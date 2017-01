DHA YURT BÜLTENİ-11

3 yaşındaki Tolga, kolonyayla oynarken yanarak öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 3 yaşındaki Tolga Akgül, sobanın yanında oynadığı kolonyanın alev alması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Sarıyar köyünde meydana geldi. Timur-Esra Akgül çiftini iki çocuğundan büyüğü olan 3 yaşındaki Tolga Akgül sobanın yanında oynadığı sırada elindeki kolonya şişesini sobanın üzerine döktü. Bu sırada kolonyanın parlaması sonucu Akgül'ün üzeri alev aldı. Bu sırada dışarıda çamaşır asan annesi eve geldiğinde çocuğunun alevler içinde olduğunu gördü. Anne Akgül, durumu komşularına haber verdi. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan küçük çocuk komşularının imkanlarıyla hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu sırada 112 ekiplerine haber veren aile çocuğu yarı yolda ambulansa bindirdi. Ağır yaralı halde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tolga Akgül'ün ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Acı haberi alan yakınlarının üzüntüsü

-Ölen çocuğun fotoğrafları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

Tendürek Dağı geçişi kardan kapandı TIR'lar mahsur kaldı



AĞRI’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç yolda kaldı. Eleşkirt İlçesi'nde ise 4 yaşındaki Dilanur Kaya, 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürülebildi.

Hava sıcaklığının gün sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bir çok araç yolda kaldı. Doğubayazıt ve Van'dan yola çıkan ve çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar Somkaya Köyü yakınlarında kapanan yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin bir ara açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı. Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek Geçidi'nde de bazı TIR'lar mahsur kalınca, bu yoldan bir çok araç da Doğubayazıt'a döndü.

Tendürek’te 2 gündür beklediğini belirten TIR sürücüsü Mehmet Saka, "Ben Gaziantep’e gitmek isterken Tendürek’te ilerleyemedim ve 2 gündür burada mahsur kaldım. Aküm de bitmiş durumda aç susuz bir şekilde kurtların korkusundan dışarıya çıkamıyorum donma tehlikesi yaşıyoruz" diye konuştu.

DİLANUR İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Eleşkirt'e 6 kilometre uzaklıktaki Türkali Köyünde havale geçiren 4 yaşındaki Dilanur Kaya'nın ailesi yolları kardan kapanınca yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekipleri küçük Dilanur'a ulaşamayınca Özel İdare ekipleri iki saatlik çalışma sonucu yolu açtı.

Köye ulayan sağlık ekibi Dilnur'u ambulansa alarak Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Minik kızın babası Yalçın Kaya, köy yolunun 1 metreyi bulan kardan kapandığını söyledi ve bu yolu açarak kızını hastaneye götüren görevlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DOĞUBAYAZIT

-Yolda kalan tırlar

-Tendürek Dağında tipi

-Yoğun kar yağışı ve tipi

-Taksi şoförü Şevket Turhan röp

-Tır şoförü Mehmet Saka röp

-Yusuf İba'nın anonsu

Haber-Kamera: Yusuf İBA- Ayhan İSEN/AĞRI, () -

Patlayıcı gömüldüğü ihbarı yapılan arazide köpek leşi bulundu

GAZİANTEP'te, boş araziye çuval içerisinde patlayıcı gömüldüğü ihbarını alan polis, yaptığı incelemede toprağa gömülü köpek leşi buldu.

Olay, öğleden sonra Burç Tabiat Parkı yolu üzerinde boş arazide meydana geldi. Polisi arayanlar, bölgeye taksiyle gelen 2 kişinin bagajdan çıkardıkları çuvalı toprağı kazarak gömdüğünü söyledi. Toprağa gömülen çuvalda patlayıcı olabileceğini söylenildiği ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan kısa araştırma sonunda çuvalın gömüldüğü yer tespit edildi. Kazılan çukurdaki çuvalda ise telef olmuş köpek leşi olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri ve polisler

- Bomba imha uzmanlarının gelmesi

- Bomba imha uzmanlarının çalışması

- Açılan çukurdaki köpek leşi

- Polislerin alandan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

CHP'li İnce: Ahlaksız koalisyon seçimden önce kurulandır



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti'nin 2010 referandumunda FETÖ ile şimdi de MHP yönetimiyle koalisyon kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Koalisyon meşrudur, yasaldır, ahlaklıdır koalisyon kurmak. Asıl ahlaksız koalisyon, seçimden önce kurulan koalisyondur" dedi.

Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer salonunda CHP İl Danışma Kurulu toplantısına İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa referandumu sürecinde CHP'yi bölücülerle kol kola olmakla suçlamasına yanıt verdi. İnce, şunları söyledi: "Bir ara düşük profilli birisini arıyorlardı hatırlıyorsunuz değil mi? Hani 'bin' deyince binen Ali, 'in' deyince inen Ali, 'dur' deyince duran Ali var ya o. Dün 'Ey CHP, sen bölücüler ile kol kolasın' diyor. O kendini imha etmek için uğraşan Binali Yıldırım'a sesleniyorum. 'Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür' diyor. Yani 'Ben Başbakanlığa devam edersem Türkiye bölünür' demek istiyor. Yani 'Ben beceriksizim' diyor. Binali Yıldırım'a sorum şunlar: Oslo'da CHP'yi PKK'ya şikayet eden hangi parti? Habur'da terörist karşılama törenleri düzenleyen, 34 kişiyi 210 dakikada yargılayıp beraat ettiren kim? Valilere 'Operasyon yapmayın, izin vermeyin' diye baskı yapan kim? Dolmabahçe'de fotoğrafları çektiren kim?"

'AHLAKSIZ KOALİSYON SEÇİMDEN ÖNCE KURULANDIR'

Ak Parti sözcülerinin 'Başkanlık sisteminde koalisyon olmayacak' iddialarına değinen İnce, "En büyük koalisyon sizsiniz zaten. 2010 referandumunda koalisyon ortaklarınız kimdi? FETÖ'ydü. 'Yetmez ama evet' diyen dönek solculardı. Açılım sürecinde koalisyon ortağınız kimdi? PKK'ydı. Şimdi MHP yönetimiyle koalisyon kurmaya çalışıyorsunuz. MHP tabanıyla değil. Yönetimi ayrı, tabanı ayrı olduğundan hiçbir kuşkum yok. Koalisyon meşrudur, yasaldır, ahlaklıdır koalisyon kurmak. Asıl ahlaksız koalisyon seçimden önce kurulan koalisyondur. Tıpkı 2010'da FETÖ ile kurdukları koalisyon gibi" dedi.

"FUTBOLCU HER TOPA GİRMEZ"

Muharrem İnce, Anayasa referandumu için sosyal medyada 'evet' kampanyası başlatan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i de eleştirerek şöyle dedi: "Futbolcu her topa girmez. Çünkü bu diktatörlük topu. Acaba sen futbol federasyonu başkanı mı olmak istiyorsun? Acaba oğlan bu aralar yeni bir iş almış olabilir mi? Şirketin adını da açıklamamı ister misiniz? Güçlü Türkiye olacakmış? Sana futbol dilinden sorayım o zaman. Bir kişi hem futbolcu, hem takım kaptanı, hem teknik direktör, hem kulüp başkanı, hem merkez hakem komitesi başkanı, hem dopingle mücadele kurulu başkanı, hem federasyon başkanı olursa güçlü futbol olur mu? Kendinizi kullandırmayın. Sanatçılara söylüyorum. Başrol oyuncusu olun, figüran olmayın. Cumhurbaşkanı da 'Başkanlık sistemi doping etkisi yapacak' diyor. Doping yasaklı maddedir, suç olandır. Dopingle kazandığını görürlerse geri alırlar."

'23 NİSAN'A DENK GETİRMEK İSTİYORLAR'

Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifinin henüz Cumhurbaşkanı'na gitmediğini hatırlatan İnce, "Ne oldu da 9 gündür imzalamıyor. Meclis göndermiyor. Daha Meclis'ten gitmedi Cumhurbaşkanı'na. 23 Nisan'a denk getirmek istiyorlar. Meclis'in açıldığı gün Meclis'i kapatmak istiyorlar. İntikam almak istiyorlar. Nefretlerini kusuyorlar Cumhuriyet'e. 12 Eylül 2010'da referandum yaptılar. Neden? Solcuları kandırmak için. Sözde Kenan Evren'i yargılayacaklardı. Şimdi de birinci meclisi, Atatürk'ü sorgulatmak istiyorlar. İntikam duyguları var kafalarının arka tarafında" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Salondan detaylar

-Muharrem İnce'nin konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı :Ülkeyi bir tek adama teslim etmesinler



CUMHURİYET Halk Partisi İl danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Çanakkale Milletvekili ve Anayasa komisyonu üyesi Muharrem Erkek’in yanı sıra CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Referandum sürecinde Nevşehir’de önemli çalışmalar yapacaklarına dikkat çekerken, Partilileri Nevşehir’deki yapılacak bu çalışmalara destek olmaya çağırdı. CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Ak Partiye oy verenlerin Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’ye oy verenlerin Devlet Bahçeli’yi sevebileceklerini ancak burada önemli olanın vatan sevgisi olduğunu dile getirdi. Atıcı, “İl danışma kurulunu yapıyoruz, Nevşehir’de referandum sürecinde neler yapacağımızı konuşacağız. Üyelerimize şunları anlatacağı. Yaklaşık 100 yıl kadar önce 23 Nisan 1920’de saraydan alınıp halka verilen egemenlik, bu gün halktan alınıp yeniden saraya veriliyor. Bunun karşısında dimdik duracağız, bu işleri yaparken hayır derken, hiçbir parti ayrımı yapmazken herkesi kucaklayacağımızı anlatacağız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak cumhuriyete sahip çıkan tek parti değiliz, Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Cumhuriyetimize sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil bütün partilerin sahip çıkmasını anlatacağız. Diyeceğiz ki; Ak partiye oy veren insanlar Recep Tayyip Erdoğan’ı sevebilirler, ama ülkelerini daha çok sevsinler. Milliyetçi Hareket partisine oy veren insanlar Genel başkanlarını sevebilirler ama ülkelerini daha çok sevsinler ve ülkeyi tek bir adama teslim etmesinler. Biz bu işi partiler üstü bir yaklaşımla bütün partileri ve onlara oy verenleri kucaklayarak bir memleket meselesi, bir memleket sevdası ile yapacağız diyeceğiz. ö ifasinde bulundu.

CHP Milletvekili Şenol Sarıhan ise Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Padişahlık sisteminin getirilmeye çalışıldığına dikkat çekerken, “Bizim çocukluğumuzda anlatırlardı. Padişahlık sistemiyle ilgili hikayeler anlatılmakla bitmezdi. Bunların da getirmek istedikleri sistem resmen bu. Şimdi kendilerine Ankara’da kurdukları Saray’a bir padişah getirmek hevesindeler. Biz bunu kabul edecek miyiz, biz kendi irademizin temsilinden vazgaçecekmiyiz işte referandumda buna karar vereceğizö dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise gelişmemiş ülkelerde başkanlık sisteminin büyük bir çılgınlık olacağına işaret etti.

Erkek, “Aslında şu anda Türkiye’nin yaptığı bir çılgınlık. Çünkü demokrasisi gelişmemiş ülkelerde başkanlık sistemi bir çılgınlıktır. Zaten demokratik başkanlık sistemiyle yönetilen ülke sayısı dünya da da çok az. Ama Parlamenter sistemle yönetilen ülkelere baktığımızda demokrasisi, kalkınması ve kişi başına düşen geliri gelişmiş ülkeleri görüyoruz. İngiltere, Almanya, Kanada ve Japonya’yı bu ülkeler arasında gösterebiliriz. Hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor. Ancak kıta Avrupa’sında başkanlık sitemiyle yönetilen bir tek ülke bile yokö dedi.

Görüntü Dökümü:

- CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile röportaj

- Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan milletvekilleri ve partililerden genel görüntü

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-



Gaziantep'te, 'Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Mücadelesi' konferansı

GAZİANTEP'te, Eğitim-İş ile Ortak Dayanışma Platformu tarafından 'Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Mücadelesi' konulu konferans düzenlendi.

Tük-İş Şubesi ile Ortak Dayanışma Platformu işbirliğiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişi etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen konferansa; Eğitim-İş Genel Merkez Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, Eğitim-İş Genel Merkez Eğitim Sekreteri Şaban Özdemir, CHP İl Başkanı Hayri Sucu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan konferans öncesi Ortak Dayanışma Platformu adına konuşan Mahmut Bağcı, herkesin mücadele birliği yapmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bir an önce demokrasiye inanan, özgürlüğe inanan; çağdaşlığı, laikliği cumhuriyet yaşam felsefesi olarak içselleştirmiş herkes bir araya gelmek zorundadır. Bu ülkenin kadınları, gençleri ayağa kalkmak zorundadır. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun; bu vatanın dirliğine, bütünlüğüne inanmış tüm siyasi partilere mensup yurttaşlarımız, İstiklal Marşımızın başlangıcındaki gibi korkmadan el ele verip mücadele birliği yaratmak zorundadır."

Konuşmaların ardından tarihçi-yazar Sinan Meydan tarafından 'Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Mücadelesi' konulu konferans verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konferansa katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Mahmut Bağcı'nın konuşması

- Sinan Meydan'ın konferans vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

