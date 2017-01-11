DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibatı kesilen iki askerden biri olan ve 40 gün sonra şehit haberi gelen Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın (34) cenazesi memleketi Çanakkale'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, geçen 29 Kasım'da irtibat kesilen iki askerden biri olan evli ve bir çocuk babası Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi, dün (salı) Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri kargo uçağıyla memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit astsubayın Türk bayrağına sarılı tabuttaki cenazesi, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki çok sayıda protokol üyesi, ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşınarak konulduğu cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit astsubay Kaşıkçı'nın bugün saat 10.30 sıralarında hastane morgundan alınan cenazesi, kortej eşliğinde İnönü Caddesi, Hastanebayırı güzergahı takip edilerek, tekbir sesleri eşliğinde, Esenler Mahallesi, Bülent Dikmener Caddesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada hellalik alınmasının ardından şehidin cenazesi öğlende, Şehitler Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, annesi Sebahat Kaşıkçı, eşi Hamiyet Kaşıkçı, kardeşi Erdinç Kaşıkçı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin 15 aylık kızı Yağmur Kaşıkçı da olup bitenden habersiz, annesinin kucağında cenaze törenine yer aldı.



BABASININ TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI BIRAKTI



Şehidin anne, babası, kardeşi ve eşi sık sık tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Erdinç Kaşıkçı, ağabeyinin tabutu başında elinde fotoğrafıyla bekleyip, bir an olsun ayrılmadı. Şehidin tabutu başına getirilen minik kızı Yağmur da, çevredesindeki ağlayanlarden etkilenerek, hıçkırarak gözyaşı döktü. Bir ara elindeki küçük Türk bayrağını babasının tabutuna bırakıp, dokunan Yağmur, daha sonra yakınları tarafından eve götürüldü. Kaşıkçı Ailesi daha sonra camide kendilerine ayrılan bölümde taziyeleri kabul etti.



Öğle namazının ardından Çanakkale Mütfü Vekili İbrahim Sezgin tarafından cenaze namazı kıldırıldı, helalik alındı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınıp, bando ve kortej eşliğinde Hastanebayırı Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın fotoğrafı



-Şehidin cenazenin baba ocağını getirilip, helalik alınması



-Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamaları



-Şehidin kızı Yağmur Kaşıkçı'nın babasını tabutuna Türk bayrağı bırakması



-Şehidin minik kızının babasının tabutu başında ağlaması



-Cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Cenazenin askerlerin omzunda top arabasına taşınması



-Şehidin cenazesinin kortej eşliğinde şehitliğe götürülmesi



-Genel ve detay görüntüler

( Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()



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2)ERZURUMLULAR; "BİZİM ÇOCUKLAR AYI BALASI MI?"

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini Erzurumlular "Bizim çocuklar ayı balası mı?" diyerek espirili bir şekilde eleştirdi. Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20-30 dereceye kadar düştüğü günlerde Erzurum'da çocuklarının okula gidip, geldiğini anlatan Erzurumlular, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde bu duruma tepki gösterdiler. Vatandaş Seyfettin Bölükbaşı, "Erzurum'a 1 metre kar yağar, hava sıcaklığı eksi 35 - 40 derecedir. Ama buna rağmen çocuklarımız yine okula gider. Ben de işçiyim. Gece eksi 40 derece soğukta çalışıyoruz. Niye bizimkiler ayı balası mı? diye konuştu.

Çocuklarının demir gibi olduğunu söyleyen Ayhan Çalık ise, "Bizimkilere bir şey olmaz, soğukta büyüyorlar. Onlar akide (kibar) uşağı" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Seyfettin Bölükbaş ile röp



-Ayhan Çalık ile röp

Haber-Kamera: Zefer KUMRU / ERZURUM, ()

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3)GAZİANTEP'TE SALDIRIDA YARALANAN POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde dün meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak'ın tedavisi, özel hastanede sürüyor.Altı yıllık polis memuru Hakan İmrak'ın gözünden yaralandığı ve dün ameliyat edildiği belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanan yaralı polis İmrak'ı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Gözünde görme sorunu olduğu belirtilen polis memuru İmrak'ın, ileri tedavisi için Göz Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Yaralı polisin tedavi gördüğü hastane



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

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4)İKİZLERİYLE YANYANA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'da, evinde kendi asarak intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ile yaşamına son vermeden önce doğalgaz sobasının gazı açarak öldürdüğü 4.5 yaşındaki ikizleri Şengül Eslem Kahraman ve Ecrin Kahraman'ın cenazeleri, memleketleri olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, gözyaşları içinde yanyana son yolculuklarına uğurlandı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman'ın cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine dün (salı) saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi, Sakarya Sokak'taki evine gitti. Kahraman eve girdiğinde, kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Ecrin ile karşılaştı. Kahraman'ın bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocuklarını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Ecrin'i, oturma odasındaki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü belirlendi.



HALALARI TABUTLARINA SARILIP, AĞLADI



Anne ve iki çocuğun cenazeleri dün (salı) memleketleri olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesine getirilip, Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bugün öğlende yakınları tarafından alınan cenazeler, Zahide Kahraman'ın baba ocağının bulunduğu Mollaoğlu Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Bu yıl anaokuluna başlayacak olan Şengül Eslem ve Ecrin Kahraman'ın tabutları üzerine konulmuş olan, dedeleri Hamza Önal'ın aldığı okul çantaları, görenlerin yüreklerini dağladı. Baba Mustafa Kahraman ve kız kardeşi Fatma Kahraman, Şengül Eslem ve Ecrin Kahraman'ın tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü. Hala Fatma Kahraman, "Yavrularımı götürmeyin. Yavrularımı bana gösterin" diyerek, ağladı.



KALABALIK SOKAĞA TAŞTI



Dua edilip, helalik alınmasının ardından cenazeler Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Zahide Kahraman'ın babası Hamza Önal, kayınpederi Hakkı Kahraman, eşi Mustafa Kahraman, yakınları, komşuları ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi katıldı. Cami avlusu kalabalığı almadı. Kalabalık sokağa taştı.



"ÇOCUKLARIMI GÖTÜRMEYİN"



Kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa götürülürken Mustafa Kahraman, "Çocuklarımı götürmeyin" diyerek, tabutlarına sarılmak istedi. Ancak, koluna giren yakınları, buna izin vermeyip, kendisini uzaklaştırdı. Zahide Kahraman ve ikizlerinin cenazeleri Dursunbey Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Anne Zahide Kahraman'ın fotoğrafı



-Eslem ve Elçin Kahraman'ın fotoğrafı



-Cenazelerin baba evinin önüne getirilip, helallik alınması



-Cenazelerin omuzlarda taşınarak camiye götürülmesi



-Ecrin ve Eslem'in tabutlarının üzerine konulan dedelerinin aldığı çantaların görüntüsü



-Fatma Kahraman'ın feryadı



-Baba Mustafa Kahraman'ın çocuklarının tabutuna sarılması



-Cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / DURSUNBEY (Balıkesir), ()

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5)HASTANE BAHÇESİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'te hastanenin otoparkında park halindeyken bir otomobil motor kısmından tutuşması sonucu alev alev yanarken yanında bulunan iki otomobilde hasar gördü.

Olay, öğle saatlerinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Çocuğunu muayene için hastaneye götüren Kenan Güloğlu'nun otoparka park ettiği 74 BG 427 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından tutuştu. Hastanenin güvenlik görevlileri alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalırken yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken yanında bulunan iki araçta da hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Otomobil yanarken



-Söndürme çalışmaları



-Otomobili yanan Kenan Güloğlu ile röportaj



-Yanan araçlardan detay

Süre:(03.04) Boyut:(141 MB)



HABER-KAMERA:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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6)BELEDİYE PERSONELİ İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi alan personel, ilk olarak İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okudu.

Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla personele yönelik 'İşaret Dili' eğitimi verdi. 'Engelsiz Antalya' çalışmaları kapsamında gerçekleşen işaret dili eğitimine, 25 belediye personeli katıldı. Ekim ayında başlayan kurs, 3 ay sürdü. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eğitim son gününde ilk işleri ise İstiklal Marşı'nı işaret diliyle baştan sona okumak oldu.

YÜZDE 80'LİK BAŞARI

Toplam 120 saatlik eğitimde personel, işaret dili ile duygularını ifade etmeyi, zaman kavramını, sayıları, meslekleri, sıfatları, renkleri, yemekleri, şehirleri, ülkeleri, karşılıklı konuşmayı öğrendi. Personelin çok verimli ve başarılı bir eğitim süreci geçirdiğini belirten büyükşehir yetkilisi, “Kursiyerlerimiz, işitme engelli vatandaşlara iyi derecede hizmet verecek hale geldi. Personel yüzde 80 derecesinde öğrenme başarısı ile karşısındaki işitme engelli kişilerle sağlıklı iletişime geçebilecek pozisyonda" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Personele işaret dili eğitimi verilmesi



- Personelin istiklal Marşı'nı işaret diliyle söylemesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: ANTALYA,()



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7)ÇORUM'DA FETÖ'DEN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇORUM'un Kargı İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kargı İlçesi'nde FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından 10 gün önce gözaltına alınan 25 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Aralarında açığa alınan kamu görevlilerinin de bulunduğu S.D., S.G., R.Ç., O.İ., N.D., M.S., M.Ö., İ.E. ve F.F., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Zanlıların adliyeye getirilmeleri



-Adliyeden görüntü



- Detaylar

(SÜRE: 1.20 - BOYUT: 66 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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8)NİZİP'TEN HALEP'E YARDIM

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şubesi tarafından temin edilen 15 ton gıda malzemesi ve bin 500 battaniye, düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

İHH Şubesi önünde düzenlenen törene; Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. Okunan duaların ardından içinde gıda malzemeleri ve battaniyeler bulunan TIR, Suriye’ye gönderildi.

İHH Nizip Temsilcisi Celal Demir, Halep’te zor günler geçiren insanların yanlarında olduğunu göstermek için yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu kapsamda 15 ton gıda malzemesi ile bin 500 battaniye temin ettiklerini söyledi. Başlatılan kampanyaya aralıksız devam edeceklerini ifade eden Demir, şöyle dedi:

"İlçe genelinde, temin ettiğimiz 5 ton makarna, 4 ton pirinç, 4 ton bulgur, 2 ton salça, yemeklik yağ ile birlikte bin 500 battaniyeyi TIR'a yükleyerek Halepli kardeşlerimize göndereceğiz. Bizler daha öncede bu tür çalışmalar yapmış ve oradaki kardeşlerimize destek olmuştuk. Bundan sonra da bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü



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- Yardım malzemeleri



- Yardım kolilerinin TIR'a yüklenmesi



- Celal Demir'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin İLİKSOY- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

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