DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN DOĞALGAZ TANKERİ GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Cezayir bandıralı 'Larbi Ben Mhidi' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 282 metre uzunluğundaki ve 80 bin 654 groston ağırlığındaki Cezayir bandıralı 'Larbi Ben Mhidi' adlı doğalgaz tankeri, bugün saat 12.00'de, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından saat 14.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' isimli römorkörler refakat etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

2)CERATTEPE OLAYLARI DAVASI BAŞLADI

ARTVİN’de, Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde maden çıkarılması için geçen yıl Şubat ayında maden şirketinin iş makinelerinin bölgeye getirilişi sırasında yolu ulaşıma kapatan ve çıkan olaylar sonrası haklarında, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet' ve ‘Polise pasif direnme’ suçlarından dava açılan 48 kişinin yargılanmasına başlandı.

Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 48 sanık ile Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın katıldı. Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından sanıkların 24’ünün ifadesini aldı, diğer sanıkların ifadelerinin alınması için mahkemeyi 3 Mart'a erteledi.

“ARTVİN HALKI ÖDÜLLENDİRİLMELİ"

Artvin Barosu’nda basın toplantısı düzenleyene Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve derneğin avukatı Bedrettin Kalın, maden şirketinin Cerattepe bölgesine yasa dışı çıkma girişimine karşı tepki gösteren vatandaşların iki gün boyunca süren olaylar sonrası haklarında dava açıldığını belirterek, “Yolu kapattıkları gerekçesiyle bazı araç sürücülerine para cezası kesildi. Bununla yetinilmedi ve dava açtılar. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan yazılardan kanıtlandığı üzere, Cerattepe bölgesine çıkma girişimi tümüyle yasa dışı. Artvin halkı da buna karşı çıkmaktadır. Cerattepe’yi ve çevreyi korumak zaten anayasal görevimiz. Bu anayasal görev çerçevesinde Artvin halkı aslında görevini yapmıştır. Dava açılması değil ödüllendirilmesi gerekmektedir"dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇEVRE DAVASINI AÇTILAR

Cerattepe’de maden çıkarılması için verilen izinlerin ardından Artvinliler 2013 yılında hukuk mücadelesi başlatmış, Yeşil Artvin Derneği’nin Rize İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme 24 Aralık 2014 tarihinde ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal etmişti. Bunun üzerine yeni bir başvuruda bulunan şirket, 2 Haziran 2015’te yeniden 'ÇED Olumlu' kararı aldı. Gelişme üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ile 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi’nde, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye’nin en büyük çevre davasını açtı.

2 GÜN DİRENDİLER

Ancak dava devam ederken, Eti Bakır A.Ş., ÇED raporu ile ilgili verilmiş bir yargı kararı olmadığı gerekçesiyle Artvin Valiliği’ne başvurarak 15 Şubat 2016 tarihinde iş makinelerini Cerattepe'ye çıkarmak istedi. Tepki gösteren Artvin halkı da, araçları ve yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. 2 gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından halkın direnci kırıldı, yol açılarak iş makineleri Cerattepe Bölgesi'ne çıkarıldı.

3)DENİZLİ KAYAK MERKEZİ 5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde 2420 metre yükseklikteki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, geçen hafta sonu yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Kayak merkezine akın eden vatandaşlar, tesislerdeki teleski ve telesiyeje bindi, bol bol kayak yaptı.

Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelen yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı ve güzergahın açık hale getirildiği merkez, kayak yapmak, kızağa binmek ve kar coşkusu yaşamak isteyenlerin adresi oluyor. Günübirlik tesisleri, telesiyej ve teleski ile birlikte açık olan tesis farklı bir gün geçirmek isteyen konuklarını bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli'nin alternatif turizm potansiyelini en üst seviyeye taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, bunun en güzel örneklerinden birinin kış turizminin yeni adı olan Denizli Kayak Merkez olduğunu söyledi. Denizli Kayak Merkezi'nin mekanik tesis ve kayak sporu yapmak anlamında dünya standartlarında bulunduğunu işaret eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz artık kayak yapanları ekranlardan izlemiyor. Vatandaşımız artık tesisimize gelerek ister kayak sporunu yapıyor isterse karın keyfini doyasıya yaşıyor. Kayak merkezimiz cazibe merkezi olacak. Şehir içi ve dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Denizlimize, ekonomimize inşallah çok olumlu katkılar yapacak. Büyüyen Denizlimiz, büyüyen yatırımlarımızla hak ettiği yere ulaşacak. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti olan kayak merkezimize davet ediyorum" dedi.

MERKEZİN ÖZELLİKLERİ



Denizli'nin Tavas İlçesi'nin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor. En uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi'nde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

4)ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ'NDE ANNE ADAYLARINA 5 YILDIZLI OTEL KONFORU

ŞIRNAK merkez ve ilçelere bağlı köylerde, kış mevsiminde yolları kapanma riski bulunan köylerde yaşayan ve doğumu yaklaşan anne adayları için Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Anne Oteli hizmete girdi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ulaşım şartlarının güçlüğü nedeniyle hastanelere erişimde güçlük çeken hamile kadınlar için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Misafir anne oteli" uygulaması kapsamında, Şırnak'ta onlarca anne adayını ağırlayacak Anne Oteli hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması ile ulaşım sağlanmasında güçlük çekilen iklim ve doğa koşullarına sahip bölgelerde yaşayan veya gebeliği riskli olacağı tahmin edilen anne adayları, planlanan merkezlere nakledilerek, doğum sonrası sağlığına kavuşana kadar burada kalıyor. Anne Oteli, doğumu yaklaşan gebe kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

Şırnak Devlet Hastanesi Anne Oteli Sorumlu Hemşiresi Sebahat Konak, Anne Oteli'nde görevli hemşirelerin yanısıra, yemek, sıcak su, televizyon, buzdolabı ve telefon imkanı olduğunu belirterek, kış şartlarında yolları kapanan köylerde yaşayan hamilelerin, doğumdan bir ay önce otele geldiklerini bu durumun da hem anne, hem de bebek sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Anne Oteli'nde 8 yataklı odaların bulunduğunu ifade eden Konak, doğum hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda, en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Anne oteli Şırnak Devlet Hastanesinde şu an 5 yıldızlı otel hizmeti veriyor. 8 tane yatağımız var. Şu an doğum yapmış ve doğum yapmaya yakın olan 3 kadın, otelimizde kalıyor. Annelerin dinlenebileceği, televizyonlu, bir oturma odamız da mevcut. Yoğun kış şartlarında, özelikle sevk ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi'den gelen hastalarımız için rahat bir ortam burası. Annelerin rahat edebileceği bir ortam hazırladık hastane olarak" dedi.Şırnak merkez Başağaç Köyü'nden gelen ve Anne otelinde misafir olarak kalan anne adaylarından Zeynep Acar, "Devletin sağladığı imkanlar gayet güzel. Yatakları ve oturma odaları çok güzel. Yemekleri güzel ve hiç bir sıkıntı çekmiyoruz. Bebeğimin durumu da gayet iyi ve bu gün belki taburcu olabiliriz" diye konuştu.

5)TUNCELİ'DE TKP/ML TİKKO OPERASYONU



TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından, Tunceli merkez, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleriyle İstanbul'da eş zamanda TKP/ML TİKKO örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli merkez, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleriyle İstanbul'da, TKP/ML TİKKO örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalar sonucunda birçok doküman ve bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan kişilerin Tunceli il merkezine getirilerek İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgularına başlandığı belirtildi.



6)'MANDIRA FİLOZOFU'DAN ETKİLENDİ, KEDİ KÖYÜ KURDU

ANTALYA'da oturan Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, 'Mandıra Filozofu' filmini izledikten sonra klasik araçlarını satarak sokak kedileri için 'kedi köyü' kurdu.

İstanbul'da yaşarken 'Mandıra Filozofu' filmini izleyen ve orada anlatılan yaşamdan etkilenen Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, 1974 model klasik araçlarını satarak Antalya'ya yerleşmeye karar verdi. Kediler için köy kurmaya karar veren çift, Konyaaltı ilçesinden 15 kilometre uzaklıktaki Doyran Köyü'nden 2 dönüm alanı kiraladı. Orhan çifti, başka hayvanseverlerle birlikte Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (ASKODER) kurarak, diğer gönüllerle birlikte sokak hayvanlarını iyi şartlarda yaşatmak için 2 dönümlük alanda çalışma başlattı. Birkaç günde tarlayı taşlardan temizleyen ve düz zemin oluşturan hayvanseverler, sokak kedileri için içersinde küçük evler, barınaklar, oyun grupları, hamak ve bankların bulunduğu 'kedi köyü'nü kurdu. Hayvanseverler, Antalya merkezde bakıma muhtaç sokak kedilerini 100 kedinin yaşadığı kedi köyüne taşıyor. Türkiye'de ilk olduğu iddia edilen kedi köyünde, sokak hayvanları yakılan sobanın etrafındaki sandalyelerin üzerinde ısınmaya çalışıyor. Hayvanseverler, haftanın belirli günlerinde kediler için mangal yaparak, et pişirip besliyor. Köyde kedilerin yanı sıra köpekler de yaşıyor.



MANDIRA FİLOZOFU HAYATLARINI ETKİLEDİ



ASKODER Başkanı Mehmet Orhan, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarını sürdürdüğü Kepez ve Santral mahallelerinden çok sayıda kediyi köye taşıdığını söyledi. Dış mekan şartlarına dayanıklı kulübeler yaptıklarını aktaran Orhan, kedi köyünün ihtiyaçları için sosyal medyada duyuru yaptıklarını söyledi. Para yardımını kabul etmediklerini dile getiren Orhan, şöyle devam etti:



“İstanbul'da yaşarken 'Mandıra Filozofu' filmini izledik. Bu film hayatımızı değiştirdi. Filmin ardından Antalya'ya yerleşme kararı aldık. Bir süre sokakta hayvanları besledik. Ardından hayalimiz olan kedi köyünü kurmak için dernek kurduk. Hayalimizi gerçekleştirmek için 1974 model bir aracım vardı, onu satıp bu alanı kiraladık. Hayvanseverlerle bu alanı temizledik ve küçük kulübüler yaptık."



SIRADA KEDİ ŞEHRİ VAR



Kedi köyünde 15 küçük ev, villa tarzı 4 büyük kulübe yaptıklarını belirten Orhan, kedilerin tamamını sokaktan topladıklarını kaydetti. Mehmet Orhan, “Şimdiki hedeflerimiz kedi şehri kurmak. Zor durumda kalan her kediyi bu şehre taşımak. Kedilerin özgür gezdiği, her istediklerinde yemek bulduğu bir şehir kuracağız" dedi.



PARA GEÇMİYOR



Zor durumda kalan köpekleri de buraya taşıdıklarını belirten Orhan, bu hayvanlara da duyarsız kalamadıklarını söyledi. Kedi köpeklerin burada geçindiklerini anlatan Mehmet Orhan, hayatlarını hayvanlara adadıklarını söyledi. Orhan, ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladıklarını belirterek, “Sosyal medya üzerinden duyuru yaparak hayvanların ihtiyaçlarını bildiriyoruz. Onlar da bize getiriyorlar. Para göndermek isteyenlere 'hayır' diyoruz. Burada para geçmiyor. Malzemeleri alalım, ödemesini siz yapın diyoruz" diye konuştu.

