DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ERZURUM'DA ZİNCİRLEME KAZA: 24 YARALI

ERZURUM'un Pasinler İlçesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtardı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Pasinler İlçesi Ümgü Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 D 9362 plakalı minibüs, yolda sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazayı gören ve araçlara çarpmamak için duran TIR'a arkadan gelen 2 minibüs ve 1 otomobil çarptı. Araçlara çarpmak istemeyen minibüsün sürücüsü de direksiyon kontrolünü yitirince yönetimindeki araç şarampole devirdi. 7 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Şans eseri can kaybı olmayan kazada araçlara sıkışan iki kişi itfaiye, polis ve çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Yaralanan 24 kişiden 20'si Pasinler Devlet Hastanesine, 4'ü de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma aksayan yol araçların kaldırılması ile normale döndü.

2)SİVAS'TA KARBONMONOKSİT GAZI CAN ALDI

SİVAS'ta 51 yaşındaki Kenan Suna, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi 11'inci sokak üzerinde meydana geldi. Kentteki bir ganyan bayisinde çaycı olarak çalışan 2 çocuk babası Kenan Suna işe gelmeyince merak eden arkadaşları evine gitti. Kapı zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Suna'nın yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının açılmasıyla birlikte dışarı karbonmonoksit gazı yayılırken, evin üst katına çıkan polisler Suna'nın yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Suna'nın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

3)GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 42'Sİ POLİS 44 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nİn şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı saptanan 42'si polis 44 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullandıkları tespit edilen 42'si polis 2'si polis eşi olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır."

4)OSMANİYE'DE HDP EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI



OSMANİYE'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına HDP il eş başkanının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP il eş başkanı Yüksel Tecik, merkez ilçe eş başkanı Celal Korkmaz'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. HDP il eş başkanı Yüksel Tecik ile merkez ilçe başkanı Celal Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5)AYTEN'DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, anayasa değişikliği teklifinin iki ayaklı olduğunu, ilkinin meclis, ikincisinin halk oylaması olduğunu belirterek, "Birinci ayağını meclisten geçirdiler ama ikinci ayağını geçiremeyecekler" dedi.

CHP İl Başkanı Barış Ayten, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin kaderini ilgilendiren bir sürecin başladığını aktaran Ayten, "60 günlük bir kampanya sonunda Türk halkı sandığa giderek bir iradeyi ortaya koyacak ve Türkiye'nin kaderini belirleyecek" dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin iki ayaklı olduğunu, ilkinin meclis, ikincisinin halk oylaması olduğunu kaydeden Ayten, "Birinci ayağını meclisten geçirdiler ama ikinci ayağını geçiremeyecekler. Türk halkı kendi kaderini ilgilendiren, 200 yıllık köklü demokrasisini ilgilendiren katılımcı, ortak aklı geliştirmiş bir demokratik parlamenter sistem geleneğine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'hayır' kampanyasının en önemli güçlerinden birisi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Referandum gününe kadar CHP genel başkanından bütün üyelerine kadar tüm örgütleriyle sahanın dört bir yanında kadına, gence, yaşlıya herkese ulaşarak referandumun önemini anlatacak. Ben inanıyorum ki Türk halkı önüne gelen, köklü demokrasisini elinden alan, cumhuriyet değerlerini yok sayan anayasaya 'hayır' diyecektir. Bundan hiç bir kuşkumuz yok" diye konuştu.



Burdur'da 'hayır' oyu çıkarmak için sokak sokak, mahalle mahalle gezip çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını vurgulayan Ayten, şöyle dedi:



"CHP Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın adı olan hayır oyunu kullanma noktasında da bütün gayretini gösterecektir. Köklü bir demokrasimiz var, tek adam yönetimine doğru gidiyoruz. Mesele bütün yetkilerin tek adama verilmesidir. Yasamanın, yürütmenin, yargının tamamen tek adamın eline verilmesinin Türkiye'yi nasıl bir uçuruma sürükleyeceğini bu toplum biliyor."

6)DEMİRKÖY’DE MAHSUR KALAN 6 TEKNİSYEN KURTARILDI



KIRKLARELİ’nin Demirköy İlçesi’nin Mahyatepe mevkiinde bulunan TRT ve GSM verici istasyonlarında yoğun kardan mahsur kalan 6 teknisyen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuruma gelen ihbarda 4 gündür istasyonda bulunan ve yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan TRT çalışanları yiyeceklerinin tükendiğini bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine AFAD arama ve kurtarma ekipleri olay yerine hareket etti. Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeni ile güçlükle yürütülen çalışmalara kurumun 8x8 amfibik aracıda katıldı. Paletli amfibik aracın da yardımı ile bölgeye ulaşılarak araca alınan teknisyenler yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kendilerini bekleyen servis aracına götürüldü. Teknisyenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

7)MUŞ’TA 9 BÖLGE 'GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



MUŞ'ta terörle mücadele kapsamında 31 Aralık 2017'ye kadar 9 bölge 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.



Merkez- sağlık, Varto- kolan, merkez- Şerefkan, merkez- Yamaç, merkez- Yörecik, merkez- Kazmadağ-Büyükler, Bulanık-Bilican, Bulanık- Göztepe, merkez- Dalakulig bölgelerinde; milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda halkın zarar görmemesi için bu bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Muş ili sınırları içinde terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmelerinin engellenmesi ile halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 27 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adları ve koordinatları belirtilen alanlar; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın ekte belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, ()-