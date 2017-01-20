DHA YURT BÜLTENİ - 11

El Bab'da DEAŞ saldırısı; şehit ve yaralılar var (1)

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü DEAŞ unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

ARŞİV

-El Bab'ta bulunan Türk askerlerinden görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

======================================

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

KAYSERİ’de şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu, aynı zamanda vatandaşa lokum ikram edildi.

Kayseri Hunat Camii’nde, vatan için şehit olan asker ve polisler için Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü öncülüğünde Cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Vatandaşlar şehitler için dua etti. Diğer yandan camii çıkışında ise asker ve polisler tarafından vatandaşa, lokum ikram edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Polis ve askerlerce vatandaşa lokum dağıtılması

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

======================================

DENİZLİ'DEKİ FETÖ OKULLARI DAVASINDA 1 TAHLİYE



DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin ilde bulunan eğitim kurumları yapılanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sanıklardan İbrahim Metli, tahliye edildi. Mahkeme ayrıca sanık avukatlarının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Denizli eski milletvekilleri Mehmet Yüksel ve Nurcan Dalbudak ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepleri reddetti.

FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili olarak kentte başlayan 3'üncü ve örgütün eğitim kurumları yapılanmasına yönelik dava, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplam 50 sanığın terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti savcının mütalaası ve sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirerek ara karar verdi.

Mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanıktan eşinin doğum yapacağını ve bakacak kimsesi olmadığını belirten İbrahim Metli hakkında tahliye kararı verdi. 8 tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıkların maaşları ve maaş hesapları üzerindeki tedbiri kaldırırken, banka hesapları üzerindeki tedbiri kaldırmadı.

15 Temmuz sürecinden sonra el konulan Özel Serhat Eğitim ve Araçları, Lokantacılık A.Ş., Çağlar Özel Eğitim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 13 okul ile bir bakımevini kapsayan davada, mahkeme heyeti sanık avukatlarının tanınmış siyasi isimlerin davada tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerini ise davaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Davada sanık savunmaları sırasında söz konusu okulların yöneticileri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başta olmak üzere birçok siyasetçi, bürokrat ile tanınmış kişinin çocuklarının söz konusu okullarda okuduğunu, okulların terör örgütü ile ilgili olmadığını iddia etmişti.

Bu isimlerle birlikte AK Parti eski milletvekilleri Nurcan Dalbudak ve Mehmet Yüksel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un davada tanık olarak dinlenmesini talep etmişti.

Haber: Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, ()-

======================================

YAŞLILARI DÖVEREK PARALARINI GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te yaşlıları tartaklayarak paralarını aldığı iddia edilen 24 yaşındaki Özkan B., polis tarafından yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi'nin Sakarya Mahallesi'nde 28 Kasım 2016'da meydana gelen olayda PTT'den emekli maşını çeken 68 yaşındaki Vakkas Ş., evine giderken girdiği tenha sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövülerek bin 295 lirası gasp edildi. Olaydan bir ay sonra 25 Aralık'ta yine aynı mahallede büyükbaş hayvanını satıp evine giden 57 yaşındaki İsmail Kılınç, dövülerek bin 400 lirası gasp edildi.

Olayları aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki kişinin de aynı yöntemle gasp edildiğini saptayarak şüphelinin kimliğini tespit etmek için soruşturmasını derinleştirdi. Çalışmalar sonunda yaşlıları gasp eden kişinin değişik suçlardan sabıkası olan Özkan B. olduğunu ve aynı yöntemle 26 Temmuz 2016'da da Gaziantep'te bir kişiyi tartaklayarak gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Gaziantep'e giden ekipler, şüpheli Özkan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kahramanmaraş'a getirilen ve suçunu itiraf eden Özkan B.'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Özkan B.'nin maaş kuyruğunda beklemesi ( en arka sırada siyah beyaz montlu)

- Özkan B.'nin sıradan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

======================================

EVDE EĞİTİM GÖREN YUNUS EMRE, 'TEŞEKKÜR' ALDI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bedensel engelli olduğu için evde eğitim gören 15 yaşındaki Yunus Emre Ünal sömestr tatiline 'Teşekkür Belgesi' alarak girdi.

Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Ünal, bedensel engelli olduğu için bakanlık tarafından başlatılan 'Evde eğitim hizmeti' uygulamasından yararlanıyor. Eğitimini evde sürdüren öğrenciye yarıyıl karnesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje ile Okul Müdürü Murat Kurşun tarafından Çamlıca Mahallesi'ndeki evi ziyaret edilerek verildi. Başarılarından dolayı 'Teşekkür Belgesi' alan Ünal'a, Beroje tarafından çeşitli hediyeler de verildi.

Yüksel Beroje, ilçede 9 öğrencinin uygulamayla evde eğitim aldığını belirterek, "Evde eğitim için 9 başvurumuzda 6 tanesi evde eğitim alırken, 3 öğrencimizin için evde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Aile, öğretmen işbirliğiyle evde eğitim daha verimli olmasının yanında bu çocuklarımızın güveniyle birlikte topluma kazandırılması sağlanır. Engelli çocuğumuz evde gördüğü eğitimle başarılı bir dönem geçirmiştir. Çocuğumuz azimli olunduğu taktirde hiçbir engelin tanınmayacağını ispatlamıştır" dedi.

Okul Müdürü Murat Kurşun ise Yunus Emre Ünal'a 5 ana dersten haftada 2 saat olmak üzere toplam 10 saat özel ders verildiğini ifade etti.

Yunus Emre Ünal da, evde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu ancak arkadaşlarını özlediğini söyledi. Ünal, 'Teşekkür Belgesi' aldığı için de ayrıca sevindiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Evde eğitim alan çocuk

- Çocuğa karne ve hediyelerin verilmesi

- Milli Eğitim Şube Müdürü ile rop

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

=====================================

ALKOL KOMASINA GİREN 16 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HASTANELİK OLDU



BURSA’nın İnegöl İnegöl İlçesi’nde dün alkol komasına girerek baygınlık geçiren 16 yaşındaki liseli bir kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Okul saatinde arkadaşlarıyla gezmeye çıkan lise öğrencisi B.Ö. Özdilek Kavşağı’ndaki yeşil alana oturarak alkol almaya başladı. Derslerinin kötü olduğu gerekçesi ile içtiği öne sürülen genç kız, alkol komasına girdi. Bir anda yere yığılan genç kızı gören arkadaşları 112 Acil Servise haber verdi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Hastanedeki tedavisinin ardından B.Ö. haber verilmesi üzerine hastaneye gelen ailesi tarafından eve götürüldü.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

===============================================