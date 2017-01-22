DHA YURT BÜLTENİ-11

AK PARTİ VE EMNİYET'E SALDIRAN TERÖRİST, TEKİRDAĞ’DA YAKALANDI (EK)

1)İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul’a sevk edildi. Teröristin nakli sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü

-Teröristin çıkışı

-Polis araçları konvoy

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,()

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2)CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ

TUNCELİ eski Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün birinci yılında mezarı başında yapılan törene katılan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, Anayasa değişikliliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda zaman kaybetmeden Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, değişikliğin iptalini isteyeceklerini söyledi.

CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç ölümünün birinci yılında Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarının başında yapılan törenle anıldı. Törene, CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan vekili Özgür Özel, Nazımiye Kaymakamı Akın Zor ile çok sayıda partili katıldı. Kamer Genç'in mezarına karanfiller bırakılıp, mum yakılırken, ziyarete gelenlere lokma dağıtıldı.Törende bir konuşma yapan Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, Kamer Genç'i şahsen tanıdığını belirterek, "Eğitim alanındaki hizmetleri her zaman tektir edilir"dedi.



"KAMER GENÇ İLK 'FETÖ' DİYEN KİŞİDİR"



Törende konuşan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel ise, Türkiye siyasetinde Kamer Genç'in yerinin asla doğdurulamadığını belirterek, "Kamer Genç'in ölümünden sonra tarihi bir yıl yaşadık. Kamer Genç geçmişte meclis çalışmaları sırasında bugün FETÖ terör örgütü olarak adlandırılan örgüte ilk 'FETÖ' ismini takan kişidir. Kamer Genç FETÖ dediği için kürsüde onun üzerine yürüyenler, onun o güzel bedenini darp etmeye çalışanlar, ona meclisten çıkarma cezası teklif edenler, onu itenler, 'Sen nasıl Fetullah Hoca Efendiye hakaret edersin' diyerek üzerine yürüyüp, hakaret edenler, şimdi Türkiye'nin en büyük baş belasının FETÖ olduğunu söylüyor. O gün onu dinlemeyenler,hakaret edenler bugün Kamer Genç'in söylediği noktaya gelmişlerdir. Söylediği sözlerin muhataplarının hepsi bugün onun dediği noktaya geldi"dedi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba da, Kamer Genç'in, baskının, zorbalığın hakim olduğu bir dönemde başkaldırının simgesi olduğunu ifade ederek, "Meclis'te FETÖ dediği zaman birçok miletvekili üzerine yürümüştür. Bugün o milletvekilleri Türkiye için en büyük tehdit FETÖ diyor. O gün Kamer Genç'i linç edenler bugün onun görüşlerini, düşüncelerini savunur duruma geldi. Kamer Genç'i bugün bu denli önemli kılan ve herkesin taktirini toplamasının en büyük nedeni laik, demokratik cumhuriyet savunucusu ve Atatürk sevgisidir"diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BAŞKAN SEÇİLSE BİLE BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞIYIZ"

Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, mecliste anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yaşanan bütün hak ihlallerini belgelediklerini ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirterek, "Anayasa, yani rejim değişiklikleri görüşmeleri sırasında hem komisyon görüşmelerinde hem Meclis görüşmeleri sırasında çok ciddi ihlaller oldu. CHP miletvekilleri, MHP'den tavrını netleştiren milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekili ağır bir baskı altındaydılar. Çektiğimiz videoları, fotoğrafları, seçimi düzen içinde yapması konusunda sorumlu olan katip üyelerin yazdığı şerhleri, açık oy kullanılıyor diye ve kendimizce tutanağa geçirdiğimiz itirazlarımızı Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. CHP olarak rejimi değiştiren bu değişiklilikte milletvekillerinin iradelerine ipotek koyan, onları açık oya zorlayan, onları takip ederek baskı ile oy kullandıranları Anayasa Mahkemesine şikayet edeceğiz ve bu anayasa değişikliliğinin iptalini isteyeceğiz. Bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Mecliste yaşanan zorbalığı ve hak ihlallerini halkımıza anlatacağız. Tek adam rejimine itiraz ediyoruz. CHP olarak seçilecek Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da; başkanlık sistemine karşıyız. Atatürk bugün kalksa gelse, kendisine 'Başkan ol' deseler, o günkü cevabını verir, 'Halk bize ne görev verdiyse onu yaparız, meclisin verdiği vazifeyi yaparız' der. Atatürk'e 'Başkan ol' deselerdi elinin tersiyle bugün de iterdi. Bu CHP'nin meselesi değil, parti meselesi değil, memleket meselesi, rejim meselesidir. Bugünden itibaren cumhuriyeti seven, Atütürk'ü seven vatanseverleri , cumhuriyetçileri, milliyetçileri bu tek adam rejimine ve bu felaketi getirecek olanlara karşı birleşmeye ve memleketin hayrına bir 'Hayır' demeye davet ediyoruz. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa zaman kaybetmeden Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Zorbalıkla kabul edilen Anayasa değişikliliğini kesinlikle Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Paket hızla Cumhurbaşkanı'na gidecektir. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması durumunda saatler geçmeden anında Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurumuzu yapacağız ve değişikliliğinin iptalini isteyeceğiz" dedi.

REFERANDUMDA REDDEDİLECEKTİR

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise, AKP ile MHP arasında siyasi bir rüşvetin olduğunu belirterek, "Umarız ki bu Anayasa değişikliliği Anayasa Mahkemesi'nden döner. Dönmezse de inanıyoruz ki referandumda halk tarafından red edilecektir. MHP tabanı, MHP'nin var olmasını sağlayan, oy veren, emek veren seçmenler bu işe karşı çıkıyor. Biliyoruz ki MHP tabanı başkanlık anlaşmasına karşıdır. Şu an Devlet Bahçeli ve yönetimi tamamen yalnız kalmıştır. Bahçeli'nin 3 ay önceki söylemlerine baktığınız zaman bugünkü noktaya nasıl geldiğini Türkiye'nin dikkatine sunmak istiyoruz. Devlet Bahçeli ve MHP'nin hangi mahcubiyet ve mecburiyetinin olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada kendisiyle ilgili bir siyasi rüşvetin olduğu söyleniyor. Çeşitli iddialar var. Bu iddiaları zaten kamuoyu biliyor"diye konuştu.

Görüntü dökümü:



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- Mezara gidiş



- Mezar başında toplanma



- Milletvekilleri ve vatandaşların mezara karanfil bırakması



- Dua okunması



- Yapılan konuşmalar



- Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın açıklamalarından görüntüler

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,() -

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3)DEAŞ'LI AYDIN'IN HEM GÖZALTI, HEM IŞİD İNFAZ VİDEOSUNDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



SURİYE'de, DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan ve daha önce Türkiye'de 2 kez gözaltına alınıp bırakıldığı ortaya çıkan Hasan Aydın'ın, hem gözaltı hem de 1'i asker 2 kişinin öldürülmesi ile ilgili yayınlanan videodaki fotoğrafları ortaya çıktı.Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün, Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu ortaya çıktı. DEAŞ'e yakın internet sitelerinde yer alan görüntülerde yer alan kişilerden Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Adana'da 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aydın'ın 3 ağabeyi yakalanmış, Remzi ve Recep Aydın tutuklanırken, Davut Aydın ise serbest bırakılmıştı.

FOTOĞRAFLAR

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -

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4)POLİS SAHAYA GİREN TARAFTARLARA MÜDAHALE ETTİ

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebzespor sahasında Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı. Ergene Velimeşespor'un kalecesi Gebzespor taraftarlarına el hareketi yapınca tribünler karıştı. Sahaya giren taraftarlara polis müdahalede bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 12'nci Grup'ta Gebzespor ile Ergene Velimeşespor karşı karşıya geldi. Polis, şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alırken, Gebzespor taraftarı tribünleri doldurdu. Gebzespor karşılaşmanın 27'nci dakikasında Jaba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor 83'üncü dakikakada Tahir'in attığı golle beraberliği yakalarken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrasında Ergene Velimeşespor'un kalecisi Ayhan, Gebzespor taraftarlarına el hareketleri yapınca tribünler karıştı. Gebzesporlu taraftarlar sahaya atlayınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylar sonucu 3 taraftar yaralandı. 1 saat süren olaylar sonrasında Ergene Velimeşespor otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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Çıkan olaylardan görüntü



Polisin müdahalesi







Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () -

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5)MUSTAFA KOÇ'UN BALMUMU HEYKELİ, ESKİŞEHİR'DEKİ MÜZEDE

İŞADAMI Mustafa Koç'un balmumu heykeli, ölümünün birinci yıl dönümünde, Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde yerini aldı. Geçen yıl 21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Koç Holding Başkanı Mustafa Koç'un balmumu heykeli, ölümünün birinci yılında Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ölümü ile derinden sarsıldığını ifade ettiği Mustafa Koç'un balmumu heykelini yaptığını belirtti. Mustafa Koç'un tamamlanan balmumu heykeli, Eskişehir'in Odunpazarı Semtindeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde Koç Ailesi'nin bulunduğu bölüme yerleştirilerek ziyarete açıldı.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaptığı açıklamada "Beyefendi kişiliği ve çalışkanlığı ile herkesin takdirini toplayan, ülkemizin her alanda daha çağdaş ve gelişmiş olması için çabalar harcamış sevgili dostum Mustafa V. Koç'u aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLAR

ESKİŞEHİR, ()



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6)BODRUM MANDALİNA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ FİNAL

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde "Bodrum Mandalinası'na sahip çık" sloganı ile düzenlenen Bodrum Mandalinası Şenliği'nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Yerel sanatçı Didem'in söylediği şarkılarla eğlenen Bodrumlular, dans gösterileri ile coştu.



Bodrum Belediyesi, Bodrum Ziraat Odası'nın işbirliği ile düzenlenen ve çalıştay ile başlayan Bodrum Mandalina Şenliği, İskele Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erdi. Bodrumlular, şenliğe ilgi gösterdi. İskele Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren mandalinadan yapılan ürünleri tanıtımı ve satışının yapıldığı stantlar kuruldu. Şenliğe katılan vatandaşlar stantlardaki ürünler inceledi, gıda ürünlerini tattı. Stantlarda, hamur işleri, gıda ürünleri, mandalinalı kahve, anahtarlık, magnet, mum gibi çeşitli ürünler satışa sunuldu.



Şenliğe dans gösterileri, konser ve halk oyunları gösterileri renk kattı. Bodrum Dans Kulübü üyeleri İskele Meydanı'nda salsa şov sahneledi. İzleyenlerin yoğun ısrarı ile tekrar sahne alan ekip, bu kez izleyenleri de sahneye davet etti ve birlikte dans ettiler. Dans gösterisinin ardından Didem Esentürk ve ekibi sahne aldı. Esentürk söylediği yerli ve yabancı pop ve rock şarkılarla izleyicileri coşturdu. Konserin ikinci bölümünde Bodrum türkülerine yer veren Esentürk'ü dinleyenler, Bodrum yöresi oyunlarını oynamaktan kendini alamadı. Konserin ardından ise Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulubü ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü sahne alarak, modern ve yerel dansı harmanladıkları gösterilerini sahneledi.



Şenlik kapsamında çiftçiler, önceden hazırladıkları kasalardeki mandalinaları istifleyerek, şenlik komitesine sundu. Şenlikteki, kasa çakma yarışmasını Mehmet Kamber ve Mehmet Özçeri kazandı. Mandalina istifleme yarışmasını ise Belkıs Akpınar ve Adalet Ağan kazandı. Yarışmacılara, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı'nın, plaketlerini dağıtmasıyla şenlik sona erdi.



Görüntü Dökümü



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-Stantlardan görüntü



-Didem Esentürk'ün konserinden görüntü



-Dans gösterilerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: : Hülya ELTEŞ - Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()