DHA YURT BÜLTENİ-11

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ÇATIŞMA;1 POLİS YARALI, 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında saldırı girişiminde bulunan teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, teröristlerden biri öldürüldü.

Kaçan terörist yada teröristlerin olduğu ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri tarafından bölgedeki binalarda ve otoparklarda operasyon başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü' ne 1 Mayıs 2016 tarihinde de saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis memuru şehit olmuş 10'u aşkın polis ve vatandaş yaralanmıştı.

2)DENİZLİ'Yİ MUĞLA VE ANTALYA'YA BAĞLAYAN KARAYOLLARINDA TİPİ OLUMSUZLUĞU

DENİZLİ'de yüksek kesimlerde etkili olan tipi, özelikle kentten Antalya ve Muğla'ya giden karayollarında ulaşımı felce uğrattı. Trafik polisleri, kritik noktalarda önlem alarak zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayoluna hazırlık çıkan çok sayıda araç, yolda kaldı. Ekipler, karayollarının kapanmaması için mücadele ederken, yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı ilçelerde okullar bugünlük tatil edildi. Denizli'de kar yağışı kent merkezinde görülmezken, bu sabahtan itibaren özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı Denizli- Antalya ve Denizli- Muğla Karayolu'nda sürücüler için çileye dönüştü. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat kapanan Denizli-Antalya karayolu, belediye ve karayolları müdürlüğünün araçlarıyla temizlenerek açıldı. Yolun açılması çalışmalarında kent çıkışında önlem alan polisler, zincirli araçların dahi geçişine izin vermedi. Karla mücadele çalışmalarının ardından sadece zincirli araçların geçişine izin verildi. Cankurtaran Mevkiindeki yoğun tipi nedeniyle zincirli araçlarda karayolunda güçlükle ilerleyebildi. Ağır tonajlı araçlardan bazıları, karayollarının ortasında kayarak yolu kapadı. Yolda kalan araçların sürücüleri de kar altında zincir takarak yolarına ilerleyebildi. Yoğun kar yağışının sürdüğü karayolunda, ekiplerin karla mücadelesi sürse de kar yağışı ulaşımı kaphanma noktasına getiriyor.



BAZILARINA EĞLENCE OLDU



Öte yandan; kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de oldu. Bir vatandaş kar yağışının altında Tavas zeybeği oynadı. Denizli'nin kötü hava koşuları nedeniyle en fazla etkilendiği bölgeler olan Çal, Çivril, Beyağaç ve Çameli'de de trafik akışı zaman zaman duruyor. Bu yolarda da kar ve buzlanmanın etkili olduğu, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları isteniyor.



OKULLARA KAR TATİLİ



Yoğur kar yağışı nedeniyle Beyağaç ilçesinde okullar bugün tatil edilirken, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde öğleden sonra tatil edildi. Babadağ ilçesinde de taşıma kapsamında okullara gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

3)ANTALYA'DA KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI (EK)

MANAVGAT TA RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

Manavgat'ta sabah başlayan şiddetli yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle çam ağaçları devrilirken, Manavgat'ı Titreyengöl turizm merkezine bağlayan yolda devrilen ağaç ise elektrik tellerini kopardı. Manavgat Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri tarafından yola devrilen ağaçlar kaldırıldı.



4)KUŞADASI'NIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde kent merkezinde sabah başlayan karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

Kuşadası merkezinde bu sabah, karla karışık yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise çevre beyaz örtüye büründü. Kuşadası'nın Aydın ile bağlantısını sağlayan Atatürk yolu Yeniköy Mahallesi girişinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Kar yağışı, genci yaşlısıyla herkesi sokağa döktü. Özellikle Kuşadası'nda yaşayanlar, araçlarıyla yüksek kesimdeki karlı bölgelere akın etti. Bazı çocuklar ilk defa kar gördüklerini belirterek, uzun süre inceledi.



ŞİRİNCE'DEN KARTPOSTTALLIK MANZARA



Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nin komşu ilçesi İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki turistik Şirince Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme ve kumlama çalışmalarından sonra yol trafiğe açıldı. Eski evleriyle ilgi odağı olan Şirince'de ise kartpostalları kıskandıran görüntüler, meydana çıktı. İzmir ve Selçuk'tan Şirince'ye gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektirdi.



5)KEŞAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan İpsala Sınır Kapısı ile Keşan arasındaki yolda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Keşan’da sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Keşan Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu şehir merkezinin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Keşan’da kartpostallık görüntüler de oluşurken bazı çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

YUNANİSTAN’A GİDEN YOLDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan İpsala Sınır Kapısı ile Keşan arasındaki yolda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücüleri uyararak, zincir takmayan araçların ilerlemelerine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise Keşan-İpsala, Keşan-Edirne, Keşan-İstanbul ve Keşan-Gelibolu karayollarında küreme ve buzlama çalışmalarını sürdürüyor.

6)AYDIN'DA KAR YOLLARI KAPADI

AYDIN'daki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için büyükşehir belediyesi ekipleri büyük uğraş verdi. Koçarlı, Nazilli ve Karacasu ilçelerinin kırsal mahallelerinde vatandaşların yardımına koşan ekipler, Koçarlı'nın Karaağaç Mahallesi'nde yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 9 yaşındaki bir çocuğu da hastaneye ulaştırdı.

Aydın'ın Nazilli, Koçarlı ve Karacasu ilçelerinin kırsal mahalleleri Yaylapınarı, Çulhalar, Tığlılar, Karaağaç ve Kahvederesi'ne giden yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma çalışmaları yaptı. Koçarlı'ya 35 kilometre mesafedeki Karaağaç Mahallesi'nde yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 9 yaşındaki Serkan Yılmaz ise ambulansın bölgeye gidememesi nedeniyle büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilometre kucakta taşındıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.



İŞ MAKİNESİYLE ULAŞTI



Söke İlçesi'ne bağlı kırsal Çavdar Mahallesi'nde de rahatsızlanan bir vatandaşa müdahale etmek için yola çıkan ekipler, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Görevli hemşire ASKİ'ye ait iş makinesine binerek vatandaşın evine ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Kar nedeniyle bir çok mahallemizin yolu kapandı. Ancak aldığımız önlemler sayesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı başardık. Ekiplerimiz 24 saat görev yaparak olumsuzluk yaşanmaması için çalışıyor" dedi.

7)KARABÜK'TE SOĞUKTA AĞLATAN KROS

KARABÜK'te düzenlenen Kros İl Birinciliği müsabakasında öğrenciler soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Soğuktan üşüyen öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği'nin düzenlediği Kros İl Birinciliği yarışmasına ortaokul öğrencisi 69 sporcu katıldı. Yıldız kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışma, sıfırın altında 7 derecede Yenişehir Mahallesi'ndeki parkurda yapıldı. 2 bin ve 3 bin metrelik parkurları güçlükle tamamlayan öğrencilerden bazıları bitiş çizgisi ile birlikte kendini buz tutan zeminde yere bıraktı. Öğrencilere öğretmenleri müdahale etti. Soğuktan üşüyen öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Üşüdüklerini söyleyen öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait minibüse götürülerek ısınmaları sağlandı. Yarış sonunda Merkez Spor Salonu'nda dereceye giren öğrencilere ve okullara kupaları verildi.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, doğa şartlarının zor olduğunu, atletizmin de dayanıklılık ve mücadele gerektirdiğini söyledi. Bu dayanıklılığa sahip gönüllü öğrencilerin yarışmaya katıldığını söyleyen Özyaman, "Çocukların sağlık ve emniyet tedbirleri iyi bir şekilde alındı. Soğukla mücadele ettiler. Hayatla mücadele etmeyi öğreniyorlar. Amacımız sporu, atletizmi geliştirmek, koşuyu sevdirmek. Çocukların çoğu soğuk çarpınca etkilendi. Çocuk soğuğa alışık değilse gerçekten sorun. Ama herhangi bir sağlık sorunu yok" dedi.

8)EL BAB GAZİSİ İYİLEŞECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab kentinin DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, Mersin’in Mut İlçesi’ndeki anne ve babasının yanında tedavisini sürdürüyor.

Kars Sarıkamış 57. Komando Taburu’nda görev yapan ve 6 Aralık’ta DEAŞ’le savaşmak üzere Suriye’nin El Bab kentine giden 4 yıllık Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2 askerin şehit düştüğü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. İlk tedavisinin ardından anne ve babasının yaşadığı memleketi Mut İlçesi’nde merkez Karşıyaka Mahallesi’nde tedavisi sürdürülen Yılmaz, iyileşeceği günü iple çekiyor.



Tüm tabur olarak 6 Aralık’ta Sarıkamış’tan hareket ettiklerini ve 8 Aralık’ta Suriye’ye girdiklerini anlatan Yılmaz, "İlk başta başka bir bölgede kaldık. Daha sonra El Bab yakınlarında bir üs bölgesine geçtik. Orada görevimize devam ediyorduk. Yerimizi DAEŞ bir şekilde tespit etti. Son bir haftadır her gün havanla, silahlı ateşlerle taciz ediyorlardı. Bizim olay olamadan 2 gün önce tekrardan havanla saldırdılar. Üs bölgemizden iki Özel Kuvvetlerden Astsubayımızı kaybettik. Buna da şükür. Zamanla iyileşecek, iyileştikten sonra tekrar geri gidip görevime devam edeceğim" dedi.



Gazi Uğur Yılmaz’ın Sarıkamış’ta eşinin görev yerinde yaşayan 6 aylık hamile eşi Ümmü Yılmaz da hamile olması nedeniyle önce olayın kendisine söylenmediğini, gece yarısı sosyal paylaşım sitesinde öğrendiğini ve eşini aradığını belirterek, "Görüntülü görüştük. İyi olduğunu söyledi. Ancak öyle sakinleştim. O an evimizde tek başınaydım. Arkadaşları eve gelerek beni aldılar. O gün orada kaldım. Ertesi gün Mut’a geldimö diye konuştu.



Gaziyi evinde ziyaret eden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise, kendisine bir Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Yılmaz, Gazinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını, onlar sayesinde herkesin evinde rahat uyku uyuyabildiğini söyledi. Gazi Uğur Yılmaz’ın annesi Serpil, babası Osman Yılmaz da evlatlarının başından bir an olsun ayrılmıyorlar.

9)GAZETECİLER GÜNÜNÜ ELLERİNE KELEPÇE TAKIP EKMEKLERİNİ PAYLAŞARAK KUTLADILARMERSİN'de gazeteciler, 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlamalarında kelepçe takıp, ekmeklerini paylaşarak gazetecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, genç gazeteciler adına açıklama yapmak için kürsüye çağırılan gazeteci Hediye Eroğlu, ilginç bir protestoya imza attı. "Ellerimiz kelepçeli de olsa, susturulsak da buradayız" diyerek ellerine kelepçe taktıran Eroğlu, siyah bant ile de ağzını bantlattı. Okumak için elinde tuttuğu açıklamayı basın mensuplarına doğru uzatan Eroğlu, bir süre sessiz protesto gösterisi yaparak açıklamayı okumadan kürsüden ayrıldı.



İçinde bulundukları durum nedeniyle bir kutlama yapmanın söz konusu olmadığını ifade eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ise şunları söyledi:



"Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 156'ncı sıraya gerilemiş bir ülkenin gazetecileri olarak buradayız. Biz geçmişin güzel günlerini anmıyoruz, geçmişin güzel günlerini hayal ederek meydandan ayrılıyoruz. Yaşasın asgari ücretle yaşamaya çalışan gazeteci arkadaşlarım."

10)DENİZLİ'DE SİLAH KAÇAKÇILIĞINDAN 2 TUTUKLAMA

DENİZLİ'de, şüphe üzerine takip edilen otomobilden atılan kumaş bez çantayı kontrol eden polis, 10 tabanca buldu. Ayrıca araçta ve otomobildeki kişilerin üzerinde silan ve mermi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Polisi fark eden otomobildekiler, araçtan kumaş bez çantayı dışarı attı. Aracı ormanlık bölgede durduran polis, otomobilden atılan çantayı da kontrol etti. Çantada 10 tabanca bulundu. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde aracında ise 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ve 42 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

11)MİDYE DOLMA ÇUVALLARI KÜMESTEN ÇIKTI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa İlçesi'nde müstakil bir eve düzenlenen operasyonda bahçedeki tavuk kümesinde, satışa hazırlanan 300 kilo midye dolma ele geçirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle izinsiz midye dolma üretimi yapan evlere operasyon yaptı. Muratpaşa İlçesi Balbey Mahallesi'nde izinsiz midye dolma üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında, çuvallar dolusu midye ve midye yapımında kullanılan malzeme, tavuk kümesinde ele geçirildi. Tavuk ve tavuk gübresi dolu kümeste ele geçirilen ve sağlıksız koşullarda saklanan çuvallar içindeki 300 kilo midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya el konuldu. Muratpaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.



Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.



Zabıta ekipleri, geçen hafta da Kepez İlçesi'nde Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan evlere baskın düzenlenmiş, bir kısmı merdaneli çamaşır makinesi içinde bulunan sağlıksız 1 ton 750 kilo midyeye el konulmuştu.

