DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KOÇARLI'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, iki taksi ve bir hafif ticari aracın karıştığı zircirleme kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Koçarlı - Söke Karayolu'nun Koçarlı'ya bağlı Saburca Mahallesi yakınlarında, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Taksici Zeki Süzen, Koçarlı Pazarı'ndan aldığı dört yolcuyu kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürmek üzere 09 T 6508 plakalı aracıyla yola çıktı. Saburca Mahallesi yakınlarına geldiklerinde, Süzen'in kullandığı taksiye, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıktığı ileri sürülen Feyzullah Madran'ın (28) kullandığı bir diyaliz merkezine ait hafif ticari araç çarptı. Bu sırada gelen Muhsin Cengiz'in kullandığı 09 T 6512 plakalı taksi de duramayıp, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada taksi şogörü Zeki Süzen, yolcusu Ayşe Hanım İçli (61) ile hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah Madran ile aynı araçtaki hasta Müzeyyen Aydın (71) yaşamını yitirdi. Kazada ölen İçli ile aynı takside bulunan çocukları Barış İçli, Elvan İçli, Güler İçli ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. .

Diğer taksinin şoförü Muhsin Cengiz ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-------------------------

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın), ()

2)EGE BÖLGESİ HAFTA SONUNA KADAR SOĞUK VE YAĞIŞLI OLACAK

GÜNEY YAĞMURLU, KUZEY KARLI

EGE Bölgesi bu yılın en soğuk ve yağışlı günlerini yaşamaya başladı. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar süreceği açıklandı. Yağışlarda, Aydın Muğla gibi güney illerinde yağmur, Balıkesir ve Çanakkale gibi kuzey kesimdeki illerde ise kar şeklince olacak. İzmir'de de yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur, öğleden sonra yerini sağanak yağmura bırakacak.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Ege Bölgesi'nde de hissedilir derecelerde düştü. Yurdun diğer bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı da, İzmir çevresi dahil bölgenin önemli bir bölümünde etkili oldu. Yıllar sonra Çeşme ile Urla arasında kar yağışı oldu. Trafik olumsuz etkilendi.



HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren etkisini arttıran soğuk ve yağışlı havanın mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı. Mevsim normallerinin 6 derece altında olan soğuk hava, hafta sonuna kadar sürecek, ardından ise artması bekleniyor. İzmir'de, gece görülebilecek olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmura, öğleden sonra ise sağanak yağmura bırakacak. Bunun yanı sıra yağışlar, Aydın, Muğla gibi güney illerinde yağmur, Balıkesir ve Çanakkale gibi kuzey kesimdeki illerde ise kar şeklinde olacak.



Yetkililer, özellikle kar yağışının, ekim, kasım aylarındaki yetersiz kalan yağış açığını kapattığını, barajların dolulik oranlarının yükseleceğini söyledi.



Taylan YILDIRIM / İZMİR, ()

3)TUNCA NEHRİ BUZ TUTTU, KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

EDİRNE'de kar yağışı etkisini yitirirken, sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle debisi 9 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin yüzeyi ve kıyıları buz tuttu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise ellerindeki poşetlerle yokuşlardan kayarak karın keyfini gönüllerince eğlenerek çıkardı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar etkisini yitirirken yerini 'Sibirya' soğuklarına bıraktı. Gece yarısından itibaren sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle debisi 9 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin kıyısı ve bazı yüzeyleri buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın kar yağışı beklenen kentte gündüz hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6 olarak ölçüldü.

ÇOCUKLARIN POŞETLİ KAR KEYFİ

Edirne Valiliği, dün yoğun kar yağışının ardından bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Tatili fırsat gören çocuklar ise kar yağışının keyfini çıkarmak için sokaklara çıktı. Ellerine aldıkları poşetlerle yokuşlardan aşağı kayan çocuklar tatil günlerinde gönüllerince eğlendi. Birbirleri arasında kar topu oynadı. Kar tatilini kayarak eğlenmek ve kar topu oynayabildikleri için sevdiğini söyleyen ortaokul öğrencisi Nesrin Yılmaz, "Okullar tatil olunca bize kar topu oynamaya çıktık. Şimdi poşetle aşağı kadar kayarak eğleniyoruz. Çok güzel ve keyifli oluyor" dedi.

-------------------------

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

4)HAKKARİ'DE 2 BİN 800 RAKIMDA KAYAK YARIŞMASI

HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayak yarışmalarında sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan kayak merkezinde yapılan kulüpler arası alp disiplini il birinciliği yarışlarına 47 sporcu katıldı. Değişik yaş gruplarından 8 ketagoride yapılan yarışmalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Yarışmalarda ilk dörde giren kayakçıların önümüzdeki günlerde Erzurum'da yapılacak bölge yarışmalarında Hakkari'yi temsil edeceklerini belirten Sportif Eğitim Uzmanı İshak Ayhan, Erzurum'dan dereceyle döneceklerini söyledi.

Yarışmaların yapıldığı Merga Bütan kayak merkezi kayakseverlerin de uğrak mekanlarından biri. Vatandaşlar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karda kayak yapmanın keyfini çıkarırken, özellikle hafta sonlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar kayak merkezine akın ediyor.

--------------------

(HABER-KAMERA:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)

5)BAŞKANLIK SİSTEMİNE BALONLU TEPKİ

CHP'lilerin Denizli'de düzenledikleri basın açıklamasında, başkanlık sisteminin diktatörlük rejimi olduğunu ifade edildi. Topluluk, güzel günler görebilmek için gökyüzüne balonlar bıraktı.



TBMM'nin, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi gündemiyle toplanmasıyla eş zamanlı olarak CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı üyeleri de bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi çalışmalarına balonlu tepki gösterdi. İlçe Başkanı Sedat Demirci, açıklama yaptı. Ülkede yaşanan tüm olumsuz tabloya rağmen iktidarın başkanlık sistemi hayalleri kurduğunu dile getiren Demirci, "Terör sadece sokak ortasında değil, sosyal yaşam ortamlarında da yurttaşlarımızın canını almaya devam ediyor. Yurdumuzda bunca acı, bunca sorun yaşanırken, Fethi Sekin gibi nice yiğidin yetimi gözyaşı dökerken, birilerinin derdi ne? Sözde başkanlık. Birileri ne yapıyor? Koruma ordusunun arkasında yaşıyor. Kendi çocuklarını askere bile gönderemezken, memleketin garip evlatlarına şehit olmayı diliyor. Laik, barışsever Türkiye Cumhuriyeti'ni başarısızlıkları ile getirdikleri tutarsız, huzursuz ve güvensiz ortama rağmen, milletin yarasına merhem olmayı bırakmışlar, başkanlık hayalleri kuruyorlar" dedi.



Başkanlık sisteminin milletin egemenliğini alıp tek bir kişinin eline vermek olduğunu savunan Demirci, Türkiye'yi, milletvekilleriyle, bakanlarıyla, başbakanları ile yönetemeyen bir iktidara, üstüne tek adam rejimini vermenin nasıl bir tehlike olduğunu, hiçbir sorunun çözümüne çare olmayacağını, çözüm getirmeyeceğini görmek gerek. Biz bu sisteme zaten başkanlık demiyoruz. Biz bu sisteme 'seçilmiş diktatörlük' diyoruz. Bu rejim değişikliğini millet olarak istemiyoruz. Milletin vekillerinin bu rejim değişikliğine bırakalım hayır demesini, görüşmesini dahi istemiyoruz" diye konuştu.



Tüm demokrasilerde ve başkanlık sistemlerinde yasama, yürütme ve yargının sert ve keskin bir biçimde birbirinden ayrıldığını, Türkiye'de görüşülen başkanlık sisteminde ise güçler birliği ilkesinin olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Sedat Demirci, getirilmek istenen sistemde yasama, yürütme ve yargının tek kişide toplandığını vurguladı. Başkanlık sistemiyle birlikte mevcut başkanın denetlenemeyeceğini belirten Demirci, "Bir milletin kaderini tek bir kişi belirleyecek. Bu düzenleme demokrasinin tabutuna çivi çakmaktır. Yeni düzenlemede sözde başkan özde diktatöre bölgesel yönetim kurma yetkisi veriliyor. Bu federasyon tehlikesi demek, bölünme tehlikesi demek. Bu toprakların bir bütün halinde var olması için şehit olan, gazi olan evlatlarımızın hatırasına ihanet demek. Egemenlik ve insanca yaşama hakkımızın elimizden alınmasına karşı beklentimiz bu teklifin Gazi Meclis'te yırtılıp atılmasıdır" diye konuştu.



İlçe Başkanı Sedat Demirci, büyük bedeller ödenerek kazanılan milli egemenliği bir kişiye teslim etmeyeceklerini her türlü diktaya karşı ayakta duracaklarını, seçilmiş diktatörlüğe geçit vermeyeceklerini söyledi. Güzel günler, aydınlık yarınlar için bugün gökyüzüne balonlar bırakacaklarını, gökyüzünün renklenmesini, acıların son bulmasını ve güneşli güzel günler gelmesini temenni ettiklerini söyledi.



Topluluk, açıklamanın ardından güzel günler görebilmek için gökyüzüne balonlar bıraktı.

-------------------------



(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

6)MUSTAFA ERTUĞRUL KAŞ'TA ANILDI

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde 1917 yılında Ben My Chree adlı uçak gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, düzenlenen törenle anıldı.



Birinci Dünya Savaşı sırasında katır sırtında taşıdığı 4 dağ topunu Kaş'a getirerek, Meis Adası önlerinde 9 Ocak 1917 tarihinde İngilizlere ait 4 uçaklı 'Ben My Chree' adlı uçak gemisini batırarak dünya askeri tarihine uçak gemisi batıran Türk subayı olarak geçen Mustafa Ertuğrul Aker, bir süre sonra aynı toplarla Kemer'de Fransızlara ait 'Paris-II' adlı savaş gemisini de batırdı. Mustafa Ertuğrul Aker, Kaş'ta 'Ben My Chree' gemisinin batırılışının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Kaymakam Bilgihan Bayar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Öztürkmen, törenin organizatörü Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Mustafa Ertuğrul Aker adına denize çelenk bırakılan törenin ardından emekli albay Dr. Suat Akgül tarafından Kaş Belediyesi salonunda "Antalya'da Kazanılan Büyük Zaferin Kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul" konulu konferans verildi.



Konferansta konuşan AKSAN Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, "Antalya'mız ve ülkemiz için bir değer olan topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u, Antalya'mızda, ülkemizde, yurtdışında tanıtmak, bilinir kişi haline getirmek için, 100 yıl önce yaptığı kahramanlıkları anmak, insanlarımıza tanıtmak, gelecek kuşaklara taşımak amacıyla geniş projeler uygulamaya karar verip, bir çalışma başlattık" dedi.



Kaymakam Bilgihan Bayar da "Burada 9 Ocak 1917 yılında, bundan 100 yıl önce Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un 7.7 inçlik bir dağ bataryasıyla deniz uçağı gemisi Ben My Chree'yi batırışının 100'üncü yılını anmak ve bu zaferi Türk tarihine kazandıran Mustafa Ertuğrul'u anlatmak için toplandık. Tarihte bugün milletçe göğsümüzü kabartan bir destan yazılmış, dünyada ilk kez bir deniz uçağı gemisi, ilçemiz sınırları içinden Meis Adası Limanı'nda batırılmış. Bayındır Burnu'ndan atılan bir topla bu geminin batırılması, bunu anlatıyoruz, bunu yaşamaya çalışıyoruz, olağanüstü bir başarı. Görülüyor ki bu vatan, bu toprakların bir parçası kolay kazanılmış değil. Canla, başla, kanla, fedakarlıkla kazanılmıştır. Bu zaferler kazanılırken daha nice kahramanlarımız vardır bizim bilmediğimiz" diye konuştu.

--------------



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ, ()

7)HIRSIZLIK YAPMADAN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI KAPATTI

DENİZLİ'de hırsızlık amacıyla camını kırdığı kafeye giren bir kişi, önce güvenlik kamerasının kayıt cihazını kapattı, ardından işyerindeki paraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı.Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Delikliçınar Meydanı'ndaki 'Copper Jack' adlı kafede meydana geldi. İşyerinin camını karıp içeriye giren yüzü kar maskeli bir kişi, elindeki cep telefonunun ışığıyla ilk olarak kasaya yöneldi. Kasanın altındaki güvenlik kamerasının kontrol paneline ulaşan hırsız, kaydı durduktan sonra kasadaki paraları ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızın işyerine girmesi ve kasanın altındaki kamera sistemini devre dışı bırakma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

----------------



(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

8)MALAZGİRT’TE TERÖRE TEPKİ

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen birlik ve beraberlik mitinginde terör lanetledi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen tepki mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, kurum amiri ve çalışanların da katıldığı miting sonrası vatandaşlar "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Türk bayraklarının açıldığı mitingde, şehit güvenlik güçleri için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Kaymakam Soner Kırlı, terör örgütlerinin bütün insanların ekmeğiyle oynadığını belirterek, “1071 Malazgirt ruhu kesinlikle bu ülkede, bölgede canlanacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Terör örgütleri yaptıkları saldırılarla bütün insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyor. Hiçbir katkıları yoktur, aksine bütün zararı bu ülkeye, bu bölgeye veriyorlar. Vatandaşımız da artık bunun bilincine varmıştır. Allah'ın izni ile bundan sonra hiçbir terör örgütüne halkımız prim vermeyecektir" diye konuştu.

----------------



Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, ()

