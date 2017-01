DHA YURT BÜLTENİ - 11

TIR İLE ÇARPIŞAN YAKIT TANKERİ PATLADI :2 ÖLÜ (2)

KONYA'da TIR ile çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu her iki aracın sürücüsü yanarak can verdi.

Olay, bugün saat 13.50 sıralarında Çumra İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Büyükaşlama Mahallesi ile Çumra yolu üzerinde meydana geldi. Benzin ve mazot taşıyan Ahmet Kaplan yönetimindeki 42 HDN 02 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen Muammer Özen'in kullandığı mıcır yüklü 70 AJ 715 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta tarlaya savrulurken, yakıt tankerinde arka arkaya patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde iki aracında alev topuna döndüğünü fark etti. Ardından itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. Araçlarından fırlayıp yere savrulan sürücüler Ahmet Kaplan ve Muammer Özen'in, yanarak yaşamını yitirdiği saptandı. Her iki sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Alevlerden detay

- İftaiyenin müdahalesi

- Araçlardan detay

- Görgü tanıkları röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

==================================

FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda özel bir kurumda çalışan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda özel bir işletmede muhasebe, satın alma biriminde görevli 3 kişi terör örgütü üyesi şüphesiyle yakalandı. 3 zanlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- FETÖ üyelerinin sağlık kontrolünden çıkarılışı

-Detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )

=======================================

KAYAK MERKEZİNDE AMBULANS TEPKİSİ

İZMİR'in Ödemiş İlçesi sınırlarında kalan Bozdağ'daki kayak tesislerinde hafta sonucu düşen 13 yaşındaki Berk Çambel, yaralandı. Çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, 2.5 saat ambulans beklediklerini o süreçte kardeşinin kar üstünde sağlık ekiplerini beklemek zorunda kaldığını belirterek tepki gösterdi.

Ödemiş'in kış turizmi merkezi olan Bozdağ'da, hafta sonu yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar da üzüntü yarattı. Manisa'daki Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Berk Çambel, kayak yaparken düşerek yaralandı. Ailesinin iddiasına göre 2.5 saat kar üstünde bekleyen Berk Çambel, toplamda 3.5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

O GÜNÜ ANLATTI

Konunun takipçisi olup yargıya taşıyacaklarını belirten, bir enerji firmasının ege bölge temsilcisi olan çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, o anları şöyle anlattı:

"Kayak yaparken sırtının üzerine sert bir şekilde düştü. Düşerken sol el parmaklarında ve sağ bacağında kırık oluştu. Berk, yaşadığı olayın etkisiyle yerde kalmadı. Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları 10 bin kişinin uğradığı iç ve dış turizme açık bir yerdir. Acil müdahale ekiplerinin olmaması nedeniyle kardeşimi kar zeminde kıpırdatmamaya çalıştık. Tesiste boyunluk bile yoktu. Çevredeki halkın da yardımıyla, kıyafetlerle boynunu sabitledik. Sedye olmadığı için karda yattı. Tesiste yetkili ve muhatap bulamadık. 13 yaşındaki çocuk, kar üstünde yaklaşık 2.5 saat yerde kaldı. 112'yi aramamıza rağmen, yol kapalı olduğu için ulaşılamadığı ve yapacak bir şey olmadığı söylendi, yardım alamadık. 112 kayıtlarında aramalarımız mevcut. Berk kanlar içerisinde yerde yatarak beklerken, Danıştay'da görevli bir ağabeyimiz Kızılay helikopterini tesise çağırdı. Bu arada 112 ambulansı da ancak ulaştı. Helikopter inecek yer bulamayınca geri döndü. Kara ambulansı 2.5 saat sonra kardeşimi alıp, kazanın üzerinden toplam 3.5 saat geçtikten sonra donanımlı bir hastaneye ulaşabildik."

YA TERÖR SALDIRISI OLSAYDI SERZENİŞİ

Öte yandan; çocuğun ağabeyi İhsan Çambel'in kar üstünde yatan kardeşinin başında beklediği ve tepkisini dile getirdiği o anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhsan Çambel'in, "Biri burada terör saldırısı yaptı, insanlar kaçamadı. Ne olacak o zaman? Ambulans gelemeyecek mi?" sözleri dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İhsan Çambel'in vatandaşlarca kardeşinin başında gösterdiği tepkiden görüntü

- Yerde yatan Berk Çambel'den görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, ()

=======================================

KAYIP KİŞİYİ, JANDARMA VE AFAD BULDU



SİVAS'ın Divriği ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Ömer Özhallı, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla sağ bulundu.

İlçede yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan Ömer Özhallı, ailesiyle pikniğe gittiği Duru köyü yakınlarında arazide kayboldu. Ailesinin durumu Divriği Jandarma Komutanlığı'na bildirmesi üzerine AFAD ekiplerinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8.5 saat süren aramalar sonunda Özhallı kaybolduğu bölgeden yaklaşık 25 kilometre ötede sağ olarak bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Haber: SİVAS, ()

=======================================

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleninin yaptığı operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa’dan gelen 31 DL 861 ve Adana’dan gelen 06 HB 8010 plakalı araçları Sivas Caddesi'nde durdurudu. İki araçta bulunan Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Yavuz A, İrfan K. ve Gökhan S. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda uyuşturucu konusunda eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. 31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu.

Öte yandan, bir başka operasyonda ise, 10 gram metamfetaminle yakalanan 5 kişiden 3'ü, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek M.E, M.A., N.A., G.Y. ve H.S.'yi yakaladı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde 10 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. M.A. ve G.Y. ilk ifadelerinin ardından, haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.E., H.S. ve N.A. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Uyuşturucu satıcılarının adli tabipliğe getirilişi- götürülüşü

- Zanlıların polis aracına girdilişi

-Detay

Haber: - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )

==============================================

11 YAŞINDAKİ KÖPEĞE BEL FITIĞI AMELİYATI

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen Terrier cinsi 'Yuppi' adlı 11 yaşındaki köpeğe, belfıtığı ameliyatı yapıldı.

Antalya'da oturan Sibel Bileci'nin 'Yuppi' adlı köpeği rahatsızlandı. Bileci, tedavi için Antalya'daki bir veterinere götürdüğü köpeğinin tam iyileşemediğini fark etti. Ardından Bileci, köpeğini tedavi için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde köpekte bel fıtığı olduğu ve bu nedenle arka ayaklarını kullanamadığı tespit edildi. Köpeğe, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, Uzm. Dr. Harun Çınar, veterinerler Ahmet Hamdi Küçük, Ahmet Bircan Yalın, Betül Şensöz, Nuri Uysal ve İsa Can Uyguralp'in de aralarında bulunduğu ekip tarafından bel fıtığı ameliyatı yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Şirin, "Köpeğimiz yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanmış. Biz de gerekli klinik muayenesini yaptık, tanısal görüntüleme işlemleri sonuçlarıyla birlikte bel fıtığı ameliyatı olması gerektiğine karar verdik. İnsanlarda da bel fıtığı olarak bilinen hastalık köpeklerde de benzer şekilde seyretmektedir. Yuppi'nin ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini takiben 1 hafta sonra fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile 4-5 haftaya sağlığına ve normal yürüyüşüne kavuşmasını umuyoruz. Türkiye'de yaygın yapılabilen bir ameliyat değil. Ama bizim hastanemizin fiziki yapısı buna müsait. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak hem sokak hayvanlarına hem de bölgeye hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

'O BENİM HER ŞEYİM'

'Yuppi'nin sahibi Sibel Bileci de MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin başarısını duyduğunu ve köpeğini hastaneye getirdiğini belirterek, "Yuppi 11 yaşında. O benim her şeyim. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandı ve ben Antalya'da veteriner hekimlere götürdüm. Ama sonuç alamadık. Sonra buraya geldik. Muayenesi ve tetkikleri yapıldı. Buradaki doktorlarımıza emanet ettim. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Köpeğin ameliyathaneye gelişi

- RÖP 1: Sibel Bileci (Köpeğin sahibi)

- RÖP 2: Yusuf Sinan Şirin (hoca)

- Tetkiklerin yapılması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()