DHA YURT BÜLTENİ-11

YURT BÜLTENİ-11

1)CHP'Lİ CİHANER: HAYIR KAZANACAK

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, “Umutsuzluk yok. Ben hamaset diye de söylemiyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki hayır kazanacaktır. Ama bu süreçteki topluma maliyeti hepimizi ürkütüyor, ürkütmeli" dedi. Antalya Barosu'nun Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü alan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Antalya'da CHP teşkilatlarını da ziyaret etti. İlk olarak Muratşapa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden İlhan Cihaner, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye'nin bu kritik döneminde zaman kaybedeceğini belirten İlhan Cihaner, “Bu referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu süreçte bizim görüşümüz amasız fakatsız hayır. Getirilmek istenen sistem sadece Cumhuriyet döneminin birikimlerini değil, bu topraklarda daha önce kurulmuş olan, medeniyet ve kültürü oluşturan ne kadar birikim varsa hepsini geriye götürecek bir değişim. Bu tartışmasız bir rejim değişikliği hatta rejimi de aşan yeni bir Türkiye tasarımı, toplum tasarımını getiren yeni bir sistem. Özellikle ilk üç madde etrafındaki tartışmalar nedeniyle rejim değişikliği olmadığı savunuluyor ama o maddelere dokunulmadan da rejim değiştirilebilir" dedi.



ŞİZOFREN SİYASET



Tartışmanın genellikle parlamentodan geçen 18 madde etrafında yapıldığına değinen Cihaner, “Ama Türkiye'deki hemen hemen tüm yasaların değişmesi gerekecek. Çünkü idari teşkilatımız baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor. Bu inanılmaz bir maliyet getirecektir. Türkiye'nin çok ciddi bir güvenlik ve terör sorunu var ve tam da bu sorunlar tepe yapmışken Türkiye tüm bürokrasisini ve nasıl çalışacağını değiştirecek. Yine ekonomiyle ilgili ufukta kriz görünürken, dolar bir türlü zaptedilemiyorken tüm ekonomik kadroları ve belirleyici konumlardaki kurumların yapıları değiştirilecek. Dış politika, göçmen sorunu öyle. Türkiye'ye kısa vadede birkaç yıl belki ama uzun vadede belki geleceğimizi kaybettirecektir. Türkiye'yi böyle bir belirsizliğe mahkum etmek tam anlamıyla şizofren siyasettir" dedi.



'Evet verirseniz terör sona eğer vermezseniz terör devam eder' gibi bir tehditle, terörle referandumun sonucunu paralel şekilde değerlendirmenin kabul edilebilir olmadığını belirten İlhan Cihaner, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bu yöndeki sözlerine de tepki gösterdi. Cihaner, “Eğer ellerinde terörü, ölümleri durdurmak için hangi yetki var veya yoksa bunu kamuoyuna açıklasınlar. Ya da evetle hayırın terörle neden-sonuç ilişkisini açıklasınlar. Terörden rahatsızlık kaygı duyan yurttaşların bilinçaltında eveti haklılaştırmak için 'evet verirseniz terör sona erer hayır verirseniz terör devam eder' demek bence ahlaksız bir tehdittir" diye konuştu.



HAYIR KAZANACAK



Son zamanda yaşanan en büyük sorunun kanunlar hiyerarşisi, hukuk devleti algısının ortadan kaldırılması olduğunu aktaran İlhan Cihaner, “Bakın sürekli söyledikleri bir şey var '100 yıllık pranga, 200 yıllık hesap', bir davadan bahsediliyor. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Bir dönem Fethullahçılarla birlikte söylüyorlardı, 'aynı menzile gidiyoruz' diye. O menzilin ne olduğunu biliyor muyuz, Türkiye'de bunu açıkça söyleyen kimse var mı? Bunlarla birlikte değerlendirildiğinde değişikliğin Türkiye'nin yararına olmayacağı, hele hele dezavantajlı grupların yararına olmayacağı çok açık" dedi.



Cumhurbaşkanının devletin tüm olanaklarını, parasını evet için harcayacağını da dile getiren Cihaner, “Bu adil midir, adaletli midir? Bunu aslında AKP'ye destek veren yurttaşlara sormak lazım. Birileri kendi cebinden harcayıp kampanyalarını yürütecek ama onların verdiği vergilerle diğerleri evet için çalışacak ama ona rağmen başaracağız. Umutsuzluk yok. Ben hamaset diye de söylemiyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki hayır kazanacaktır. Ama bu süreçteki topluma maliyeti hepimizi ürkütüyor, ürkütmeli" diye konuştu.

İlhan Cihaner, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından İl Başkanlığı ve Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

AHMET ŞIK'IN ANNESİNE ZİYARET

İlhan Cihaner, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık ve Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim üyesi kardeşi Bülent Şık'ı evlerinde ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa ve Konyaltı ilçe başkanları ve bazı yöneticilerin de katıldığı ziyarette Cihaner, Ahmet Şık'ın annesi ve kardeşine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Son yıllarda ülkemizin yetiştirdiği en cesur ve bir dönem hiç kimsenin yazmadığı şeyleri yazmaya cesaret eden, öngörülü, Uğur Mumcu gazeteciliğini devam ettirdiğini belirttiği Ahmet Şık'ın tutuklu ve cezaevinde olduğunu belirten İlhan Cihaner, "Üstelik de adeta aklımızla alay eder gibi Ahmet Şık'ın tutuklanma gerekçeleri arasında Fethullahçılık var. Oysa o Ahmet Şık herkes Fethullahçı yapılanmanın o hukuk dışı işlerini yürütürken bu yapıyı deşifre eden, onunla gazeteci olarak mücadele eden, hukukdışı yüzlerini kamuoyuna ulaştırmaya çalışan biriydi. Ben de Ahmet'i eskiden beri tanırım, gazetecilik faaliyetlerini, bizim de en zor zamanımızda kamerasını, kalemini bizlere uzatmıştır. Hem moral vermek için hem yanında olduğunu belirtmek için Antalya il başkanımız, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçe başkanlarımızla ziyaret ettik. Umarım ki bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Aynı akıldışı, hukukdışı mekanizma Bülent'i de işinden etti. Sadece barış isteyen bir bildiriye imza attığı için görevinden ihraç edildi. Ayrı bir hukuksuzluk da orada işliyor" dedi.



Ahmet Şık'ın bugün 2 günü gözaltı olmak üzere cezaevinde 28'inci günü olduğunu belirten Fatma Şık, "Ama bizi hiç bırakmayan partililer, sivil toplum hepsine teşekkür ediyorum. Onların manevi desteğiyle ayakta durmaya çalışıyorum. 2 çocuğumun da yaptığı hiçbir şey yanlış değil, hepsi doğru. Onlara bu zulmü reva görenler utansın. Onlar girecek Silivri'ye" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- İlhan Cihaner’in konuşması



232 MB /// 07.17ö



Görüntü Dökümü



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- İlhan Cihaner’in Ahmet Şık’ın annesini ziyareti



- Cihaner’in konuşması



- Fatma Şık’ın konuşması



HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)PATLAYAN SU ŞEBEKESİ TRAFİĞİ AKSATTI

ANTALYA'da patlayan içme suyu şebekesi kent merkezinde trafiğin aksamasına neden oldu. Sorunun çözümü için çalışma başlatılırken cadde trafiğe kapatılıp güzergâh değişikliği yapıldı. Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) şebeke borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Şebekenin tamir edilmesi için cadde sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Caddenin kapatılmasının ardından Lara istikametinden kent merkezine gelmek isteyenler Mevlana Caddesi üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bunun üzerine araç trafiği Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ne verildi. Buradan ara sokakları kullanan sürücüler, kent merkezine bu şekilde ulaşabildi. Sorunu çözmek için ASAT ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Araç trafiğinden görüntü



- Trafiğin sıkışması



- Ekiplerin çalışması yapması



- Şebekenin tamir edilmesi



44.5 MB /// 01.23"

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()



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3)İSLAHİYE'DE, ÇİPLİ KİMLİK YOĞUNLUĞU

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni çipli kimliklerin vatandaşa dağıtılmaya başlamasıyla ilçede yoğunluk yaşanmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu için yoğunluk oluşturuyor. Kimlik kartı için başvuruda bulunan vatandaşlar, bir kişinin başvurusu yaklaşık 5-10 dakika sürmesine birde sistemsel hatalar eklenmesiyle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hüseyin Sağır, "Yeni yıl ile birlikte çipli kimlik kartı vermeye başladıklarını, bugüne kadar 1200 kişinin başvuru alınarak posta yoluyla adreslerine gönderilmeye başlandı. İlçemizde toplamda 65 bin 799 kişiye çipli kimlik kartı verilecek. Vatandaşlarımızdan ricamız işlem yapan personelimizin kendilerine yaptıkları uyarı doğrultusunda hareket ederek yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Nüfus Müdürlüğü ve yoğunluk



- Çipli kimlik kartı işlemleri



- Yapılan ropörtajlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 34 MB

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4)ÇOCUK PARKINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 2 GÖZALTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çocuk parklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satmak suçundan önceden de poliste kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında kontrol edilen A.B. (39) ve E.A.'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenen ekipler harekete geçti. Parkta yakalanan ve kontrol edilen şüphelilerin üstünden 3 ayrı kağıda sarılı 22 gram esrar bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin kaldığı apartta ve binanın bodrum katında 5 ayrı paket halinde 592.85 gram daha esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Polis ekiplerinin köpekle arama yapmasından görüntü



- Zanlıların adliyeye çıkartılmasından ve bulunan esrardan görüntü



Haber- Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla), ()

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(tekrar)



5)MANGAL GÖTÜRDÜĞÜ BANYODA BAYGIN BULUNDU

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Doğancı Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Elveda Güler, ısınmak için beraberinde yanan kömür koyduğu mangalı götürünce karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Güler'in, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bayramiç'e bağlı Doğancı Köyü'nde dün (pazartesi) meydana gelen olayda, Elveda Güler, duş almak için banyoya gitti. Güler, havanın da soğuk olması nedeniyle ısınmak amacıyla evde yanan soba içindeki kömürleri, mangala koyarak beraberinde getirdi. Elveda Güler, bir süre sonra karbanmonoksit gazından zehirlendi. Komşusu Ümran Çetinkaya, Elveda Güler'e ziyarete gitti. Evde sadece bedensel ve zihinsel engelli oğlu bulunan İlhan Güler (46), komşusuna annesinin banyoda olduğunu söyleyince komşusu evden ayrıldı. İlhan Güler, 3 saat sonra tekrar eve gelen komşusu Ümran Çetinkaya'ya, annesinin hala banyoda olduğunu söyledi. Şüphelenen kadın komşu banyoya girince, Elveda Güler baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elveda Güler, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elveda Güler'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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- Olay meydana geldiği evden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),()



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6)KADINLAR BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Antalya Kadınlar Birliği'ni oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, TBMM'de 'Anayasa Değişikliği' görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti. Kadınlar, yakalarına yara bandı yapıştırdı.



'Antalya Kadınlar Birliği'ni oluşturan Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Antalya, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa şubeleri, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi, Öncü Kadınlar Oluşumu, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı Şubesi temsilcileri, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünde toplanan STK temsilcilerinin ortak hazırladıkları basın açıklamasını, 'Antalya Kadınlar Birliği' adına Sultan Mutlutürk okudu. Mutlutürk, şöyle dedi:



"TBMM'de, aylardır şiddet eksik olmadı. Milleti temsil eden bazı milletvekilleri masalara çıktı, birbirlerine su şişeleri fırlattı, küfürler savurdu. Bir kadın milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi, onlarca kadın milletvekili hemcinslerine saldırdı, yaralanmalara neden oldu. Yine bir kadın vekil, Cumhuriyet Sistemi'ne '100 yıllık pranga' deme gafletinde bulundu. Kendisinin meclise girmesine olanak sağlayan Cumhuriyetimize saldıran bu kadın vekili kınıyoruz. Hangi partiden, hangi cinsiyetten olursa olsun, fiziksel ve sözel şiddete başvuran milletvekillerini kınıyoruz."

Sultan Mutlutürk, sözlerini 'Mecliste şiddet görüntülerinin bir daha yaşanmamasına hayır diyoruz', 'Terörle mücadele edilirken bize dayatılan başkanlık sistemine hayır diyoruz', 'Milletin Birliği ve dirliği için başkanlığa hayır diyoruz', 'Gazi meclisimizi işlevsiz hale getirecek olan başkanlık sistemine hayır diyoruz' sloganlarıyla noktaladı.

Mutlutürk, 290 kişi arasında yapılan 'Başkanlık sitemine evet mi, hayır mı diyeceksiniz?' konulu mini anketten 250 hayır, 38 evet çıktığını da açıkladı. Mini anket forumları yere saçıldı.

Görüntü Dökümü



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- Sultan Mutlatürk basın açıklamasını okurken



27 MB /// 00.50ö

(HABER- KAMERA: Yusuf DEMİR/ANTALYA, ()

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7)BURSA'DA 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

BURSA'da narkotik ekiplerinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu metamfetamin, esrar ve extacy hap ele geçirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde E.Ö. (30) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, E.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 385 gram esrar, 2,30 gram pres esrar, 0,40 gram metanfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Yine Yıldırım ilçesinde başka bir adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, H.Ö. isimli zanlının ikametinde yaptığı aramada 60 gram esrar, 17 adet extacy hap ele geçirdi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin emniyetten sevk olması



Emniyetten detaylar

BOYUT: 88 MB

SÜRE: 0,43 saniye



BURSA/

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8)KEBAP SİPARİŞİ İLE DOLANDIRICILIK

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir lokantaya Adana kebap siparişi veren bir kadın, 200 TL'si olduğunu belirterek, buna göre para üstünün getirilmesini istedi. Hastanenin önüne gelen kişiden kebabı ve para üstünü alan kadın, parayı odasından getireceğini söyleyerek ortadan kayboldu.



Darıca'da bir lokantayı arayan kadın, Adana kebap siparişi verdi. Bir hastaneden aradığını söyleyen kadın, 200 TL'sinin olduğunu buna göre para üstünün getirilmesini istedi. Lokantada çalışan Çağlar Akyanar, hastanenin önünde bekleyen kadına kebabı verirken, kadın para üstünü alarak odadan parayı getireceğini söyledi. Bir süre kadının gelmesini bekleyen Çağlar Akyanar, kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Çağlar Akyanar kamera kayıtlarına baktığında kadının kaçtığını gördü. Çağlar Akyanar güvenlik kamerası görüntülerini alıp polise giderek şikayette bulundu.



Çağlar Akyanar kadının hasta yakını gibi davrandığını belirterek, "Verdiği adrese geldiğimde hasta yakını gibi davranan kadın paketi ve 200 TL'nin üstünü de isteyerek hastanenin üst katına çıkıp parayla birlikte hemen geleceğini söyledi. Binanın ön kapısına geleceğini söylediği için dakikalarca orada bekledim. Yarım saat sonra dolandırıldığımı anlayıp binadaki kamera kayıtlarına baktım. Kendisinden şikayetçi oldum, güvenlik kameralarının çektiği görüntüleri de polise teslim ettik" dedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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Çağlar Akyanar röp.



Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Erol POLAT-DARICA(Kocaeli), () -





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9)MERSİN'DE BYLOCK KULLANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullandığı saptanan 3 kişi tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ'nun haberleşme ağı olarak bylock kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçacaklık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 kişi yakalandı.

Sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çevik kuvvete ait otobüs adliyeye gelirken

- Zanlılar otobüsten inerken

- Çevik kuvvet polisleri zanlıları adliyeye götürürken

- Polisler çevre güvenliğini alırken

- Adliyenin dış görüntüsü

SÜRE: 49" BOYUT: 25.62 MB

Haber -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()