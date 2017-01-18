DHA YURT BÜLTENİ-11

OTOMOBİLİ BULUNDU, KENDİSİ KAYIP (EK)

DALAMAN ÇAYINDA ARAMA

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki Dalaman Çayı'nda 20 SA 742 plakalı otomobili çamura saplanmış halde bulunan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 9 çocuk babası Mehmet Ali Acar için jandarma, AFAD, AKUT, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi ile çevre sakinleri, Dalaman Çayı'nda arama çalışması yürütüyor. Sualtı ekibi jet-ski ile Dalaman Çayı üzerinde hem de dalgıç polislerle su altında çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip, bölgeyi tarıyor.

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KUYU CİNAYETİ SANIĞI KADIN, TEPKİ GÖSTEREN BABAYA 'BANA BİR ŞEY YAPAMASINIZ' DEDİ

KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi'nde boşanmasından sorumlu tuttuğu eski kayınbiraderinin çocuklarını övüp kuyuya atan, 10 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümüne, 7 yaşındaki Eylül Turan'ın ise yaralanmasına neden olan 28 yaşındaki Rukiye Tülay, "Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" diyerek pişman olduğunu söyledi. Eski kayınbiraderi Şamil Turan'ın duruyma sonrası "Çocuğuma nasıl kıydın?" diyerek cep telefonu fırlatması üzerine de sanık Rukiye Tülay, "Bana bir şey yapamazsınız" diye bağırdı.

Olay, geçen 14 Ağustos’ta Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şiraz Mahallesi'nde oturan Elif Turan ile çocukları Mehmet Ali ve Eylül Turan, Pusatlı Mahallesi'ndeki dedeleri Hayri Nar’ın evine ziyarete gitti. Dedelerinin evinden yiyecek almak üzere markete giden Mehmet Ali ve Eylül Turan kardeşler, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönerken, Rukiye Tülay eski kayınbiraderinin çocuklarını evine çağırdı. Eski eşi Talip'ten 3 yıl önce boşanmasında rolü olduğunu düşündüğü kayınbiraderi Şamil Turan'ın çocuklarını Mehmet Ali ve Eylül Turan kardeşleri döven Rukiye Tülay, onların öldüklerini sanarak 2 ayrı çuvala koyduktan sonra bahçedeki yaklaşık 7 metre derinlikteki boş kuyuya attı, üzerlerini taş ve samanla kapattı.

Çocuklarından uzun süre haber alamayan Elif ve Şamil Turan çifti durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yaptığı arama sonucu ağır yaralı Eylül Turan'ın inlemesi duyuldu. Küçük kız, kuyuda atıldığı çuvalın içinde bulundu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın ise öldüğü belirlendi. Eylül Turan, yaralı kurtarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Olayın ardından tutuklanan Rukiye Tülay hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün yapılan duruşmasında sanık Rukiye Tülay ve iki çocuklarından biri ölün diğeri yaralanan Elif ve Şamil Turan çifti de hazır bulundu. Olayda yaralanan Eylül Turan ise, duruşmaya katılmadı.

Mahkemede savunmasını yapan Rukiye Tülay, çocukları öldürme niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Olay günü psikolojim bozuk olduğu için böyle bir şey yaptım. Ben, çocukları köyümüzde her yıl görüyordum. İstesem daha önce yapardım. Çok pişmanım. Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" dedi. Sinir krizi geçirip kendini kaybettiğini belirten Tülay, "Çocukları dövmeye başladım. Ailem görecek diye çocukları saklamaya çalıştım. Çocuklar üstüme saldırınca onları iple boğdum. Daha sonra çuvala koyarak kuyuya attım" diye konuştu.

Bir çocuğu öldürülen diğeri yaralı kurtulan Şamil Turan da sanık Rukiye Tülay'ı suçlarken, "Eşimle beni ayırmak için uğraştı. Bunu başaramayınca, çocukları planlayarak kuyuya attı" dedi. Anne Elif Turan da, "Rukiye Tülay bu olayı planlayarak yaptı. Oğlum Mehmet Ali öldürülmeden bir gün önce yanıma gelerek Rukiye’nin kendisini eve çağırdığını söyledi. Ben de kendisine kesinlikle gitmemesini söyledim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Rukiye Tülay'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesi için duruşmayı 27 şubat gününe erteledi. Duruşma sonrası sanığa tepki gösteren Şamil Turan, "Çocuğuma nasıl kıydın?" diye bağırarak cep telefonunu fırlattı. Rukiye Tülay da duruşma salonundan cezaevine götürülürken "Bana hiçbir şey yapamazsınız" diye bağırdı.

Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () -

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KAYSERİ’DE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli 54 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri’de aralarında asker ve polislerin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı By-Lock kullanıcısı oldukları iddiası ile isimleri bildirilen 9 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları baskında aralarında polis ve askerlerin bulunduğu Zülfikar A.Ö, Şafak C, Mehmet Ş, Mevlit D, Ali A, Hasan I, Salih E, Veysel B ve Aydın T gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ zanlıları ardından İstanbul’a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi

-Zanlıların çıkışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



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PROF. DR. ERDOĞAN: HASTALAR SORUNLARI BAKANLIK, BAŞBAKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞINA ULAŞTIRIYOR

ERZURUM Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, hastalar ile yakınlarının hasta hakları biriminde çözeceği sorunları Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık ve son zamanlarda Cumhurbaşkanlığına ulaştırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Erdoğan yapılan şikayetlerle ilgili olarak, "Nene Hatun'da sıra bekliyorum, Cumhurbaşkanım buraya bir an önce müdahale edin. Ürolojide sıradayım, ayıp sorular soruyorlar, diye bir yazı gelmişti. Bunlar, yerelde çok kolay çözülebilecek bir problemin garip bir şekilde yukarıya ulaşmasıyla geliyor" dedi.

Birlik hastane başhekimleri ve yöneticilerle birlikte 2016 yılının değerlendirmesini yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, 1 Eğitim ve Araştırma, 14 devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkeziyle bölge halkına sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanelerde 15 profesör, doçent, 384 uzman, 124 pratisyen, 24 asistan, 83 diş hekimi, 1955 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 3 bin 448 personelin görev yaptığına işaret eden Prof. Dr. Erdoğan, hasta şikayetleri ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Normalde herhangi bir hastanede hasta hakları biriminde çözebilecek bir problemi Başbakanlığa, Sağlık bakanlığına son dönemde yaygın bir şekilde Cumhurbaşkanlığına şikayet etmeler oluyor. 'Nene Hatun'da sıra bekliyorum, Cumhurbaşkanım buraya bir an önce müdahale edin.' 'Ürolojide sıradayım, ayıp sorular soruyorlar' diye bir yazı gelmişti. Ürolojide soruyu ayıp soracak ne yapacak yani? Bunlar yerelde çok kolay çözülebilecek bir problemin garip bir şekilde yukarıya ulaşmasıyla geliyor. BİMER yapılan şikayet önce Sağlık Bakanlığı'na, Bakanlık Erzurum Valiliğine, Valilik Sağlık Müdürlüğüne, Müdürlük Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine gönderiyor. Ben de ilgi hastaneye gönderiyorum. Yazıyı bir açıp bakıyoruz ki, şöyle bir talep var. Şu tarihte aldığım raporun ikinci nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim. Elinin körü. Gel söyle biz verelim. Oraları niye rahatsız ediyorsun. Birisine niye böyle yaptığını, telefonda sordum. 'Bakayım çalışıyor mu sistem' dedi, adam. Sistem çalışıyormuş arkadaşlar."

"BENİ ROBOT DEĞİL, DOKTOR AMELİYAT ETSİN"

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde en yeni teknoloji kullanılarak hastaların tedavi edildiğine işaret eden Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Da Vinci robotu ile üroloji, kadın doğum, genel cerrahi, KBB branşlarında 87 hastaya 104 işlem yapıldığını belirtti. Yürüme robotu sayesinde felçli hastaların adım atmasında büyük umut olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erdoğan, "Dışarıda vatandaşlarımız şöyle söylüyorlar. 'Beni doktorumun ameliyat etmesini istiyorum, robotun değil' diyebiliyorlar. Robotu hekim kullanarak ameliyat yapıyor" diye konuştu.

Sezaryen ve antibiyotik ilaç kullanımında ülke olarak dünya birincisi olduğumuzu hatırlatan Prof. Dr. Erdoğan, antibiyotiğin baş ve diş ağrıları ile grip tedavisinde kullanılmasına bir türlü anlam veremediğini söyledi. Hekimlerin kolaylıkla reçeteye antibiyotik yazmasını da eleştiren Prof. Dr. Erdoğan, sezaryen ve antibiyotik kullanımını önlemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Sezaryen ve antibiyotik kullanımı konusunda Prof. Dr. Erdoğan, "Şuna inanıyorum, yüzde 50 azalttığımızda bile dünya şampiyonluğumuz devam ediyor olabilir. Bu kadar kötü noktadayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısıan katılan gazeteciler

-Fazlı Erdoğan'ın konuşması

Haber Kadir SABUNCUOĞLU- Kamera:Zafer KUMRU / ERZURUM,()



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KIZI İLE TARTIŞAN BABA KENDİNİ BIÇAKLADI

İZMİT'te, 24 yaşındaki kızı D.A. ile tartışan 48 yaşındaki İ.A. iddiaya göre bıçakla kendini yaraladı. Göğsünde kesikler oluşan İ.A. ameliyata alındı.

Olay, İzmit Marina'da meydana geldi. İ.A. kızı D.A. ile sahilde buluştu. Baba ve kızı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre, İ.A. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak kendini yaraladı. Göğsünde kesikler oluşan İ.A. kızı ile birlikte aracına binerek Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil müdahale edilen İ.A. ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralanan kişinin gelmesi

Tedavi altına alınması

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK -İZMİT(Kocaeli), ()

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KAYSERİ’DE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli 54 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri’de aralarında asker ve polislerin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı By-Lock kullanıcısı oldukları iddiası ile isimleri bildirilen 9 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları baskında aralarında polis ve askerlerin bulunduğu Zülfikar A.Ö, Şafak C, Mehmet Ş, Mevlit D, Ali A, Hasan I, Salih E, Veysel B ve Aydın T gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ zanlıları ardından İstanbul’a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi

-Zanlıların çıkışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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HAYAT KADINLARINDA FRENGİ VE HIV VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu 5 hayat kadınında, HIV ve frengi tespit edildi. Fuhuşa aracılık ve yer temin eden 9 kişi de gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, hayat kadınlarının Akçay Mahallesi'ndeki bir evde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini öğrendi. Yapılan teknik takip sonrası, eve baskın düzenledi. Operasyonda Gürcistan uyruklu 5 kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen M.K ( 39) ve L.A (41) ayrıca yer temin ettiği iddia edilen I.B (50) yakalandı. Çalışmalarını sürdüren polis, yine fuhuşa aracılık ettiklerini belirlediği A.G. (31), F.B. (19), R.K. (24), E.A. (27), S.S.Ç. (17), H.I.A.'yı (17) da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen R.K ise tutuklandı.

Edremit Devlet Hastane'nde yapılan sağlık kontrollünde Gürcistan uyruklu 5 hayat kadının, frengi ve HIV virüsü taşıyıcısı olduğu belirlendi. Hayat kadınları işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Bugüne kadar hayat kadınlarıyla ilişkiye girdiği belirlenen 60 kişinin, emniyette ifadesine başvurulduğu belirtildi. Kadınlarla ilişkiye girdiği öne sürülen bu kişilerin de sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hayat kadınlarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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SİVAS'TA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

SİVAS'ta telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını ve evlerindeki altın ve paraların incelenmek üzere alınacağını söyleyerek 2 kişiyi dolandıran 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Sivas'a gelen F.K. ve E.B., kentte yaşayan iki kişiyi "Adınızın kuyumcu soygununa karıştığınızı tespit ettik, evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz" diyerek dolandırdı. Dolandırıcılar bu yöntemle, Yüceyurt Mahallesi'nde oturan İ.Y.nin evinden 8 bin lira ve 5 bin lira değerindeki altın bileziğini aldı. Dolandırıcılar yine aynı gün İnönü Mahallesi'nde oturan V.Y.'yinin evinden bin 995 lira para, 50 santimlik altın kolye, altın küpe, 3 altın yüzük ile 8 bilezik aldı.

Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını fark eden İ.Y. ve V.Y. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, F.K. ve E.B.'yi içinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polisler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kendilerine aracılık eden A.Ç. ve M.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 33 bin 360 lira, 6 bilezik, 4 altın yüzük, 2 altın küpe ve 1 altın zincir ele geçirildi. Zanlılar F.K. ve E.B. ile kendilerine aracılık eden A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden görüntü

-Şüphelilerin polis eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()