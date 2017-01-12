DHA YURT BÜLTENİ-11

KAYYUMLARA SUİKASTE HAZIRLANAN PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ (EK)

1)VALİLİKTEN KAYYUMLARA SALDIRI AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan kayyumlara, siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizde özellikle Belediye Başkanlığı görevi yapmakta olan Kayyumlara, önemli siyasetçi ve işadamlarına yönelik olarak saldırı gerçekleştirileceği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda 12.01.2017 günü saat 03.30 sıralarında ilimiz Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamete güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında şüpheli şahıs ile güvenlik güçlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmada şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çıkan çatışma sonucunda olay yerinde yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen şahıs üzerinden 1 tabanca, 2 şarjör, 42 fişek ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir."

-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır - Canan ALTINTAŞ

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2)POLİSTEN KAÇARKEN KIRMIZI IŞIKTA ARAÇLARA ÇARPTI: 7 YARALI

ÇORUM'da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan alkollü olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Ayhan Ş., yönetimindeki otomobille kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Samsun Karayolu Toptancılar Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Rutin polis kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayan Ayhan Ş. yönetimindeki 06 LGU 13 plakalı otomobil ile çevre yolundaki Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 26 yaşındaki Ayhan Çelik yönetimindeki 16 BUY 30 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 55 yaşındaki Nurşen Helvacı, 40 yaşındaki Perihan Şahin, 25 yaşındaki Sultan, 4 yaşındaki Asel ve 3 yaşındaki Hazel Çelik yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

- Hastaneye yaralıların getirilmesi

- Detaylar



(SÜRE: 3. 58 - BOYUT: 155 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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3)TÜP PATLAYAN EVDE ÖLEN 8 YAŞINDAKİ REYHAN TOPRAĞA VERİLDİ

KIRKLARELİ'nin İnece Beldesi'nde tüp patlaması sonucu çatısı çöken evde, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Reyhan Özacar gözyaşları içinde toprağa verildi.

İnece Beldesi Yeni Mahalle Çakmak Sokak üzerinde dün evdeki mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıkarken, evin çatısı çökmüştü. Enkazın altında kalan 8 yaşındaki Reyhan Özacar hayatını kaybederken, babası Sedat ve annesi Elif yaralandı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi yapıla anne ile babası taburcu olurken, 8 yaşındaki Reyhan Özacar'ın hastane morgundan alınan cenazesi merkeze 30 kilometre uzaklığındaki Dereköy köyüne getirildi. Köy meydanında baba Sedat Özacar taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilköğretim 2'nci öğrencisi olan Reyhan Özacar, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ile vatandaşlar katıldı. Ayakta durmakta zorlanan anne Elif Özacar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Namaz kılınması

-Yaralanan baba Sedat'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk VURUCU Kırklareli()-



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4)İZMİR'DE SERALARI KAR VURDU(HABERİNE EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü Dökümü

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-Üretici Mustafa Mustafa Akyer ile röp.

-Ziraat Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ile röp.

-Üretici Vahit Ergüden ile röp.

-Seralardan görüntü

-Tufan Hamarat anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tufan HAMARAT -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, )

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5)KÖPEĞİNE KIZAK TAKIP OĞLUNU GEZDİRDİ

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde yaşayan İlyas Akın Alvan, 2 yaşındaki oğlunu, kangal cinsi köpeğinin arkasına taktığı kızakla gezdirdi.Tavas İlçesi'nin Gümüşdere Mahallesi'nde yaşayan minibüs şoförü İlyas Akın Alvan, kar yağışının ardından 2 yaşındaki oğlu Hasan Arvan'ı gezdirmek için kangal cinsi köpeğinin arkasına kızak bağladı. Oğlunu köpeğine bağladığı kızağa oturtan baba Alvan, sokakta gezintiye çıkardı. Baba Alvan gezinti sırasında köpeğini serbest bıraktı. Köpeğin sahibinin komutlarına harfiyen uyması dikkat çekti. Kar yağışında babasının yaptığı kızakla tur atan ve rahat görüntüsüyle dikkat çeken minik Hasan ise karda gezintiye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Görüntü Dökümü



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- Kangal cinsi köpekten detay



- Köpeğin hasan Alvan'ı gezdirmesi

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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6)MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN UZMAN ÇAVUŞ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen uzman çavuş 27 yaşındaki Aslan Güngör, girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Aslan Güngör'ü polisler ikna ederek çatıdan indirdi.Olay, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Tanrıkulu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 yıldır Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Aslan Güngör, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Aslan Güngör memleketi Kocaeli'ye dönerken, eşinden de ayrıldı. Bir süredir de çocuğunu görememesi, biriken borçlarını ödeyemez duruma gelmesi nedeniyle bunalıma giren Aslan Güngör, oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çatının kenarında boğazına bıçağı dayayan Aslan Güngör'ü gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Çatıya çıkan polisler Aslan Güngör'ü ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu Aslan Güngör çatıdan indirildi. Aslan Güngör ambulansa götürülürken, "Bana kumpas kurdular. Ben bu devlete 3 sene çalıştım. Mahkemeye verdim, hiçbir sonuç çıkmadı ve evrakı kılıfına uydurdular beni attılar" dedi.





Görüntü Dökümü



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Çatıda görüntüsü



Binadan çıkarılması ve konuşması

Faruk KIYAK/KARTEPE(Kocaeli), () -







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7)OĞLUNUN FETULLAH İSMİNİN DEĞİŞİMİ İÇİN VALİ’DEN YARDIM İSTEDİ

ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, katıldığı mahalle toplantısında bir mahalle sakininin , “Vali bey oğlumun ismi Fetullah. Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruzö dedi. Vali Kılıç'da mahkeme masraflarının karşılanması konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.



Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, mahalle toplantılarının ikincisini Kale Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, sorunlarını dinledi.



Toplantıya Vali Kılıç’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MAHALLELİ POLİS MERKEZİ KURULMASINI İSTEDİ

Toplantıda vatandaşa söz vererek tek tek sorunlarını dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, sorunların çözümü noktasında gerekli kurumlara talimat verdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Necmeddin Kılıç, Kale Mahallesi’nin Çorum’da asayiş konusunda en sorunlu mahallelerden biri olduğunu dile getirerek, “Bu mahalleye bir polis merkezi kurmayı planlıyoruz. Şu anda yer arıyoruz. Asayiş noktasında sorunlarınızı biliyoruz. Yeri bulur bulmaz polis merkezini yapacağızö dedi.

VALİYE ULAŞIN DİYE BİR BUTON EKLEDİK

Valilik internet sitesinde yeni bir uygulamaya başladıklarını dile getiren Vali Kılıç, “Valiye ulaşın diye bir buton ekledik. O butona tıkladığınızda bir sayfa çıkıyor ve sorununuzu iletiyorsunuz. Ne yazıyorsanız yazın, muhakkak ve doğrudan bana geliyor. Emin olun ki teker teker tarafımdan cevaplanacaktırö dedi. Önümüzdeki hafta itibariyle randevusuz olarak 'Halk günü' yapacaklarını anlatan Vali Kılıç, birebir vatandaşın dertlerini dinleyeceğini söyledi.

OKULLARDA KİTAP PARASINA SORUŞTURMA

Toplantıda söz alan bir mahalle sakini, “Benim çocuklarımdan okulda para isteniyor. Ek kitap almak için istiyorlar. Bizden bunu zorla alıyorlar ama ben ödeyemiyorumö dedi. Vali Kılıç ise, ek kitap almak için öğrencilerden istenen bu paraların alınmasının yasak olduğunu, bununla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

OĞLUMUN İSMİ BAŞIMIZA DERT OLDU

Oğlunun ismi yüzünden iş bulamadıklarını dile getiren Meral Özkara, “Oğlumun ismi Fetullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruzö dedi.

Vali Necmeddin Kılıç da, Meral Özkara’nın oğlu Fetullah Özkara’nın isminin değiştirilmesi için mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:



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-Çorum Valisi Necmeddin Kılıç’ın mahallelinin sorunlarını dinlemesi



- Vali Necmeddin Kılıç ve Mahalle sakini Meral Özkara’nın oğlu hakkında konuşmaları



- Detaylar

(SÜRE: 1.30 BOYUT: 42MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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