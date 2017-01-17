DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR ŞEHİDİ DOĞUM GÜNÜNDE SONSUZLUĞA UĞURLANDI



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın cenazesi doğum gününü olan 17 Ocak'ta memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde toprağa verildi.

Şehidin Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzerine Kışla Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracı ile şehidin naşı tören alanına kadar taşınırken, vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı. Kışla Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törene ise Vali Kerem Al, Osmaniye ve Adana milletvekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Süleyman Ava yakınlarının kolları arasında tören alanına getirilirken, anne Fatma Ava ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum hakkım helal olsun, sende hakkını helal et" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi 3 aylık hamile Gülseren Ava ise törene eşinin polis şapkasıyla katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, 17 Ocak 1989 doğumlu şehit polis Mahmut Ava, doğum gününde toprağa verildi

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenaze aracı ile baba evine getirilmesi

- Helallik alınması

- Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülmesi

- Şehidin naaşının omuzlarda taşınması

- Vatandaşların 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırması

- Şehidin naşının tören alanında tekbirler eşliğinde masaya konulması

- Şehidin annesinin tabuta sarılması, ağlaması ve tabutu öpmesi

- Şehidin tabutu önündeki fotoğrafı

- Şehit Polis Memuru Mahmut Ava'nın özgeçmişinin okunması

- Şehidin eşi Gülseren Ava, eşinin polis şapkası ile törene katılması

- Şehidin tabutu ve nöbet tutan polisler

- Şehidin babasının vali ile görüntüsü

- Şehidin Annesi Fatma Ava dua okurken

- Dua okunması

- Cenaze namazının kılınması

- Törene katılanlardan pan görüntü

BOYUT: 80.8 MB SÜRE: 02' 31"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ TOPRAKKALE (Osmaniye), ()

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2)BURSA'DA ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM 12 GÜNDÜR ARANIYOR

BURSA'da Alheimer hastası olan ve 12 gündür evine geri dönmeyen 87 yaşındaki Ahmet Şentürk, arama-kurtarma ekipleri tarafından, aranıyor. Kestel ve çevresinde, iki günden beri 6 farklı noktadan arama yapan ekipler, ormanlık arazide, arama çalışmalarına devam ediyor.

Kestel İlçesi Uludağ Caddesi'ndeki evinden 12 gün önce camiiye gitmek üzere ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Şentürk'ün ailesinin başvurusu üzerine Arama-Kurtarma ekiplerini alarma geçti. AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iki günden beri Kestel ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ormanlık alandaki mağara ve barınakları da kontrol ediyor.



DAHA ÖNCEDE KAYBOLMUŞ



Kaybolan Ahmet Şentürk'ün oğlu Rıdvan Şentürk de arama-kurtarma çalışmalarını katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Şentürk, "Alhzeimer başlangıcı olan babam 12 gün önce evden çıktı. Bir daha geri dönmedi., günlerdir onu arıyoruz. 5 sene önce de kaybolmuştu ancak 1 gün sonra eve geri dönmüştü. Şimdi çok korkuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ormanlık alanda arama çalışmalarında görüntü

AFAD'ın bölgede arama yapması

Ekiplerden görüntü

Araziden görüntüler

Rıdvan Şentürk Röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

BOYUT:50 MB

SÜRE: 1 dakika 40 saniye

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3)KÜTAHYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KÜTAHYA'da polisin Simav ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla biri Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Simav İlçesinden DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen Suriye uyruklu A.H.H. ile meslek yüksekokulu öğrencileri olan S.S., A.Ö. ve E.P.'yi ilçe otogarında yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Simav'dan Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,()-