DHA YURT BÜLTENİ - 11

ŞIRNAK'TA OPERASYON VE ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

ŞIRNAK'ın Küpeli dağında 4 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve PKK'lıların kış üstlenmelerini imha etmeye yönelik olan operasyon, hava desteği ile devam ederken, bölgedeki askeri sevkiyat ve hareketliliğin ise sürdüğü belirtildi.

Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen komutanlığının sevk ve idaresindeki Küpeli dağındaki operasyon 4 Ocak'tan beri devam ediyor. Bölgedeki bir çok askeri birliğinde katıldığı ve PKK'lıların kış üstlenme alanlarının imhasını hedefleyen hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye hem hava hem de karadan takviye birliklerin sevki sürüyor. Küpeli dağının dışında Çıraf dağının da bazı bölümlerini kapsayan operasyon nedeniyle bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı gözlendi. Operasyonu Akçay, Seslice, İkizce'de bulunan Tugaylardaki askerlerin yanı sıra Siirt'teki özel birliklerinde katıldığı belirtildi. Kötü hava koşullarına rağmen devam eden operasyonlara havadan ise Skorski, Kobra ve Atak Helikopterlerinin destek verdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Hava hareketliliğinden görüntüler

-Karadan yapılan askeri sevkiyatlardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan İMRAĞ/CİZRE,()-

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SURİYE’DE BOMBAYLA BACAĞINI KAYBEDEN ALİ, ANTALYA'DA FUTBOLCU OLACAK



SURİYE'de atılan bombayla sağ bacağını kaybeden, geldiği Antalya'da kağıt toplayarak ailesine bakan 12 yaşındaki Ali İsdfarec, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynayacak.

Suriye'deki savaşın mağdurlarından Ali İsdfarec, Deyr ez-zor kentinde sokakta oynadığı sırada uçaktan atılan bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Ali İsdfarec, 7 kardeşi ve anne babasıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aile daha sonra, otobüsle Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. Kızılarık Mahallesi'nde gecekonduya yerleşen Ali, annesi ile 7 kardeşinin geçimini sağlayabilmek için babası İsa Hüseyin İsdfarec’le birlikte çöpten kağıt ve plastik toplamaya başladı.

Tek bacağıyla ailesine destek olmaya çalışan küçük çocuğun hayatının haber olması üzerine Sivil Toplum Düşünce Platformu Ali İsdfarec için protez bacak aldı. Bacağına kavuşan Ali İsdfarec, babasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Başkan Türel, daha önce Suriye sokaklarında top koşturan Ali’ye Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Takımı’na transfer teklifinde bulundu. Hazır olduğunda oynamak istediğini belirten küçük Ali'ye Başkan Menderes Türel bir de forma hediye etti.

Ali’nin babası İsa Hüseyin İsdfarec de Türk halkına ve devletine minnet duyduğunu ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir önce bitmesini ve Suriye’ye geri dönmek istediklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, () -

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TOKAT’TA OKULLARA KAR TATİLİ

TOKAT’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, il genelinde okullar yarın bir gün tatil edildi.

Kentte dün gece etkili olan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezinde yaklaşık 5 saat etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santim olduğu kentte vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Araçlarına zincir takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda ise önlem alan trafik polisleri sürücüleri uyardı. Bu arada kentte olan etkili olan kar yağışı sonrası Valilik kadarıyla yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Görüntü Dökümü:

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-İl merkezinden görüntüler

-Kar görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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BANDIRMA VE MANYAS’TA DA OKULLAR YARIN TATİL



BALIKESİR’in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi’nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi.

Haber: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () -

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KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL

KOCAELİ Valisi Hasan Basri Güzeloğlu olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil olduğunu açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okuların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

Haber: İZMİT(Kocaeli), () -

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ÜNYE'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, şehit askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Ordu'nun Ünye İlçesi'nde yürüyüş düzenlendi. Ünye İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dönerçeşme Meydanı'nda toplanan grup saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu, ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Grup kar yağışı altında çamlık mevkiine kadar ellerindeki Türk Bayrakları ile birlikte yürüdü.

'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ OLMASAYDI, DEVLETİMİZ OLMAYACAKTI'

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney şunları söyledi:

"Sarıkamış 1'inci Dünya Savaşı'ndaki ilk cephemizdir. 102 yıl önce o soğuk ve meşakkatli Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunda, tek ısı kaynağı kalbindeki vatan sevgisi olan binlerce, yüzbinlerce gencin ölüme bilerek isteyerek kalbindeki imanla koştuğu yerdir. Eğer Sarıkamış’ta o kardelenler vatanları için, bayrakları için, milletleri için canlarını feda etmeselerdi ne Çanakkale’deki zaferler, ne de bugün yaşadığımız devletimiz olmayacaktı. Bu ruhun bu ülkenin varlığı bu mananın yaşatılmasından geçer."

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detay

-Şehitler için dua edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu), ()

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20 YIL SONRA GELEN KAR 400 BİN ZEYTİN AĞACINA ZARAR VERDİ



MERSİN'in Mut İlçesi'ne 20 yıl aradan sonra ilk kez düşen kar, 400 bin zeytin ağacına zarar verdi.

Kara alışık olmayan ilçede etkisini sürdüren yağış, yoğun kar birikintileri oluşturdu. Özellikle zeytin ağaçlarının dalları, karın ağırlığını kaldıramayınca kırıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Ablaş, 16 bin metrekarede yaklaşık 400 bin adet zeytin ağacının zarar gördüğünü açıkladı. Dikili 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede yaşanan durum, çiftçileri kara kara düşündürürken, 4 gün süren yoğun kar yağışı sonunda bahçelerine giden çiftçiler kötü bir manzara ile karşılaştı. Karların biriktiği dalların kırıldığını gören üreticiler, 20 yıl sonra gelen kar sevincini yaşayamadı. İlçe genelinde aynı sorunla karşılaşan üreticilerin talepleri üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri kardan zarar gören bahçelerin tespitine başladı. Yaşanan zarar nedeniyle önümüzdeki 2 yılın hasadında düşüklük yaşanacağı öngörülüyor.

Haber: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () -

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MUŞ'TA BESİCİLERİN KIŞ ÇİLESİ

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan karakış havancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilere zor anlar yaşatıyor. Besiciler, yaz boyu topladıkları çeper, ot ve samanları zorlu kış şartlarında kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Değirmitaş köyündekiler yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları çeper, ot ve samanları köyün çıkışında toplayıp zorlu kış döneminde hayvanlarına yediriyor. Besiciler, zaman zaman bir metreyi aşan karda kendi çektikleri tahta kızaklarla hayvanlarına yaklaşık 1 kilomere uzaklıkan yiyecek taşıyor. Değirmitaşı köyü Muhtarı Cevdet Taşdemir, yazın ovada biçip biriktirdikleri otları, kışın şartlarında hayvanlarına zorlukla ulaştırdıklarını söyledi. Taşdemir, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiririz. Yazın köymüzün çıkışına getirdiğimiz saman, ot ve çeperleri tahta kızaklarla harkas ahırına ya da hayvanlarını yemlediği yere taşır. Tabi bu taşıma kolay değildir. Kar ve soğuk anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor. Hayvanlara otunu yedirdiğimiz çeperlerin salyarını da soba ve tandırlarda yakacak olarak kullanıyoruz" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Samanların torbalara doldurulması

-Kızaklarla yemlerin taşınması

-Hayvanların yem yemesi

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()