı. Dağdaş'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Daşdaş'ın cenazesi saygı atışının yapılmasının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziya İlhan Dağdaş'ın tabutundan görüntü

- Anne Bilsen Dağdaş'ın oğlunun tabutuna sarılıp ağıt yakması

- Anne Bilsen Dağdaş ile rütbeli kadın askerin ağlaması

- Cenaze namazı

- Cenazenin omuzlara alınıp askeri bando eşliğinde götürülmesi

- Ziya İlhan Dağdaş'ın naşının cenaze aracına konulması

- Cenaze aracına saygı duruşu

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Fırıncılara baskı yapıp haraç aldıkları iddiasıyla 30 kişi tutuklandı



ÇORUM'da ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması amacıyla üreticilere baskı yaptıkları ve 'komisyon' adı altında haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, polis ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 37 kişiden 30'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekmek fiyatları üzerinde baskı yapıldığı iddiasıyla, geçen 11 Ocak'ta operasyon düzenledi. Ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması için işadamlarına, fırın işletmecilerine, ekmek üreticilerine baskı yapıldığı iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı. Fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulayarak il genelinde ekmek satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan 'komisyon' adı altında haraç istendiği; anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili gözaltına alınan 37 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden örgütün elebaşı olduğu iddia edilen S.B., Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı A.Ç., polis memurları S.O., Ö.Y., H.Ö. ve M.E. ile infaz koruma memuru B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı.

Örgütün ele başı olduğunu iddia edilen S.B., sağlık kontrolüne getirildiği hastane önünde kayıt yapan polis kamerasına, "Çok komik çok", başka bir zanlının da, "Sanki PKK kurucusu Cemil Bayık'ı yakaladınız" diye konuşması dikkat çekti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği, firarda olan 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-ilk operasyon görüntülü

-Zanlıların emniyetten polis otosuna bindirilmeleri

-Hastaneden sağlık raporunun alınması

-Adliyeye getirilmeleri

- Zanlı yakınlarının alkışlamaları

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Kayseri'de sobadan 4 kişi zehirlendi

KAYSERİ’nin Bünyan İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi.

Bünyan'ın Erbay Mahallesi’nde meydana gelen olayda aynı aileden Meral (35), Ali (10), Eren ve Aysima (5) Özdemir, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlendiklerini fark eden anne, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aileyi Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ali ve Eren Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, anne Meral ve Aysima ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zehirlenen çocuklardan görüntü

-Hastane genel görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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