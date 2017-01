DHA YURT BÜLTENİ - 11

Abdullah Gül, Trabzon'da taziye ziyaretlerinde bulundu

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesini kaybeden eski Ak Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Of İlçesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Öğle saatlerinde uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Gül’ü havalimanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit ile Ak Partililer tarafından karşılandı.

Buradan karayoluyla Of İlçesi'ne giden Abdullah Gül, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ak Parti 23’üncü dönem Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın annesi Fatma Göktaş için taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 2 saatlik ziyaretinin ardından Korucu Mahallesi’ne geçen Gül, annesi Havva Çapoğlu’nu kaybeden Ak Parti Of eski İlçe Başkanı Fazlı Çapoğlu’na taziye dileklerini iletti.

Meral Akşener başkanlığa 'hayır' çağrısı yaptı



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, anayasa değişikliğinin TBMM'den geçeceğinin anlaşıldığını belirterek, "Biz bu başkanlık sistemine karşıyız" dedi.

Antalya'da bir otelde Milliyetçi Meslek Adamları Birliği'nin, yeni anayasa değişikliğine ilişkin konferansına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener, her toplantıda tekrarlayacağını söylediği soruları salona yönelterek, "Aranızda FETÖ'cü var mı? Çeşitli iller ve Antalya'nın çeşitli illerinden gelen arkadaşlarım sizi buraya zorla getiren bir irade var mı? Peki FETÖ'cülerden finans kaynağı olanınız var mı?" dedi. Soruların üçüne de salondan 'hayır' yanıtı verildikten sonra Akşener, "Kayıtlara geçildi" diyerek konuşmasına başladı.

Anayasa görüşmelerine karşı çıkan herkesin vatan hainliği ve FETÖ'cülükle suçlandığı bir medya propaganda gücüyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Meral Akşener, "Topuyla, tüfeğiyle, tankıyla 'hayır' diyen herkesin üzerine yüründüğü bir süreç. Buradan mili irade çıkmaz, tecilli etmez" dedi.

Meral Akşener, hayır oyu vereceğini açıklayan MHP milletvekilleri Ümit Özdağ, Atilla Kaya, İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir'e teşekkür ederek, "Allah sayılarını artırsın diye dua ediyorum. Ama Meclis'ten anlaşılıyor ki geçecek gibi görünüyor. Biz bu başkanlık sistemine karşıyız" dedi. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişiye Meclis'i feshetme hakkı, milletvekillerini tespit etme hakkı, o milletvekillerinin geleceğini kontrol etme, bakanları seçme hakkı, kanun hükmünde kararnameler, yönetmeliklerle yönetme hakkı, bölgeler kurma hakkı, burası çok önemli. Rektörleri atama, hakimleri, HSYK'yı atama hakkı. Rejimler savaşlardan sonra değişir. İstiklal savaşı sonrası bir tercihte bulunmuştur Türkiye ve o tercih de parlamenter rejimdir."

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini gündeme getiren kişi olduğunu da vurgulayan Meral Akşener, bunu yaparken kimseye danışmadığını, başkanlık divanında ve parti üst yönetimiyle dahi görüşmediğini ileri sürdü.

İşitme engellilere işaret diliyle trafik eğitimi

SİVAS Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işitme engellilere işaret diliyle trafik eğitim verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri tarafından işitme engellilere yönelik trafik işaretleri eğitimi düzenlendi. Sivas Belediyesi Engelli Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen eğitime işitme engelli yaklaşık 50 kişi katıldı. Eğitimde trafik polisleri tarafından görsel sunumlarla trafik kuralları anlatılarak trafik işaret levhalarının anlamları açıklandı. Levhaların anlamları ve trafik kuralları da işaret diline çevrildi. Eğitime katılan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bir çok işitme engellinin ehliyetinin olduğunu ve bu kişilerin trafik levhalarıyla ilgili sıkıntısı olduğu için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, eğitime yoğun katılım sağlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz de, trafikle ilgili sorunların çözümünde ceza yazılmasının çözüm olmadığını, bu noktada eğitimin daha büyük önem taşıdığını belirerek, işitme engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

