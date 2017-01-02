DHA YURT BÜLTENİ-11

Bursa'da dolandırıcıyı böyle yakalattı

BURSA’da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, dolandırmaya çalıştığı Atiye Ü.’nün dikkati sayesinde, polis ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalandı. Dolandırıcının, ‘Bulut’ kelimesini parola olarak kullandığı öğrenilirken, suçüstü olarak yakalanması kameralara böyle yansıdı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan 28 yaşındaki Fırat K., ev hanımı olan 44 yaşındaki Atiye Ü.yü cep telefonuyla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. FETÖ ve PKK örgütlerine isminin karıştığını ve evde bulunan para ile altınları kendisine vermesi gerektiğini, emniyette karşılaştırma yapacaklarını daha sonra geri vereceklerine söyledi. Bunun üzerine Atiye Ü., kendisini polis olarak tanıtan Fırat K.’ya inanmış gibi yaparak, buluşma yerini söyledi.

DOLANDIRICIYI DİKKATİ SAYESİNDE SUÇÜSTÜ OLARAK YAKALATTI

Atiye Ü., merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde bulunan Göz Vakfı’nın önünde buluşup para ve altınları teslim edeceğini söyledi. ‘Fırat K., Atiye Ü.’ye, yanına geldiğimde ‘Bulut’ kelimesini söyleyeceğim, sende parayı bana teslim edeceksin’ dedi. Öğle saatlerinde elindeki poşette gazete kağıdı ve boş altın kutusu ile bilinen yere gelen Atiye Ü., durumu polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, buluşma yerine gelerek gizlendi. Bu sırada Atiye Ü.’nün yanına gelen Fırat K., tam çantayı alacağı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalandı. Fırat K, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-



==================================

Terör kurbanı Seymen son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

Osmangazi Köprüsü ve feribotta fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi

İZMİT Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapılmasının ardından Eskihisar ile Yalova arasındaki feribot taşımacılığında indirime gidilmesi sürücüleri mutlu etti.

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yeni yıla girilmesi ile birlikte düştü. Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için 89 lira olan geçiş ücreti yeni yılla birlikte 65,65 liraya düşürüldü. Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasındaki feribot hatlarında indirime gidildi. Otomobillerde tek yön 60 liradan 45 liraya indirilirken, gidiş dönüş 100 liradan 80 liraya indirildi. Sürücüler fiyatlarda indirim uygulanmasından memnun kaldı. İstanbul'dan Bursa'ya giden Turgay Evren feribotu kullanacağını belirterek, "İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorum. Osmangazi Köprüsü'nde bir indirim olmuştu. Feribotlarda da indirim olmasını bekliyordum. Osmangazi Köprüsü'nü kullanmayı düşünüyordum ama burası eğer 45 liraya düştüyse bundan sonra burayı kullanırım. Fiyatlarda indirim olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Yıllardır Eskihisar feribot hattını kullandığını söyleyen Serdar Devircan ise, "Yakıta zam geldi. Şimdi yolda indirim olması beni çok mutlu etti. Fiyatların daha da inmesini isterim. Her gün bu yollardayız. İndirim geldi artık sürekli bu yolu kullanırım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Osmangazi Köprüsü'nden görüntü

-Eskihisar feribot iskelesinden görüntü

-Sürücülerle röp

-Köprü ve Eskihisar iskelesinden anons

Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / GEBZE(Kocaeli), () -

==========================================

Adana'da uçak geçtikten sonra patlama sesi jandarmayı harekete geçirdi

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerindeki vatandaşlar, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyduklarını belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Yağışın devam ettiği ilçede sesin gök gürültüsü de olabileceği veya savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla gerçekleşen patlama sesi olabileceği iddia edilirken; jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Jandarma ekibinin olay yerine gelmesi

- Vatandaşlarla görüşmesi

- Sesi duyan vatandaşların konuşması

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/ CEYHAN,(Adana),()

============================================

Kardak'ta gerginlik yeni yılda da sürüyor

TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik yeni yılda da devam etti. Türk karasularına giren ve ip atarak Kardak Kayalıkları'na bağlanmak isteyen Yunan balıkçılar üç Türk Sahil Güvenlik botu tarafından uzaklaştırılırken, Yunan Sahil Güvenlik Botları'yla da gerginlik yaşandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3,5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'na Aralık ayının başından itibaren Kilimli (Kalimnos) ve Leros Adaları'ndan balıkçılarla birlikte gelen üç Yunan Sahil Güvenlik botuı, yeni yılın ilk günlerinde de bu tavrını sürdürerek, gerginliğe neden oldu.

Bugün saat 09.00 sıralarında, Yunan adalarından Kardak'a gelen 10 balıkçı teknesi, Çatal Adası ile Çavuş Adası arasındaki Türk karasularını ihlal etti. Bunun üzerine bölgeye gelen üç Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Türk Sahil Güvenlik Botları, Yunan balıkçıların Kardak Kayalıkları'na ip atıp, bağlanmak istemesine engel oldu. Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botları karusularımızdan uzaklaştırıldı. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının bölgede bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yunanlı balıkçıların ve sahil güvenlik ekiplerinin Kardak'a gelmesi

-Türk botlarının Yunan balıkçıları uzaklaştırması

-Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının Kardak önlerinde yaşadığı gerginlikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

==============================================

Mobilya fabrikası yandı

TRABZON’un Arsin İlçesi’nde Organize Sanayi Sitesi’nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Büyük hasar gören fabrika binası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Üç yıldız Mobilya Fabrikası’ndaki yangın, saat 14.30 sıralarında, fabrikada kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın sünger yatağı alıştırması sonucu başladı. Alevler ahşap malzemelere ulaşınca fabrika bir anda alev topuna döndü. Yaşanan büyük yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca yakındaki sanayi tesisleri boşaltıldı, çevredeki ilçelerden ve il merkezinden itfaiye ekipleri istendi. İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında yangın kontrol alındı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yangından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO / Trabzon, ()

==============================================

Yeşilırmak’ta kedi kurtarma operasyonu

AMASYA’da Yeşilırmak’a düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi’nde Yeşilırmak’a düşen kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen İtfaiye ekibi Yeşilırmak’a yangın merdiveni uzatarak ağacın üzerinde bekleyen kediye ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ekibinin ilk müdahalesinde kendini suya bırakan kedi, uzun bir süre kıyıya çıkabilmek için yüzmeye çalıştı. Kenara kadar gelen kediye itfaiye ekipleri yangın merdivenini uzattı. Patileriyle tırmanmaya çalışsa da merdivene çıkamayan kediyi, eldiven takmış itfaiye eri inerek aldı. Çıkarılıp yola bırakılan kedi, hızla kaçarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü :

-------------------------

- Kedinin kurtarılma operasyonu

- Detaylar

- Kedinin kurtarılması

Haber-Kamera : Sinan HARMANCI-AMASYA-

